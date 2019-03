Dha Yurt Bülteni-2

1)DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİN 19 KIŞ SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HELE GETİRİLDİDİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı tespit edilen patlayıcıyla tuzaklanmış 19 kış sığınağı kullanılamaz hele geçirildi.

1)DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİN 19 KIŞ SIĞINAĞI KULLANILAMAZ HELE GETİRİLDİ



DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'lıların kullandığı tespit edilen patlayıcıyla tuzaklanmış 19 kış sığınağı kullanılamaz hele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'nca, Dicle ilçesi kuzeyinde dağlık ve kırsal alanda, 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 04.00'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Bayrak-116 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ender Fatih Yılmaz-02 Operasyonu' 2 Mart 2019 Cumartesi günü saat 23.00 itibariyle tamamladı.



Operasyonun düzenlendiği Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu köyündeki Görüsedağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1 tanesinin girişi ve içerisi el yapımı patlayıcı madde ile tuzaklanmış, 3 odalı 56 metrekare büyüklüğünde ve içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi bulunan, 1'i 3 odalı 36 metrekare büyüklüğünde, 1'i 5 metre derinliğinde 30 metrekare büyüklüğünde, 2'si 20 metre büyüklüğünde, 14'ü değişik ebatlarda olmak üzere 19 kış sığınağı tespit edildi. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, amonyum nitrat maddesi ile hazırlanmış 12 el yapımı patlayıcı madde düzeneği bulundu. Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi (PAMİ) ve Mayın Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak tuzaklı olduğundan dolayı içerisinde bulunan malzemeler ile birlikte imha edildi.



Teröristlerin kış sığınakları ile operasyonda bölgesinde yapılan aramalarda, 23 tüp, 4'lü pil bloğu, 10 kalem pil, akü, 100 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam ve örgütsel doküman ele geçirilerek, olay yerinde imha edildi.



Görüntü Dökümü:



------------------------------



Helikopterlerden görüntü



Karlar içinde yürüyen askerler



Operasyon bölgesindeki arama köpeği



Teröristlere ait sığınaklar



Sığınaklarda bulunan tüpler



Malzemelerin imha anı



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13.11 MB



=================================================



2)DOĞALGAZ DOLUM İSTASYONUNDA YANGIN PANİĞİ



BOLU'da, akaryakıt istasyonu ve şehirlerarası otobüs terminalinin yakınında bulunan sıkıştırılmış doğalgaz dolum istasyonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.



Yangın, saat 02.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi D-100 Karayolu yanında bulunan sıkıştırılmış doğalgaz dolum istasyonunda(CNG) meydana geldi. İstasyonda depolanmış olan doğalgaz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlamanın ardından alev aldı. Alevler kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, yakınında şehirler arası otobüs terminali ve akaryakıt istasyonu bulunan bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri de istasyonun çevresindeki yolları araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Herhangi bir patlama oluşmasına karşın alevlerin yakınına kimse yaklaştırılmadı. Bölgeye gelen doğalgaz acil ekiplerinin vanaya ulaşmasıyla gaz kesildi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler durdu. Alevlerin durmasıyla yangın olan alana yaklaşabilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Alevler



-Müdahale edilmesi



-Önlemler



-Ekiplerin çalışmaları



-Detaylar



Süre: 01.37-Boyut: 191 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



===================================================



3)FEDAKAR ANNE İZMİR'İN GURURUNU YETİŞTİRDİ



İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan Müjgan Tekin, ağır otizmli kızı Şevval Tekin'in (18) yaşama tutunabilmesi için bir gecede tüm kariyerini bıraktı. Marka müdürlüğü yaparken işini bırakıp kendini kızına adayan fedakar anne sayesinde yüzmede uluslararası başarılar elde eden milli sporcu Şevval, İzmir'in gururu haline geldi.



Müjgan Tekin (41) ve Cengiz Altan Tekin (45) çifti, 18 yıl önce kızları Şevval Tekin'i kucaklarına almanın mutlluğunu yaşadı. Ancak Tekin çifti, henüz bebekken kızlarının otizmli olduğunu fark etti. Şevval okula başlayınca hayatları daha da zorlaştı. Kızının okuma yazma öğrenememesi üzerine endişelenen anne, sevgisini ve tüm ilgisini vererek bu durumu değiştirebileceğine inandı. 4 dil bilen ve aktif bir çalışma hayatı olan anne, bir gecede tüm kariyerini, yaptığı marka müdürlüğü işini bıraktı. Adeta bir yaşam koçu gibi kendini kızına adayarak, tek bir harfi binlerce kez sabırla tekrarladı ve Şevval'in okuma yazma öğrenmesini sağladı. Ardından Şevval'i Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'ne yazdırdı. Şevval'in yüzmeye başlamasıyla İzmir'in gururu haline gelmesi de bir oldu.



