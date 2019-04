Dha Yurt Bülteni -2

Yalova'da seçimi CHP'li Vefa Salman'ın kazandığı kesinleştiYüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu'nun aldığı tüm sandıklarda oyların yeniden sayımı kararını durdurdu.

Yalova'da seçimi CHP'li Vefa Salman'ın kazandığı kesinleşti



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin itirazı sonucu İl Seçim Kurulu'nun aldığı tüm sandıklarda oyların yeniden sayımı kararını durdurdu. YSK'nın bu kararı sonrası Yalova'da seçimleri CHP'li Vefa Salman'ın 338 oy farkla kazandığı kesinleşti.



Yalova'da CHP lehine sonuçlanan Yalova Belediye Başkanlığı ile ilgili AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuş ve yapılan itiraz sonucu 64 sandıktaki geçersiz oylar ile 5 sandıktaki tüm oylar yeniden sayılmıştı. Tekrar sayılan oylar sonucu 338 oy fark ile seçim yine CHP'li aday Vefa Salman lehine sonuçlanmıştı. Bunun üzerine AK Parti tarafından bu kez İl Seçim Kurulu'na hem Yalova Belediye Başkanlığı hem de Yalova Belediye Meclisi seçimiyle ilgili oyların tamamının sayımı için itirazda bulunulmuş, İl Seçim Kurulu da tüm sandıklarda oyların yeniden sayım kararını vermişti. CHP de Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. YSK, CHP'nin yaptığı itirazı yerinde buldu ve seçim kurulunun aldığı kararın kaldırılmasına hükmetti.



Yalova Adliyesi'nde basın mensuplarına açıklama yapan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "Artık Yalova ile ilgili karar kesinleşti. YSK esastan ilk defa bir karar aldı. Bu da Yalova ile ilgiliydi. Yaptığımız itirazı YSK kabul etti. İl Seçim Kurulu'nun aldığı oyları yeniden sayım kararı iptal oldu. Bu şartlar altında yarın benim mazbatamı vermeleri gerekiyor. Ben bütün Yalovalılara sonsuz teşekkür ediyorum. 'Allah'ın adaleti var' demiştim. Allah'ın adaleti 2019 seçimlerinde de tecelli etti. Sandıkta kazandık, İlçe Seçim Kurulu'nda kazandık, o yetmedi YSK karşısında da kazandık. Yalova halkının Yalova seçmeninin iradesini yok saymaya çalıştılar ama her zaman hak hukuk ve adalete sığındık. YSK'nın verdiği kararla bu iş netleşmiş oldu. Ben merak ediyorum bu karar çıkmasaydı Anayasa Mahkemesi'ne daha sonra da İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi gideceklerdi? Gerçekten de bunu merak ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------



-Adliye detayı



-Başkan açıklama



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,



==================================



10 yıl emek verdiği bağındaki asmaları bir gecede kestiler



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Fehmi Kurt'un üzüm bağındaki 1100 asmadan 600'üne, gövdelerinden kesilerek zarar verildi. Kurt'un şikayetçi olması üzerine jandarma bağa zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Saruhanlı'nın Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası çiftçi Fehmi Kurt'un Adiloba Mahallesi Gerenlik Mevkisi'nde bulunan 5 dönüm üzüm bağındaki asmalara, geçen 19 Mart gecesi gövdeleri kesilerek zarar verildi. Sabah çevrede bağı bulunan diğer üreticilerin durumu bildirmesi üzerine bağına giden Kurt, yeni yeni filizlenmeye başlayan ve toplam 5 ton üzüm almayı hedeflediği bağındaki 1100 asmadan 600'ünün gövdelerinden ikiye kesildiğini görünce şoke oldu. Soluğu Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alan Kurt, bağına zarar veren kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma, bağa kimin zarar verdiğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.



