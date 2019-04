Dha Yurt Bülteni - 2

Kavga var diye çağırdılar, pasta ve halaylarla polis gününü kutladılar Erzurum 'un Aşkale İlçesi'ndeki Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kavga var diyerek çağırdıkları polislerin günün pasta keserek, müzik eşliğinde halaylarla kutladı.Emniyet Teşkilatı'nın 147'inci kuruluş yıldönümünü nedeniyle Atatürk Üniversitesi Aşkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri sürpriz bir kutlama düzenledi. Okul güvenlik görevlisi Emre Yılmaz , ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak okulda kavga olduğunu belirterek yardım istedi. Telefon görüşmesinden kısa süre sonra ekip otoları sirenler çalarak yüksekokul bahçesine girdi. Ellerinde bayraklarla bekleyen öğrenciler, alkışlarla polisi karşıladı. Çırpınırdı Karadeniz türküsü eşliğinde araçlarından inen polisler, öğrencilerin sürprizini gülerek karşıladı. Polis günü için hazırlanan pastayı da kesen polisler, türküler eşliğinde öğrencilerle halay çekti.Yaklaşık bir saat süren kutlama sonunda sonunda polis ekipleri araçlarına binerek okuldan öğrencilerin alkışları arasında ve erik dalı türküsü eşliğinde ayrıldı.Traktörüyle derenin ortasında kalan genci AFAD kurtardıErzurum'un Aziziye ilçesinde, traktörüyle dereyi geçerken suyun ortasında kalan genci, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.Aziziye'nin Sakalıkesik Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Emin Karadağ (17), traktörle tarlada çalışmaya gitti. Muhammed Emin Karadağ, eriyen kar nedeniyle suyu yükselen dereden geçmek istedi. Bir süre ilerleyen Karadağ'ın kullandığı traktör, suya gömüldü. Büyük bir bölümü suda gömülen traktörün üzerinde kalmayı başaran Karadağ, cep telefonuyla ailesini aradı. Karadağ'ın ailesinin Erzurum Kriz Merkezi'ni araması üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderildi. Kısa sürede yaklaşık 20 kilometre mesafedeki olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, yanlarında getirdikleri botla suya girerek traktör üzerinde bekleyen gence ulaştı. Can yeleği giydirilen Muhammed Emin Karadağ, botla kıyıya çıkarıldı.Dere ortasındaki genci kurtaran AFAD ekipleri, traktör için de çalışma yaptı. Ekiplerin halat bağladıkları traktör çekilerek dere kenarına alındı.Emniyet Müdürü atletizmde Türkiye 'nin gururu oldu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 'nde görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Umut Ceylan(42), Balkan Atletim Şampiyonasında 3'üncü olurken son 3 yıldır Master Atlet yarışlarında 200 ve 400 metrede birinciliği elinde tutuyor. Başarısını düzenli beslenme ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Ceylan, uluslararası turnuvalarda dereceye girerek Türkiye'yi temsil etmek istediğini belirtti.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Umut Ceylan(42), lise yıllarında başladığı spor hayatını, yoğun iş hayatına rağmen aralıksız olarak sürdürdü. Evli ve 2 çocuk sahibi Ceylan, Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak başladığı görevinde 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne kadar yükseldi. Babasının yönlendirmesi ile Polis Kolejine başvurduğunu söyleyen Ceylan, "Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak göreve başladım. Daha sonra şark görevim gereği Hakkari ardından Bursa'da görevime devam ediyorum. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde Çocuk Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 6 aydır bu görevdeyim. Daha önce emniyetin çeşitli birimlerinde çalıştım" dedi."25 YILDIR SPORUN İÇİNDEYİM"Lise yıllarında spora başladığını,25 yıldır sporla iç içe olduğunu belirten Ceylan, "Bu süre zarfında atletizmle yakından ilgilendim. Şu anda da master atlet olarak yurt içi ve yurt dışı yarışlarda ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum. Sporun benim için hiçbir olumsuz etkisi yok. Hatta şimdiye kadar spor sayesinde bir çok olumlu sonuçla karşılaştım diyebilirim. Evet mesaimiz zor ama yaptığım spor, bana olumsuz yönde değil tam tersine olumlu yönde etki ediyor. Ben de tüm arkadaşlarımı bu yönde teşvik etmeye çalışıyorum. Yaşımın ilerlemiş olmasına rağmen spor