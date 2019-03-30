Dha Yurt Bülteni -2

Suriye'de TSK aracı devrildi: 9 yaralıSuriye'nin Dabık bölgesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 9 asker yaralandı.

Suriye'de TSK aracı devrildi: 9 yaralı



Suriye'nin Dabık bölgesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 9 asker yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Dabık beldesinde meydana geldi. Bölgedeki üsse giden askerleri taşıyan zırhlı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan 9 Türk askeri yaralandı. Yaralı askerler, yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla geniş güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçirilerek Kilis Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-Kilis Devlet Hastanesinden görüntü



-Hastaneden detaylar



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, -



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Marmaris'te tekne turları zengin Ortadoğulu turistlerle başladı



Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatilcilerin vazgeçilmezlerinden olan günübirlik tekne turları, bu yıl zengin Ortadoğulu turistlerle başladı. Çocuklarıyla birlikte yeşil ve mavinin her tonunun görülebildiği şehrin cennet koylarını gezen turistler, mutlu anlarını cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek, ölümsüzleştirdi.



Yat Limanı ve Türkmenistan Parkı İskelesi'nde sıralanan, boyları 11-35 metre arasında değişen günübirlik tur tekneleri, havaların ısınmasıyla turlarına başladı. Bu yılın ilk konukları Filistin, İran, Lübnan, Ürdün ve Irak'tan gelen Ortadoğulu zengin turistler oldu. Sabah otellerinden alınarak otobüslerle Yat Limanı'na getirilen turistler, anlaşmalı oldukları günübirlik gezi teknelerine alındı. Saat denize açılan turistler, öğle yemeği dahil kişi başı 65 liraya Bedir, Cennet ve Kumlubük adalarını gezdi. El değmemiş cennet koylardaki Fosforlu Mağara ve tarihi yerleri 6 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. Önceden planlanan restoran ve kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürülen turistler, yemek yedi. Kıyıya yakın seyreden günübirlik gezi teknesinden eşsiz manzaraların tadını çıkartan tatilciler, bol bol özçekim yaptı.



MARMARİS'E HAYRAN KALDILAR



Kente hayranlığını dile getiren Filistinli mimar 32 yaşındaki Habibullah Riyad Kaveree, "Türkiye ve Marmaris çok güzel. Marmaris halkına, yakınlıklarından dolayı şükranlarımı sunarım. Eşsiz güzellikleri var, doyasıya tadını çıkartıyoruz" dedi. İranlı arkeolog 28 yaşındaki Meleke Sahar Hamans, "Burada tatil yapan komşularımız çok bahsetmişlerdi. Böyle güzel mavi ve yeşili bir arada görmemiştim. Ayrıca tarihi yerlerde bolca fotoğraf çektirdim" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGI DUYUYORLAR



Günübirlik gezi teknesinin kaptanı Atilla Barbaros Teoman, "Son üç yıldır zengin Ortadoğulu turistlerle sezonu açıyoruz. Aralarında doktor, mimar, arkeolog, avukat ve acente sahibi turistler vardı. İranlı, Filistinli, Iraklı, Lübnanlı ve Ürdünlü gruplardan oluşan Ortadoğulu turistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve çok büyük saygı duyuyorlar. Bizlere sürekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerinden bahsettiler. Marmaris'ten aldığımız turistleri körfezdeki kaleden başlayarak el değmemiş koy ve adalara götürüyoruz. Çeşitli mağara ziyaretlerinin ardından öğle yemeği ikramlarımız oluyor. Turizm elçileri olarak kendilerine Türk'ün misafirperverliğini gösteriyoruz. 6 ile 8 saat süren turlarımızda hareketli Türk ve Arapça müziklerle eğlendiriyoruz. Ayrıca Marmaris'imizi tanıtan kitapçıklar dağıtıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



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Arapça müzikler eşliğinde gelen tekneden görüntü



Tekneden el sallayan ve eğlenen Ortadoğulu turistler görüntü



Tekneden inen Ortadoğulu turistlerle röp.



