DHA YURT BÜLTENİ - 2

Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı

Adana merkezli 4 il ile KKTC'de yasa dışı bahis çetesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 48 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis çetesi soruşturmasında, suça karıştığı öne sürülen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Muğla ve KKTC'de şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bilgisayarlar ve dijital dokümanlara da el konuldu. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

-Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Önceden çalıştığı iş yerini soymaya geldi, 4 metre yükseklikte sıkışarak asılı kaldı

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen İsmail A. daha önce çalıştığı tamirhaneyi soymak isterken girdiği pencerede sıkışarak 4 metre yükseklikte ayağından asılı kaldı. Kurtarılan İsmail A. hastaneye kaldırırken iş yeri sahibi Ertan Tüzen, şüphelinin annesini telefonla arayarak, "Teyzecim oğlun dükkanı soymak için kırdığı pencereden içeriye girmeye çalışırken asılı kaldı" diyerek durumu anlattı.

Olay, gece 03: 00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluyol Caddesinde bulunan bir tamirhanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre İsmail A. (33) uyuşturucu kullandığı için tedavi gördüğü hastaneden kaçarak gece saatlerinde daha önce çalıştığı tamirhaneye geldi. Etrafta kimseyi göremeyen İsmail A. tamirhaneyi soymak için kırdığı pencereye sıkışarak asılı kaldı. Yaklaşık 1 saat boyunca sıkıştığı yerden kendi imkanları ile kurtulamayan İsmail A. bağırarak yardım istemeye başladı. Bunun üzerine çevrede bulunan bazı vatandaşlar tamirhaneye girmek isterken pencereye sıkışan İsmail A.'yı görüp polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri pencerede sıkışarak 4 metre yükseklikten ayağından asılı kalan ve yaralanan hırsızlık şüphelisi İsmail A.'yı kurtarırken sağlık ekipleri ise yaralı İsmail A.'yı Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı.

İŞ YERİ SAHİBİ HIRSIZIN ANNESİNİ ARAYARAK, "OĞLUN DÜKKANA GİRMEYE ÇALIŞIRKEN ASILI KALDI"

Tamirhane'nin sahibi Ertan Tüzen, daha önce yanında çalıştığı İsmail A.'nın psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek hırsızlık şüphelisinin annesini telefon ile aradı. İş yeri sahibi Ertan Tüzen, İsmail A.'nın annesi ile yaptığı telefon görüşmesinde," Teyzecim oğlun yine dükkanımı soymaya çalışırken kırdığı pencerede sıkışarak asılı kaldı ve yaralandı. Mahalleli sesini duymuş polis ve itfaiye ile kurtardık şu anda, sağlık ekipleri hastaneye götürüyor. Bilginiz olsun diye aradım" diye konuştu.

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI DÜKKANI 3 DEFA SOYDU

İsmail A.'nın daha öncede 3 defa çilingir yardımı ve kendi imkanları ile dükkanı soyduğunu dile getiren tamirhane sahibi Ertan Tüzen, "Daha önce dükkanda çalışırken defalarca bizden habersiz dükkana gelip çilingir yardımı ile kapıları açtırmış ve içeriden motorların parçalarını çalmıştı. Bir gün haberimiz yokken dükkana geldiğimizde şans eseri hırsızlık yaparken suç üstü yakaladık, polis ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 gün ceza evinde kaldıktan sonra yine serbest kalmış. Bu günde dükkanı soymaya çalışırken, kırdığı pencerede sıkışarak asılı kalmış, komşular bağırma sesine uyanmış. Yaralıydı zaten, ilk başlarda çok iyiydi, yardımcı oluyordum fakat şikayetçiyim, üst üste dükkanımı 3 defa soydu" diye konuştu.

Polis ekipleri olay yerini inceleme altına alırken, iş yeri sahibi Ertan Tüzen şikayetçi olmak ve ifade vermek için emniyete götürüldü. Öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırılan hırsızlık şüphelisi İsmail A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

-Cama sıkışan hırsızın kurtarılma anından görüntüler

Asılı kalan şüphelinin polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması

-Hırsızın ambulansa bindirilmesi

Dükkandan görüntüler

Dükkan sahibinin şüphelinin annesini telefon ile aramasından görüntüler

Polis ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-Dükkan sahibi ile röportaj

-Detaylar

Haber: Serkan AKKUŞ - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

Susuz kalan sokak kedisine zabıta memuru eliyle su içirdi

Bursa'da çeşmede su içtiği sırada yanına gelen kediye eliyle su içiren zabıta memuru Ömer Veli Genç, görenler tarafından takdirle karşılanırken bir vatandaş da o anları cep telefonuyla görüntüledi. DHA muhabirinin ulaştığı Genç, "Hayvanları sevmeyen, insanları sevemez, vatandaşlarımızdan, esnaflarımızdan ricam evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap su koysunö dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda zabıta memuru olarak çalışan 27 yaşındaki Ömer Veli Genç, eliyle kediye su içirmesi nedeniyle görenlerin takdirini topladı. 3 gün önce görev yaptığı merkez Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde su içmek için çeşmeye giden Genç, su içtiği sırada yanına bir kedinin geldiğini fark etti. İlk başta sokak kedisinin su içebilmesi için çeşmeyi açık bırakan Ömer Veli Genç, kedinin düzgün bir şekilde su içemediğini fark etti. Bunun üzerine tekrar çeşmenin başına giden Genç, kediye eliyle su içirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"HAYVANLARI SEVYEN, İNSANLARI SEVEMEZ"

