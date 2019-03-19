Dha Yurt Bülteni-2

1)BARAJ GÖLÜNDE SIZINTI BAŞLADI, 12 EV TAHLİYE EDİLDİGİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısı nedeniyle 12 ev tahliye edildi.

1)BARAJ GÖLÜNDE SIZINTI BAŞLADI, 12 EV TAHLİYE EDİLDİ



GİRESUN'un Alucra ilçesinde 4 milyon metre küp su depolama hacmine sahip Alucra Barajı'nda, su sızıntısı nedeniyle 12 ev tahliye edildi. Giresun'un Alucra ilçesindeki koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip ve 11 bin 640 dekar zirai alanın suya kavuşmasını sağlayan Alucra Barajı'nda su sızıntısı başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, göletteki suyun tahliyesine karar verdi. Risk altında bulunan gölet kısmına yakın yerdeki 12 ev de, tedbir amacıyla tahliye edildi. Göletteki suyun tahliyesinin ardından sızıntının yaşandığı baraj gövdesinde iyileştirme çalışması yapılacak.



Konuyla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Giresun ili Alucra ilçesi, Alucra Göleti'nde, gövde dolgusuyla doğal zemin kontağı arasından 15.03.2019 günü başlayan yayılı su sızıntısı tespit edilmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nden 5 kişilik uzman bir heyet gölet yerine gelmiş olup, incelemelerini sürdürmektedir. Durum tespiti ve tedbir amaçlı olarak gölet suyu tahliye edilmeye başlanmıştır. Su seviyesinin düşürülmesinden sonra gerekli iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Gölün boşaltımı sırasında mansaba kontrollü olarak su bırakılmaktadır. Tedbir amaçlı olarak gölün hemen mansabındaki 12 hane tahliye edilmiştir. Diğer yerleşimler için riskli bir durum olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır."



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Hakan KABAHASANOĞLU/ALUCRA, (Giresun),



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2)DÖRT CANA, 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR



Bursa'da geçen yıl meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü İsmail Acar, Mustafa Koçan, Ramazan Özdemir ve Recep Altın'ın hayatlarını kaybettiği ve 2 kişi yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma tamamlandı. Dört canın gittiği kazada TIR sürücüsü Ali Aşkın Aydın hakkında iddianame hazırlayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaö suçundan TCK'nun 85/2 maddesi gerekince 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı. Beş ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan TIR sürücüsü Ali Aşkın Aydın, Bursa 14.'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



Kaza, Bursa-Orhaneli Yolu üzeri Kapıkaya Mevkinde geçen yıl 6 Mayıs gecesi saat 23.50'de meydana geldi. İddiaya göre, Orhaneli istikametine seyreden İsmail Acar idaresindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile Bursa istikametine seyreden bir TIR'la çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü İsmail Acar (32), Recep Altın (62), Mustafa Koçan (31) ve Ramazan Özdemir (60), hayatını kaybetti, iki kişide yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıları Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve sağ farı yanmayan TIR sürücü ise Ali Aşkın Aydın, görgü tanıkların ifadelerinin ardından jandarma tarafından yakalandı.



TIR SÜRÜCÜSÜ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Yakalandığı sırada TIR'ın plakasız olduğu belirtilen Ali Aşkın Aydın'ın, bir inşaat firmasında çalıştığı TIR'ın da çalıştığı şirketine ait olduğu öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra, sevk edildiği Orhaneli Adliyesi'nde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Herhangi bir kazaya karışmadım. Sadece Orhaneli'ye ikinci gelişimde sağ arka iç kısmında bulunan lastik patladıö dedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Aydın "Birden fazla kişinin ölümüne neden olmakö suçundan tutuklandı. Tutuklamanın ardından geçen yıl 9 Ekim günü tahliye olduğu öğrenilen Ali Aşkın Aydın, hakkında soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Osman Kesler, 4 kişinin ölümüne iki kişinin yaralanmasına neden olan Ali Aşkın Aydın hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaö suçundan TCK'nun 85/2 maddesi gerekince 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı. Bilirkişi raporunda16 ACZ 07 plakalı aracın sürücüsü İsmail Acar davranışı kusursuz, Ali Aşkın Aydın'in ise asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianame, Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz bulunan sürücü Ali Aşkın Aydın, önümüzdeki ay hakim önüne çıkacak.