Çok iyi bir yüzücü olduğunun fark edilmesi üzerine henüz 6 yaşındayken bir aylık çalışmayla yarışmaya katılan Şevval, Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Bir şirketin (Folkart) de desteklediği Şevval, 2016 yılında düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda ise 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 11 yaşında milli sporcu olan genç kız, 21-23 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye 2. Bölge Şampiyonası'nda 1 dakika 33 saniye 41 salise ile barajı geçmeyi başardı. Daha sonra, 26 Şubat-4 Mart 2018 tarihlerinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen IPC Yüzme Sınıflandırma Turnuvası'na katıldı. Antalya'da sergilediği başarılı performansı üst seviyeye çıkartan milli yüzücü Tekin, 100 metre kelebek yarışında 1 dakika 30 saniye 29 saliselik derecesi ile bugüne kadarki en iyi derecesini yaptı. Bu derecesiyle Avrupa barajını geçip, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na katılma yolunda bir adım daha attı.



'TAM BİR SU AŞIĞIYDI'



Şevval'in aynı zamanda Nevvar Salih İşgören Turizm Otelcilik Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi olduğunu belirten anne Müjgan Tekin, "Henüz 3 aylıkken hastalığını anladım, çünkü 3 aylık bir bebeğin yapması gerekenleri hiçbir şekilde yapmadı. 6 yaşına kadar hiç konuşmadı, göz teması kurmadı. Şevval 7 yaşındayken ikinci kızım Ada'yı doğurdum. Şevval yeniden tüm bebeklik sürecini küçük kızımla beraber tamamladı. O konuşmaya başlayınca Şevval de konuşmaya başladı. Hala daha direnci çok yüksektir. Çok fazla obsesif davranış ve takıntıları var. Şevval, bebekliğinden beri hep yüzüyordu, ancak profesyonel olarak 6 yaşında yüzmeye başladı. Yazlık bir hayatımız vardı, yılın 6 ayı Didim'de yaşıyorduk. Tam bir su aşığıydı, aslında biz ona hiçbir şey öğretmedik suyu çok sevdiği için kendi kendine öğrendi. 6 yaşında Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'ne yazdırdık. Çok iyi yüzmesine şaşırdılar ve bir ay çalıştırıp yarışa soktular, Türkiye ikincisi oldu, gümüş madalyayla geri döndü. 11 yaşındaysa milli sporcu unvanını aldı. Şevval geçen yıl dünya barajını geçti, İtalya'da Avrupa şampiyonluğu var ve yurt dışında kendini defalarca ispatlamış bir sporcu" dedi.



'HER ŞEYİ BIRAKTIM'



Şevval 6 yaşına geldiğinde her şeyin değiştiğini dile getiren Tekin, "O zamana kadar ben çok yoğun çalıştım, ancak Şevval okula başlayınca hayatımız değişti. Öğretmen hemen fark etti. Zor hayatımız da başlamış olduk. Sınıftaki çocukların tamamı kısa sürede okuma yazmaya geçti. Ama Şevval okuma yazmayı öğrenemedi. Ailem bana bu durumu kabullenmem gerektiğini söyledi ama bir anne olarak kabullenmek çok zor. 4 yabancı dilim var, iş sektöründe oldukça iyiydim, güzel para kazanıyordum. Bir anda her şeyi bıraktım ve sadece kızımla ilgilenmeye başladım. 24 saat yaşam koçu gibi gece gündüz kendimi kızıma verdim. Okuma yazma öğretmek için 1 harfi tam 10 bin kez sabırla tekrarladım. Sonunda Şevval üçüncü sınıfın sonunda okumaya yazmaya başladı. Öğretmenler inanamadı. Geldiğimiz noktada kızımın başarılarından dolayı çok mutluyum, birçok kişiye örnek olduk ama her zaman keşke benim kızım sağlıklı olsaydı da hiçbir başarısı olmasaydı diyorum" diye konuştu.



