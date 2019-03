Dha Yurt Bülteni-2

1)MAVİ VATAN-2019 TATBİKATINDA AMFİBİ HAREKATI BAŞLADIANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı.

ANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı savaş gemilerinin denize açılmasıyla başladı. Tatbikatın en önemli safhalarından olan amfibi çıkarma eğitimi İzmir Körfezi'nde yapılırken, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar (L-402), öncülüğünde gerçekleştirilen çıkarma harekatı, Hekim Adası'na düzenleniyor. Jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta, senaryo gereği mayın avlama gemisi TCG Edremit, mayın taraması yaparak güvenli bir koridor oluşturdu. Çıkarmanın yapılacağı sahilde mayın taraması yapmak amacıyla HOSA isimli insansız denizaltı mayın tarama aracı, mayın avlama gemisinden denize bırakıldı. Çıkarmanın yapılacağı sahilde düşman unsurlarının denize döşediği mayını tespit eden HOSA, koordinatlarını TCG Edremit mayın avlama gemisine bildirdi. Bu gemide bulunan SAS ve SAT timleri de sahil gerisi keşif harekatı başlattı. Timler botla mayının bulunduğu bölgeye gelerek dalış gerçekleştirdi. Timler mayına fünye bağladıktan sonra mayınlı bölgeden uzaklaştı. Ardından SAS ve SAT timlerinin mayına yerleştirdiği fünye patlatılarak mayın etkisiz hale getirildi. Çıkarma kapsamında TCG Bayraktar gemisindeki amfibi hücum timlerin botları gemideki 40 ton kaldırma kapasiteli vinçlerle denize indirildi.



Çıkarma yapılacak alanın temizlenmesinin ardından ikinci safhada, ATAK helikopterlerinin düşman adasına hava saldırısı ve amfibi piyade deniz birliğinin adaya çıkması icra edilecek.



2)TARİHİ TAŞ DEĞİRMENDE ÜRETİLEN TAHİN 84 YILDIR SOFRALARI SÜSLÜYOR



BURSA, Tarihi Çukur Han'da ilk olarak 1935 yılında taş değirmende susamı öğüterek tahin üreten işletme, 84 yıldır aynı usulle tahin üretiyor. Taş değirmende, teknolojik gelişmelere yenik düşmeden üretilen tahine Bursalı vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.



Tarihi Çukur Han'da 1935 yılında susamı taş değirmende öğüterek tahin üretmeye başlayan işletme 84 yıldır aynı yöntemle tahin üretiyor. Tarihi handa bulunan dükkanda dedelerinin izinden giden 33 yaşındaki 4'üncü kuşak işletmeci Hakan Helvacı, işletme kadar müşterilerinin de eski olduğunu belirterek, kendilerini tercih eden 3'üncü kuşak müşterilerinin de bulunduğunu söyledi. Taş değirmende çekilen doğal tahinin diğerlerinden en büyük farkının tadı ve kanserojen madde içermemesi olduğunun altını çizen Helvacı, "1935'ten beri bu mekandayız. Bu işe dedemizin babası Yenişehir eşrafından Helvacı Hafız, 1920'li yıllarda başlamıştır. Biz kurulduğumuz tarihten itibaren üretim şeklimizi değiştirmedik. Kanserojen değil, yüzde yüz doğal. O yüzden lezzetli ve sağlıklı. Vatandaşlar bunu bildiği için bizi tercih ediyor" dedi.



Tarihi işletmenin imalathanesinde çalışan 3'üncü kuşak 63 yaşındaki işletmeci Fatih Helvacı oğluyla birlikte baba mesleğini sürdürüyor. Sonraki nesillerin kaliteli bir şekilde mesleği sürdüreceğini söyleyen Helvacı, "Dede mesleği olan susam tahin helva işini devam ettirmekteyiz. Bizden sonraki nesillerde dördüncü kuşak olarak bu işi devam ettirecekler. Mümkün olduğunca kaliteli ürünlerden lezzetli olarak ürün meydana getiriyoruz"şeklinde konuştu. Helvacı, susamın tahine yolculuğunda uzun bir işlemden geçtiğini ifade ederken helva ve tahin yapımında katkı maddesi kullanmadıklarının altını çizdi. Tahinin her yaştaki insan için faydalı bir protein kaynağı olduğunu belirten Fatih Helvacı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Susam tanesi belirli bir aşamadan geçiyor. Önce bir gece ıslatılıyor. Islandıktan sonra kabuğu soyuluyor. Kabuğu soyulan susam tanesi tuz havuzundan geçiyor. Daha sonra 6-7 kez yıkayarak tuzunu arıtıyoruz. Tuzdan arıtılan susam tanesi suyu sıkıldıktan sonra ocaklarda pişiriliyor. Burada yapmış olduğumuz ürünler yüzde 100 naturel, tamamen güvenilerek alınabilecek ürünler. Tahinde, helvada, susamda hiç bir katkı maddesi yoktur. Özellikle helvamızda glikoz, mısır şurubu gibi katkı ürünleri kullanmıyoruz. Yüzde 100 pancar şekerinden mamül hale getiriyoruz. Tahin, pekmez ile karıştırılıp tüketildiği zaman çok yararlı. Yüzde 40 üzerinde yağ içeren, protein değeri yüksek olan bir ürün. Her yaştaki insan için çok faydalı. Tahinli pideler, tahinli ekmekler olarak da tüketilebiliyor"



3)NİLÜFER KADIN KOROSU'NUN KONSERİNE YOĞUN İLGİ



Bursa'da hiç bir müzik eğitimi almayan 32 ile 78 yaşlarındaki 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan, tüm masraflarını kendileri karşılayan ve elde ettikleri gelirleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da okulların ihtiyacını gidermek için kullanan Nilüfer Kadın Korosu, verdiği konserde büyük beğeni aldı. 2005 yılında Dr. Aysel Gürel tarafından kurulan Nilüfer Kadın Korosu konserlerine devam ediyor. Hiç bir müzik eğitimi almayan 175 kadının bir araya gelmesiyle kurulan koro bütün masraflarını kendisi karşılarken, konserlerden elde ettiği gelir ile şiddete uğrayan kadınlara, hasta çocukların tedavilerine, küçük yaşta kız çocukların evlendirilmemesine yönelik projelere destek olmak için ve özellikle Doğu ve Güneydoğu'da okulların ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.



