DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KIRIKKALE'DE SAĞANAK TAŞKINA NEDEN OLDU

KIRIKKALE'de, etkili olan sağanak, Bahçelievler ile Yuva mahallelerinin arasından geçen dere yatağının taşmasına neden oldu. Bir anda yükselen sel sularına otomobil içerisindeyken yakalanan aile, mahallelinin yardımıyla kurtarıldı. Kırıkkale genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, şehirde sel ve taşkınlara neden oldu. Kent merkezinde bulunan Bahçelievler ile Yuva Mahallelerinin arasından geçen dere yatağı, sel sularının birikmesiyle taştı. Otomobille düğünden dönerken yükselen sel suyunun arasında kalan aynı aileden 3 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.

Sulakyurt ilçesinde ise elektrik trafosuna yıldırım isabet etti. Elektriksiz kalan ilçede, sağanak nedeniyle 3 evi sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaş, belediye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

2)MÜTEAHHİT, BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞI TARAFINDAN YATAĞINDA ÖLDÜRDÜ



KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit Çelebi Aydas (47) villada yatağında uyurken, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahalle 2122. Sokak'taki 3 katlı bir villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydas, kendisine ait villada, ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı ile alkol aldıktan sonra yatağına geçerek uyudu. Bir süre sonra Aydas, alkol aldığı arkadaşı tarafından tabanca ile sırtından vuruldu. Şüpheli kaçarken, eve gelen yakınları Aydas'ı yatağında kanlar içinde hareketsiz buldu.

Yakınlarının ihbarı üzerine adrese, polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Aydas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydas'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Çelebi Aydas'ı öldüren kişinin kimliğini tespit edip, evine baskın düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, üzerinde kan izleri olan elbiseler bulundu. Polis ekipleri elbiselerin üzerindeki kan izlerinden incelenmek üzere numune aldı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

3)50 HANELİ KÖY HEYELAN NEDENİYLE BOŞALTILIYOR

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, heyelan meydana gelen Posof ilçesine bağlı 50 haneli, 95 nüfuslu Savaşır köyünde incelemelerde bulundu. 4 evde ağır, 13 evde ise hafif hasar oluştuğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, "Heyelanın boyutu tespitler ve inceleme sonucu netlik kazanacak. Köy için ilk etapta güvenlik açısından tahliye kararı verildi. AFAD'dan ekiplerimiz ile üniversiteden uzman ekiplerin incelemesi sonucu köyün başka yere tahliyesine karar verilecek" dedi. Posof İlçesine 16 kilometre mesafede ve Gürcistan sınırında bulunan 50 haneli Savaşır Köyü'nde geçtiğimiz günlerde heyelan meydana geldi. 4'ü ağır 13 evde hasara yolaçan heyelan sonrası vatandaşlar ilçe merkezindeki boş lojmanlara yerleştirildi. Vali Mustafa Masatlı, heyelan tehdidinde olan Savaşır Köyü'nde incelemelerde bulundu. Köyde hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirten Vali Masatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan ilk etapta 80 bin lira, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da (AFAD) 150 bin liranın valilik hesaplarına ulaştığı bilgisini verdi. Paraların vatandaşların acil ihtiyaçları için dağıtıldığını kaydeden Vali Masatlı, "Ekiplerimiz saha da çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda ilk etapta 4 tane ağır hasarlı, 13 tanede hafif hasarlı bina tespit edilmiştir. Bunlarla ilgili 4 tane ağır hasarlı bina ile ilgili vatandaşlarımız tahliye edilerek ilçemizdeki boş olan lojmanlara yerleştirilmiştir. Diğer taraftan hafif hasırlı ailelilerimiz de yayla evlerinde rahatça konaklayabilmeleri için afat çadırları kurulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan ilk etapta 80 bin lira bir kaynak gelmiştir. Bunu vatandaşlarımıza harcıyoruz. Diğer taraftan alt yapı için İçişleri Bakanlığı AFAT Dairesi Başkanlığımızdan 2 milyon 500 lira para talep edildi. Bunun dışında acil ihtiyaçlar içinde İçişleri Bakanlığımızdan 400 bin lira para talep ettik. Bunun 150 bin lirası hesaplarımıza intikal etmiştir. Onu da şuan itibariyle vatandaşlarımıza dağıtıyoruzö diye konuştu. Heyelan sonrası irtibata geçtikleri AFAD Yönetimi Başkanlığı'nın köydeki hareketliliğin izlenmesini istediğini belirten Vali Masatlı, "Teknik ekip gerekli izlemeyi yapacak ve bunun sonucunda da köyle ilgili kesin karar verilecek. Bizim için en önemlisi burada herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Çünkü; onun telafisi mümkün değildir. Devletimiz güçlü ve büyük bir devlettir. Bu tür hasarları, bu tür afetleri kolaylıkla izole edecek, tedbirler alacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Devlet olarak buradayız. İnşallah vatandaşlarımızın sorunlarına en kısa sürede cevap bulacağız" dedi.