Olayın yaşandığı gün Fevzi Çakmak Caddesi'nde görevli olduğunu belirten Ömer Veli Genç, "Devriye atarken susadım. Su içmek için çeşmeye yaklaştım. Su içerken kedinin bana yaklaştığını gördüm. Kedinin de su içmek isteyeceğini düşündüm. Bu nedenle çeşmeyi açık bıraktım. Fakat kedi su içerken zorlandı. Bende elimden su içer düşüncesiyle elimi suya tuttum. Kedi de çekinmedi, elimden su içti. Ben doğru olanı yaptım. Bugün dünya üzerinde milyonlarca hayvanın terk edildiğini, aç kaldığını, onlara zulüm edildiğini görüyoruz. Bizim ecdadımızdan öğrendiğimiz hayvanı sevemeyen insanı sevemez.ö diye konuştu.

Vatandaşların da sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını isteyen hayvansever zabıta memuru Ömer Veli Genç, "Yaz aylarında olduğumuz için susuz kalan sokak hayvanları oluyor. Onların dillerini biz anlayamıyoruz. Ama susuz kalıyorlar. Onun için vatandaşlarımız daha hassas olursa güzel olur. Evlerinin önüne, dükkanlarının önüne bir kap su koyarsa sokak hayvanları için çok iyi olur.ö şeklinde konuştu.

-Sokak kedisinin çeşmeden su içmeye çalışma anı cep telefonu görüntüsü

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç'in kediye su içirmesi cep telefonu görüntüsü

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç su içerken

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç, kaba su doldurup ağaç dibine bırakması

-Zabıta memuru Ömer Veli Dinç röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Amerika'dan Kars'a gönül köprüsü kurdular

Amerika'da Türk öğrenciler tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü Başkanı Lal Yatağan ile yönetim kurulu üyeleri Kars'a geldi. Selim ve Susuz ilçelerinde öğrencilerle buluşan Yatağan ile gençler, eğitim faaliyetlerinde bulundu. Özgüven kazanma, drama eğitimi, İngilizce dersi veren 7 misafir genç, ilkokul öğrencileriyle oyunlar oynadı, halaylar çekti. Yöresel yemekler ikram edilen gençler, ilkokul öğrencilerine alzhaimer hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Amerika'da eğitime giden Gönül Ceylin Şener tarafından kurulan Humans First Gençlik Kulübü, Çin, Hindistan ve Amerikalı bir çok genci çatısı altında buluşturdu. Amerika'da bir çok sosyal etkinlik yapan Humans First Gençlik Kulübü, faaliyetlerini Türkiye'de yaygınlaştırmaya karar verdi. Gönül Ceylin Şener'in ardından kulübün başkanlığını üstlenen Karslı Lal Yatağan, memleketindeki okullarda etkinlik yapmak üzere arkadaşlarıyla Amerika'dan yola çıktı. Başkan Yatağan ile birlikte Gönül Ceylin Şener, Selim İyidirli, Belçim Kahraman, Özge Mant, Ata Öztürk ve Neva Karakuzu uzun bir yolculuğun aRdından Kars'a ulaştı.

Başkan Lal Yatağan ve beraberindeki gençler, 'Doğuya Köprü Projesi' altında geldikleri Kars'ta Susuz ilçesi İncesu köyü, Selim ilçesi Celal Kahraman Kız Yurdu, Selim ilçesi Yaylacık köyü Yaylacık Celal Kahraman İlköğretim Okulunda öğrencilerle birlikte bir dizi etkinlikte bulundu. İlkokul öğrencilerine öncelikle özgüven kazanmanın yollarını öğreten gençler, oyunlarla İngilizce dersi verdi. Köydeki okullarda eğitim gören öğrencilerle oyunlar oynayan 7 misafir genç, müzik eşliğinde halaylar çekti. Yöreye uygun yemeklerin ikram edildiği gençler, ilkokul öğrencilerine Alzhaimer hastalığı farkındalılığı için bilgiler de verdi.

-Kız öğrencilerinin korusunun şarkıs söylemmesi

-Okul bahçesindeki konseri izleyenler

Gençlerle öğrencilerin sınıfta birlikte şarkı söylemesi

-Sınıflarda ingilizce ders görülmesi

Haber: Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars),

Gölette mahsur kalan inek 3 saat sonra kurtarıldı

Erzurum'un Aziziye İlçesine bağlı Toparlak Mahallesi'nde bir inek su içmek için girdiği gölette mahsur kaldı. Gözleri az gördüğü için kıyıya çıkmayı başaramayan ve suda yorgun düşen ineğin yardımına itfaiye ekibi yetişti.