KONSERİN GELİRİ BATMAN VE MARDİN'DEKİ OKULLARA



2017 yılında dernekleşen Nilüfer Kadın Korosu Derneği dün düzenlediği konserle izleyicilerinin karşısına çıktı. Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryum salonunda gerçekleşen konsere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Şefliğini Dr. Aysel Gürel'in yaptığı koro, konserin ilk bölümünde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirirken, ikinci bölümde Karadeniz türküleri ile izleyicilerin karşısına çıktı. Koronun seslendirdikleri şarkılara izleyiciler de eşlik ederken, koro üyeleri Karadeniz halk oyunları gösterisi ile seyircilerden tam not aldı.



Konserin gelirleri Batman ve Mardin'de belirlenecek okulların ihtiyacı için kullanılacak.



4)DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU SÜMEYYE'NİN GÖZÜ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNDA



DOĞUŞTAN iki kolu olmayan ancak paralimpik yüzme sırt üstü kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanan Sümeyye Boyacı (16), 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanıyor. Her yarışta ilk günkü heyecanıyla yarıştığını ve olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istediğini ifade eden milli yüzücü Boyacı, "Spor dediğiniz zaman hep futbol, futbol. Bizim federasyonumuza yatırılan bütçe de bir futbolcunun maaşının yarısı kadarö dedi. Eskişehir'de yaşayan Sümeyye Boyacı, iki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İlkokul eğitimini özel bir okula alan Boyacı ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. 4.5 yaşında ayağıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı yüzmeye de 5 yaşında başlarken kısa sürede kazandığı altın madalyalar ile tüm engellilere örnek oldu. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle ilk sırada yer alarak altın madalya kazandı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonası'nda ise sırt üstü yarışlarda 45.92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.



HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞIYOR



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü milli sporcusu Sümeyye Boyacı, bu aydan itibaren uluslararası seri yarışlarına başlayacak. Sümeyye Boyacı, milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ile birlikte önce Belarus daha sonra Amerika İndianapolis'te dünya serileri yarışları için haftada 6 gün çalışmalarını sürdürüyor. Kazandığı başarılarla engellilere büyük örnek olan Boyacı, en büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Şimdiki başarılarını kolay kazanmadığını ve zor zamanlar geçirdiğini anlatan Boyacı, "Bu yıl 2019 Dünya Şampiyonası'nın henüz yeri belli olmadı. Ama orada yine sıralamada birinci gözüküyorum. İnşallah, Allah yanımızda olduğu sürece yine birinci olmak istiyorum. Çalışmalarımızda bu yönde devam ediyor. Zor antrenmanlar yapıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları içinde uzun dönemli çalışmalarımız devam ediyor. Uzun dönem dediğime bakmayın 1 yıl kaldı. Bütün yarışlarda aynı heyecanı yaşıyorum. Aslında beni başarıya götüren şey de bu. Her yarışta ilk günkü heyecanı yaşıyorum. Neredeyse her gün antrenman yapıyorum" dedi.



'FEDERASYON BÜTÇEMİZ, FUTBOLCU MAAŞININ YARISI'



Yüzme Federasyonu'nun aldığı yatırımın azlığından yakınan Sümeyye Boyacı, Türkiye'de spor denilince akla sadece futbolun geldiğini söyledi. Yüzmeye daha çok yatırım yapılması gerektiğini kaydeden Boyacı, "Ne yazık ki futbola yapıldığı kadar destek verilmiyor. Yani spor dediğiniz zaman hep futbol, futbol. Bizim federasyonumuza yatırılan bütçe de bir futbolcunun maaşının yarısı kadar. Bu yüzden spora destek çok önemli" şeklinde konuştu.



'EN BÜYÜK HEDEF OLİMPİYATLAR'



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü engelli antrenörü Mehmet Bayrak ise Sümeyye Boyacı'nın başarılarıyla herkese örnek olduğunu söyledi. Sümeyye Boyacı için sezonun önemli bir periyodunda olduklarını ve buna göre çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Sümeyye bu ay itibariyle uluslararası seri yarışlarına başlayacak. İlk önce Belarus sonra Amerika İndianapolis'te dünya serilerine katılacak. En önemli hedefimiz olan Tokyo Olimpiyatları için sürece gireceğiz. Burada herkesin duaları, sevenlerimizin desteğiyle inşallah bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Sümeyye psikolojik olarak çok iyi durumda diyebilirim. Yalnız Avrupa Şampiyonası'ndan sonra herkesin başına gelebilecek bir ilgi oldu Sümeyye'nin üzerinde. Tabi biz konularda çok alışık değiliz. Ama bunun üstesinden gelebildi. Yüzme sporunun Paralimpik'i ya da normali olmaz. Aynı seviyede antrenmanlara maruz kalırlar. Normal takımlarda da olsun, Paralimpik yüzmedeki arkadaşları da olsun inanılmaz bir şevkle çalışmaya başladılar. Tamamen inanmışlık had safhada. Sabah 04.00-05.00'de kalkıp saat 07.00'de antrenman bitiriyorlar" dedi.



