Dha Yurt Bülteni-2

Yayaya vurup kaçtı Konya
'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Bu anlar bir marketin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otomobilin kazadan sonrada kaçtığı öğrenildi.
Kaza, 28 Mart akşamı saat 21.45 sıralarında merkez Meram
ilçesi Küçük Aymanas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre marketten çıkan bir kişi sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, karşıdan gelen otomobil yayaya çarpıp, hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan yaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü
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Otomobil yayaya çarpıp olay yerinden ayrılması
Olay yerine ambulansın gelmesi
Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA,
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Otel müşterilerinin araçlarının lastiklerini kestiler Adana
'da bir otelde konaklayan 5 kişinin araçlarının lastikleri bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.
Olay, Seyhan
ilçesi, Turhan Cemal Beriker
Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde konaklayan sabah araçlarının yanına gittiğinde lastiklerinin kesildiğini fark etti. Yola çıkamayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak içi çalışma başlattı. Araç
sahipleri ise kesilen lastiklerinin değiştirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Kesilen lastikler
Araçlardan genel görüntü
Bir otomobilin lastiğinin çıkarılması
SÜRE: 51" BOYUT: 94 mb
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
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'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 11 yaralı
Mersin'in Tarsus
ilçesinde, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde TEM
yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Suriyeli tarım işçilerini taşıyan, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
MERSİN,