Dha Yurt Bülteni -2

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı Samsun'un Bafra ilçesinde aile arasında çıkan kavgada Mert A. (25) göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü.

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı



Samsun'un Bafra ilçesinde aile arasında çıkan kavgada Mert A. (25) göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A'nın ifadesine başvuruldu. Polisin çapraz sorgusunda E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti.



Olay, dün akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Huzur 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Ahmet A.'nın evinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çoçukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle açılan ateş sonucu göğsüne 2 kurşun isabet eden Mert A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedaviye alınan Mert A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken olay sırasında evde bulunan eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A.'nın da ifadesine başvuruldu. Ayşe A. olayı eşinin gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadeleri üzerine polisin yaptığı çapraz sorgulamada E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri detayları



Yaralının evden çıkarılması



Detaylar



Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR SAMSUN,



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30 yıllık muhtarın gelini de muhtar oldu



Aydın'ın Efeler ilçesinde 7'nci dönemini kazanan Cuma Mahallesi'nin 30 yıllık muhtarı 70 yaşındaki Nafiz Çamoğlu'nun gelini 40 yaşındaki Gurbet Çamoğlu, kayınpederinden esinlenerek girdiği yarışta 7 erkek aday arasından sıyrılarak Mimar Sinan Mahallesi'ne muhtar oldu. Çamoğlu gelinine tecrübelerini aktarırken, Gurbet Çamoğlu, "Kadınlarımıza örnek olmak adına bu yola girdim. Mahallelimizin teveccühü de benden yana oldu" dedi.



Evli ve 3 çocuk babası Nafiz Çamoğlu, 30 yıldır muhtarlığını yaptığı Cuma Mahallesi'ndeki seçimi 7'nci dönemde tekrar kazandı. Çamoğlu'nun gelini 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Gurbet Çamoğlu ise bu seçimde, yakındaki Mimar Sinan Mahallesi'nde muhtar adayı olarak seçime ilk kez katıldı. 7 erkek adayla yarışan Gurbet Çamoğlu, diğerlerini geride bırakarak kayınpederi gibi muhtar seçildi. Çamoğlu ailesinde muhtarlık seçimlerinde kazanılan zaferler sevinç yarattı.



Cuma Mahallesi Muhtarı Nafiz Çamoğlu, "Baba kız çıktık yola. Bu seçimi başarıyla tamamladık. Seçim çalışmalarında destek veremesem de tecrübelerimden taktik olarak destekte bulundum. Bu iş memleket ve millet işidir. Gerçekten bu iş isteyerek yapılması gereken bir iştir. Eğer yaparsa, o da benim gibi başarılı olur ve uzun yıllar devam eder. Benim 35 yıl seçilmemin tek nedeni vatandaşın yanında olmaktır" dedi. Aydın Devlet Hastanesi'nde memur olarak 21 yıl çalışan Gurbet Çamoğlu ise, "2 yıl önce doğup büyüdüğüm Mimar Sinan Mahallesi'ne yerleştim. Kayınpederimin vatandaşlarla olan iletişimini gördüm. İnsanlar ondan çok memnun. Kayınpederimden ders alarak, izinden gitmeyi hedefliyorum. Halkın içinde olan bir muhtar olacağım. Ayrıca bu kadar adaya rağmen kazanmam, büyük mutluluk. Türkiye'de kayınpederle, gelinin muhtar olduğunu hiç duymadım. Eğer bu bir ilkse, ayrı bir onur" dedi.



Görüntü Dökümü



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Nafız Çamoğlu ve gelini Gurbet Çamoğlu'dan muhtarlıklarda görüntü



Kayınpederin muhtar geline nasihati



Nafız Çamoğlu röp.



Gurbet Çamoğlu ile röp.



Genel ve Detay görüntü



Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



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Kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedi, sevgiyle yaşıyor



İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağının sahibi Sibel Çakır'ın 10 yıl önce Ankara'da bir köyde, henüz yavruyken arka bacakları kırılarak büyük bir kovanın içine atılmış halde bulduğu, 8 ay önce ise kemik kanseri nedeniyle felç kalan kedisi Üzüm, diğer kedilerle beraber, sevgi dolu evinde yaşamını sürdürüyor.



İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftlik hayvanları barınağının sahibi olan Sibel Çakır (45), 10 yıl önce Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mühye Köyü'ndeki bir tarlanın ortasında büyük bir kovanın içinde, arka bacakları kırılıp kuyruğuyla düğüm atılmış halde 2 aylık bir kedi buldu. Kediyi sahiplenerek veteriner kliğinde tedavi ettiren Çakır, 'Üzüm' adını verdi. Üzüm'e, yaklaşık 8 ay önce kemik kanseri teşhisi konuldu. Kanser nedeniyle felç kalan ve boynunun bir kısmında ana damarların üzerinde olduğu için alınamayan bir tümörle yaşayan Üzüm, hastalığına rağmen Sibel Çakır'ın özel ilgisiyle evdeki diğer kedilerle beraber huzurlu bir yaşam sürüyor. Üzüm'ün diğer kedilerinden farklı bir karakteri olduğunu söyleyen Çakır, felçli haline rağmen tuvalete sürünerek gidecek kadar titiz olduğunu anlattı.



