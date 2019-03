Dha Yurt Bülteni-2

Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldıŞIRNAK merkezde, istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı.

Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı



ŞIRNAK merkezde, istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı.



Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarı, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, panik yaşayan bölge sakinleri, ev ve iş yerlerini tedbir amacıyla boşalttı. İstinat duvarının gürültüyle çökmesinin ardından ailesiyle birlikte evden çıktığını anlatan mahalle sakinlerinden Rahmet Sakın, "Duvarın çökme sesiyle uyandım ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Şu an yetkililere haber verdik. Yardım bekliyoruz. Bir önlem alınmasını bekliyoruz. Kış gününde çocukları okula göndereceğiz. Kalacağımız yer yok şu an. Bir yakınımızın yanına yerleştik" dedi.



Şırnak Belediyesi ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı.



Bıraktığı sigaranın parasıyla sokak hayvanlarına mama alıyor



Manisalı hayvansever Kamil Güngör (50), 11 yıl önce bıraktığı sigaraya harcadığı parayı artık sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Güngör, yaz- kış demeden, her gün yem poşetleriyle sokak sokak gezerek, hayvanları besliyor.



Manisa Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapan, evli, 2 çocuk babası Kamil Güngör, 2008 yılında sigarayı bıraktı. Tiryaki olan ve günde 2 paket sigara içen Güngör, bıraktıktan sonra kendisini küçük yaşlardan beri sevdiği ve iş hayatına atılmasının ardından bakımlarıyla ilgilendiği sokak hayvanlarına adadı. Güngör, eskiden sigaraya verdiği parayı artık biriktirip, sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde yem poşetleriyle sokak sokak gezip, mahallesindeki kedi ve köpekleri besleyen Güngör, tek isteğinin duyarlı kişilerin çoğalması olduğunu söyledi. Güngör, sigarayı sokak hayvanlarına daha fazla yem alabilmek için bıraktığını da kaydetti.



'ONLAR SAYESİNDE SİGARAYI BIRAKTIM'



Çocukken sokak hayvanlarını sadece sevebildiğini, şimdi ise onlara bakabildiğini belirten Kamil Güngör, "İnsanlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Bu yaptığımın manevi bir değeri olduğuna inanıyorum. Sigarayı bırakmadan önce de sokak hayvanlarını besliyordum; ancak maddi yükü biraz daha ağır oluyordu. Benim sigarayı bırakmama neden olan şey tam olarak da bu. Sigaraya harcadığım aylık 250- 300 lira gibi parayı sokak hayvanlarına mama almakta kullanıyorum. Zaman zaman bu parayla gerektiğinde onların tedavilerini de yaptırıyorum. Her gün iş çıkışında onları gördüğümde, karınlarının doyduğunu bildiğim zaman mutlu oluyorum. Sokak hayvanlarının hepsine aynı ilgiyi gösteriyorum. Hepsine aynı mamayı alıyorum. Hepsi için üzülüp, hepsi için seviniyorum. Zaman zaman çevredeki insanlar da beni görünce maddi, manevi destek oluyorlar. Evin kapısını açıp işe gitmek için dışarı çıkınca işten çıkıp eve döndüğüm saatlerde karşımda onları görüyorum. Beni beklediklerini fark ediyorum. Onlar sayesinde sigarayı bıraktım. Onlara çok şey borçluyum" diye konuştu.



Çömlekçilik mesleğini ailece yaşatmaya çalışıyorlar



Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Hasan Yaman, baba mesleği olan ve unutulmaya yüz tutmuş çömlekçiliği, eşi ve kızıyla birlikte yaşatmaya çalışıyor. Yaptıkları seramikleri, vazo, tabak ve hediyelik eşyaları satan Hasan Yaman, "Çömlekçilik benim baba mesleğim, Eşimle evlendikten sonra da 25 yıldır bu işi yapıyoruz. 6 yaşındaki kızım Öykü'de de bu merak başladı. Gelecek nesiller devam ederse devam edecek, etmezse geleceği olmayan bir meslek" dedi.



