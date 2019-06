DHA YURT BÜLTENİ - 2

1)ESKORT SİTESİNDEN TANIŞTIĞI KİŞİYİ, TRANSSEKSÜEL OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DÖVDÜ



BURSA'da Ertan A. (37), internetten eskort sitesi üzerinden tanışıp, buluştuğu Deniz T.'yi (32), transseksüel olduğunu öğrenince, sokak ortasında dövdü. Ertan A.'ya tepki gösteren çevre sakinleri, polis ve mahalle bekçileri tarafından sakinleştirildi. Gözaltına alınan Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" yanıtını verdi. Olay, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. Ertan A. (37), internette, bir eskort sitesi üzerinden Deniz T. isimli kişiyle irtibata geçti. Sosyal medya üzerinden yaklaşık bir haftalık yazışmanın ardından Ertan A., Deniz T.'yi evine davet etti. Ertan A., evinin önünde buluştuğu Deniz T.'nin internette fotoğrafını gördüğü kişi olmadığını fark etti. Transseksüel olduğunu söyleyen Deniz T. ile Ertan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ertan A. kaldırımdaki parke taşını kapıp, Deniz T.'ye vurmaya başladı. Kavgayı gören çevre sakinleri, araya girdi.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz T.'yi bırakıp, kaldırımda sigara yakan Ertan A., kendisine tepki gösteren mahallelinin saldırısına uğradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Deniz T., ambulnasla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gelen polis ekipleri, Ertan E.'yi evinde gözaltına aldı. Bu sırada tepkilerini sürdüren çevre sakinlerini, mahalle bekçileri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürülen Ertan A., basın mensuplarının neden yaptın sorusuna, "Sen sor diye yaptım" cevabını verdi. Ertan E., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

Şüphelinin sağlık raporu alırken görüntülenmesi ve konuşması

yaralının ambulansa bindirilmesi ve ağlmasından görüntüler

Mahallelinin şüpheliyi geri istemesi saldırması

Detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Semih ŞAHİN/ BURSA,

2)AĞIR YARALAYIP HASTANEYE GETİRDİĞİ ARKADAŞI ÖLDÜ, KENDİSİ GÖZALTINA ALINDI

ADANA'da birlikte alkol aldığı arkadaşı İbrahim Kul'u bıçaklayarak ağır yaralayan S.Y., kendi arabasıyla hastaneye getirdi. Kul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 'çocukluk arkadaşımdı' diyerek ağlayan S.Y. ise gözaltına alındı.

Gece saat 01.00 sıralarında iddiaya göre Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde İ.K, S.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşları birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra aralarında tartışma çıktı. S.Y., iddiaya göre yanında bulundurduğu bıçakla İbrahim Kul'u yaraladı. Daha sonra arkadaşının kan kaybettiğini görünce kendine gelen S.Y., otomobiline taşıdıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne getirdi.

'ÇOCUKLUK ARKADAŞIM' DİYE AĞLADI

Yaraladığı arkadaşı İ.K.'yı otomobilin arka koltuğuna koyan S.Y., hastanenin girişini şaşırdı. Bu sırada çevredekilerden yardım isteyen S.Y.'nin yardım çağrısı üzerine yaralı İbrahim Kul, sedyeyle otomobilden alındı. 'Çocukluk arkadaşım' diyerek ağlamaya başlayan S.Y., durumunun ağır olduğunu öğrenmesi üzerine paniğe kapıldı. Bu sırada soruşturma yürüten polis ekipleri, S.Y.'yi gözaltına aldı. İbrahim Kul, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Otomobilin genel ve detay görüntüleri