'TANIDIĞIM EN DUYGUSAL VE TİTİZ KEDİLERDEN BİRİ'



Üzüm'le tanışma hikayesini anlatan Sibel Çakır, "Ankara'da arkadaşlarımla bir toplantıya gitmiştik ve dağlık, ormanlık bir alandan geçiyorduk. Büyük kapaklı 20 kiloluk bir mayonez kovası gördüm tarlanın ortasında. Yağmur yağıyordu fakat rüzgar yoktu ve kova sallanıyordu. İçinde bir şey olduğundan şüphelendim. Kovaya yaklaştıkça içinde bir inleme sesi duydum, baktığımda daha 2 aylık, arka bacakları kırılmış ve kuyruğuyla düğüm yapılmış halde bir kedi gördüm. Ölmek üzereydi. Apar topar kliniğe götürdüm, ameliyat oldu ve o günden beri benimle yaşıyor. Fakat yaklaşık 8 aydır kemik kanseri ile mücadele ediyor. Kanser nedeniyle kısmi felç kaldı, boynunun bir kısmında tümör var ve ana damarların üzerinde olduğu için alınamıyor. Açıldığı an ölebilir. Acılarını hafifletmek için sürekli ilaç kullanıyoruz. Çok sadıktır, çok titizdir, bu haliyle bile sürünerek tuvalete gidiyor. Kendisini kolay kolay kimseye sevdirmez. Yemek konusunda bile çok seçicidir. Benim için çok güzel ve özel bir kedi. Hayatımda tanıdığım en temiz, en titiz, en duygusal kedilerden biri. Onunla bakışlarımızla anlaşıyoruz. Bakışıyla bana yemek mi, sevgi mi, su mu, uyumak mı, ne istiyorsa anlatıyor. Bu kadar büyük bir acı içerisinde olmasına rağmen bana çok düşkün. Benden Üzüm'ü uyutmamı istiyorlar fakat bunu kabul edemem çünkü o benim çocuğum. Onun tek istediği bolca sevgi, biraz yemek, biraz su. Sonuna kadar Üzüm'le birlikteyim ve sonuna kadar onun için mücadele edeceğim. Üzüm'le beraber yaşlı kategorisinde birkaç tane uzun yıllardır birlikte olduğum kediler var. Bunlar için 'Dünya bir tarafa onlar bir tarafa' diyorum ben. 4 yaşında bir kızım var, bazen ona 'Topladım kedileri götürdüm' diye şaka yapıyorum. Kıyameti koparıyor, bana 'Sen git onlar gelsin' diyor. O da Üzüm'ün hasta olduğunu ve canının acıdığını bildiği için ona çok hassas davranıyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Kedi üzüm'den genel ve detay görüntüler



-Sibel Çakır ile röp.



Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR,



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Denize kıyısı olmayan ilçede yılda 300 ton balık üretiyorlar



Bursa'nın Kestel ilçesindeki Babasultan Barajı'nda kurdukları tesis ile alabalık üreten Bursa menşeli balık firması yılda yaptığı 300 tonluk üretimin 100 tonunu ihraç ederek ekonomik değer üretti. Doğal üretim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan üretim yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, "Alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz" dedi.



Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan Barajında 2 yıl önce kurdukları tesis ile 12 ay aralıksız balık üreten Bursa menşeli Erbaylar Balık firması verimli üretimi ile ekonomik değer üretti. Gökkuşağı cinsi alabalık üretilen tesiste sayıları 10'u bulan offshore kafeslerde balıklar 300 grama kadar büyütülüyor. Büyüme süreçlerinde sık sık boylarına göre ayrıştırılan, sağlık durumları kontrol edilen balıklar ideal boya ulaştığında ise önce tekneler ile kıyıya taşınıp sipariş noktalarına ulaştırılıyor. 10 personel ile yıllık 300 tona kadar üretim yapan firma ortalama 100 ton ihracat yapıyor. İhracat en çok Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yapılıyor.



"EN ÇOK TALEP EDİLEN BALIKLARDAN BİRİ"



Kolay temizlenmesi, hızlı pişme süresi, besleyiciliği ve fiyatının uygun olması sebebiyle balık severler tarafından en çok tercih edilen balıklardan olan gökkuşağı alabalığı restaurantlarda da lezzeti ve fiyatı ile yoğun ilgi görüyor. Üretim hakkında açıklamalar yapan Erbaylar Balıkçılık yetkilisi Su Ürünleri Mühendisi Faruk Erbay, "Yıllık yaklaşık 300 ton üretim yapmaktayız. Burada 250-300 gram arası büyük balık üretmekteyiz. 10 adet offshore kafeste gökkuşağı cinsi alabalıkları doğal yemlerle besliyoruz. Yaklaşık 4 ayda balıklarımız 300 grama kadar ulaşmaktadır. Piyasanın arzına göre bu balıklar pazara sunulmaktadır. Ürettiğimiz balıkları yurt dışına da ihraç ediyoruz. Toplam yıllık 100 ton civarında Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu da bizim ve ülke ekonomimiz için iyi bir gelir kaynağı oluyor. Bu tesisimiz büyütme odaklı çalışıyor, yine şirketimize bağlı Kütahya'daki diğer tesisimizde ise üretime ağırlık veriyoruz" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Çiftlikten DRONE görüntüleri