Görüntü Dökümü



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-Olayla ilgili ARŞİV görüntüler



BURSA/DHA



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3)20 YILDIR NEHİR VE DERELERDEN TAŞ TOPLUYOR



MUŞLU Yavuz Koç (45), yaklaşık 20 yıldan beri nehir, çay ve derelerden topladığı taşları biriktiriyor. Evinde geniş bir taş koleksiyonu oluşturan Yavuz Koç, arkadaşlarının da doğada buldukları ilginç şekilli taşları kendisine getirdiklerini söyledi.



Merkez Kale Mahallesinde yaşayan evli ve 7 çocuk babası Yavuz Koç (45), 20 yıl önce dere kenarında gezerken gördüğü ilginç şekilli ve renkli taşları toplamaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Koç, ilginç taşları buldukça taş koleksiyonu giçin dağ taş dolaştı. Özellikle akıntının azaldığı sonbahar aylarında nehir, dere ve çay yataklarını gezen Koç, topladığı taşlar için evinde özel bir bölüm oluşturdu. Taşların maddi değerinin olmadığını belirten Yavuz Koç, insan kafasına, yumurtaya benzeyen taşların ilgisini çektiğini bazı taşların ise ışıl ışıl parlamasının hoşuna gittiğini söyledi. Yaz aylarında da yüksek dağları gezdiğini belirten Koç, topladığı taşları evde sergilediğini anlattı. Taşları izlemenin kendisine keyif verdiğini ve stres attığını ifade eden Koç, taş koleksiyonunun adeta bir terapi gibi olduğunu bildirdi.



Yaklaşık 20 yıldan beri taş koleksiyonu yaptığını belirten Yavuz Koç, arkadaşlarının da buldukları ilginç taşları kendisine getirdiğini bildirdi.



Görüntü Dökümü



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-Taşları biriktirdiği tepsileri getirmesi



-Taşları masa üzerine dizmesi



-Taşlardan detaylar



-Röportaj



Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,



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4)O ARTIK EMEKLİ... NARKOTİK KÖPEĞİ KORTES EMEKLİ OLDU



ÖZEL Antalya'da birçok başarılı operasyonda bulunan "Kortesö emekli oldu. Antalya Emniyeti'nden yaklaşık 3 yıl önce Van Emniyeti'ne transfer olan Kortes şu anda köpek yaşına göre 16 insan yaşına göre 89 yaşında.



Adı Kortes köpek yaşına göre 16 insan yaşına göre 89 yaşında. 4 aylıkken narkotik köpeği olarak yetiştirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'yle birlikte birçok operasyonda yer aldı. Defalarca yüklü miktarda uyuşturucu buldu, çeteleri çökertti.



Yaklaşık 3 yıl önce ise Van Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi. Burada da birçok operasyonda yer alan Kortes, şimdi emekli oldu. Şimdi ise Van Emniyet Müdürlüğü narkotik köpekleriyle aynı ortamda bulunuyor.



KAFESİNDE ADI KORTES BRANŞI EMEKLİ OLDU



Van emniyeti personeli ise yaşlandığı için emekli olan Kortes'i ise barınağa göndermeyip kendileri bakmaya devam ediyor. Kafesinde ise adı Kortes, branşı ise emekli yazıyor.



Görüntü Dökümü



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Kortes'in katıldığı operasyondan görüntü



Kortes'in şu anki görüntüsü



Diğer uyuşturucu köpeklerinin görüntüsü



Müslim SARIYAR/VAN



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5)LİSE ÖĞRENCİLERİ İNTERAKTİF YAZIM KILAVUZU GELİŞTİRDİ



İZMİR Büyükçiğli Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu'na göre sözcüklerin doğru yazımını gösteren dijital öğretim materyali geliştirdi. Akıllı tahta, telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen uygulama sayesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerin başarı oranları yüzde 40'tan yüzde 70'e yükseldi.



İzmir Büyükçiğli Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, dijital ortamda sözcüklerin doğru yazımını gösteren 'Doğru Yazım Doğru İletişim' isimli öğretim materyali geliştirdi. Akıllı tahta, telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen interaktif uygulama, öğrencilerin sözcükleri doğru yazmaları ve telaffuz etmelerini amaçlıyor. Ortaokul 6. sınıf seviyesinden 12. sınıfa kadar Türkçe derslerinde kullanılabilecek olan uygulama, sosyal ve akademik başarıya katkı sağlamasının yanı sıra eğlendirerek, öğrencinin eğitimin içinde aktif yer aldığı ve anında ödüllendirildiği bir dijital bilgi edinme ortamı da sunuyor. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri'nde, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kategorisinde Ege Bölge ödülüne layık görülen proje sayesinde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerin başarı oranları yüzde 40'tan yüzde 70'e yükseldi.



