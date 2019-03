Dha Yurt Bülteni-2

1)TURİZMİN YENİ POPÜLER MERKEZİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞUBursa'nın turizminde son yıllarda önemli bir yer edinen Gölyazı, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

1)TURİZMİN YENİ POPÜLER MERKEZİNDE KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU



Bursa'nın turizminde son yıllarda önemli bir yer edinen Gölyazı, hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Hafta sonları araç girişinin yasak olduğu Gölyazı'nın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler tekne turlarına ve organik ürünlere yoğun ilgi göstesiyor. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi, adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokularıyla son yıllarda Bursa'nın gözde turizm merkezlerinden oldu. Mahallede çekilen dizilerin de etkisiyle giderek popülerleşen Gölyazı'da bahar aylarının gelmesiyle ziyaretçi sayısı kat be kat arttı. Hafta sonları kısıtlı yol imkanları sebebiyle araç girişinin yasak olduğu Gölyazı'ya girmek isteyen ziyaretçiler dakikalarca araç kuyruğu beklemek zorunda kalıyor. Araçlarını Gölyazı girişindeki ücretli otoparklara bırakan ziyaretçiler yaklaşık 15 dakika yürüyerek adaya ulaşabiliyor. Gölyazı'da vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler özellikle tekne turlarına ve organik zeytinyağı, yumurta gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.



İLGİ ARTIŞI DİZİLERLE BAŞLADI"



Gölyazı hakkında bilgiler veren ve ilginin son yıllarda arttığını söyleyen Gölyazı Mahalle Muhtarı İbrahim Şahin, "Mahallemize olan ilgi burada çekilen dizilerle artmaya başlamıştı. Gölyazı, ülkemiz için önemli bir turizm merkezidir. Tarihi güzellikleri ve doğasıyla yüksek bir potansiyele sahiptir. Hafta sonu yaşadığımız yoğunluğun yanı sıra son yıllarda hafta içinde de çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. Arap turistler de özellikle mahallemize yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yoğunluk karşısında bizde altyapı ve üstyapı çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmaları tamamladığımızda buraya gelen ziyaretçilerimize daha sağlıklı hizmet vereceğiz. Kalifiye hizmet çalışmalarımız kapsamında Turizm Kalkınma Kooperatifi kuruldu. Gelen ziyaretçilerimizin en çok tercih ettiği tekne turlarına düzenlemeler yapıldı. Gölyazı'nın yerli halkı yaşanan yoğunluktan oldukça memnunlar, ancak tabi ki bu yoğunluğa alışana kadar bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. İnşallah çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek alarak bu anlamda eğitimler alıp gelen misafirlerimize daha sağlıklı hizmetler sunacağız" şeklinde konuştu.



Öte yandan otopark imkanlarının arttırılarak trafikle ilgili sorunları çözme girişiminde olduklarını belirten Şahin, "Mahallemizin girişine Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burbak işbirliği ile bir otopark çalışması yaptık. Bu otoparkı daha da genişletmek için girişimler sürüyor" dedi.



Tekne turlarına standart getirilip daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Turizm Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz ise, "Hafta sonlarında çok yoğun oluyoruz ve bu yoğunluk giderek artıyor. Gölyazı yeni yeni keşfedilmeye başlandı. Gölyazı, değerleriyle turizme çok büyük katkılar sağlayabilecek bir merkez" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



