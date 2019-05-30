DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılan eve girişi

Sokakta güvenlik önlemi alan özel harekat polisi

Sokaktaki zırhlı polis araçları

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı

KARS'ın Arpaçay ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Erçetin Altay, bayram öncesi yardıma muhtaç bir aileye malzeme götürdüğü evde, köpeğin saldırısına uğradı. Başkan Altay, kolundan ve omzundan yaralandı.

Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, dün saat 18.00 sıralarında belediyeden çıkıp, özel arabasıyla Yalınçayır Mahallesi'nde oturan yardıma muhtaç bir aileye, yardım malzemesi götürdü. Başkan Altay, malzemeleri aileye teslim etmek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdi. Bu sırada, burada bağlı kopek, zincirini koparıp Altay'a saldırdı. Köpek, kendisini korumaya çalışan Erçetin Altay'ın kolunu ısırdı. Başkan Altay, mahallelinin müdahalesiyle kurtuldu. Kolundan ve omzundan yaralanan Erçetin Altay, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavisi yapılan başkan Altay, tetanos ve kuduz aşısı oldu. Taburcu edilen Başkan Altay, evinde dinlenmeye çekildi. Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Başkan Erçetin Altay, "Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Ne yapacağımı şaşırıp, kaldım. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım. Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme çullandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Aile fertleri ve mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür, ucuz atlattım"dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye başkanının olayı anlatması

-Detaylar

KARS/DHA

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Elif bebek sağlığına kavuştu

Doğuştan safra kanalı olmadığı için yaklaşık 3 ay önce Atatürk Üniversitesi Organ Nakil Merkezi'nde 3 aylık bebekten alınan karaciğer nakledilen 8 aylık Elif Orhan'ın sağlık durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Geçtiğimiz ay taburcu edildikten sonra önce kontrole getirilen Elif bebek, merkez çalışanlarının sevgilisi oldu. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk, operasyonun ardından Elif'in sağlık durumunun iyiye gittiğini, kilo almaya başladığını söyledi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Kıymet ve Ahmet Orhan çiftinin 8'inci çocuğu Elif, doğum sonrasında sarılık oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne sevkedilen Elif'in doğuştan safra kanalının olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Doç. Dr. Ali İşlek, bebeğe karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk'ün de onayı alındıktan sonra Elif, karaciğer nakli sırasına yazdırıldı. Tedavi altında tutulan Elif bebeğe beklenen karaciğer, Samsun'dan geldi. 3 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin bağışladığı organlardan karaciğer, Erzurum'a getirildi ve Elif'e nakledildi. Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından yapılan 4 saatlik başarılı bir operasyonla karaciğer nakli gerçekleşen Elif, bir hafta yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Daha sonra normal odaya alınan minik bebek, sağlık durumunun iyileşmesi üzerine geçtiğimiz ay taburcu edilerek evine gönderildi.

AİLESİ KONTROLE GETİRDİ

Minik Elif, karaciğer nakli sonrası anne ve babası tarafından kontrole getirildi. Organ Nakli Merkezi'nde çalışanların yoğun sevgi gösterdiği minik Elif, etrafına gülücükler saçtı. Merkez girişinde kucağına aldıkları Elif'le oynayan sağlık çalışanları, kontrolünü de dikkatli şekilde yaptı. Kan alırken Elif'i ağlatmamak için oyunlar oynayan çalışanlar, sağlığının iyiye gitmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi. Hayvancılıkla uğraştığını söyleyen 35 yaşındaki baba Ahmet Orhan, küçük kızının nakil sonrası her geçen gün iyileştiğini belirterek doktorlara teşekkür etti.

ELİF BEBEK KİLO ALMAYA BAŞLADI

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof.Dr. Gürkan Öztürk, ameliyatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçen bebeğin genel durumunun çok iyi olduğunu ve kilo almaya başladığını söyledi. Karaciğer fonksiyonlarının da iyi olduğunu ifade eden Öztürk, "Haftalık takipleri önce 15 güne şimdi bir ay olarak düzenledik. Bebeğin genel durumu çok iyi. Bu tür bebeklerde gelişme bozukluğu görülüyor. Elif bebeğin bu sorunu da düzelmeye başladı. Bu durumun uzun süre devam etmesini umut ediyoruz. Bu tarz hastaların uzun süre ilaç kullanması gerekiyor. Bazı durumlarda vücut ilacı tölore edebiliyor. Bunun için zamana ihtiyacımız var. Bebeği takibimiz devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Organ nakli merkezinin görüntüsü

-Elif bebek ile anne ve babası

-Çalışanların Elif'i sevmeleri

-Bir hemşirenin Elif'i kucağına alması

-Hemşirelerin Elif'in kolundan kan alması

-Hemşirelerin Elif'i sevmeleri

-Elif'in babası Ahmet Orhan'la röp

-Elif'in mikrofonla oynaması

-Elif'in ailesinin merkezden ayrılması

-Prof. Dr. Gürkan Öztürk ile röp

(Süre: 4.36, Boyut: 519 MB)

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Blaundus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlıyor

Uşak'ın Ulubey ilçesi Sülümenli Köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundus Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına tekrar başlanacağı bildirildi. Kazı çalışmaları sırasında, antik kentteki gün yüzüne çıkartılmış kısımların ziyarete açık olacağı belirtildi.

Makedonya kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen, tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti'ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için geçen yıl yapılan kazı çalışmalarına bu yıl kaldığı yerden devam edileceği açıklandı. Uşak'a 40 kilometre, Ulubey ilçesine ise 8 kilometre mesafedeki antik kentin bulunduğu bölgenin kazı çalışmalarının başlamasıyla birinci derece sit alanı ilan edildiğini hatılatan Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, "Geçen yıl Blaundus'taki kazı çalışmaları 1 ay sürmüştü. Önümüzdeki günlerde kazılara kaldığı yerden devam edilecek. Antik kentin yolunun asfaltlanması ve profesyonel anlamda bir kazı evinin kurulması için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, daha önce yapılan kazı çalışmasında gün yüzüne çıkartılan alanların çevrilip, müze haline getirilmesi ile ilgili Valiliğimiz tarafından gerekli projelendirmeler de yapıldı" dedi.

Blaundus Antik Kenti'nin günün her saati ziyaretçilere açık olduğuna dikkati çeken Kaymakam Özaydın, "Kazı çalışmalarına başlanıldığında bu devam edecek. Sadece kazı yapılan kısım ziyarete kapalı olacak" diye konuştu.

Antik kentteki kaçak kazı çalışmalarına karşı yoğun mücadele verdiklerini de vurgulayan Özaydın, "Kaçak kazı yapanlara karşı köylerde yaşayan vatandaşlarıkımızı bilgilendirme çalışması yürütüyoruz. Ayrıca Antik Kent'i 24 saat süreyle güvenlik kameraları ile takip ediyoruz" dedi.

Blaundus Antik Kenti'nin M.Ö. 3'üncü yüzyılda Makedonya kralı Büyük İskender'in Anadolu seferine çıktığı süre içerisinde onun komutanı olan Blaundus tarafından kurulduğu, dönem içerisinde ise Romalılar, Frigyalılar ve Bergama Krallığı'nın himayesine girdiği biliniyor.

Görüntü Dökümü

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-Blaundus Antik Kent'inden drone görüntüsü

-Blaundus Antik Kent'tin karadan görüntüsü

-Antik Kentte yıkılan taşlardan görüntül

-Kazı çalışması yapılan alandan görüntü

-Antik Kent'teki güevinlik kameralarından görüntü

-Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın ile röp.

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,



