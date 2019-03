Dha Yurt Bülteni-2

Fırtına, binanın çatısını uçurdu (EK)1)MAHALLELİ NÖBET TUTUYOR İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle etkili olan fırtına, Konak ilçesindeki 5 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Fırtına, binanın çatısını uçurdu



1)MAHALLELİ NÖBET TUTUYOR



İZMİR'de, olumsuz hava şartları nedeniyle etkili olan fırtına, Konak ilçesindeki 5 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Bugün saat 00.30 sıralarında Selçuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın çatısı etkili olan fırtınaya dayanamayarak uçtu. Sokakta herhangi bir vatandaşın olmaması olası bir faciayı önlerken, arka sokağa düşen çatı, elektrik tellerine takılarak havada kaldı.Olayı gören mahalle sakinleri durumu AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektrik akımını kapatırken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan, mahalle sakinleri herhangi bir durum olmasına karşın nöbet tutmaya başladı. Olayın ardından dışarıya çıktığını ifade eden Kadri Yüksel Babayiğit (48), "Saat 00.30 büyük bir gürültü ile kalktık. Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şuan bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Bizde burada nöbet tutmak durumundayız. Yani mahallemizde kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız." dedi.



2)OTOMOBİL KÖFTECİYE DALDI: 1 ÖLÜ 2 YARALI



BURSA'nın İnegöl İlçesinde kontrolden çıkan otomobil köfteci dükkanının bahçesine daldı. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenirken, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza 02.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Sedat Aksoy (31) idaresindeki 16 KEZ 88 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Köfteci dükkanının bahçesinde bulundan tabelaya çarpan otomobil, takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ters dönen otomobilden dışarı fırlayan sürücü Sedat Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Fuat Adibeş (31) ile İbrahim Kardaş (31) ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



3)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI



Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Yanan otomobilin yakınında benzin bidonunun olduğu, kundaklama ihtimalinin olduğu yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın saat 01.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan Sezai Ergün'e ait 35 KRR 31 plakalı otomobilin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Bir anda yanmaya başlayan otomobili gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahele ederek kısa sürede söndürdü.



BENZİN BİDONU



Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının ardından araçta inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, aracın yanında boşaltılmış benzin bidonu buldular. Kundaklama şüphesiyle çevrede inceleme yapan ekipler yangınla alakalı soruşturma başlattı.



4)'ŞANSLI' MAHKEME KARARIYLA EVDEN ÇIKARILACAK



Konya'da 1 çocuk annesi Safiye Gürsel'in (74), 4 yıldır beslediği 'Şanslı' adını verdiği köpeği, 2 yıl önce satın alıp taşındığı evin bulunduğu apartman sakinlerinin dava açması üzerine 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi tahliye edilmesine karar verdi. Gürsel'in itirazı üzerine Bölge İstinaf Mahkemesi'de, yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine Gürsel, evini satışa çıkardı. Şanslı'nın evladığı gibi olduğunu belirten Gürsel, "Onu evden göndermemi istiyorlar. Benden ayrılırsa 3-4 gün sonra üzüntüsünden ölür. Ondan ayrılmamak için 2 yıl önce aldığım evimi satışa çıkardım. Bahçeli bir eve yerleşip, Şanslı'mla birlikte yaşamaya devam etmek istiyorum. Bunun içinde her şeyi yapacağım. Onu benden ayıramazlar."dedi.



Safiye Gürsel, 2 yıl önce Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki bir siteden ev satın alıp, eşiyle birlikte yaşamaya başladı. 4.5 yıl önce sahiplendiği golden retriever cinsi 'Şanslı' adını verdiği köpeğiyle beraber kalan Gürsel'i, site sakinleri, site protokolünü gerekçe göstererek evde köpek besleyemeyeceğini belirterek dava açtı. 1'inci Sulh Hukuk Mahkemesi geçen 13 Eylül günü, köpeğin evden tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Gürsel'de karara itirazda bulundu. Bir üst mahkeme olan Bölge İstinaf Mahkemesi de geçen 5 Mart günü yerel mahkemenin kararını onadı.



'ŞANSLI, BİZİ ANNESİ, BABASI GİBİ BİLİR'



Bölge İstinaf Mahkemesi'nin kararı üzerine şok olan Safiye Gürsel, "Şanslı bizi annesi, babası gibi bilir. Kimseye bir zararı olmaz. Bir kapı zili çaldığı zaman, bir de sevdiği biri geldiği zaman havlar. Hiçkimseyi rahatsız etmez." dedi.



