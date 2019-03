Dha Yurt Bülteni-2

Almanları dolandıran 28 kişi adliyedeAlmanları telefonla arayarak, toplam 30 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla Antalya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 kişi, adliyeye sevk edildi.

Almanya'da yaşayan ülke vatandaşlarını telefonla arayan kişilerin dolandırıcılık yaptıkları yönündeki ihbar üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada, 12 Alman'ın toplam 30 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi. Aramaların genellikle Antalya'dan yapıldığı belirlenirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği koordinesinde, 7 ilde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişi, operasyonda gözaltına alındı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Antalya'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Marmaris'te mart güneşi keyfi



Muğla'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler sahil ve yürüyüş yollarında renkli görüntüler oluşturdu.



Mart ayında güneşli, sıcak havayı gören Marmarisliler ve ilçedeki az sayıdaki turist, plajlara ve yürüyüş yollarına akın etti. Şehir merkezinde sıcaklığın 20 dereceye ulaşmasıyla aileler çocuklarıyla gün boyu plajlarda oyun oynadı. Yazlık kıyafetlerle sahil yollarını dolduranlar bisiklete binip, bol bol yürüyüş yaptı. Kimileri bikinileri ile güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri de 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi'nde sahilde kurulan sandalye ve masalarda dinlendi, deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Güneşli havayı görüp, ailesiyle sahile koşan Mehmet Dolcak da "Mart ayı ortasında hava çok güzel ve çocuklarımızla beraber güneşin tadını çıkarıyoruz" dedi. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Artık hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Gündüz 20 dereceye ulaşan sıcaklıklar hakim olacak. Deniz suyu sıcaklığı 14, nem ise yüzde 58 civarında" dedi.



Çocuklar için ağaçları oyuncağa çeviren oyuncak atölyesi siparişlere yetiştiremiyor



Bursa'da iki ortak dışa bağımlılığı ve kanserojen maddesi içeren zararlı oyuncakları ortadan kaldırmak için bir oyuncak atölyesi açtı. Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren ortaklar, yaptıkları doğal ve kimyasal olmayan oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan anaokullarına ve oyuncak mağazalarına satıyorlar. Sipariş ile oyuncak yapan ortaklar günde 150 adet 1 ayda 4 bin adet civarında doğal oyuncak ürettiklerini ve talebin çok olduğunu söylediler.



Bursa'da yıllarca mobilya sektöründe çalışan Levent Kağan ile Behçet Tepedelen, bir araya gelerek dışa bağımlılığı ve kanserojen maddesi içeren zararlı oyuncakları ortadan kaldırmak için bir oyuncak atölyesi açtı. Dış budak, iç budak, gürgen ve sedir ağaçlarına şekil veren Kağan ile Tepedelen, çocuklar için sağlıklı oyuncaklar üretmeye başladı. Yaptıkları doğal ve kimyasal olmayan oyuncakları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına satıyorlar. Kağan ve Tepedelen, kereste halinde olan ham ağaçları kendi el emekleri ile yaklaşık 20 işlemden sonra oyuncak haline getiriyor. Daha sonra oyuncak haline getirdikleri ağaçların sağlıklı olması ve kanserojen madde içermemesi için boya sürecinde gıda boyası ile boyuyorlar. Bir günde 150 tane oyuncak üretebilen ortaklar ayda 4000 civarında oyuncak üretiyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan oyuncak mağazalarına ve anaokullarına servis edilen oyuncakların siparişlerine yetişemiyorlar.