Olay merkez Aziziye İlçesine bağlı Toparlak Köyü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Su içmek köydeki sulama göletine giren inek mahsur kaldı. Gözleri az gördüğü için sudan çıkamayan kendi etrafında dönüp duran ineğin kurtarılması için vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yardım istedi. Yaklaşık 3 saat süreyle sudan çıkmaya çalıştığı için yorgun düşen ineği kurtarmak için bir itfaiye görevlisi can yeleği giyerek gölete girdi. Görevlinin ineğe bağladığı halatı kıyıda bekleyen görevliler ve vatandaşlar çekti. İtfaiye ekipleri, yüzemeyen ineği kıyıya çıkarmayı başardı. Bitkin düştüğü için yürümekte zorlanan inek görevliler ve vatandaşlar tarafından ayaklarından çekilerek sudan çıkarıldı.

-Gölet ortasındaki ineğin halatla çekilmesi

-Görevlinin ineği boynuzlarından tutarak çekmesi

-Kıyıya getirilen ineğin ayaklarından çekilerek sudan çıkarılması

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Osmanlı'nın atlarla gitikleri yerleri, motorlarıyla geziyorlar

Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlattıkları büyük yürüyüşte Gürcistan'un Tiflis ve Azerbaycan'ın Bakü kentini gezdikten sona Erzurum'a ulaştı. Bu yıl 7'ncisini düzenledikleri yürüyüşte akıncı ruhuyla gittikleri Azerbaycan'dan Kuvay-i Milliye ruhuyla Erzurum'a geldiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Ali Rıza Uygur, "Atalarımızın at üzerinde gittiği toprakların hepsine gitmek istiyoruz" dedi.

İzmir'de 12 yıl önce kurulan Türk Chopper Motor Kulübü, ülke genelinde 40 ilde teşkilatlandı. Başkanlığını Ali Ruza Uygur'un yaptığı Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri 7 yıl önce 19 Mayıs'ta 'Büyük Sürüş' başlattı. Osmanlı'nın at sürdüğü topraklara motosikletleriyle gitmeyi hedefleyen Türk Chopper Motor Kulübü üyeleri, geçtiğimiz yıllarda Balkan ülkeri, Avusturya'ya gitti. Kulüp üyeleri 'Büyük Sürüş'ün 7'ncisinde 19 Mayıs günü yola çıktı. Karadeniz sahilini takip ederek Gürcistan'a geçen yaklaşık 40 kişilik motosikletli grup, Tiflis'i gezdikten sonra Azerbaycan'a hareket etti. Bakü'yü gezen motosikletliler, daha sonra Ermeni işgalinden kurtarılan Çocuk Mercanlı Köyü'ne destek ziyaretinde bulundu. Azerbaycan gezisini tamamlayan grup, Ardahan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 6 bin kilometre yol katederek Erzurum'a ulaşan grup, tarihi kale önünde mola verdi. Tarihi Erzurum Kalesi ve Çifte Minareli Medreseyi gezen motosikletli grup, bol bol fotoğraf çekildi.

Erzurum'da gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Türk Chopper Motor Kulübü Başkanı Ali Rıza Uygur, 12 yıl önce kurdukları Türk Chopper Motor Kulübü'yle 7 yıldır Büyük Sürüş gerçekleştirdiklerini söyledi. İki yıl önce Bosna, Arnavutluk ile Avusturya Viyana'ya kadar gittiklerini belirten Uygur, "Bu yıl 19 Mayıs'ta 40 vilayetten gelen arkadaşlarla Samsun'da toplandık. Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçtik. Tiflis'i gezdikten sonra Azerbaycan Bakü'ye ulaştık. Ermeni işgalinden kurtarılan Çocuk Mercan Bölgesini gezdikten sonra geri dönüş yolculuğuna başladık. Bir gün Ardahan'da kaldıktan sonra Erzurum'a ulaştık. Akıncı ruhuyla gittiğimiz Azearbaycan'dan serhat kentimiz Erzurum'a Kuvay-i Milliye ruhuyla geldik. Bu gezilerdeki birinci amacımız atalarımızın at üstünde gittiği toprakları gezmek. Geçtiğimiz yıl Viyana önlerine kadar gittik, döndük. Azerbaycan'dan sonra gelecek yıl da Polonya'ya gideceğiz" diye konuştu.

Türk Chopper Motor Kulübü üyesi Servet Vatan, 13 gündür yollarda olduklarını söyledi. Gittikleri kentlerin tarihi ve doğal güzelliklerini de gördüklerini belirten Servet Vatan, "Atalarımızın zamanlma atlarıyla gittiği topraklara biz de demir atlarımızla giderek aynı yerlere istenildiği zamanda hali hali hazırda koşturabaliceğimizi göstermek istedik" dedi.

-Motor kulübü üyelerinin tarihi yerleri gezmeleri

-Motor kulübü üyelerinden detay

-Ali Rza Uygur ile röp

-Servet Atan ile röp

Haber: Salih TEKİN-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,