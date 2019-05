DHA YURT BÜLTENİ - 2

Türkiye'nin yaptığı en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı başladı

Türkiye'nin, NATO üyesi ülkeler arasında gerçekleştirdiği en büyük denizaltı arama kurtarma tatbikatı olduğu belirtilen Kurtaran 2019, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bu yıl üçüncü kez icra edilmeye başladı. Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurların görev aldığı tatbikatta senaryo gereği deniz yüzeyine (satha) çıkma yeteneğini kaybetmiş olan denizaltılardaki personelin kurtarılması gerçekleştirilecek. 18 ülke ve bir de uluslararası kuruluşun gözlemci olduğu tatbikatta Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilip 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'a tanıtım turu düzenlendi.

Mavi vatan olarak bilinen denizlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planladığı Kurtaran 2019 Tatbikatı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı kontrol ve yönetiminde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. 27 - 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Gelibolu fırkateyni, 3 denizaltı, denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma, yedekleme gemisi, mayan avlama gemisi, karakol botu, helikopter, deniz karakol uçağı, 12 kişilik paraşütlü arama kurtarma timi, denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan C 130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 6 sahil güvenlik botu, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan P8 deniz karakol uçağı, Fransa ve Kanada'dan dalgıç timi görev alıyor.

18 ÜLKE VE ULUSLARARASI KURULUŞTAN 34 GÖZLEMCİ KATILDI

NATO ülkeleri arasında Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı olduğu belirtilen Kurtaran 2019'a, ABD, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Gürcistan, İtalya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Pakistan, Portekiz, Romanya, Yunanistan gibi ülkeler ile Uluslararası Denizaltı Kaçış ve Kurtarma İrtibat Ofisi'nden (International Submarine Escaphe and Rescue Liason Office-ISMERLO) toplam 35 gözlemci hazır bulundu. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü temsilcileri de tatbikatta yer aldı.

BRİFİNGLE TATBİKATIN KURTARMA SAFHASI BAŞLADI

Kurtaran 2019'da senaryo gereği, Denizkurdu 2019 tatbikatından görev bölgelerine dönen üç denizaltının deniz yüzeyine çıkma yeteneğini kaybetmesiyle personelinin kurtarılması canlandırıldı. Seçkin gözlemci günü ise tatbikatın Komuta gemisi TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisinde brifing verilmesiyle başladı. Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya'nın da katıldığı brifingi Kurtarma ve Sualtı Komutanı Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur verdi. Tatbikatta, NATO üyesi ve diğer ülkeler ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki kurtarma unsurlarıyla, personelin kısa sürede kurtarılması, kitlesel yaralanma senaryolarına uygun olarak tıbbi tedavi, basınç odası tedavisinin hayata geçirildiği ifade edildi. TCG Alemdar hakkında da bilgi veren Deniz Kıdemli Albay Niyazi Uğur, 28 Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan geminin, kurtarma faaliyetlerinde, Akdeniz'de tek, dünyada sayılı bir yere sahip olduğunu anlattı. Tatbikatta Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edilip 2017 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'a tanıtım turu düzenlendi.

Görüntü Dökümü

---------

-Brifingden görüntü

-Geminin farklı bölgelerinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MARMARİS (Muğla),

==================

Öğrencilere tarım dersi veriliyor

MUĞLA'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tarımı ve köy hayatını sevdirmek amacıyla ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Tarım' dersi verildi. Öğrenciler derste drama ile hayvan sevgisi, buzağı doğumu, bakım ve besleme, sebze ve meyvenin faydalarını öğrendi. Dersler, gelecek yıl 3'üncü ve 4'üncü sınıflara verilecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 'Çocuk Gözüyle Tarım' projesi hayata geçirildi. Menteşe, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde belirlenen altı pilot okulda, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine, hikaye ve oyunlarla ayda bir kez iki saat 1 eğitmen ve 1 gözetmen, 'tarım' dersi veriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 'Köyümün Sarışekeri' isimli kitap okutuluyor. Bu yıl 250 öğrenciye ulaşıldı. Kitapta mesleki tanıtımın yanı sıra hayvan sevgisi, buzağı doğumu, bakım ve besleme hakkında önemli bilgi ve mesajlar verildi. Öğretmenler ve veliler projeden memnun olduklarını, öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini, kitapları çok sevdiklerini ve Elif'in diğer serüvenlerini merakla beklediklerini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, derste 8 hikayeden oluşan 'Elif'in Serüvenleri' serisinin okutulduğunu belirterek, "Her hikayede Elif, farklı bir tarımsal konuyu işleyerek, öğrencilere mesajlar veriyor. 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlayan çalışma, gelecek yıl 4'üncü sınıfları da kapsayarak devam edecek" dedi.