'BAŞARININ MİMARI EŞİMDİR'



Polis memuru olarak görev yapan baba Cengiz Altan Tekin ise, "Bu hayatla nasıl mücadele edileceğini Şevval bize öğretti. Çok zor şartlarda bugünlere geldik. Yüzme branşında başarılı olduğunu eşim sayesinde fark ettik. Yüzmenin yanında diğer antrenmanlarını da bir spor salonunda yürüttük. Antrenörlerinden Murat Özcan'ın da hassasiyetiyle güzel başarılar elde ediyoruz. Bu başarının en büyük mimarı eşimdir. Çok fedakar bir anne. Birlikte güzel bir başarı yakaladık. Şevval okulunda da sporun faydasını gördü. Bir anne baba olarak en büyük mutluluğu yaşıyoruz. Allah bize iyi insanlarla çalışmayı nasip etti onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Şevval'in antrenman görüntüleri



-Müjgan Tekin ile röp.



-Spor salonundan genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,



====================================================



4)YAVRU KÖPEK DONARAK TELEF OLDU, ANNE DİĞER YAVRULARDAN AYRILMIYOR



ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Karabekir Mahallesi'nde bir köpeğin, merdiven altında doğurduğu yavrusu soğuktan donarak telef oldu. Diğer yavrularını sararak koruyan köpeğin yardımına mahalleli koştu, merdiven altını sıcak bir yuvaya dönüştürmek için kolları sıvadı.Karabekir Mahallesi Muhabbet Sokak'taki tahta merdivenin altında sokak köpeği iki gün önce üç yavru doğurdu. Bir yavrusu soğuktan donan köpek, 2 yavrusunu kaybetmemek için olağanüstü çaba gösterdi. Diğer yavrularını adeta sarmalayan köpek, iki günden beri yerinden kalkmayınca mahalleli durumu farketti. Köpek ve yavruları için yemek ile su getiren mahalleli, merdiven altını sıcak bir yuvaya dönüştürmek için çalışmalara başladı. Bir yavrusunu kaybeden, kalan iki yavrusunu da koruma iç güdüysüyle mahalleliye saldıran anne köpek yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalle sakinlerinden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, donan yavruyu merdiven altından uzaklaştırırken vatandaşlar da yuva için kolları sıvadı.



Merdiven altında doğum yapan köpeği iki gün sonra farkettiklerini söyleyen Dr.İbrahim Hakkı Ekinci, "Köpek yerinden hiç kalkmıyor, yavrularından ayrılmamak için devamlı yatar pozisyonda. Adete yavrularını sarmalamış durumda. Merdiven altı tamamen açık bir yer, kar ve buzun içerisinde. Önceki gün -10 dereceye kadar hava sıcaklığı düşmüştü. Şimdi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Köpek merdivene yaklaştırmıyor, hemen bize tepki koyuyor. Burayı kapatıp korunaklı bir hale getireceğiz. İnşallah havalarda kısa sürede ısınır bır sıkıntı yaşamazlar" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Medivenin görüntüsü



-Merdivenin altında köpeğin görüntüsü



-Mahalle sakinlerinin kontrolü



-Anne köpek



-Donan yavrunun görüntüsü



-Mahalle sakinlerinden Dr İbrahim Hakkı Ekinci donan yavruyu alıp görürmesi



-Mahalle sakinleri yiyecek getirip vermesi



-Köpeğin ekmek yemesi



-Yavruların annelerini emmesi



-Merdivenin etrafının kapatılması



-Merdivenin görüntüsü



-İki yavrunun anne kucağında uyuması



-İbrahim Hakkı Ekinci röp



Yavruların görüntüsü



Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),



(Süre: 4,46/521 MB)



=========================================================



5)KEMERALTI'NIN BOZUK YOLLARI VATANDAŞLARI MAĞDUR EDİYOR







İZMİR'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, bozuk zemine ayağı takılarak düşen yaşlı bir kadının burnu kırıldı. Vatandaşlar yolların bakımsızlığından şikayet ederken, Kemeraltı esnafından Ayhan Işık, "Çarşıda yürüyen kadınlar yolunu değiştiriyor. Bu belediyemize hiç yakışmıyor, vatandaş olarak harç karıp yolları onarmayı düşünmeye başladık" dedi.



İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı sokaklarındaki bozuk ve çukurlu yollar, çarşıda alışveriş yapan vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Son olarak Kemeraltı Çarşısı, Şadırvanaltı Camiisi yakınlarındaki 910 Sokak'tan geçen yaşlı bir kadının taş döşeli yoldaki çatlağa takılıp düşünce burnu kırıldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olay sosyal medyada paylaşıldı, birçok kişi yolların durumana tepki gösterdi. Olay anında yaşlı kadına yardım ettikten sonra belediyeyi arayarak sorunu bildiren esnaf, bir an önce yolların onarılmasını talep etti.



Yollar düzelmezse daha ciddi sıkıntıların oluşabileceğini belirten Kemeraltı Çarşısı esnafından Ayhan Işık, "Belediyeye sesleniyorum, çarşıda yürüyen kadınlar yolunu değiştiriyor. Dün burada bir kadın düşerek burnunu kırdı. Bu belediyemize hiç yakışmıyor. CHP'li bir birey olarak söylüyorum; bizzat ilgilenilmesi gerekiyor. Kemeraltı Çarşısı'nda genel olarak böyle ufak tefek arızalar var ve onarımında çok gecikmeler oluyor. Ben vatandaş olarak elime taş ve harç alıp yolları onarmayı bile düşünüyorum, sinirleniyorum" diye konuştu.



Olaya tanıklık eden esnaf Bahatttin Aktaş ise, "Bir aile karşı taraftan yürüyerek geliyordu, 4-5 kişi yan yanaydı. Hanımefendinin ayağı taşa takılınca 1-2 metre ileri doğru düştü ve yüzünü yere vurdu. Ben bizzat gördüm, tabure getirip yardımcı oldum. Diğer esnaf arkadaşlar da su verdiler. Tabii hoş bir şey değil bu durum. Yaşlı da bir kadındı, gerçekten çok üzüldük. Burnundan kan geldi, hastaneye gittiler. Biz bunun üzerine belediyeyi aradık, telefonuma ilgilenilecek diye mesaj geldi. Daha önce de şikayet etmiştik fakat kamu kurumları topu birbirine atıyor. Nitekim dün de öyle oldu. Önce Konak Belediyesi ilgileniyor dediler, sonra Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor dediler. İlgilenir gibi oldular ama pek ümidim yok, umarım yapılır. Bize gelen takip numarasından olayı takip edeceğiz. Kemeraltı'nda çok fazla bozuk yol var" dedi.







Görüntü Dökümü



--------------------



-Kırık yoldan görüntüler



-Esnaf Ayhan Işık ve Bahattin Aktaş ile röp







Haber-Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/İZMİR,



=====================================================



6)SOKAKTA SERGİLENEN KUKLA GÖSTERİSİ ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ



İZMİR'de düzenlenen 13. Uluslararası Kukla Günleri kapsamında Alsancak Dominik Caddesi'nde giydikleri rengarenk kostümler ve tahta bacaklarla 'Dönüşüm' adlı sokak gösterisini sergileyen İtalyan kukla grubu Alto Livello, başta çocuklar olmak üzere İzmirlileri eğlendirdi.



İzmir'de bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kukla Günleri'ne katılan İtalyan kukla grubu Alto Livello'nun Alsancak semtindeki Dominik Caddesi'nde sergilediği 'Dönüşüm' isimli sokak gösterisi büyük bir kalabalık tarafından beğeniyle izlendi. Tahta bacak ve rengarenk kostümler kullanarak müzik eşliğinde bir sirk ortamı yaratan grup, seyirciler arasından gönüllüler seçerek, gösteriye dahil etti. Gösteriyi büyük bir heyecanla izleyen çocuklar alkışlarıyla müziğe eşlik etti. Grubun kukla sanatı ile tahta bacak tarzını birleştirerek bir gösteri ortaya koyduğunu söyleyen Kukla Günleri direktörü Selçuk Dinçer, "Kukla sanatı bugün kompleks bir hale geldi. Tekniğe özel bir ad takamıyorsunuz. Kukla sanatında artık yaratıcılık çok ön plana çıkmış durumda. Gösteriyi kalabalık bir seyirci kitlesi büyük bir beğeni ile izliyor. İnsanların bir sokak gösterisine şehrin her tarafından kalkıp geliyor olmaları çok güzel. Bundan 3-4 yıl önce bir sokak gösterisi planladığımızda o sırada oradan geçen İzmirliler görsün ve izlesin diye planlıyorduk. Şimdi artık insanlar Güzelyalı'dan da Karşıyaka'dan da Alsancak'taki sokak gösterisini izlemeye geliyorlar" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Genel ve detay görüntüler



-Çocuklardan görüntüler



Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/İZMİR,



==========================================================



7)MARMARİS TURİZMDE YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun açılmasına kısa süre kala, konaklama tesisleri ve çeşitli işletmeler eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına hız verdi.