--------------------------------------



-Gölyazıdan genel drone görüntüleri



-Trafikten aktüel ve drone görüntüleri



-Kalabalıktan görüntüler



-Kayık turlarından aktüel ve drone görüntüleri



-Muhtar İbrahim Şahin Röportaj



-Vatandaşlarla röportaj



-Detaylar



Süre: 05.49 Boyut: 653MB



Haber: Enver Fatih TIKIR-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



=======================================================



2)'57'NCİ ALAY' KORTEJİ, EDİRNE'YE ULAŞTI



ÇANAKKALE Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay anısına Tekirdağ'dan yürüyüşe başlayan ve 57 gönüllüden oluşan kortej, Edirne'ye ulaştı. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ'dan yola çıkan temsili 57'nci Alay komitesi 'Dönmeyi düşünmediler' sloganı ile ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla Edirne'nin Keşan ilçesine ulaştı. Korteji burada 27'nci Alay'ı temsilen Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) ile Uzunköprü 15'inci Hava Bölüğü karşıladı. Kortej, Keşan Belediye Bandosu eşliğinde vatandaşların da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne yürüdü. 57'nci Alay Yürüyüş Koordinatörü Hikmet Selim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Keşan'da 27'nci Alayımızla gurur duyarak birleşiyoruz. Yürüyüşümüz 9'uncu yılına ulaştı. Kısa zaman öncesine kadar 27'nci Alay'ı kimse bilmiyordu. İlk müdafaayı yaptıklarını, savaşın kaderini değiştirdiklerini kimse bilmiyordu. 27'nci Alay anısına Keşan'ın Çelebi Köyü'ne liyakat anıtının dikilmesini istiyoruz. Yürüyüşümüz boyunca bizlere destek olan herkese çok teşekkür ederimö dedi.



Hikmet Selim Yılmaz, konuşmasının ardından yürüyüşe katılan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı'ya liyakat madalyasının bulunduğu plaket takdim etti.



27'nci Alay Yürüyüş Koordinatörü ve DOÇEK Başkanı Hakan Eşme de, "Çanakkale'de ilk kurşunu 27'nci alay olarak biz sıkmıştık. 57'nci Alay arkamızdan gelerek bize yardıma koşmuştu. Kazandığımız an bu andı. 57'nci Alay ile birlikte Çanakkale ruhunu yeniden yaşatmak ve geleceğe aktarmak için hep beraber yürüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın ruhu Çanakkale olmadan anlaşılamazö diye konuştu.



Öte yandan ilerleyen yaşına rağmen tekerlekli sandalyesiyle yola çıkan bedensel engelli Mehmet Orhan, "Çanakkale zaferinin yıldönümü için yola çıktık. Eskileri unutmamak, hatırlatmak ve yaşatmak için Çanakkale'ye gidiyoruz. Engelli olmama rağmen devam ediyorum" dedi.



Kortej daha sonra Çanakkale'ye yürümek üzere yola çıktı.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Kortejin bando eşliğinde yürüyüşü



-Tekerlekli sandalyeyle kortejde bulunan Mehmet Orhan



-Kortejdekilerin ellerinde taşıdıkları dövizler



-Plaket takdimi



-Mehmet Orhan röp.



-DOÇEK Başkanı Hakan Eşme'nin açıklaması



-Detaylar



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-



===================================================



3)MİNİK GÖRKEM HAYATI BOYUNCA DİYET YAPMAK ZORUNDA



Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğuştan PKU (Metabolizma bozukluğu) hastalığı olan 8 yaşındaki Görkem, hayatı boyunca proteinsiz besinler yiyerek diyet yapmak zorunda. Gıdaları yurtdışından ve İstanbul'dan temin edilen Görkem, her gün tüketmesi gereken düşük proteinli ekmeğin İnegöl'de üretilmesini istiyor. Aile, Görkem'in en temel gıdası olan ekmeği İstanbul'dan getirmek için adeta zamanla yarışıyor çünkü; düşük proteinli ekmeğin iki gün içinde tüketilmesi gerekiyor.



Kerim ve Gülderen Gümüştekin çiftinin 3'üncü çocukları olan ve doğuştan PKU (metabolizma bozukluğu) hastası 8 yaşındaki Görkem, özel hazırlanan yemek menüsünün dışında hiçbir şey yiyemiyor. Hayatı boyunca proteinsiz gıdalar tüketmek zorunda olan Görkem Gümüştekin, bu nedenle ömür boyu diyet yapmak zorunda. Proteinsiz ürünleri temin etmekte güçlük çeken ailesi gıdaları Yurt dışından temin ederken, Görkem'e özel ekmeği de İstanbul'dan getiriyorlar. Proteinsiz ekmeğin 2 günde tüketilmesi gerektiğinden aile ekmeği getirebilmek için adeta zamanla yarışıyor.