Otomobilin üzerindeki kan izleri

Hastane tabelası

Otomobilin çekiciye yüklenmesi ve götürülmesi

SÜRE: 01'11" BOYUT: 131 mb

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

3)YOL KENARINDA ÖLÜ BULANAN AHMET'E ARAÇ ÇARPMIŞ

ADANA'da yol kenarında ölü olarak bulunan Ahmet Bayhan'a (37), yolcu otobüsünün çarptığı ortaya çıktı. Olay, 4 Haziran'da gece yarısı Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, yol kenarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başında, kollarında ve ayak bileklerinde yara izlerine rastlanan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, cep telefonu ise bir kaç metre uzağında kırık halde bulundu. Trafik kazasından şüphelenen polis, yol üzerinde yaptığı aramada herhangi bir araç parçasına rastlamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan cesedin Ahmet Bayhan'a ait olduğu saptandı. Bayhan'ın vücudunda araç çarpması izlerine rastalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı genişletti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Bayhan'a 01 J 0256 plakalı yolcu otobüsünün çarptığını tespit etti. Polis araç sürücüsü Cumali K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın gidişi

Olay yerinden arşiv görüntüler

SÜRE: 01'24" BOYUT: 156 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

4)OĞLUNU GÖREN BABA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

ADANA'da eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. (46) çocuğunu görünce intihar etmekten vazgeçti.

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Murat Ö. çocuğunu uzun süre göremeyince 9 katlı binanı çatısına çıktı. Burada çanak antenlere tutunarak ağlayan Murat Ö,'yü gören vatandaşlar polisi aradı. Ekipler Murat Ö.'yü ikna edemeyince CANKUR ekiplerini aradı. Bu sırada polis Murat Ö.'nün eşi Sunay Ö,'ya ulaştı. Olay yerine gelen çocuğum M.A.Ö. (5) gelen Sunay A. eşinden aşağı inmesini istedi. Yoldan geçen meraklı kalabalık ise cep telefonlarıyla yaşananları kaydetti. Çocuğunu gören Murat Ö. intihardan vazgeçti. Gözaltına alınan Murat Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Çatıdaki şahsın görüntüleri

CANKUR ve itfaiye aracının gelişi

Olayı cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar

Balkon ve pencerelerden olayı izleyenler

Şahsın eşi ve küçük çocuğunun polis tarafından getirilmesi

Şahsın oğlu ile apartmandan çıkışı

Genel ve detaylar

SÜRE: 03'25" BOYUT: 378 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

5)TATİLCİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı'nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen tatilciler, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM Otoyolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-TEM Yolu Bekirdere rampası üzerinde yoğunluk oluşturan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

6)İZMİRLİLER SU PARKI VE LUNAPARKTA EĞLENDİ

RAMAZAN Bayramı tatilinde sıcak havada serinlemek İzmirliler, Balçova'da bulunan su parkına, çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmeye çalışanlar da Kültürpark'taki lunaparka akın etti.

Ramazan Bayramı tatilinde sahil beldelerine gidemeyen İzmirliler'in bir kısmı sıcak havada serinlemek için Balçova'da bulunan su parkını tercih etti. Büyükler su kaydıraklarından kayıp, havuzlarda serinlerken, çocuklar da çocuk havuzunda yüzdü. Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kalabalık grupların geldiği su parkı çok sayıda kişiyi ağırladı.

Havalar birden ısınınca ilginin arttığını belirten Balçova Su Parkı Genel Müdürü Hüseyin Karaman, "Tesisimiz aynı anda 3 bin 500-4 bin kişiye hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. İzmir'den başka yerlere tatile gidemeyenler, su parkımızı tercih ediyor. Çeşitli animasyon gösterilerimiz, 22 adet su kaydırağımız var. İnsanları bir an olsun boş bırakmak istemiyoruz. Hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden eğlence olanakları sağlıyoruz. Öğlene kadar 500-600 kişi giriş yapıyor. Gün sonunda bine yaklaşıyor. Bu sene güvenlik konusuna daha çok önem verdik. Kaydıraklara çıkan basamaklarını yeniledik. Güvenlik görevlisi ve cankurtaran sayısını artırdık. Vatandaşlar rahatlıkla burayı tercih edebilirler" dedi.