Yaklaşık 35 yıldır mobilya sektöründe olduğunu belirten oyuncak atölyesi ortaklarından Levent Kağan, "Teknoloji ilerledikçe, makinalar geliştikçe, fabrikalar büyükçe bizimkisi el işçiliği olduğu için tahta oyuncağa yönelmeye başladık. Oyuncak işini ilk başta amatör gibi yapıyorduk, ondan sonra talep artınca tamamen ahşap oyuncağa döndük. Yaptığımız oyuncaklar yüzde yüz doğal, organiktir. Kısacası yolda gördüğünüz oduna tamamen karakter verip oyuncak haline getirebiliyoruz. Amacımız büyüyüp sanayileşmek değil, yine böyle atöyle gibi kalıp el işi ile devam ettirmek. Çünkü bu iş büyük otomatik makineler ile yapılıyor ama bizim yaptığımız gibi el emeği yok içinde tamamen eski naturel makineler ile mümkün olduğu kadar el işi olarak yapıyoruz. Yaptığımız oyuncaklar Türkiye'nin her yerinden talep görüyor. Ardahan, Hakkari, Antalya, İzmir, İstanbul olmak üzere her yere gönderiyoruz" diye konuştu.



Dışarıya bağımlılığı ortadan kaldırmak istediklerini belirten Behçet Tepedelen, "Ortağımla beraber hem dışa bağımlığı azaltmak hemde organik oyuncak yapmak adına oyuncak atölyesi kurduk. Aylık 4 bin civarında oyuncak üretme kapasitemiz var. Anaokullarına kreşlere ve engelli okullarına yönelik yapıyoruz oyuncakları. Genelde dış budak, gürgen, sedir bu tarz ağaçları kullanıyoruz. Oyuncaklarda herhangi kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Oyuncaklarımızda metal aksamlı hiçbir şey kullanmıyoruz. Büyük bir kısmını demonte olarak veriyoruz. Çocuklar orada kendileri yapıştırıyorlar, kendi ellerinde olan boyalar ile boyuyorlar. İsteyen anaokullarına da bitmiş halde teslim ediyoruzö şeklinde konuştu.



Camisiz minare köyün sembolü oldu



Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868 yılında yapılan, 2000 yılında yıkılan caminin minaresi mahalle sakinleri tarafından yıktırılmayınca, ortaya camisi olmayan minare kaldı. Mahalle ile ödeşleşen camisiz minare görenlerin ilgisini çekiyor.



Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan cami yıpranınca, 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Mahalle sakinleri, minarenin yıkılmasına ise rıza göstermedi. Cami yıkılıp, farklı noktaya yenisi yapılırken, yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin meydanında yükselen minare görenlerin de ilgisini çekiyor. Mahallenin 150 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu belirten muhtar Suat Karakaya, "Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık.ö dedi.



DUYAN GELİYOR



Minarenin köyün sembolü haline geldiğini aktaran Muhtar Karakaya, "Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Duyan geliyor. Camisiz minare diyorlar. Yeni yaptığımız modern camiyi gösteriyoruz soranlara. 19 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



KÖYÜMÜZ BÖYLE TANINDI



Mahalle sakinlerinden Mustafa Kibaroğlu da, "Türkiye genelinde reklam oldu köyümüz. Eski camimizi yıktık ama minareyi yıkamadık. Gelenlere yeni camimizi gösteriyoruz. Ne kadar göstersek de camisiz minaremizi görmek istiyorlar. Köyümüz böyle tanındı. Minaremize saat istiyoruzö dedi.



Tiyatrocu öğrenciler köy okulunu baştan aşağı yeniledi



Muş'ta tiyatrocu sanatçıları Yealalan Köyü okulunu baştan aşağı yeniledi. Tiyatrocular, okulun elektrik ve su tesisatını değiştirirken, sınıfları boyayarak tamir etti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi Derneği, 'Okulları Güzelleştirme Projesi' kapsamında merkeze bağlı Yelalan Köyü İlkokulu'nu onarmak için kolları sıvadı. Haftasonu tatili sebebiyle il müdürlüğü ve Damla Sanat Merkezi Derneği üyesi 20 tiyatrocu tamir malzemeleriyle köy okulunun yolunu tuttu. İl Müdürlüğü ve sponsorların desteğiyle öncelikle okulun su ve elektrik tesisatı yenilendi. Daha sonra ellerined boya ve fırçaları alan 20 tiyatrocu okulun 3 sınıfını da temizleyerek boyadı. Cuma günü öğleden sonra başladıkları çalışmayı Pazar günü akşama doğru bitiren tiyatrocular, sivil toplum kuruluşlarının başta eğitim olmak üzere çeşitli konularda yardımcı olması gerektiğini bildirdi. Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi olduklarını belirten tiyatro oyuncuları, miniklerin daha sağlıklı ortamda ders görmelerinden duydukları mutluluğu dile getirdi.



Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi'nin okullarını yenilemesi sebebiyle teşekkür etti. Muhtar Suphi Yaşlı, öğrencilerin daha rahat ortamda eğitim göreceklerini belirtti.



Haftasonu tatillerini Yelalan Köyü okulunu onararak geçiren tiyatrocular, köylüler ve minik öğrencilerle halay çekerek yorgunluk attı.



Papağan Paşa Simav şivesiyle ilgi odağı oldu



Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Paşa' isimli papağan, sahibinin yerel şivesini taklit etme yeteneği sayesinde ilgi odağı oldu. Papağan Paşa, iş yerine giren müşterileri, "Hoş geldiniz bakam. Napyonuz. Ne var yok. Çoktan beri gelmiyonuz ya" sözleriyle karşılıyor.



Elektrik malzemeleri satışı yapan sahibi sahibi Uğur Karagöz, 5 yıl önce yavru olarak satın aldığı papağanın taklit yeteneğini giderek geliştirdiğini ve bugün 70 kelimeye kadar çıkarmayı başardığını söyledi. Simavlılar'ın bir kısmının kendine has yerel şive ile konuştuğuna dikkat çeken Karagöz, "Papağanım Paşa, iş yerimize gerek alışveriş için gelen müşterilerimiz ile gerekse bizi ziyarete gelen eş ve dostlarımızla yaptığımız konuşmaları dikkatle dinliyor. Dükkanda kafes dışında serbest dolaşıyor. Onlar gittikten sonra aramızda geçen konuşmaları kafesine geçerek Simav şivesi ile taklit etmeye başlıyor. Paşa 'Babacım. Seni çok sevyon. Naptın bakam. Ne var yok. İşleniz nasıl? Çay yok mu? Çay içmeye geldim. Latif nap yo" gibi 70'e yakın kelimeyi Simav şivesi ile konuşuyor. Paşa'nın Simav şivesi ile konuşması vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Paşa aynı zamanda siyasetin yanı sıra futbol ile de ilgileniyor. Durup dururken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını tekrarlıyor. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu için de çoğu zaman 'Cim Bom Şampiyon' diyerek, tezahüratta bulunuyor. Paşa'nın bu zengin taklit yeteneği sayesinde iş yerimiz müşteriden çok meraklılarla dolup taşıyor" dedi.



Paşa'yı çok sevdiğini ifade eden Karagöz, "Papağanım Paşa çok hassas bir kuş. Bazen bizden önce gelen müşterilerimize "Hoş geldiniz bakam. Napyonuz. Ne var yok. Çoktan beri gelmiyonuz ya" gibi sözlerle karşılayarak kendisini sevdirmeyi başarıyor" dedi.



Paşa'nın çayı çok sevdiğini ifade eden Karagöz, "Paşa çay içmeyi çok seviyor. Çayını kaşıkla ben içiriyorum. Ayrıca onu Antep fıstığı ve ay çekirdeği ile besliyorum. Geceleri iş yerimi kapatmadan önce Paşa ile dükkan içerisinde kısa bir gezintiye çıkıyoruz. Benden başkasına gitmiyor. Müşterilerim de Paşa'yı çok seviyorlar. Paşa'nın ünü Simav dışına taştı. Onu görmek ve tanışmak için Simav dışından gelenler bile oluyor" diye konuştu.