BELEDİYEDEN DESTEK İSTİYORUZ



Görkem'in 2011 yılında dünyaya geldiğini, doğumundan sonra yapılan testler sonucunda PKU hastalığı olduğu ortaya çıktını belirten baba Kerim Gümüştekin, "Görkem'in tedavisi İstanbul ÇAPA tıp fakültesinde yapıldı. O günden bu yana 6 ayda bir tedavi ediliyor. O günden bu yana diyet yapıyor. Et, süt, bakliyat türü herhangi bir ürün tüketemiyor. Proteini düşük ürünlerle besleniyor. Ekmeğimiz İstanbul'dan geliyor. En büyük sıkıntımız ekmek. İstanbul'dan getirtiyoruz. Getirdiğimiz ekmeğin iki günlük süresi var. zaten 1 günü yolda kayboluyor bir günde burada tüketimi yapılması gerekiyor. Bu hastalığı olan bir çok çocuğun olduğunu biliyorum. İnegöl'de yaşayan ailelerle bir araya gelmemiz gerekiyor. Eğer bir araya gelirsek, toplu taleple ekmeğin Belediye Halk fırınında üretilmesini sağlayalım istiyoruz. Çocuğumun en büyük temel ihtiyacı ekmek. Bu sorunun bir an önce çözülüp çocuklarımıza haftanın en az iki gününde taze ekmek yedirmek istiyoruz. Yetkililerden, İnegöl belediyesinden bu konuda destek bekliyoruz.ö dedi.



Bu hastalığı olan çocukların ailelerine de seslenen Gümüştekin, "İnegöl'de bu hastalığa sahip bir çok çocuk var. Onların aileleriyle bir an önce bir araya gelelim ve bu sorunu bir an önce çözelim istiyoruz.ö diye konuştu.



GIDALARI YURTDIŞINDAN GELİYOR



Görkem'in bazı gıdalarının yurtdışından getirildiğini aktaran Kerim Gümüştekin, "Zor da olsa o gıdaları buluyoruz. Bu ürünleri bulamayan aileler varsa bende destek vermeye hazırım. Yeter ki aileler olarak bira araya gelip, dertlerimize bir an önce çözüm bulalım. Bu çocuklar, bu ürünleri tüketemedikleri sürece Allah göstermesin, yüzde yüz zeka engelli olma ihtimalleri yüksek. Bizler bunlara dikkat etmek zorundayızö ifadelerini kullandı.



DİYET YAPMAK ZORUNDAYIM



PKU hastası 8 yaşındaki Görkem Gümüştekin ise, "Diyet ürünleri yiyoruz. Gıdalarımın bazıları yurtdışından geliyor. Ekmeğim ise İstanbul'dan geliyor. Ekmeğimin İnegöl'de üretilmesini istiyorum. Çünkü İstanbul'dan gelmesi zor oluyor. Evden başka bir yerde yemek yiyemiyorum. Okulda beslenmem hariç hiçbir şey yemiyorum.ö ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:



-----------------------------------



-Genel görüntü



-Röportajlar



Süre: 04.16 Boyut: 477 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),



=====================================================



4)İZMİR'DE, 6 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ



İZMİR'de, polisin buz fabrikası görünümlü bir işletmeye yaptığı operasyonda, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton etil alkol ile çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen perşembe sabahı, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, yasadışı üretilen 6 ton etil alkol, çeşitli alkollü içki türlerine ait 1000 paket imalat kiti, çok miktarda içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit hazırlamak için ambalaj ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların kaçak olarak içki imal etmek isteyenlere etil alkol ile imalat kitlerini sattıkları, siparişleri WhatsApp üzerinden aldıkları belirlendi. Şüpheliler Yeşilyurtta'ki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



-----------------------



Polisin fabrikadaki aramasından görüntü



Ele geçirilen malzemelerden görüntü



Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



=====================================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı

Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı

Fenerbahçeliler Tekbir Getirince Sivassporlu Ndinga Gözyaşlarını Tutamadı

Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!