'10 YILLIK EMEĞİM BOŞA GİTTİ'



Herhangi bir kimseyle düşmanlığı olmadığını belirten Fehmi Kurt, "Bağımı bu hale getirenlere yazıklar olsun. Bu bağdan artık mahsul alamam. Zararım 200 bin lira. Bir bağın yetişmesi 3 yıllık bir süre alıyor. Maddiyatı geçtim. 10 yıllık emeğim boşa gitti. Bu olayın teknik yönden incelenip, suçlunun bulunmasını istiyorum. Kimseye bir kötülük yapmadım. Kim neden böyle bir şey yapar anlamış değilim. Bağımın halini görünce yüreğim parçalandı" dedi.



'ÇOLUĞUMUN ÇOCUĞUMUN RIZKI VARDI'



"Bu bağda çoluğumun, çocuğumun rızkı vardı" diyen Kurt, "Akşama kadar bağmın bakımını yapmıştım. Olay muhtemelen ben bağdan ayrıldıktan sonra yani gece yaşandı. Bağıma zarar verenlerin kısa sürede yakalanıp, adalet karşısında hesap vereceği günü iple çekiyorum. Bunun adı vicdansızlık. Bunu yapanın aklından zoru olmalı. TARSİM sigortam var. Ancak, bu yaşanan doğal afet olmadığı için zararımı karşılamıyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



----------



-Zarar gören üzüm bağından görüntü



-Bağındaki asmalar kesilerek mağdur edilen Fehmi Kurt ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ SARUHANLI (Manisa),



=========================



Balayında meme kanseri tanısı konuldu, hayata böyle tutundu



İzmir'de yuva kurup anne olmak isteyen kimyager Gizem Özçiçek (37), nikahının haftasında meme kanseri tanısıyla hayatının şokunu yaşarken, bebek hayallerini tedavi sonuna kadar dondurdu. Tedavi sürecinin bittiğini, yeniden işine, hayata döndüğünü belirten Özçiçek, "Hayatın bize bir sürpriziydi. Planlarımız değişti, embriyoları dondurtmak zorunda kaldık. En büyük hayalim sağlıklı bir şekilde bu hayatı sürdürmek, eğer Allah nasip ederse de bir evlat" dedi.



Aliağa'da bir şirkette çalışan Özçiçek, sporcu gıda market sahibi Fırat Okan Özçiçek (42) ile 3 Mayıs 2018'de dünya evine girdi. Mutlu çiftin evlilik planlarının başında bebek vardı, en büyük arzuları bir evlat sahibi olmaktı. Ancak henüz bir haftalık evliyken Gizem Özçiçek'e meme kanseri tanısı koyuldu. Balayında beklenmedik bir haberle yaşamları alt üst olan Özçiçek çifti için zor bir süreç başladı. Tedavi için İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran Gizem Özçiçek, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu tarafından ameliyat edildi. Kent Onkoloji Merkezi'nde kemoterapi ve radyoterapi planlanan Özçiçek, doktorlarının önerisi üzerine ameliyattan sonra tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyolarını dondurttu. 3 Mayıs da evlenip 5 Haziran'da ameliyat olan genç kadın bebek hayallerini ertelemek zorunda kalırken, tedavilerini tamamladı. Tedavi sırasında saçları dökülünce kazıttığı kafasında yeniden saçları çıkan, yüzünden gülücük hiç eksik olmayan Özçiçek, Kanser Haftası'nda hikayesini anlattı, erken tanının önemine dikkat çekip, kadınlara 'kendi kendinizi mutlaka muayene edin' mesajı verdi.