Su parkına İzmir'in Çiğli ilçesinden ailesi ile eğlenmeye gelen Sinem Aladağ, "Bence denizde yüzmektense su kaydıraklarında eğlenmek daha güzel. Buraya ilk defa geliyorum, daha önce adını duymuştum. Çok güzel, çok eğlendim. Havalar ısınınca serinlemek istedik ve burada sezonu açtık" diye konuştu.

Su kaydıraklarında arkadaşları ile eğlenceli vakit geçiren Güzide Karakaş ise, "Bayram tatili için İstanbul'dan buraya ailemin yanına gelmişken kız kardeşim ve arkadaşlarımla eğlenmek için su parkına geldim. Tesis olarak sevdiğim bir yer ve aile olarak geldiğimizde de sorun yaşamıyoruz. Bu nedenle burayı tercih ettik. Bugün çok eğlendik, kalabalık arkadaş grupları ile de gelinebilecek bir yer" dedi.

LUNAPARKTA EĞLENDİLER

İzmirliler'in bir kısmı da eğlenmek için Kültürpark'ta bulunan lunaparka akın etti. Bayram harçlıklarını alan çocuklar lunaparka koşup, birbirinden heyecanlı oyuncaklara binerek eğlencenin tadını çıkardı. Aileleri da çocuklara eşlik etti.

Görüntü Dökümü

-Balçova su parkından genel ve detay görüntüler

-Genel Müdür Hüseyin Karaman ile röp.

-Vatandaşlar ile röp.

-Kültürpark'taki lunaparktan genel ve detay görüntü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

7)AZİMLİ BARIŞ, ZAFERE DOĞRU İLERLİYOR

İZMİR'de doğum sırasında beyninin oksijensiz kalmasına bağlı olarak serebral palsi (SP) hastası olarak dünyaya gelen 8 yaşındaki Barış Ersan, tüm hareket ve duruş bozukluklarını bir bir yenerek yürüyebileceği günün hayalini kuruyor. Onun bu zorlu yolculuğunda her zaman destekçisi olan babası ve dedesi, Barış için hazırladıkları 30 metrelik paralel bar ile onun özgüvenini geliştirerek desteksiz yürümesine yardım ediyor.

Barış Ersan, bundan 8 yıl önce, doğum sırasında oksijensiz kalmasına bağlı, beyin hücrelerinin bir kısmı ölü olarak dünyaya geldi. Vücut hareketlerini ve kas gelişimini ciddi şekilde etkileyen SP hastalığı nedeniyle baş ve gövde koordinasyonunu sağlayamayan Barış, ona inananlar sayesinde büyük bir gelişme gösterdi. Kemalpaşa'da bir kokoreççi dükkanı işleten dede Kadir Ersan ve baba İlkay Ersan da Barış'ın sağlığı için ellerinden geleni yapıyor. Pedalına ayakkabı monte edilmiş bisiklet, kas gelişimini arttırmak için yüzme havuzu ve yürümesini öğrenmesi için paralel bar, Ersan ailesinin Barış'ın gelişimine katkı sağlamak amacıyla kendi imkanlarıyla hazırladıkları tasarımlardan yalnızca birkaçı.

Torununun hiçbir zihinsel engeli bulunmadığını aksine çok zeki olduğunu dile getiren dede Kadir Ersan, Barış'ın bireysel konuşma eğitimleri ve fizik tedavi desteği almak için bir rehabilitasyon merkezine gittiğini, ancak bunların yetersiz kaldığını söyledi. Haftada 2 gün 2'şer saat fizik tedavinin yanında bir fizyoterapistin haftada 3 gün birer saat Barış'ı çalıştırdığını anlatan Ersan, "Bunların hiçbirisi yeterli değil. Biz de bu eksiği kapatmak için kendi çabalarımızla birşeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar fizik tedavi merkezlerinde gördüğümüz cihazların muadillerini yaptık. Bir çocuk bisikletinin pedalına ayakkabı monte edip bisiklet kullanmasını sağladık. Ayakta durabilmesi için kullanılan bir aletin benzerini yaptık. Şu an o aleti başka bir çocuğa hediye ettik, çünkü Barış o noktayı geçti. Evimizin terasına ve dükkanımızın arkasındaki boş alana yürüyüşünü desteklemek için paralel bar kurduk. Barış kenarlardaki demirlere tutunarak yürüyor. Uzmanlar dengede durma, eğilip kalkma, germe egzersizlerine ağırlık veriyor. Barış'ın ayağa kalkması için yapılan tüm çalışmalara biz de kendi çabalarımızla destek oluyoruz" dedi.