'SOKAĞI MI BIRAKAYIM'



Mahkeme kararı nedeniyle köpeği evden tahliye etmesi gerektiğini ifade eden Gürsel, şunları söyledi:



"Buna köpek diyorlar; ama ben ona oğlum diyorum. Köpek demeyi bile ona yakıştıramıyorum. Ben bu havyanın günahına nasıl gireyim? Verdiğim yer iyi bakacak mı? Sokağa mı salayım? Nasıl vicdan azabıyla yaşayayım. Ben bu hayvanı nasıl bırakayım. Onlar olsa yavrularını nasıl bırakabilir."



ŞANSLI'DAN AYRILMAMAK İÇİN EVİNE SATIŞA ÇIKARDI



Şanslı'dan ayrılmak istemediğini belirten Gürsel, bunun için 2 yıl önce satın aldığı evi satışa çıkardı. Bahçeli bir ev satın alıp orada Şanslı'ya bakmak istediğini ifade eden Gürsel, "Evimden vazgeçtim. Evimi satılığa çıkardım. Onun uğruna evimi satacağım. Ben 70 yaşımdan sonra ev aldım. 2 sene beni evimde rahat oturtturmadılar. Bu ayıp değil mi? Günah değil mi? Bu zulüm değil mi? Ben 74 yaşındayım. Hem bana hem de hayvana zulümdür." dedi.



ÜZÜNTÜSÜNDEN ÖLÜR



Şanslı'nın kendilerine alıştığını, kendisinden ayrılması halinde üzüntüsünden ölebileceğini belirten Safiye Gürsel, "Geçici olarak birisinin bakmasını istiyorum. Veterinerler diyor ki; 'Nereye verirseniz verin 3 gün yaşar, 4'üncü ün ölür. Çünkü sizinle çok güzel diyalog kurdu diyorlar.' Bizi, anne-baba gibi gördüğü için üzüntüsünden yiyip içmez ve ölür. Ben tekrar ev taşıyacağım. Ben bunu neden isteyeyim. Komşularıma zarar verse ben onlara düşman mıyım ki bunu evimde besleyeyim. Ama ne olursa olsun ondan ayrılmayacağım. O benim her şeyim. Onun için her şeyi yapacağım." diye konuştu.



5)OSMANLI DÖNEMİNDEN KALAN ASIRLIK KÖSTEKLİ SAATLERİ KOL SAATİ YAPIYOR



Bursa'da saat çeşitliliğine bir yenisini eklemek isteyen Abit Karakoyun, Osmanlı döneminden kalan Köstekli saatleri kol saatine çevirdi. Kol saati olarak kullanılan Köstekli saatlerin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Karakoyun, "Vatandaşlar saatleri beğenerek kullanıyorlar. Yakın illerden, İzmir'den, yurtdışından arayanlar oluyor" dedi.



Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'nde bulunan Medrese Pasajı'nda 40 yıldır mekanik saat tamirciliği yapan Abit Karakoyun (53), gelişen teknolojiyle birlikte saat çeşitliliğin artması üzerine yeni bir girişimde bulundu. Köstekli saat olarak bilinen cep saatlerini kol saatine çevirmeye başlayan Karakoyun, taleplerin artması üzerine elinde bulunan Köstekli saatleri bir kaç aşamadan geçirip kordon taktıktan sonra kol saati olarak müşterilerinin hizmetine sundu. Baba yadigarı olarak saklanan saatlerin kol saati olarak kullanılabileceğini söyleyen Karakoyun, taleplerin artması halinde köstekli saatleri kol saatine çevirmeye devam edeceğini kaydetti.



İşini severek yaptığını belirten Karakoyun, "Ekmeğimi bu işten kazanıyorum. Yaklaşık 40 yıldır saat tamiri yapıyorum. Her türlü saat tamiri yapıyorum. Özellikle saatlerin mekanik arızalarını gideriyorum. Anahtarlı eski Osmanlı saatleri, duvar saatleri, kol saatleri, bu tür saatlerin tamirini yapıyorum" dedi.



'YURTDIŞINDAN ARAYANLAR OLDU'



Saat piyasasındaki çeşitliliğe bir yenisini daha eklemek için köstekli saatleri kol saatine çevirmeye başlayan Karakoyun, "Bazı müşterilerimiz dededen kalma saatlerini getiriyor. Eski cep saatlerini de getiriyorlar. Onları kol saatine çeviriyorum. Son zamanlarda piyasaya büyük saatler çıktı. Bunlar benim ilgimi çekti. Eski cep saatlerini neden kol saatine çevirmeyeyim diye düşündüm. Bir kaç tane yaptım. Beğenenler oldu. Yakın illerden, İzmir'den hatta yurtdışından arayanlar oldu. Bir kaç tane yaptım gönderdim. Hala yapıyorum" ifadelerini kullandı.