Vazo, saksı ve hediyelik eşyalar yapan Yaman, geçimini çömlekçilik ile sağlıyor. Mesleğinin baba mesleği olduğunu söyleyen Yaman, "Baba mesleğim çömlekçilik. Eşimle evlendikten sonra da 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocuğum da merak saldı. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Ölmek üzere olan bir meslek. Gelecek nesiller devam ederse devam edecek, etmezse geleceği olmayan bir meslek. Bizim mesleğimize artık çırak da yetişmiyor. Ailemle birlikte devam ettirebildiğim sürece ettireceğim" dedi.



'ÇOÇUĞUM ÇAMURDA BÜYÜDÜ'



6 yaşındaki kızının da kendisini görerek çömlekçiliğe merak saldığını belirten Hasan Yaman, "Kızım Öykü bu mesleği yavaş yavaş öğreniyor. Küçükten başlayarak öğrenmek çok daha başka. Çocuk burada çamurların içerisinde büyüdü. Onun da etkisi oldu. Seviyor çamurla oynamayı. Yaşına göre çok iyi şeyler yapıyor" dedi.



Tek gözlü 'Dadaş', 4'üncü kez şampiyon oldu



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda, Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü'nün tek gözlü atı 'Dadaş' 4'üncü kez şampiyon oldu. 6 yıl önce ahırda batan çivi nedeniyle engelli kalan 10 yaşındaki Dadaş, 300 metrelik parkuru 24 saniyede tamamlayarak seyisine altın madalya, kulüp başkanına ise plaket kazandırdı.



Merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'ndaki şampiyona büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı.Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 31 kulübün sporcuları, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya getirilen ve tek tek çıkış verilen sporcular, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için yarıştı. Yaklaşık 15 santimlik kar üzerinde yapılan yarışları, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesine karşın çok sayıda kişi izledi. Seyirciler, destekledikleri sporcuları motive etmeye çalıştı. Hem soğuğa, hem de zamana karşı yarışan sporcular, atlarını dörtnala sürdü. 300 metrelik parkuru en yakın rakibine 3 saniye fark atarak 24 saniyede tamamlayarak şampiyonluğu 4'üncü kez kazanan 'Dadaş', kulübüne büyük bir başarı kazandırdı.



'HİÇ PES ETMEDİ, ŞAMPİYONLUKLARA ABONE OLDU'



Şah Dadaş Altı Spor Kulüp Başkanı Hatem Yıldırım, gözünden engelli olan Dadaş ile gurur duyduklarını söyledi. Tek gözlü olmasına rağmen 4. kez şampiyonluk kazanan Dadaş'a gözü gibi baktığını belirten Yıldırım, "Dördüncü kez şampiyonluk duygusu çok güzel. Kulübümüzün sporcusu Yıldıray Kulaçoğlu, daha iyi mücadele etti ve daha cesaretliydi. Parkur dönemecinde rakiplerimiz atlarını yavaşlattılar ama bizim sporcunun cesareti olduğu için yavaşlatmayıp aksine son sürat girdi. Hızını zaman zaman 80 kilometreye kadar çıkardı. Virajda devrilme riskini de aldı. Biz Dadaş'ı bugüne kadar hep arpa ve yem ile besledik. O da bunun hakkını verdi. Dadaş'ı 6 yıl önce kulübümüze aldığımızda ahırda gözüne çivi batması sonucu kör oldu. Ama o hiçbir zaman pes etmedi ve şampiyonluklara abone oldu" diye konuştu.



'Dadaş'ın parkurda bir rüzgar gibi uçtuğunu söyleyen seyisi Yıldıray Kulaçoğlu ise "Bu zorlu mücadelenin tek galibi Dadaş'tır. Tek gözle koşmak çok zor bir şey. Ama o bunu hiç sorun etmiyor. Kendisine güvendiğim için hep koşturdum ve ipi göğüsledik. Onu çok seviyorum" dedi.



Öte yandan yarışmanın ikincisi Can Dadaş Atlı Spor Kulübü oluken, üçüncülüğü Şengel Atlı Spor Kulübü aldı.



