DHA YURT BÜLTENİ - 2

Bakan Soylu, Bolu'da trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında havadan trafik denetimi yaptıktan sonra D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde polis noktasında trafik denetimine katıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlardakilerle sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanan İstanbul-Bolu güzergahında sahur vakti helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Bolu'nun Gerede ilçesine geldi. Soylu'yu Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyeleri karşıladı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı. Soylu, burada Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy'dan trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Soylu, yollarda alınan güvenlik önlemleri ile ilgili şöyle konuştu:

"Gerek emniyet gerekse jandarma ekiplerimiz hakikaten ülkenin her noktasında ciddi tedbirler alarak, ciddi uygulamalar yaparak 185 bin hem jandarma trafik, hem de emniyet trafik ekiplerimiz bayram sonuna kadar yoldalar. Bir özet vermem gerekirse her gün 9 bin trafik ekibi çalışacak. Yaklaşık 100'e yakın müfettişimizle 66'sı emniyet olmak üzere jandarma da dahil Türkiye'nin özellikle trafik kazaları açısından en riskli alanlarında onlar da saha kontrollerini, denetimlerini yapacaklar. Burada D-100'deyiz Bolu Gerede istikametindeyiz ve özellikle perşembe gününden başlayan bayram seyahatleri bugün biraz daha kendisini yoğunlaştırdı. Bugün itibariyle İstanbul-Bolu arasında dönem dönem sıkışıklıklar oldu. Bazen trafik kazalarından oldu. Bazen de yolların 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle oldu. Ama şu ana kadar çok anormal bir durum söz konusu değil."

HATALI SÜRÜCÜYE KIRMIZI DÜDÜK

Geçen yıl başlayan 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulamasının bu bayramda da sürdüğünü aktaran Bakan Soylu, "Biliyorsunuz geçen yıl yine kampanyalarımızla birlikte 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyamız vardı. Şimdi yine kırmızı düdüğümüz var. Hatalı sürücüye yine kırmızı düdük veriyoruz. Ama şimdi çocuklarımıza bir de karne veriyoruz. Sürücü kimse o sürücünün bir taraftan emniyet kemeri, bir taraftan takip mesafesi, bir taraftan hız limitleri, bir taraftan cep telefonu bütün bunları baştan aşağıya işaretleyecek. Biz de onu bize gönderirlerse biz de onlara hediyeler göndereceğiz. Çocuklarımızla beraber trafikte hakikaten 1 yıldır iyi sonuç aldık. Onların trafik polisliği ve trafik jandarmalığı, trafik ekibi olması başka bir çığır açtı. Biz bu bayramda da aynı çocuklarımızın ortaya koyduğu bu dikkatin devam ederek sonuçların da güzel olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra helikopterle Gerede'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,-

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İznik'de koyunlarını otlatırken kaybolan çobanı arama çalışmaları sürüyor

Bursa'nın İznik İlçesinde dün sabah saatlerinde koyunları otlatmak için evinden çıkan 59 yaşındaki Ahmet Sağdıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gün boyu sürdürülen çalışmalarda İznik gölü kıyısında Sağdıç'ın şapkasını bulurken, gölette de boğulmuş bir koyun olduğu görüldü. Geç saatlere kadar yürütülen çalışmalarda kayıp çobana ilişkin başka bir iz bulunamadı. Bunun üzerine çalışmalarına 05.00'te ara veren ekipler, gün ağarınca çalışmalara tekrar başladı. Arama çalışmalarına kayıp çobanın Ahmet Sağdıç'ın köpeği 'Duman'ın da eşlik ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Jandarmanın arama çalışmalarından detay

-AFAD aracından detay

-Duman'ın sahibini araması

-Genel, detay

Süre: 0.32 DK Boyut: 60 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),

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1 dakika içerisinde 150 bin liralık vurgun yaptılar

Bursa'da bir cep telefonu mağazasının camını kıran 5 hırsız 1 dakikada yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tablet çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan cep telefonu dükkanının önüne otomobille yanaşan 5 kişi, yanlarında getirdikleri büyük taşlarla iş yerinin camını kırdı. Mağazaya giren hırsızlar 1 dakika içerisinde iş yerindeki yaklaşık 150 bin liralık cep telefonu ve tableti çaldıktan sonra araca binerek uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken olay yeri inceleme ekipleri de iş yerinde incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri inceleme ekiplerinden detay

-Mağazanın kırılan camından detay

-Polis ekiplerinin çalışmalarından detay

Süre: 1.38 DK Boyut: 184 MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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Bursa'ya özgü 'tahinli' pide için sahurda saatlerce bekleyip yüzlerce kişilik kuyruğa giriyorlar

Bursa'nın Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetlerinden olan, genelde kahvaltılarda tüketilen 'Tahinli' pidesi, sahurda da Bursalıların yanı sıra şehir dışından gelen insanların da vazgeçilmezi oldu. Hamur, tahin ve şekerden üretilen tahinli pide için sahura 2 saat kala başlayan yüzlerce kişilik kuyruk orucun başlamasına dakikalar kalana kadar devam ediyor.

Bursa'da Mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek fırında pişirilen ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen tahinli pide, lezzetini, taş fırındaki pişirilme yönteminden alıyor. Diğer fırınlarda pişirildiği zaman lezzetini kaybeden tahinli pide, tadı ve görünümüyle kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Hemen hemen her Bursalı ailenin sahur sofrasında bulunan tahinli pide için vatandaşlar saatler öncesinden yüzlerce kişinin bulunduğu kuyruğa girip sıra bekliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerden Bursa'ya gelen vatandaşlar, şehre özgü ola bu lezzete sahurda yoğun ilgi gösteriyor.

'İNSANLAR SAHURUN SON DAKİKALARINA KADAR KUYRUKTA BEKLİYOR'

42 yıllık tahinli pide ustası olan Gürsel Kavan yaptığı açıklamada, "Osmanlı mutfağından bir lezzet. Zaman içinde Bursalı ustalar bu lezzete sahip çıktılar ve Bursa'ya özgü bir hal aldı. 500 yılın ardından bugün hala yüz binlerce Bursalının kahvaltı ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olma özelliğini koruyor. Ben 42 yıldır baba mesleğim olan bu mesleği yapıyorum. Sahur vakti en çok Bursa'ya özgü olan tahinli pide ve pekmezli kazan simidi satılıyor. Bursalılar için her sabah kahvaltısında tahinli pide olmazla olmazdır. Sahurda da son dakikalara kadar insanlar önlerinde onlarca yüzlerce insan beklerken bu lezzet için kuyrukta bekliyor. Bursa'nın dışından da talep görüyor. Bugün Yalova ve İstanbul'dan gelen müşterilerimiz vardı. Onun haricinde Bursa'nın uzak ilçelerinden de düzenli gelen müşterilerimiz oluyorö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tahinli kuyruğundan sabit ve hareketli(GİMBAL) görüntüler

-Masalarda sahur yapan vatandaşlardan görüntüler

-Fırına giren-çıkan tahinli ve simitlerden detaylar

-Tahinliden yakın plan görüntüler

-Fırın işletmecisinden görüntüler

Süre: 3.28 Boyut: 388 MB

Haber: Muammer İRTEM/ era: Enver Fatih TIKIR/BURSA,