GÖĞSÜNDE ELİNE GELEN ŞİŞLİKTEN ŞÜPHELENDİ



Eşiyle 5 yıl flört ettiklerini belirten Özçiçek, "Aile kurmak, çocuk sahibi olmak planlarımız vardı. 3 Mayıs'ta evlendik, bir hafta sonra bu hastalıkla karşılaştık. Hayatın bize bir sürpriziydi. Planlarımız değişti, bambaşka bir sürece girdik. Kendi kendime el kontrolü yaptığım bir dönemdi. Elime bir kitle geldi, bir süre bekledim 'acaba geçer mi' diye. Geçmediğini gördüğümde doktora gittim. Çünkü halihazırda çocuk planlarımız vardı. Biliyordum ki hamilelik sürecinde hormonlar sayesinde kitle çok hızlı büyüyor. Bunu engellemek açısından o küçük soru işaretini değerlendirdim ve doktora gittim. Her şey çok hızlı gelişti, bir saat içinde teşhis konuldu. 3 Mayıs'ta evlenmiştim, 5 Haziran'da kendimi ameliyatta buldum. Kitle alındı ve temmuz ayında da kemoterapi sürecine başladım. Kemoterapi süreciyle 'Evet ben kanser hastasıyım' dedim. Ama hayat güzeldi, önümde bambaşka planlarım vardı. Daha anne olacaktım, eşim baba olacaktı. Ameliyattan sonra ilk işlemimiz embriyo dondurmak oldu. Şimdi onlar bizi bekliyor, yaklaşık bir sene sonra hamilelik işlemlerine başlayacağız. Her kadın gibi benim de hayalim evlenip anne olmaktı. Fakat bu hastalık süreci bunu erteledi. Ama tıp benim hayallerimi destekledi. Embriyo dondurma yöntemiyle belki 1-2 sene sonra anne olabileceğim. En büyük hayalim sağlıklı bir şekilde bu hayatı sürdürmek ve eğer Allah nasip ederse de bir evlat" diye konuştu.



HAYATI HİÇ BIRAKMADIM



Tedavisinin 7 ay sürdüğünü, 6 kür kemoterapi aldığını sözlerine ekleyen Gizem Özçiçek, "Yaklaşık 5 ay önce tedavim bitti, yeniden işe döndüm, hayata döndüm. Bu süreçte hiç yalnız kalmadım, kendimi hayattan hiç soyutlamadım. Örneğin meditasyon, kendi kendime telkin, dua etmek, sevdiklerinle vakit geçirmek, hayatın sana bir hediye verildiğini idrak etmek, bu hayatta anı yaşamanda çok faydalı oluyor. Hastalığım ve tedavim sürecinde sevdiklerim ve beni sevenler için kendimi motive ettim ve hiç bırakmadım. Eşim her an yanımdaydı, güç verdi, destek oldu. Daha bir haftalık evliyken karşımıza çıkan bu hastalıkta el ele mücadele ettik, başardık, ona çok teşekkür ediyorum" dedi.



BU MESAJ ÖNEMLİ



Özçiçek, hemcinslerine de "Vücutlarıyla barışık olmalarını, onu tanımalarını öneriyorum. Bende neler oluyor diyerek utanmadan sıkılmadan, kendileriyle bir baş başa kalıp, 'vücudumda neler var, neler oluyor'u düşünmeleri ve test etmeleri gerekiyor" mesajı verdi.



GENÇ HASTALARIMIZA ÖNERİYORUZ



Öte yandan Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Rüçhan Uslu, kemoterapi öncesinde önem verdikleri konuların başında hastaların üreme sağlığının geldiğini söyledi. Genç evli hastalara Gizem Özçiçek'te olduğu gibi embriyo dondurma önerisinde bulunduklarını belirten Prof. Dr. Uslu şöyle konuştu:



"Bazı kanserler genç yaştaki insanlarda da görülebiliyor. ve kanser tedavisindeki başarılar nedeniyle uzun yıllar insanlar yaşıyor. Bu nedenle insanların çocuk sahibi olma isteklerini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kendi hastanemizde şöyle bir yol izliyoruz. Eğer kişi evliyle kemoterapi öncesinde embriyo, eğer evli değilse erkeklerde sprem, kadınlarda yumurta saklama yoluna gidiyoruz. Böylelikle ileride oluşabilecek üreme sağlığı problemlerinde bu saklanmış olan spermler ye da yumurtalar veya embriyo kullanarak sağlıklı çocuk sahibi olmalarını sağlıyoruz. Hastamıza da embriyo saklamasını önerdik, tüp bebek merkezimizle işbirliğine gittik, yeterli embriyo elde edilerek saklandı, ardın hastamıza kemoterapi uygulandı. Bu şekilde olası kısırlıkta olası bir çocuk sahibi olamama probleminin de önüne geçtik."