Öğrencilerden eğitim öncesi konu hakkında resim çizmelerinin de istediğini belirten Erkal, "Eğitim sonrası tekrar çizdikleri aynı konulu resimler karşılaştırılacak ve raporlanacak. Böylece öğrenciler üzerinde yaratılan etki de ölçülebilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Derslerde kitapların işlenmesi

-Öğrencilerin hikaye ve oyunlarla, tarım ile köy hayatını anlatması

-Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==================

Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustasından geri dönüşüm enstrümanları

Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (33), İzmir'deki atölyesinde bu enstrümanı imal edip satıyor. Bunun yanı sıra çalgı aletlerinin minyatürlerini de üreten Bayar, şimdi de geri dönüştürülebilen malzemelerden yaptığı enstrümanlarla ilgi görüyor. Tavladan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üreten Bayar, geri dönüşüm enstrümanları atölyesi açmaya hazırlanıyor.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan, Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu, adından söz ettiriyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'nü çevresindekilerin 'Marangoz mu olacaksın' söylemlerine kulak asmadan hedefleyen Bayar, yaklaşık 5 yıllık mücadelenin sonucunda istediğini elde ederek kazanmayı başardı. Okul süresi boyunca tambur ve bağlama yapımı üzerinde yoğunlaşan Bayar, öte yandan ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç'in atölyesinde dersler almaya başladı. Okuldan mezun olduktan sonra Karşıyaka'da kendine bir atölye açan Bayar, böylelikle Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Aynı zamanda güzel sesiyle de görenleri etkileyen Bayar, bunun yanı sıra çalgı aletlerinin minyatürlerini üretmeye başladı.

6 aylık hamile olan ve hız kesmeden çalışmalarına devam eden Bayar, yeni bir projeyle adından söz ettiriyor. Tavladan ve eski radyodan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üreten genç kadın, kullanılmayan malzemeleri enstrümana çeviriyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından da desteklenen Bayar, yakında belediye bünyesinde bir atölye açarak farklı nesneleri enstrümana dönüştürme konusunda kursiyerlere yol gösterecek. Projenin sadece Karşıyaka'da değil Türkiye'nin her yerinde uygulanabileceğini söyleyen Bayar, "Sürekli olarak tüketiyoruz. Yağı kullanıyoruz, tenekesini çöpe atıyoruz ama bu tenekeyi bir enstrümana çevirmek bir dönüşümü sağlıyor. Sürekli tüketmek yerine üretmeye başlamış oluyoruz" dedi.

'HİÇBİR KADIN HAYALLERİNDEN VAZGEÇMEMELİ'

5 yıllık bir emeğin sonucunda okumak istediği bölümü kazandığını ifade eden Bayar, "Çok zor bir sınav aşaması vardı. Okuduğum dönem boyunca tambur ve bağlama imalatıyla ilgilendim. Daha sonra Ejder Güleç'in atölyesine giderek kanun imalatını ustasından öğrendim. Mezun olduktan sonra kendi atölyemi açtım. Şu anda bu işi yapan tek kadınım. İmalat erkek mesleği deniliyor. Ben sınava girdiğimde de 'Marangoz mu olacaksın' demişlerdi. Bir kadının böyle bir şey yapması diğer insanlara şaşırtıcı geliyor. Kanun zor bir enstrüman ama zor olsa da mesleğimi devam ettiriyorum. Hep müzisyen olmak isterdim ama atölyeye girdikten sonra benim için her şey değişti. İyi ki bu mesleği seçmişim. Her gün atölyeye koşarak geliyorum. Keyifle, zevkle mesleğimi yapıyorum. Asla hayallerimden vazgeçmedim. Konservatuvar okuyacağım dedim ve pes etmedim. Bunun azmin zaferi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olarak bir yerlerde adım geçiyor, bu benim için büyük bir şeref. Bence asla hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmemeli. Ben pes etmedim, şuanda emeğimin karşılığını alıyorum" diye konuştu.

'BİR KANUNU HAZIRLAMAK İKİ BUÇUK AY SÜRÜYOR'

Kanun yapımının icracının isteğine göre değiştiğini belirten Bayar, "Ham ağaç kullanmaya çalışıyoruz. Arka kapağa ıhlamur ağacı, üst kapağında çınar ve ladin kullanıyoruz. Bazı kişiler sedef veya oyma istiyor, buna göre şekillendiriyoruz. Bir kanunu hazırlamak 2.5 ayımı alıyor. Ağırlıkla makine kullanmamaya çalışıyorum. El zımparası ve fırçayla cila atıyorum. Kanunun mandal tahtasının altını oyma aşaması gerçekten güç istiyor. Kanunların fiyatları ise 7 bin - 7 bin 500 TL aralığında değişiyor. İcracının isteğine göre fiyat artabiliyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Atölyeden genel detay görüntüler

-Geri dönüştürülen enstrümanlardan görüntü

-Kanun yapımından görüntü

-Burçin Bayar Babaoğlu ile röp.