Uygulama sayesinde yazım hataları oranının azaldığını söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nejat Özcan, "Yeni müfredat programının hedeflerine ulaşmasına katkı sağlandı, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde girdikleri deneme sınavlarında sözcük yazımı ile ilgili çıkan soruları doğru cevaplama oranları arttı ve yazılı sınavlardaki başarı puanları yükseldi. Genel olarak, yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazımı, öğrenciyi merkez alan oyun yöntemiyle daha kalıcı olarak öğretilmiş oldu" dedi.



'YAZILI İLETİŞİM PROBLEMİ ORANI AZALDI'



Öğrenciler tarafından geliştirilen uygulamanın birçok faydası olduğunu dile getiren Nejat Özcan, "Öğrenci arkadaşlarımızın uzun yıllar boyunca çalışmalarına rağmen, yazımını karıştırdıkları sözcükleri yeterince öğrenemediklerini fark ettik. Neden öğrenemediklerini araştırdığımızda bunun öğretim yöntemlerinden kaynaklanabileceğini düşündük ve bilgisayarlı oyun destekli öğretim yöntemini kullanarak bir oyun geliştirdik. Böylece onları hem eğlendiriyor hem de içerisinde rekabet odaklı bir gayret olduğu için ilgilerini daha çok çekiyor. Uygulamamızda iki seçenek bulunuyor, öğrenci arkadaşlarımız kelimenin yazımını doğru işaretlediğinde anında ödüllendiriliyor, yanlış yapınca da doğrusunu öğreniyorlar ve biraz daha kalıcı hale geliyor. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yazım kuralları ve noktalama işaretleri ünitesinde bizim için çok faydalı oluyor. Öğrencilerimiz hem eğleniyor, hem öğreniyorlar. Toplumumuzda iletişimin daha iyi sağlanabilmesi için doğru yazım ve doğru iletişim çok önemli. Klasik kağıt üzerinde yapılan öğretim yöntemleri öğrencileri sıkabiliyor, ancak böyle bir uygulama onların sınıf içinde ve dışında birçok şeyi öğrenmelerini sağlıyor" diye konuştu.



'TEKRAR ETTİKÇE AKLIMIZA KAZINIYOR'



Uygulamanın yazılımını hazırlayan 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Meriç Yeşildağ, "Öncelikle bir sorun belirledik, birçok öğrencinin kelimeleri yanlış kullandığını saptadık. Arkadaşlarımızla bu sorunu basit ve hızlı yoldan düzeltecek bir uygulama geliştirmeye karar verdik. Yaklaşık 5 aylık bir sürede bu uygulamayı geliştirdik. Sınavlar ve ezberler bizler için sıkıcı oluyordu, bunun yerine daha eğlenceli bir yöntem bulmak istedik. Bunun yerine iki seçenekli ve anında geri dönüş alabileceğimiz bu oyun bizim için daha faydalı oluyor" diye konuştu.



Tasarım ekibinde yer alan 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Tezyürürler ise, "Çağımız iletişim çağı, ben de yanlış yapmaktan hiç korkmadan tahtaya çıktım, çünkü yanlış yaptığımda da öğrendiğimi fark ettim. İki tane şıkkımız var ve yanlış bile yapsak doğrusunu öğrenmiş oluyoruz. Kelimelerin doğru yazımını öğrenmek hem sınavlarımda hem de gelecekte bana bir artı olarak geri dönecektir. Uygulamayı kullanmaya ilk başladığımda çok daha fazla yanlış yapıyordum, yavaş yavaş tekrar ettikçe aklımıza kazınıyor" dedi.



Ekibin bir diğer üyesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Cankurt, "Türkçe zor bir dil, bir virgülün veya tek bir harfin yanlış yazılması bile bütün anlamı değiştiriyor. Uygulama cep telefonumda da yüklü ve okul dışındaki zamanlarda da sürekli olarak oynuyorum, alıştırma yapıyorum. Masanın başına geçip çalışmak biz öğrenciler için çok zor ama telefonumuzda oyun olan bir çalışma sistemi bizler için çok eğlenceli hale geliyor" dile konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Uygulama kullanımından görüntüler



-Sınıf ortamından genel ve detay görüntüler



-Nejat Özcan ile röp.