-Balıkların yakalanmasından detaylar



-Boy ayrıştırmadan detaylar



-Kafeslerdeki balıklardan görüntüler



-Tesisten genel detaylar



-Su ürünleri mühendisi ve firma yetkilisi Faruk Erbay ile röportaj



Süre: 4.11 Boyut: 469 MB



Haber-Kamera: Tahsin AYDIN-Enver Fatih TIKIR/BURSA,



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Çiniden saz yaptılar



Kütühya'da çini ustası Ali Kaya ve yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz bir araya gelerek çiniden saz yaptı. Dışı tamamen kentin el sanatları olan çiniden yapılan sazın ön kısmı ise sunta ile kapatıldı. Telleri konularak kullanılmaya başlanan çini sazın dünyada bir ilk olabileceğini ifade eden müzisyen Yusuf Ziya Beydüz, 'Seramikten yapılan enstrümanlar oldu ama telli saz olarak dünyada bir ilk diyebiliriz. Çiniden kaval ve çiniden darbuka çıkartarak bir konser düşünüyoruz" dedi.



Kütahya'da atölyesi bulunan çini ustası Ali Kaya ve yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz, kentin ünlü el sanatı olan çiniden bir saz üretti. Ali Kaya, bir sazın ölçülerini alarak önce kalıbını çıkardı. Ardından çiniden dışını yaparak tellerin bulunduğu kısmı ise sunta ile kapattı. Sazın üst kısmını da el sanatıyla farklı desenlerde son şeklini verdi. Yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz ise suntanın üzerine tellerini takarak çalınmaya hazır hale getirdi. Çiniden yapılan sazın dünya literatürüne geçeceğini düşündükleri ifade eden Ali Kaya ve Yusuf Ziya Beydüz, yoğun ilgi göreceğini umduklarını söyledi.



Çini ustası Ali Kaya, 35 yıldır el sanatları mesleğini yaptığını ve çiniden sazın sohbet esnasında ortaya çıktığını ifade etti. Kaya, "Çini sanatı bin yıllık atalarımızdan bize miras kalan bir sanattır. Bu sanatı gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapıyorum. Sanat merkezindeki atölyemizde müzisyen Yusuf Ziya beyle muhabbet ederken müzik aletlerini gördüm. Aklıma süs amaçlı böyle bir saz yapma fikri geldi. Ben 'bunu curayı çiniye aktarsam' dedim. Kendisi kabul etti. Bizde sazın kalıbını çıkarttık ve içi boş şekilde teslim ettik oda ahşabını ekleyerek saz haline getirdiö dedi.



'ÇİNİDEN MÜZİK ALETLERİYLE KONSER VERMEK İSTİYORUZ'



Yerel müzisyen Yusuf Ziya Beydüz ise 41 senedir saz çaldığını ve hobi olarak müzik aletleri yaptığını anlattı. Seramikten çeşitli müzik aletlerinin yapıldığını ancak çiniden sazın ilk yapıldığını ifade eden Beydüz, "Bana sadece içini boş şekilde bırakıp teslim etmesini söyledim. Bende üzerine ahşap ile tahta ile gerekli olan ses kafesi dediğimiz ladin ağacı, klavyede maun ağacı kullanıp burguluğunu yaparak çiniyle bütünleştirdik ve ortaya bir saz çıkarttık. Bu literatürde dünyada tek diyebiliriz. Seramikten yapılan enstrümanlar var. Bunun haricinde 12 delikli flüt var. Bunun dışında Türkiye'de kullanılan döblek dediğimiz çömlek darbukalar çok yaygındır. Ama bunun dışında telli saz olarak dünyada bir ilk diyebiliriz. Bunların yanı sıra bir bağlama çıkartmak, kabak kemane, çiniden kaval ve çiniden darbuka çıkartarak bir konser düşünüyoruz. İnşallah yakın zamanda bunları tamamlayıp çalışmayı düşünüyoruzö dedi.



Görüntü Dükümü



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-Çini sazın çini sanatçısı Ali Kaya tarafından boyanması



-Ali Kayanın röportajı



-Çini saza tahta malzemeleri montajı



-Tel germesi



-Akort yapması



-Sazı çalması



-Saz ustası Yusuf Ziya röportajı



-Kütahya'nın pınarlarını çalması



-İki ustanın sazlarla görüntüsü



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÖ/KÜTAHYA,-

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