yapmamı çok garip karşılayan da var. Şuanda 40 yaş grubu yarışlarına katılıyorum. Ama genelde aldığım tepki olumlu yönde. Başarı kazanmamdan başta ailem olmak üzere meslektaşlarım önceleri şaşkınlık yaşıyorlardı. Sonrada tebrik ederek bu duruma alıştılar" dedi.Beslenme ve antrenman programlarını titizlikle uyguladığını belirten Ceylan, "Böyle bir sporla uğraşınca mutlaka yemek düzenimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah 08.00'da mesaimize başlıyoruz. Eğer öğle vakti müsaitsem öğle arasında da antrenmanımı yapıyorum. Ama çoğunlukla antrenmanlarım mesai bitimi saat 17.00'dan sonra ve hafta sonları oluyor. Düzenli bir beslenme programım var" dedi.Çocuklarını da spora teşvik ettiğini söyleyen Ceylan, "Evliyim, eşim de meslektaşım. 1 kız 1 erkek çocuğumuz var. Eşim ve çocuklarımı da yavaş yavaş spor hayatına başlattım. Onlar da hafta sonları benle birlikte sporlarını yapıyorlar" şeklinde konuştu.HEDEF: BALKAN VE AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA İLK 3400 metrede Dünya Şampiyonu olan Wayde Van Niekerk gibi sporcuları kendisine motivasyon olarak gördüğünü belirten Ceylan, " Son 5 yıldır master Atlet yarışlarına katılıyorum. Son 3 yılın 200 ve 400 metrede Türkiye Şampiyonuyum. Son olarak 2019 mart ayında Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında 400 metre'de Balkan 3'üncüsü oldum. Hedefim öncelikle Balkan ve Avrupa Master şampiyonalarında ilk 3'e girerek ülkemi temsil etmek" dedi.Sağlık turizminde 2019 hedef 1 milyon hasta, 10 milyar dolar gelirSağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak , Türkiye'de sağlık turizminde 2019 hedefinin 1 milyon hasta 10 milyar dolar da gelir olduğunu bildirdi.Doğu Anadolu Sağlık Termal ve Alternatif Turizmi Geliştirme Derneği (DASTAD), Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle 'Kuzeydoğu Anadolu Sağlık Turizmi Stratejisi Çalıştayı' düzenledi. Müceldili konağındaki çalıştayın açılışında konuşan KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen, önümüzdeki üç yıl bölgenin sağlık turizmi potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalar yapacaklarını söyledi.Türkiye'de sağlık turizminin son 15 yılda hızlı şekilde gelişme gösterdiğini belirten Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, 165 ülkeden 890 bin hastanın hastanelerde tedavi edildiğini açıkladı. Aralarında Erzurum'un da olduğu 18 ilin yabancı hastalara ev sahipliği yaptığını ifade eden Çakmak, 2017'de 7.2 milyar dolar olan sağlık turizmi gelirinin 2018'de 8,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Turizmdeki paydan özellikle doğu illerinin daha fazla pay almasını istediklerini vurgulayan Çakmak, strateji toplantısında neler yapılabileceğini görüşeceklerini vurguladı. Sağlık turizminde Amerika ve Almanya 'nın ardından Türkiye'nin üçüncü olduğunu anlatan Çakmak, "Bölgede en önemli aktörüz. Sağlıkta yapılan reformlar, şehir hastaneleri bize güç katıyor. Alt yapı tamam, yüksek teknolojimiz, son yıllarda açılan tıp fakülterimizde yetişen genç doktorların devreye girmesiyle birlikte; insan kaynağı, altyapı ve yatırımlar tamamlanmış olacak. Tek eksiğimiz tanıtım ve pazarlama. Onu da bunlara paralel olarak geliştirebilirsek inanıyorum ki sağlık turizminde 50 milyar dolar girdiği sağlayacak potansiye ulaşabiliriz" diye konuştu.2019 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLARTürkiye'ye en fazla hastanın Irak Libya ve Azerbaycan 'dan geldiği bilgisini veren Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Çakmak, Ukrayna ve Rusya 'nın da en çok hasta gönderen ülkeler olduğunu bildirdi. Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'nın başta Erzurum olmak üzere bölge illeri için önemli bir destinasyon alanı olabileceğini belirten Çakmak, "Bu ülkelerde çok ciddi rakamlarda hasta sevkleri sağlanabilir. 2019 yılı hedefimiz 1 milyon hastayla ulaşmak ve 10 milyar dolar gelir sağlamak. 2023 yılında ise 2 milyon sağlık turisti ve 20 milyor dolar hedefimiz var. Bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı zannediyorum. Çünkü her yıl yüzde 20-25 artışlan oluyor" dedi.Çalıştayda daha sonra Erzurum, Erzincan ve Bayburt 'tan katılan özel sektör ve hastane temsilcileri görüşlerini dile getirdi.