-Öğrencilerle röp.



Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



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4 YILDA TAMAMLADIĞI TEKNE İLE EN BÜYÜK HAYALİ DÜNYA TURUNA ÇIKMAK



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin tüccarlığı yapan ve hiç bir denizcilik tecrübesi olmadığı halde 4 yıllık bir çalışma ile yaptığı 7,5 metrelik tekneyi suya indiren Ziya Kafa, teknenin projesini satın aldığını, hafta sonları çalışarak tekneyi imal ettiğini belirtti. Ziya Kafa, gemi kaptanı olan bir arkadaşı ile birlikte tekne ile dünya turuna çıkmayı hayal ettiğini ifade etti.



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2013 yılında, bir belgeselde tekne yapımını izleyen zeytin tüccarı Ziya Kafa, daha sonra kendi teknesini yapmaya karar verdi. Ziya Kafa, 4 yıl boyunca uğraştığı 7,5 metre uzunluğundaki Açık Deniz Teknesini tamamladı. Hiçbir denizcilik tecrübesi olmadığı halde böyle bir hayalle yola çıkan Ziya Kafa, tekneyi yapmak için Orhangazi'de bir atölye ile anlaştı. Ahşap ürünleri yapan atölyede hafta sonları ve tatil günlerinde çalışarak 7,5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde içinde 6 kişinin konaklayabileceği, mutfağı ve lavabosu olan Açık Deniz Teknesi inşa etti.



4 YIL SONRA DENİZE İNDİRDİ



2 çocuk babası 48 yaşındaki Ziya Kafa, elektrik ve elektronik aksamından, ahşap yapısına kadar tamamını kendi ürettiği teknesini 4 yıllık emekler sonrasında vinç yardımı ile Yalova Yat Marinasına götürüldü. Burada suya indirilen teknede yelkenli direkleri ve son düzenlemeleri yapıldıktan sonra açık denize çıkacak. 2013 yılında televizyonda izlediği bir televizyon programından esinlenerek kendisinin de bu tekneyi yapabileceğine inandığını anlatan Ziya Kafa, "2013 yılında projeye başlayarak satın alma işlemlerinin gerçekleştirdim. Daha sonra Orhangazi'de bir atöyle ile anlaştım. Haftasonları ve tatil günlerimde teknenin yapımı ile uğraştım. Tekne, Brezilyalı Roberto Barros'un tasarımı olan Açık Deniz Okyanusu Yelkenli tekne. Aynı zamanda motoru da var. Dünya turu yapılabilecek teknelerden birisi. Benim de böyle dünya turu gibi bir niyetim var. İleride bunun da hazırlıklarını yapacağım." diye konuştu.



Görüntü Bilgisi:



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-Tekneden görüntüler



-Teknenin suya indirilmesi



-Röportaj



Süre: 3.49 Boyut: 331 MB



Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),



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7)KUZUGÖBEĞİ MANTARININ KİLOSU EL YAKIYOR



MUĞLA'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 140 liradan satılıyor. Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde, vatandaşların gelir kapısı oldu. Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 140 liradan satıyor. Bazıları ise geçmiş yıllarda kurusunun 700 ile 800 TL'ye varan fiyatlarla alıcı bulması nedeniyle hemen satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.



Son yağmurlarla birlikte uyanan doğada kuzu göbeği mantarının çıkmasının vatandaşların dağlara ve ormanlık alanlara akın etmesine neden olduğunu belirten 52 yaşındaki Elif Tolga, "Mart ayında başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeği mantarını bol miktarda bu yörede bulmak mümkün. Topladığımız mantarları pazaryerlerinde satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Geçen yıllara göre miktarında çoğalma var. Bu yağmurların fazla yağmasından kaynaklanıyor" dedi.



KUZUGÖBEĞİ MANTARI NEDİR



'Morchella' cinsine ait olan kuzu göbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahiptir. Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzu göbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor. Kuzu göbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzu göbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.



Görüntü Dökümü



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-Kuzugöbeği mantarından görüntü



-Pazarda kuzugöbeği mantarı satanlardan görüntü



-Kuzgöbeği mantarı satan Elif Tolga ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA)

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