Tekne kaptanı Atilla Barbaros Teoman ile röp.



(Toplam: 4 dakika 54 saniye-354 MB HD görüntü)



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



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Şair kahvehanecinin hedefi kitap çıkarmak



İZMİR'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 10 yıldır kahvehanecilik yapan Oktay Balcı (50), yaşadığı olayları kaleme alarak duygularını dizelere aktarıyor. Kahvehanesinin bir köşesinde vakit buldukça şiir yazan Balcı, 100'den fazla şiirini bir kitapta toplamak istiyor.



Karabağlar'da yaşayan ve oturduğu mahallede bir kahvehane işleten, ilkokul mezunu Oktay Balcı, çevresi tarafından 'şair kahvehaneci' olarak biliniyor. Duygusal bir yapısı olduğunu ve yaşadığı olaylardan etkilenerek şiirler yazdığını anlatan Balcı, şiirlerini bir kitapta toplamayı hedefliyor. Yunus Emre Mahallesi'nde 10 yıldır kahvehanecilik yaptığını, ancak gençliğinden beri şiirlere meraklı olduğunu söyleyen Oktay Balcı, "Şiir yazmaya askerden önce başladım. Rahmetli babam da maniler yazardı. Yaşadığım olaylardan etkilenerek şiir yazıyorum. Bir arkadaşımı kanserden kaybettim. Kahvede otururken sigara ve içkiyle ilgili şiirler yazdım. Kahvedekilerin yüzde 90'ı sigara kullanıyor. Bırakmaları için onları ikna etmeye çalışıyorum. Yazdığım şiirlerin de bunda etkili olduğuna inanıyorum. Vatan sevgisi, İzmir ve çok farklı konularda şiirlerim var. Sosyal medyada paylaşıyorum. Müşteriler de çok beğeniyor" dedi. Karabağlarspor'da yıllarca amatör futbol oynadığını da anlatan Balcı, kalemi kağıdı hiç elinden bırakmadığını söyleyerek, şiirlerinin sayısının 100'ü aştığını belirtti. Gençliğinde hem çalışıp hem futbol oynadığını belirten Balcı, şunları söyledi:



"Amatör futbol oynadım. O zaman da şiir yazıyordum. Gördüğüm, yaşadığım olayları hep kaleme alıyorum. Sürekli yenileri ekleniyor. Şimdi bunları kitaplaştırmak istiyorum. Bir kitap çıkarabilirsem ne mutlu bana. Destek bekliyorum. Sosyal medyada da beğeniler artıyor. Mahallede bana 'şair kahvehaneci' diye seslenenler oluyor."



GOL MAKİNESİYDİ ŞAİR OLDU



Oktay Balcı'ya destek veren müşterilerinden Osman Yaşar da "Çocukluğumdan beri Oktay abiyi tanıyorum. Onun şiir yazdığını eskiden bilmiyordum. 2 sene önce öğrendim. Kendisini takip ediyorum. 10 dakika içinde güzel dörtlükler yazdığına şahit oldum. Buranın sürekli müşterisiyim. Şiirleri gazetelerde de yayımlandı. Bu özelliği hoşumuza gidiyor" diye konuştu. Balcı'nın şiirlerini çok beğendiğini söyleyen Şahin Kocatepe ise şöyle konuştu:



"Oktay, şiirlerini yazdıktan sonra bize gösterir. Şiirlerinde eksik birşey olursa ona fikir veririz. Bu emeğin bir karşılığı olmalı, kitapta toplanabilir. Biz geçmişte futbol oynadık beraber. O yıllarda lakabı 'Tanju'ydu. Sayısız gol atardı, gol makinesiydi. Şimdi futbolu bıraktı. Zamanını şiire ayırıyor."



Oktay Balcı, şiirlerinden bazı kıtaları şöyle seslendirdi:



"Aynı topraklarda beraber koşarız



Boşuna demem cennettir vatanımız



Dört mevsimi birlikte yaşarız



Koruyalım cennet vatanımızı biz



Dalgalansın bayrağımız hep yükseklerde



Emek verdik yükseldik göklere



Şehitlerimiz yaşar hep kalplerde



Koruyalım cennet vatanımızı birlikte..."



