Dha Yurt Bülteni-2

1)BESNİ'DE, SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI
ADIYAMAN'ın Besni
ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, su baskınlarına yol açtı. İlçede dün gece başlayan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağmur, birçok noktada su baskınına yol açtı. Yolların göle dönmesi nedeniyle araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede, bazı binaların giriş katlarındaki ev ve işyerlerine dolan sular, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi.
Görüntü Dökümü
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Ekiplerin çalışması
Depoya su basması
Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB
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2)HOLLANDA'DAN GELDİĞİ BODRUM'DA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
HOLLANDA'dan karayoluyla Muğla
'nın Bodrum
ilçesine gelen A.A., uyuşturucu maddeyle yakalanınca gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.A., tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobille geçen cuma günü Bodrum'a gelen A.A.'nın yanındaki uyuşturucu maddeyi satmaya çalıştığını öğrendi. A.A., dün (cumartesi) sabah ilçe merkezinde polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde, A.A.'nın yanında 58 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. A.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Görüntü Dökümü
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Şüphelinin adliyeye getirilişi
Haber- Kamera: Mehmet Can
MERAL/ BODRUM (Muğla),
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3)YARIM ASIRDIR AHŞAP ÜRÜNLER YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR
MUŞ'ta yaşayan Musa Korkmaz (65) yarım asırdan beri yok olmaya yüz tutmuş tahta kızak, kar küreği ve oturak yaparak geçimini sağlıyor. Muş
'un merkez Üçevler köyünde oturan Musa Korkmaz, mesleği aynı köyde oturan dedesinden öğrendiğini belirtti. Evli ve 1 çocuk babası Korkmaz, bugüne kadar başka bir iş yapmadığını söyledi. Köyünün deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı çevresinde olduğunu ifade eden Korkmaz, 50 yıldan beri tahtadan ürünler yaptığını kaydetti. Dağlık bölgede yaşadıkları için yaptığı kızakların daha iyi satıldığını hatırlatan Korkmaz şunları söyledi:
"Dağlık bölgede kızaklar daha çok kullanılıyor. Bü yüzden çok fazla sipariş alıyorum. Bir kızağı ancak 2 günde bitiriyorum. Kızakların tanesini 400-600 lira arasında satıyorum. Köylüler, kızaklarla hayvan yemi, odun, çalı çırpı taşıyorlar. Tahtadan yaptığım diğer ürünler ise kahvehanelerde oturak, tahta kürek, balta, kazma ve kesici aletlerin sapı olarak kullanılıyor. Yani tahtadan birçok eşya yapabiliyorum. Yıllardır ekmeğimi böyle kazanışorum. Mesleğimi çok sesviyorum. Ölene kadar da bu işi yapacağım."
Görüntü Dökümü
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-Musa usta kızak ağacını taşıması
-Ağacı motorla kesmesi
-Musa ustanın kızak yapımında kullandığı ağacı soyması
-Ağaca şekil vermesi
-Kızak yapımından detaylar
-Kürsü, sap yapımından detaylar
-Röportaj
Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,
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4)FENOMEN BOĞA FERDİNAND SAĞLIKLI VE MUTLU BİR YAŞAM SÜRÜYOR
KURBAN Bayramı'nın birinci günü Rize
'nin İyidere
ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve denizde bulunmasının ardından, ünlü şarkıcı Haluk Levent
tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir
'deki Çiftlik
Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa 'Ferdinand', burada sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürüyor. Çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Deniz suyundan dökülen dişleri yeniden çıktı, olması gereken kiloya ulaştı. Buradaki düvelerin peşinden koşturup duruyor" dedi. Kurban Bayramı
'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü Trabzon
'un Sürmene
ilçesi sahilinde denizde bulunduktan sonra ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kesilmekten kurtarılıp, İzmir'in Kemalpaşa
ilçesindeki Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilmesi sağlanan boğa Ferdinand, artık sağlıklı ve mutlu günler geçiriyor. Hayvan pazarından kaçtıktan sonra uzun süre denizde kaldığı için tuzlu su nedeniyle döküldüğü belirtilen dişleri de yeniden çıktı.
Kemalpaşa'daki barınakta 7 aydır Ferdinand'ın bakımını yapan çiftlik sahibi Sibel Çakır, "Ferdinand'ın son durumu muhteşem diyebiliriz. Geldiğinde kilosu olması gerekenin çok altındaydı ve yaşı küçüktü. Normalde dinen 2 yaşından önce kurban edilmiyor bu hayvanlar. Geldiğinden beri 250-300 kilo aldı. Ferdinand'ın olması gereken kilo 550-600 idi ve şu anda kilosu o civarda. Deniz suyundan dökülen dişlerinin hepsi yeniden çıktı. Buradaki düvelerin peşinde koşturup duruyor. Hiçbir sağlık problemi kalmadı. Toparlanma süreci yaklaşık 7 ay sürdü, bizi bayağı uğraştırdı. Özellikle Ferdinand'ın dişlerinin düzelmesi için çaba gösterdim. Ona gerekli vitaminleri vererek özel beslenme sağladık. Ferdinand fenomen oldu ve takipçisi çok fazla. Onun için elimizden gelenin daha daha fazlasını sunduk, kendisi de bu durumdan oldukça memnun" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Boğa ferdinand'dan genel ve detay görüntüler
-Sibel Çakır ile röp.
Haber: Melis KARAKUZULU- Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
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5)BODRUM'DA SANAT MÜZİĞİ KEYFİ
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sanat müziği konseri, keyifli bir gece yaşattı. Aspat Türk Müziği Topluluğu tarafından Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde 'Kürdili Hicazkar ve Hicaz Şarkılar Cemre Mevsimi' adlı sanat müziği konseri düzenlendi. Konsere, Bodrumlu sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Bodrum Belediyesi, Turgutreis
Kültür Sanat Derneği ve Kent Konseyi
Turgutreis Mahalle Meclisi'nin destekleriyle düzenlenen konserde, Müberra Ayçiçek konuk sanatçı olarak performans sergiledi. Nostalji rüzgarının estiği konserde, Kürdili Hicazkar ve Hicaz makamında eserler seslendirildi. Bodrumlu sanatseverler, topluluğu ayakta alkışladı.
Görüntü Dökümü
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Konserden görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),