Görüntü Dökümü



-----------



Gizem Özçiçek ile röp.



Gizem Özçiçek hemşirelerle konuşurken,



Prof. Dr. rüçhan uslu ile röp.



Gizem Özçiçek'in nikahından görüntüler.



Haber-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



===================



Başkan Başdeğirmen görevi devraldı



Isparta Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, eski Başkan Yusuf Ziya Günaydın'dan görev devraldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Isparta Belediye Başkanı Seçilen AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen ve diğer belediye başkanları için Halk Eğitim Merkezi'nde mazbata töreni düzenlendi. Törene AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, partililer ve vatandaşlar katıldı. Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülnişah Çokdinç kürsüye gelerek, ilk olarak Şükrü Başdeğirmen'e mazbatasını verdi. Ardından ilçe belediye başkanları ile belde belediye başkanlarının mazbataları verildi.



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim süresince kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "Kutsal bir göreve başlıyoruz. Isparta'mızı bir adım öteye götürebilirsek ne mutlu bize. Hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm Isparta'ya hizmet edeceğiz. Allah utandırmasın" dedi.



Halk Eğitim Merkezi'ndeki törenin ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere beraberindekilerle yürüyerek alana geçen Başkan Şükrü Başdeğirmen'in çelenk sunmasından sonra İstiklal Marşı okundu. Daha sonra belediyeye kadar yağmur altında yürüyen Başkan Başdeğirmen, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye binasına gelişinde tekbirler ve Mehteran tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen, burada kendisini bekleyen kalabalığa teşekkür konuşması yaparak, güçlükle binanın 3. katındaki makam odasına ulaşabildi.



Eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve MHP İl Başkanı Nail Bayram ile belediye meclis üyelerinin karşıladığı Başkan Şükrü Başdeğirmen, bugüne kadar verdiği güzel hizmetlerden ötürü Yusuf Ziya Günaydın'a teşekkür etti. Başdeğirmen, "Başkanımla bir dönem belediye meclisi üyesi olarak çalışma şerefine eriştim. Muhalefette olmama rağmen oldukça uyumlu bir çalışma sergiledik. Kendisinin bıraktığı yerden hizmete devam edeceğiz. Kendisine en kalbi duygularımla tekrar teşekkür ederken, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat temenni ediyorum" diye konuştu.



Yusuf Ziya Günaydın da "Isparta'ya hizmet etmek için gece gündüz durmadan çalıştık. Bazı projelerimizi tamamlarken bazıları yarıda kaldı. En büyük temennim bu projelerin tamamlanarak Isparta'ya kazandırılmasıdır" dedi.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen daha sonra eski Başkan Günaydın'ı makam odasından binanın çıkış kapısına kadar eşlik ederek, uğurladı. Makam koltuğuna dua edilmeden oturmayan Başkan Şükrü Başdeğirmen, bir süre dua edecek imamı bekledi ancak izdiham nedeniyle imam ulaşamayınca duayı AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz yaptı. Başdeğirmen daha sonra besmeleyle makam koltuğuna oturdu.



Görüntü Dökümü



-------------



Başkanın salona girişi



İLçe Seçim Kurulu Başkanının konuşması



Mazbata verilmesi, başkanın konuşması



Atatürk anıtına yürüyüş, çelenk sunumu



İstiklal marşı, belediyeye yürüme, tekbir, mehteranlı karşılama



Başkanlık makamına giriş ve 2 başkanın kucaklaşması, başkanların konuşması



Uğurlama



Başkanın eşi Şadiye Başdeğirmen'in eşini kutlaması



Dua edilmesi, koltuğa oturma



Haber: Nurettin ARKAN- Kamera. Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, -



============================



Karton kolilerde 62 kilo eroin ele geçirildi



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri İpekyolu ilçesinde bulanan bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramalarda, salonda bulunan karton kutular içerisine zulalanmış 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Esenler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Evde narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramalarda, evin salon kısmında bulunan koliler içerisine zulalanmış 124 paket halinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------



-Evde yapılan aramalar



-Eroinin bulunması



-Bulunan eroinin emniyette teşhir edilmesi



Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, -



====================



'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nce (UHKİB) bu yıl 11'incisi düzenlenen 'İpek Böceği İhracat Ödülleri' sahiplerini buldu. Törende, 89 firmaya 3 farklı kategoride ödüller verildi.