"Kibritle çakmakla yanar



Yandıkça dumanını atar



Her tarafa zehir saçar



Ölmek isteyenlere yol açar



Hakittir yuvası ateştir manzarası



Ağzı burnudur bacası ölümdür son numarası



Boyu kısadır içi zehir saklıdır



Yemekten sonra aranır içenler hep zarardadır



Üç beş liradır bedeli aslında hiç yoktur değeri



İçenin yoktur meleği içmeyenin ferahtır yüreği..."



Görüntü Dökümü



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-Oktay Balcı'nın çay servisi yaparken görüntüsü,



-Kahvehaneden genel görüntü,



-Oktay Balcı'nın şiir yazarken detay görüntüsü,



-Oktay Balcı ile röp,



-Müşterilerle röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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Öğretmenine verdiği sözü tutamayınca pistte hüngür hüngür ağladı



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 'atletizmi geliştirme projesi'nde öğretmenine verdiği sözü tutamayan ortaokul öğrencisi Ayşe Şaran pistte hüngür hüngür ağladı. Yarışmalara katılan antrenör ve görevliler kendini yerden yere atan öğrenciyi güçlükle sakinleştirebildi.



Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kampüsü'nde yapılan minikler ve yıldızlar atletizm geliştirme projesi grup yarışmalarına Erzurum'un yanı sıra Kars, ığdır, Ağrı ve Ardahan'dan 150 sprocu katıldı. Kar yağışı altında gerçekleşen yarışlarda öğrenciler dereceye girebilmek için büyük bir efor sarfetti. Pistte koşan sporculara, arkadaşları ve antrenörleri de parkur dışından bağırarak destek oldu. Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Doğruyol Şehit Astsubay Tuncay Güneş Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ayşe Şaran takım arkadaşları ile birlikte 2 bin metre koşarak okulunu temsil etti. Şaran, ferdi olarak ilk 10'a giremediği için takımı üçüncü oldu ve Türkiye şampiyonasına katılmayı kıl payı kaçırdı. Ayşe Şaran yarış sonunda aldığı başarısızlık nedeniyle hüngür hüngür ağlayıp kendini yerden yere atmaya başladı. Çevredeki görevliler ve antrenörler genç kızın yanına giderek güçlükle sakinleştirdi. Beden Eğitimi Öğretmenine verdiği sözü yerine getiremediği için çok üzgün olduğunu söyleyen Şaran, "Öğretmenime 'kazanacağım' dedim ama yapamadım. Çok üzgünüm herkesten özür diliyorum. İyi koşabilsem takım ikinci olacak ve Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacaktık" diye konuştu.



Atletizm İl Temsilcisi Beden Eğitimi Öğretmeni Fesih Doğan, "Atletizm Geliştirme Projesi'ne federasyonumuz üzerinde çok fazla durduğu bir dal. Buradaki amaç küçük yaştaki çocuklarımızın hem spora kazandırılması hem de yetenekli sporcuların bulunup atletizm camiasına sürekli olarak başarılı bir şekilde devam ettirilmesi. Bölge yarışmasına 5 il katıldı. Burada dereceye girecek olan iller Sakarya'da finallerde gurubumuzu temsil edecekler. Hava şartları fazla iyi değildi. Ama krosun zaten özelliği doğada zorlu mücadeleye dayanan bir yarışma türü. O yüzden kros yarışmaları bu şekilde yapılıyor" dedi.



Yarışmalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları verildi.



Görüntü Dökümü



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-Kar yağışı altında atletizm yarışlarından detay



-Ayşe Şaranın yarış sonrası ağlaması



-Ayşe Şaran ile röp



-Yarış sonrası fenalık geçiren sporculardan detay



-Fesih Doğan ile röp



-Kupa töreni



SÜRE: 07.12 BOYUT: 824 MB



Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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