Dha Yurt Bülteni - 2

1)FELÇLİ ADAM YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde evde çıkan yangında kısmi felçli olan İbrahim Yüksel (63)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

1)FELÇLİ ADAM YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ



DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde evde çıkan yangında kısmi felçli olan İbrahim Yüksel (63)dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.



Yangın sabah saatlerinde Çilimli Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yüksel'e ait evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Etrafta bulunanların haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce ve Çilimli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısmi felçli olan İbrahim Yüksel'in evden çıkamadığı ve dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İbrahim Yüksel'in cesedinin evden çıkarılırken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Yüksel'in komşuları, "Sobadan kaynaklandığı tespit edilen bir yangın. Komşularımızdan İbrahim ağabeyimiz yangında hayatını kaybetti. Kısmi olarak felçliydi. dediler. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Yangın olan evden görüntü



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



Evden çıkarılan ve üzeri battaniye ile örtülen cesedin görüntüsü



Komşular ile röp ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



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2)AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI



MALATYA'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Bingöl'den sevk edilen hastayı Ankara'ya taşıyan Hasan Akkuş yönetimindeki 12 AY 003 plakalı ambulans, Emin Taş'ın kullandığı 44 AAB 625 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Taş ile otomobilde bulunan Vahap Şeker ve Mehmet Sait Çalışkan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta ise olay yerine getirilen yeni ambulansla Ankara'ya gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri ve polisler



Sevkedilen hasta



Kaza yapan ambulans ile otomobil



Otomobilin çekiciyle götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 143 MB



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3)YIRTICI KUŞLARDAN KAÇAN KEKLİK İNSANLARA SIĞINDI



ERZURUM'un Oltu ilçesinde yırtıcı kuşların saldırısına uğrayan yavru keklik, insanlara sığınarak canını kurtardı. Üç gün evde beslenen keklik, daha sonra doğaya salındı.Oltu ilçesinde yırtıcı doğanın saldırısından kaçan yavru keklik Karabekir Mahallesinde Kehribar Kent Sitesi D blokun havalandırma camından içeri girerek kurtuldu. Apartman içerisine sığınan kekliği bulan Avukat Muharrem Kalyon, üç gün boyunca evinde besledi. Karton kutudan yaptığı evde baktığı kekliğin normale döndüğünü gören Kalyon, kutu içerisinde doğaya götürdü. Kalyon, yavru kekliği yaban hayatı koruma sahasında doğaya bıraktı.Yavru kekliği apartmanın bir köşesine sığınmış halde bulduğunu söyleyen Avukat Muharrem Kalyon, "Saldırıda kanadından hafif şekilde yaralanan keklik çok korkmuştu. Adeta bizlere sığındı. Bizde onu iyileştirdikten sonra doğaya bıraktık" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Apartmanın görüntüsü



-Bina içerisinde Muharrem Kalyonun görüntüsü



-Kekliğin kutun kutuda arabaya konuluşu



-Merada keklik görütüleri



-Kekliğin uçarak uzaklaşması



Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),



(Süre: 2,30/274 MB)



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4)İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYANA BÖREK BEDAVA



BURSA'da 55 yıldır pastacılıkla uğraşan Mustafa Tuğrul'un isteğiyle oğlu Murat Tuğrul tarafından başlatılan kampanya ile İstiklal Marşı'nın ilk 5 kıtasını okuyan müşteriler, ücretsiz börek alıyor. İşletmenin başlattığı kampanyaya karşılık vermek isteyen bazı öğrenciler de işletmeye bayrak hediye ediyor. Müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya hakkında konuşan işletme sahibi Murat Tuğrul, "İstiklal Marşı'nı okumasını bilen bizim böreğimizi bedava yiyebilir" dedi.



Bursa'da 25 yıldır pastane işleten Murat Tuğrul, babasının isteği üzerine başlattığı kampanya ile dükkanında İstiklal Marşı okuyana bedava börek veriyor. Babasından öğrendiği mesleğini 25 yıldır sürdüren Tuğrul, hem baba mesleğini hem de babasının 'İstiklal Marşı' sevgisini devraldığını söylüyor. Genç neslin 'İstiklal Marşı'nı öğrenmesi ve önemini anlamasını sağlama için böyle bir kampanya başlattıklarını söyleyen Tuğrul, "Biz İstiklal Marşını babamızdan öğrendik. Bu projeyi de babamızın isteğiyle başlattık. İstiklal Marşı'nı okuyan müşterilerimize bir porsiyon börek ikram ediyoruz. İnsanımız İstiklal Marşı'na çok önem veriyor. Çok yoğun ilgi var. Biz sadece genç nesil gelir zannediyorduk ancak yaşlı teyzelerimiz ve amcalarımız da ilgi gösteriyor. Biz bu projeye olan ilgiden çok memnunuz. İstiklal Marşı'nı okumayı bilen bizim böreğimizi bedava yiyebilir" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü



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-Böreğin yapımından detay



-Böreğin fırınlanmasından detay



-Müşerilerin İstiklal Marşı okumasından detay



-İşletme sahibi Murat Tuğrul röportaj



-Detay



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,



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5)TÜRK VE RUM MÜBADİLLERİ KÜLTÜRLERİNİ 'MÜBADELE EVİ'NDE YAŞATIYOR



TÜRKİYE-Yunanistan Nüfus Mübadelesi ile birlikte 1923 yılında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle semtine göç eden Türklerin torunları, hem kendi anılarını hem de daha önce bölgede yaşayan Rumların hatıralarını yaşatmak ve kültürlerini unutmamak için Mübadele Evi'ni açtı. 2016 yılında Nilüfer Belediyesi ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan Mübadele Evi, Türkleri ve Rumları temsil eden bir müze konumunda bulunuyor.



Nilüfer Belediyesi ile Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin ortak bir projesi olarak 2016 yılında, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde göç eden Rumlardan kalma iki katlı binanın restorasyonuyla oluşturulan Mübadele Evi'nde, geçmiş dönemde hem Rumlar hem de Türkler tarafından kullanılan tarım aletleri, elbise, mutfak gereçleri ve dokuma aletleri ile çok sayıda kişisel eşya yer alıyor. Yurtdışında bulunan Rumlar tarafından da yoğun ilgi gören Mübadele Evi, bulunduğu semtin tarihini de yaşatıyor.



Kültürlerini unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için Mübadele Evi'nin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Bursa Lozan Mübadilleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut, "Lozan Barış Antlaşması kapsamında 30 Ocak 1923'de imzalanan Mübadele Sözleşmesi ile Türkiye'de yaşayan Ortodoks Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler ise Türkiye'ye göç etti. Nilüfer ilçesinde Mübadele Evi'nin kurulduğu Görükle 1923 yılı öncesinde tamamen Rumların yaşadığı bir köymüş. Burada açtığımız Mübadele Evi ile biz bu kültürleri ayakta tutmak istedik. Burada, mübadillerinin evlerinde, tarlalarında kullandığı eşyaları, tarihi evrakları sunuyoruz. Tek amacımız o yaşananları ve kültürümüzü genç neslimize aktarmak. Ayrıca dernek olarak geziler düzenleyip ata-dede topraklarına gidiyoruz. Keza Yunanistan'dan da buraya gelenler oldukça fazla oluyor. Müzemize yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyorlar" dedi.



"YIKILACAK EVLERİ TAKİP EDEREK ORADAN EŞYA BAKIYORUZ"



Derneğin ilk kurulduğu zamanlarda eşyaları küçük bir odada toplamaya başladıklarını belirten Korkut, "Müze hayata geçtiğinde ise insanların evlerindeki eşyaları getirmeye başladılar. Bazı zamanlarda da Görükle'de yıkılacak evleri takip edip oradan çıkan eşyaları alıyoruz. Müzemizin girişinde tarım ve ekonomi ile alakalı evrak ve eşyalar var. İkinci kısımda ipek böcekçiliği ile ilgili bir bölüm yer alıyor. Geri kalan bölümlerde dokuma aletleri ve dokunmuş ürünler, çeyiz, düğün, mutfak ürünleri var. Çeyiz sandıkları ve evraklara ziyaretçilerimiz yoğun bir ilgi gösteriyor" dedi.



"DUVARLARIN İÇİNE SAKLANMIŞ EŞYALAR BULUYORUZ"



Mübadele Evi'ndeki eşyaları toplamanın uzun zaman aldığını belirten ikinci kuşak mübadillerden olan ve aynı zamanda derneğin kurucusu olan Bayram Akıncı, "Yaklaşık 20-25 senedir bu eşyaları toplamak için emek harcadım. Aile ve akrabalarımdan ne gördüysem almakla başladım ve bugünlere geldik. Görükle'de yıkılacak olan evlerden önceden haberimiz oluyor. Bu evlerden işimize yarayacak, kültürü yansıtan eşyaları alıyoruz. Bazı eşyaları belki geri döneriz diye düşünerek duvarlara sakladıkları oluyor. Türkiye'ye eski memleketlerini ziyarete gelen Rumlar da dedelerimizden kalan eşyaları getirip bize hediye ediyorlar" dedi.



Nüfus Mübadelesi, 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme gereği Türkiye ve Yunanistan'ın kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasıdır. Göçe tabi tutulan kişilere ise mübadil ismi verilmiştir. Mübadele ile 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu'nun farklı illerinden Yunanistan'a, 500 bin Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştır.



Görüntü Dökümü



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-Mübadele Evi'nden dış detaylar



-Müzede bulunan eşyalar



-Silah ve evraklardan detaylar



-Tarım aletleri, ev eşyalarından görüntüler



-Kurucu üye Bayram Akıncı ile röportaj



-Bursa Lozan Mübadilleri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut ile röportaj



Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Enver Fatih TIKIR/ BURSA,



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