'BEĞENEREK KULLANIYORLAR'



Gelen saatlerin önce bakımını yaptığını söyleyen Karakoyun, "Saatlerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Daha sonra kasasını tamir ediyorum. Cep saatini kol saatine çevirdiğimde vatandaşlar çok seviyorlar. Beğenerek saati kullanıyorlar. Saat tamiri yapmak incelik ister, sabır ister. Ben işimi seviyorum. Geçimimi bu işten sağlıyorum" diye konuştu.



6)FUARDA KADIN KUAFÖRLERDEN ŞOV



ERZURUM'da ilk kez düzenlenen 'Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' kadın kuaförlerin şovuna sahne oldu. Sahnede gelin başı, topuz, türban ve çeşitli saç modellerini uygulayan kadın kuaförler ilgi gördü. Fuar alanında kurulan sahnedeki gösteriyi izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.



Büyükşehir Belediyesi ile Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen 'Erzurum Evleniyoruz ve Mobilya Fuarı' devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından firmaların katıldığı fuarın üçüncü gününde Erzurum'daki kadın kuaförler şov yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Fuar Merkezi'nin 2 nolu salonuna kurulan sahneye çıkan kadın kuaförler, cilt bakımı, gelinbaşı, kına, nişan, topuz yapmak için hünerlerini sergiledi. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği gösteriyi çok sayıda davetli izledi. Bazı vatandaşlar, kuaförlerin gösterilerini cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Berberler ve Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turan Bozcu, kadın kuaförlerin başarılı bir gösteri yaptıklarını söyledi.



7)AFAD, ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ



ERZURUM'un Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan Mahallesi'ndeki okulda eğitim gören çocuklar, geçtiğimiz yıl deprem ve yangın eğitimi için gelen Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne mektup yazarak, Erzurum'u gezmek istediklerini bildirdi. Öğrencilerin mektupları üzerine AFAD ekipleri, 183 kilometre mesafedeki mahalleye giderek 7 kız, 7 erkek öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte Erzurum'a getirdi. Çocukları kurumda misafir eden AFAD, başta Palandöken Kayak Merkezi olmak üzere kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi. İlk kez Erzurum'u gören çocuklar AFAD yöneticisi ve ekiplerine teşekkür etti.



Şenkaya İlçesine bağlı Çamlıalan Mahallesi'ndeki okulun öğrencileri, 2017 Eylül ayında bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar sonrası geçtiğimiz yıl Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne yazı yazarak başta yangın olmak üzere afetler konusunda eğitim vermesini istedi. Erzurum'dan mahalleye giden ekipler, okulda öğrencilere yangın ve diğer doğal afetler konusunda bilgiler vererek tatbikat yaptı. AFAD'ın eğitimi ve tatbikatı için teşekkür mektubu yazan öğrenciler, Erzurum'u görmek istediklerini ifade etti.



Öğrencilerin talebi üzerine AFAD Müdürlüğü'ne ait minibüs Çamlıalan Mahallesi'ne giderek 7'si kız, 7'si erkek öğrenciyi Okul Müdürü Lokman Aydın ve İngilizce öğretmeni Fikriye Demirtaş ile Erzurum'a getirdi. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı tarafından karşılanan öğrenciler, önce kurumu gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Misafir öğrenciler daha sonra AFAD ekipleri tarafından Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Aziziye-Mecidiye Tabyaları, Nene Hatun'un mezarını ziyaret eden çocuklar, Palandöken Kayak Merkezini de gezdi. İlk kez Erzurum'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen öğrenciler, "Hiç görmediğimiz yerleri gezip tanımak çok güzel" dedi.



AFAD ile geçtiğimiz yıl Mart ayında tanıştıklarını belirten Okul Müdürü Lokman Aydın, "183 kilometre uzaklıktaki köyümüze gelerek bizim için tatbikat yapmışlardı. Biz de kendileriyle iletişimi koparmadık. Onlar da şimdi bizi ağırladılar. Hayatlarında hiç Erzurum'u görmemiş öğrencilerimiz kentimizin tarihi ve turistik yerlerini görmüş oldular" dedi.



AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, iki gün boyunca misafir ettikleri öğrencilerin mutlu olduklarını söyledi. Karslı, bundan böyle en ücra köşedeki köylere ulaşmak için seferber olacaklarını ve çocukları sevindirmeye devam edeceklerini bildirdi.