Güney Ege Bölgesi'nin önde gelen turistik merkezlerinden Marmaris'te turizmcileri tatlı bir telaş sardı. Yabancı turistlerin yoğun olarak ağırlandığı, 'Oteller Bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı mevkii ve Siteler Mahallesi'ndeki otel, restoran, kafeterya ve diğer işletmeler, sezonu karşılamak için tadilata girdi. Bu ayın 3'ncü haftasında ilk turist kafilesi gelmesi beklenen kentteki işletmeler, mekanlarını boyayarak ya da konsept değiştirerek sezona hazırlanıyor. Belediye ekiplerinin de alt ve üst yapılarını tamamladığı ilçe merkezinde; yürüyüş yollarında parke taşları değiştirildi, halk plajlarında bulunan soyunma ve tuvalet kabinleri yenilendi. Bölgedeki bir otelin yeni sezona hazırlanması için çalışanlardan inşaat ustası Mehmet Demir, "Sezon erken açılacak. Zaman gözetmeksizin tadilat ve bakım işlerini yapıyoruz. 20 gün içinde 30 odalı bir apart otelin boyama ve iç yenileme çalışmalarını bitiriyoruz" dedi.



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, telefonla yaptığı açıklamada, "Bu yıl turizm sezonu erken başlayacak. Konaklama tesisleri ve çeşitli işletmeler misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hızlı bir tadilat çalışmasına girdi. El değiştiren ve konseptini değiştiren otellerle birlikte 70 bin yatak kapasitemiz mevcut. Kısa sürede tadilatları bitirerek misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Marmaris'in drone görüntüsü



Yüksek bir alandan kamera görüntüsü



Otel önünde çalışma yapan işçilerden görüntü



İnşaat ustaları ile çalışırken röp.



(Toplam: 3 dakika 3 saniye-220 MB HD görüntü)



(Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



=========================================================



8)ZEKİ MÜREN'İN KULLANDIĞI KLASİK OTOMOBİLİN YENİLENMESİ YARIDA KALDI



MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, hurdaya terk edilmiş klasik otomobilleri topladıktan sonra satan oto tamircisi 62 yaşındaki Mahmut Çiriş, kısa süre önce de, bir dönem sanat güneşi Zeki Müren'in kulladığı 1951 model 'Pontiac' marka otomobil için çalışmaya başladı. Aracın kaportasındaki çürükleri temizleyen Çiriş, Amerika'da yaşayan sahibine ulaşamadığını, bu nedenle onarıma ara verdiğini söyledi.



Ortaca'da oto tamirciliği yapan Mahmut Çiriş, ömürlerini tamamladıktan sonra sahipleri tarafından terk edilen klasik otomobilleri Türkiye'yi dolaşarak satın alıyor. Çiriş, ilçeye getirdiği otomobilleri Muğla-Fethiye karayolunun Kocabel Mevkii'ndeki 6 dönüm arazide kurduğu oto pazarı ve tamirhanesinde sergileyerek, meraklılarının beğenisine sunuyor. 50-60 yıllık çeşitli markalardaki klasik otomobiller, meraklıları tarafından beğenilirse 10 ila 50 bin lira arasında satın alınıyor. Ondan sonra araçlar, Çiriş tarafından aslına uygun olarak yenileniyor. Müşterinin isteğine göre kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümleri ilk günkü hallerine kavuşturulan araçlara marka, model ve yaşına göre 30 ila 150 bin lira arasında masraf yapılıyor. Tamirci Mahmut Çiriş, "Bizim için aracın durumu hiç önemli değil. Kasayı ve şasiyi baştan ayırıp otomobili sıfırdan topluyoruz. Çöpten getirilen bir aracı bile yapabiliyoruz. Bir aracı revize etmek 1.5 yılı buluyor. Burada geçmiş yıllarda ünlü isimler Fikret Hakan, Filiz Akın ve Orhan Gencebay'ın otomobilleri vardı. Hepsi şu anda sahiplerinin garajlarında duruyor. Amerika'da bütün yedek parça var. Parçanın gelmesi ise 45 günü buluyor" dedi.