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

=====================

Kırsal mahallesine ilk hizmeti kütüphane açmak olacak

Aydın'ın İncirliova ilçesinde muhtar seçilen Hüseyin Kıyar, yerel seçim vaadini yerine getirerek kütüphane açacak. Bir ay önce sosyal medya hesabından kitap bağışı çağrısında bulunan Kıyar'ın 20 metrekarelik muhtarlık ofisi şimdiden 1500 kitapla doldu. İncirliova Belediyesi'nin bedelsiz tahsis ettiği muhtarlığın üst katındaki 60 metrekarelik alanda yapımı süren kütüphane altı ay sonra açılacak.

Elektrik sayaçlarını okuyarak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası teknisyen Hüseyin Kıyar (33) yerel seçimde ilk kez Hacıaliobası Mahalle Muhtarı seçildi. Muhtar Kıyar, yerel seçimde söz verdiği kütüphaneyi açabilmek için sosyal medya hesabından kitap bağışı çağrısında bulundu. Bir ay içinde 1500 kitap bağışlandı, 1500 kitabın da kargoda olduğu öğrenildi. Muhtarın 20 metrekarelik muhtarlık ofisi kitapla doldu. Muhtarlığın bulunduğu binanın üstüne yapılacak yaklaşık 200 metrekare genişliğindeki ikinci katın, 60 metrekarelik bir dairesi İncirliova Belediyesi tarafından kütüphane yapılması için bedelsiz tahsis edildi. Yapımı süren kattaki çalışmaların 6 ay içinde tamamlanacağı muhtarlığın yıl sonunda hizmete gireceği öğrenildi.

ÜLKENİN DÖRT BİR ŞANINDAN KİTAP GÖNDERİLDİ

Muhtar Kıyar, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki kırsal mahalleden toplu taşım araçlarına ulaşmak için yaklaşık 500 metre yürümek gerektiğinden özellikle öğrencilerin kütüphane ihtiyacını karşılamakta zorlandığını belirterek, şöyle dedi:

"Mahallemizin kütüphaneye ihtiyacı çok büyüktü. Kitap bağışı çağrısı ile destek çığ gibi büyüdü. Adeta mahallemize ülkemizin her yerinden kitap yağdı.

Şu ana kadar kargoyla yaklaşık 1500 geldi, bir o kadar da yolda. 3000 civarında kitap bekliyoruz. Ancak bizim hedefimiz çok daha yüksek. Çocuklarımız için ne kadar zengin kaynak olursa o kadar iyi olacak. Kitaplar şimdiden talep görüyor. Öğrenciler, gençler kütüphane açılmadan muhtarlığa gelerek ihtiyaçları olan kitapları alıp okuyor ve teslim ediyor" dedi.

ESNAF BOŞ ZAMANLARINDA KİTAP OKUYOR

4'üncü sınıf öğrencisi Abdullah Öztürk (10), kent merkezindeki kütüphaneye gitmek zorunda kalmadığını belirterek, "Daha önce kitap almak için İncirliova'ya gidiyorduk ama artık kütüphanenin buraya gelmesi iyi oldu. Buradan kitaplarımızı alıyoruz. Çok sevindik" dedi. Ev kadını Ulviye Gül (60), "Muhtarımızın mahallemiz için kitap kampanyası başlattığını öğrendim ve çok mutlu oldum. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın ve çocuklarımızın bu kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Boş zamanlarımızda eşimle birlikte kitap okumayı çok seviyoruz. Kampanya mahallemiz için çok iyi oldu" dedi. Mahalle berberi Aziz Ercedoğan (30), "Böyle bir kampanya yaparak buraya kitap kazandıran muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Müşteri yokken boş zamanlarımızda çeşitli kitapları okuma fırsatı buluyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Muhtarlığa kargo ve PTT ile gelen kitaplardan görüntü

Çocukların kitap seçmesi vatandaşların kitap okuması

Muhtar Hüseyin Kıyar ile röp.

Öğrenci Abdullah Öztürk, Mahalle berberi Aziz Ercedoğan ve Ev hanımı Ulviye Gül ile röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===================