Uludağ İhracatçılar Birliği binasında gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİP Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Törende başarılı ihracat yapan toplamda 89 firmaya bronz, gümüş ve altın katagoride ödüller verildi. Törenin açılış konuşmasını yapan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Engin, "UTİB olarak son 2 yıllık süreçte 153 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. Ülkeler bazında ihracatta ilk 10 ülkeye yaptığımız ihracatın toplamı, tüm ülkelere yapılan ihracatın yüzde 56'sıdır. Bu oran birçok diğer sektöre göre az ve bu özelliğimiz, bölgesel krizler için bir nevi sigorta niteliği taşıyor. Birliğimiz tarafından yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilen etkinlikler özellikle son 10 yıllık dönemde büyük ölçüde artış gösterdi ve önemli etkinliklere imza attık. Bugüne kadar onlarca ülkede ve Türkiye'de sektörümüz için en önemli merkezlerde, milli katılım, ticaret heyetleri, alım heyetleri, trend alanları, proje pazarları, tasarım olmak üzere toplamda 250'nin üzerinde nitelikli organizasyon gerçekleştirdik" dedi.



'ÜLKEMİZİN GELECEK HEDEFLERİNE YAKIŞAN PROJELER ORTAYA KOYUYORUZ'



Dünyanın ve bulunduğumuz coğrafyanın siyasi ve ekonomik krizler içinde olduğunu belirten Engin, "Bu zorlu koşullar ve pazarlarımızda yaşanan gelişmeler ticaretimizi zorluyor ancak bizler tekstil sektörümüzde Bursa'mızın ve ülkemizin köklü tarihine, gelecek hedeflerine yakışan bir vizyon ve anlayış ile projeler ortaya koyuyoruz. Projelerimizi yürütürken bile sinerji oluştururak hareket ediyoruz ve verimli sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz. Ben bu başarılarda gayreti olan tüm arkadaşlarımıza, çalışanlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



'EKONOMİMİZİ YÜKSELTMEK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ YAPACAĞIZ'



Geçen yıl ekonomimizde olan ciddi hareketlenmelerin hala bir miktar devam ettiğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Kısa bir süre önce 31 Mart Yerel Seçimleri bitti. Bazı şehirlerde itirazlar neticesinde kanun gereği tekrar incelemeler olsa da bundan sonra herhangi bir mazeretimiz yok. Önümüzdeki 4 buçuk yıl, tabiri caizse otobanda gider gibi yolumuza devam edeceğiz. Pazarımızı büyütmek ve şehrimizde ekonomimizi yükseltmek adına her türlü girişimi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımla seçim akşamı konuşmuştum. Bugün yine 10 dakikalık bir telefon görüşmemiz oldu, orada da kendisine ifade ettim. Bursa'mızda yeni dönemde Bursa'nın yıllardır beklediği bazı önemli gelişmeleri hep beraber gerçekleştirdiğimizi görmüş olacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Ödül töreninden görüntüler



-UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin kouşması



-Bursa B.B. Başkanı Alinur Aktaş konuşması



Süre: 3.49 Boyut: 427 MB



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,



=========================



Su bebek hayata tutundu



İzmir'de 24 haftalıkken 630 gram dünyaya gelen Su bebek 118 gün sonra ailesine kavuştu. İlk bebeklerini de erken doğum nedeniyle kaybeden anne Münevver Burgucu ve baba Mehmet Erhan Burgucu, Su'ya sağlıklı bir şekilde kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