ZERİ MÜREN'İN OTOMOBİLİ YARIM KALDI



Mahmut Çiriş, hurdalığında bir dönem ünlü sanatçı merhum Zeki Müren'e ait 1951 model Pontiac marka otomobilin de bulunduğunu söyledi. Araç sahibinin onayıyla yenileme çalışmasına başladığını belirten Çiriş, kaporta aksamındaki çürükleri temizlediğini, ancak diğer işleri ile motor bölümüne henüz el atmadığını, nedeninin ise ABD'de yaşayan araç sahibine ulaşamaması olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Amerikan pazarındaki eski araçların görüntüsü



Mahmut Çiriş ve Zeki Müren'in aracının görüntüsü



Mahmut Çiriş'in Zeki Müren'in aracı hakkında bilgi vermesi



Eski araçların tamiri



Mahmut Çiriş röp.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,



=================================================



9)RUH SAĞLIĞI HASTALARINA TARIMLA TERAPİ



MANİSA'da tedavi gören ruh sağlığı hastaları, taburcu olmalarına kısa bir süre kala son evre tedavisi olarak tarım faaliyetleriyle uğraşıyor. Hastane yetkilileri, tarımsal faaliyetlerle uğraşan hastaların sağlık durumunun daha iyiye gittiğini gördüklerini vurguladı.



Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastalar, tarımla terapi oluyor. 150 kişilik kapasiteye sahip Ahmetli ek hizmet binasındaki hastalar, üzüm bağlarında ve bahçede bulunan ağaçlarda budama işlemi yapıyor. Hizmet binasının bahçesindeki arazide adli bölüm hastaları ile kronik servis hastalarından oluşan 120 kişi, dönüşümlü olarak çalışıyor. 42 dönüm arazi üzerine kurulan hastanede üzüm bağları, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve ağaçları yer alırken, hastalar da doğal ortamda tarım faaliyetleriyle uğraşıyor.



'DAHA İYİYE GİTTİĞİNİ GÖRÜYORUZ'



Faaliyetler hakkında bilgi veren hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Barış Ekmen, "Son dönemde tarımsal rehabilitasyon faaliyetlerimize ilgi yoğunlaştı. Burada hastalarımız ağaç ve üzüm bağları budama etkinliklerine katılıyor. İlaç tedavilerinin yanı sıra bu tedavi yöntemi de oldukça başarılı sonuçları beraberinde getiriyor. Hastalarımız bu etkinlikler sayesinde, hem buradaki ilaç içme, yemek yeme, uyuma gibi rutin durumların dışına çıkmış oluyorlar hem de kendilerini işe yaramış hissediyorlar. Yalnızca ilaçla tedavi olan hastalarımızın yanı sıra burada bu faaliyetlerle uğraşan hastalarımızın durumunun daha iyiye gittiğini görüyoruz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir" dedi.



'ÖNEMLİ GELİŞME GÖRDÜK'



Hastaların burada monoton bir hayattan kurtulduklarını söyleyen rehabilitasyon bölümünde görevli hemşire Selda Güngör, "Hastanemizde tedavi gören hastalarımızla çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Bu dönemde budama vakti olduğu için hastalarımızla birlikte bağlarımızı ve bahçedeki ağaçlarımızı buduyoruz. Buraya gelen ve bu faaliyetlerde bulunan hastalarda özgüven artışı, kendilerini işe yarar hissetmeleri gibi önemli derecede gelişme gördük" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Hastaneden görüntü



Hastaların çalışmasından görüntü



Hemşire Selda Güngör röp.



Psikiyatri Uzmanı Barış Ekmen röp.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı

Aynı Otomobille 85 Kamu Görevlisini Dolandıran Çeteye Yönelik Operasyonda 38 Kişi Gözaltına Alındı

50 Yıldır Elektriksiz Yaşayan Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Seslendi

MHP'nin İkinci Adamı, Anket Şirketlerini Topa Tuttu: Bizi Kandırıyorlar