Paralel bara kısa süre içerisinde ilave olarak korse şeklindeki dik durma yeleğini ekleyeceklerini ifade eden Ersan, Barış'ın düzenli olarak yürüme egzersizi yaptığını söyleyerek şunları anlattı:

"Barış en az günde iki kez bu 30 metrelik alanı iki tur yürüyor. Bu onun özgüvenini geliştirerek beynin yürüme adaptasyonunu sağlayacak. Barış daha azimli. Onun azmi olmasa bu kadar yol alamazdık. Burada hayvanlarla iç içe açık alanda vaktini geçiriyor. Ondaki ilerlemeyi de görüyoruz. Doktorlarımız tedaviye ilk başladığımızda, '15 yaşından önce bağımsız yürüyemez' diyordu. Bu barla bu süreyi biraz daha erkene çektiğimizi düşünüyoruz. Torunum bir gün yaşıtlarıyla aynı seviyeye gelecek. Doktorların bize verdiği süreden en az 3 yıl daha ilerideyiz. Allah izin verirse emeğimizin karşılığını mutlaka göreceğiz. Barış belki futbol oynayamaz yada bir manken gibi güzel yürüyemez ama kendi ihtiyaçlarının tamamını kendi görebilecek."

KONUŞMAYA 7 YAŞINDA BAŞLADI

Eşinden ayrı yaşayan ve Barış'ın 7 yıldır annesini görmediğini söyleyen baba İlkay Ersan, oğlu için gösterdikleri özverinin karşılığını almaya başladıklarını dile getirdi. Evlerinin dış kısmına bir asansör kurduklarını ve evin terasında Barış'ı her gün çalıştırdıklarını anlatan Ersan, şöyle konuştu:

"Barış doğduğunda et yığını gibiydi. Kafasını dahi tutamıyordu. Şuanda ayaklarında refleks var. Yürümeyle ilgili epey yol aldı. Tedaviler sonuç veriyor. Ama kendi azmi de buna destek oluyor. Doktorlarımız, böyle giderse 11-12 yaşlarında bağımsız olarak yürüyebileceğini söylüyor. Biz çok ümitliyiz. Barış kendi kendine yemeğini yer. Sadece tuvalet ihtiyacını görmesinde destek oluyoruz. Konuşmaya geçen sene 7 yaşındayken başladı. Bunu da çok üstüne düşerek başardık. Şimdi her istediğini ifade ediyor."

EN SEVDİĞİ DERS MATEMATİK

Barış'a evde eğitim veren öğretmeni Çayan Arıkan da, 2'nci sınıf düzeyinde okuyan öğrencisinin başarısından memnun olduğunu dile getirerek, "Barış şu an ikinci sınıf öğrencisi ama sayısal ve sözel olarak 4'üncü sınıf zekasına sahip. İlerlemeyi çok seviyor, her anlattığımız konuyu kavrıyor. Derslerimizin hepsini internet desteği ve kitaplar üzerinden işliyoruz. İlk başlarda okumada tutukluk vardı. Hemen giderdik çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. En sevdiği ders matematik" dedi.

Görüntü Dökümü

-Barış'ın paralel barda yürümesinden görüntü,

-Barış'ın kucağındaki kuzuyu sevmesinden görüntü,

-Barış'ın dükkandaki müşterilerle görüntüsü,

-Evdeki asansörle terasa çıkması ve egzersizlerinden görüntü,

-Salondaki sınıf ortamından ve ders dinlemesinden görüntü,

-Dede Kadir Ersan ile röp,

-Öğretmen Çayan Arıkan ile röp,

-Baba İlkay Ersan ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,