İzmir'de yaşayan Mehmet Erhan Burgucu (41) ve Münevver Burgucu (34) çiftinin kızları Su, erken doğumla 24 hafta 6 günlükken dünyaya geldi. İlk bebeklerini de erken doğum nedeniyle 21 haftalık doğduğu için henüz 1 günlükken kaybeden Burgucu çifti, kızlarının zorlu başlayan hayat hikayesine sabırla ve inançla tanıklık etti. Onu kucağına aldığı için hem mutlu hem de gururlu olduğunu anlatan anne Münevver Burgucu "Kızımın hayat hikayesi zor başladı. 630 gram dünyaya geldi ama ondan öncesinde gebelik döneminde de çok sıkıntılar yaşadım. 23'üncü hafta suyum gelmişti ve 2 hafta süresince bebeğim içeride susuz bir şekilde beklemek zorunda kaldı. 24'üncü haftada ciğer geliştirici beklendi. Bebeğin her an gelme ihtimali vardı. İlk bebeğimi 480 gramlık doğunca kaybetmiştik. Su 630 gram olmuştu ve benim enfeksiyon kapma riskim ortaya çıkınca doğum kararı aldık" dedi.



Su'nun tam 118 gün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldığını belirten Burgucu, 2 kilo 320 gram olarak hastaneden taburcu edildiğini anlattı. Kızlarının şimdi yeni doğan normal bir bebek gibi olduğunu dile getiren Burgucu şunları söyledi:



"Bize ilk gün bebeğin yüzde 10 yaşama ihtimali olduğu söylenince yüzde 1 bile olsa denemeye değer dedik. İnsanın evladı için yapamayacağı birşey yok. 1 günlük de olsa 10 yaşında da olsa bu değişmez. Anne karnından beri mücadele ettiği için kuvözde de kalsa başaracağını düşündük. Çok değişik hastalıklar geçirdi. Kalp hastalığı ve akciğerlerinde kanama oldu. Ama hepsini atlattı. Operasyona bile gerek kalmadı. Onu sağlıkla kucağımıza aldık."



'EL ELE TUTUŞUP KUCAĞIMIZA ALACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜK'



Mimar baba Mehmet Erhan Burgucu da güçlü bir kızları olduğunu belirterek başından beri hiç inançlarını kaybetmediklerini vurguladı. Burgucu, "İlk gün camın arkasından baktığımızda bile el ele tutuşup kucağımıza alacağımızı düşündük. Doktorlara canımızı emanet ettik. Çok mutluyuz. Burada bekleyen ailelere de umut olduk. Onlara ağlamayın dedik, çünkü bebekler bunu hissediyor" dedi.



'KIZLARININ YAŞAYACAĞINA İNANIYORLARDI'



Su bebeğin ilk andan beri yaşamak için uğraştığını ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cem Çiçek ise şöyle konuştu:



"Burgucu çiftini ilk doğum hikayeleri nedeniyle önceden tanıyorduk. Annenin erken doğum riski yine vardı. Tedaviler uygulandı ve bu defa bebeğin 24 hafta 6 güne kadar anne karnında kalması sağlandı. Çünkü anne karnında kaldığı bir gün dışarıdaki bir haftaya bedel. Su bebek 630 gram, sezaryenle doğdu. Ben girdim doğumuna da. Bebeğimiz ilk andan itibaren yaşamak için çok uğraştı. İlk bir saatin ardından aileye bilgi vermek için yanlarına çok korkarak gittim. Çünkü ikinci bebeklerini kaybetme riskleri vardı. Ama onlar bana çok olumlu bir enerji ile döndüler, kızlarının yaşayacağına inanıyorlardı. Yaklaşık 80 gün makineye bağlı kaldı. 118 günlük uzun bir tedaviydi. Şu an taburcu oldu. Akciğerinde, beyninde, kalbinde hiçbir sıkıntısı yok. İnşallah normal bir çocuktan hiçbir farkı kalmayacak."



Görüntü Dökümü



------------



-Su bebekten detay görüntü,



-Annesinin kucağındaki bebekten görüntü,



-Anne, baba ve bebekten birlikte görüntü,



-Anne ve babayla röp,



-Dr. Cem Çiçek ile röp.



Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Davut CAN/ İZMİR,



======================