Vatandaşların "Köyümüzü başka yere tahliye mi edeceksiniz? sorusuna ise Vali Masatlı; "Bu kararı vermek için henüz çok erken, izlemimler ve tespitler sonucu netlik kazanacak. Bu işin netlik kazanması için zamana ihtiyaç var. Bakalım önümüzdeki günlerde toprak kayması devam edecek mi? Evlerde ki hasarlar büyüyecek mi? Bunları uzman ekiplerimiz bir incelesin rapor etsinlerö cevabını verdi.

4)KÖYLÜLER İMECE USULÜ TIRPANLA OT BİÇİYOR

MUŞ'un köylerinde yaşamlarını sürdüren çiftçiler, sıcak havaya rağmen tarlalarda imece usulü tırpanla ot biçerek, hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyor. Muş'ta havaların ısınmasıyla birlikte çayır ve meraları biçme dönemi başladı. Verimli arazilerde biçerlerin giremediği arazilerde köylerde yıllarca uygulanan imece sistemi devreye giriyor. Merkez Karabey Köyü Ayrancı Mezrası'nda da biçerlerin giremediği arazilerde vatandaşlar imece usulü çalışmaya başladı. İlk olarak tırpanlarını döverek, keskinleştiren köylüler daha sonra aralarında ikişer metre mesafe bırakarak, otları biçmeye başlıyor. Seslendirdikleri şarkılarla ot biçen köylüler, birlik ve beraberlik içerisinde hayvanlarının kışlık yemini hazırlamaya çalışıyorlar.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, kızgın güneşe rağmen akşam saatlerine çalışmalarını sürdürüyor. 26 yıldır köydeki arazilerde tırpanla ot biçtiğini söyleyen Gıyasettin Taşçı, "İmece usulüyle otlarımızı biçiyoruz. Arkadaşlarımızın yardımı ve şarkılar eşliğinde çalışıyoruz. Biçimini yaptığımız otlarımızı, kış mevsiminde hayvanlarımıza veriyoruz. Köyümüzdeki bazı vatandaşlar bu otları satıyor, kimisi de hayvanlarına yem olarak veriyor. Ot biçimi zamanında, bir birimize yardımcı oluyoruzö diye konuştu.

Arkadaşlarının yardımıyla, imece usulüyle köyde ot biçimi yaptıklarını belirten Kasım Yılmaz ise, "Kimisi otunu saman yapıp hayvanlarına veriyor, kimisi de besicilikle uğraşanlara satıyor. Birlik içerisinde, şarkılarla otlarımızı biçiyoruzö dedi.

5)NOSTALJİ MERAKLISI GENÇ, OTOMOBİL TEKLİF ETTİKLERİ PLAKLARINA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Bursa'da küçük yaşlardan beri plaklara merakı olan Eray Vardar (25), çocukluğundan bu yana biriktirdiği harçlıklarıyla satın aldığı plaklara gözü gibi bakıyor. Hemen hemen her gün plaklarını özenle temizleyen ve bakımını yapan Vardar, "Şu an binden fazla plağım var. Antikacılar, bana 50 bin lira gibi bir fiyatlar teklif etti hatta araba takası teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Bu plakları ömür oyu saklayacağım. Benim için bir hazineden daha değerli." dedi

Bursa'da yaşayan Eray Vardar, 10 yaşında anneannesinin evinde dinlediği sanatçı Mine Koşan'ın plağıyla başlayan merakını 15 yıldır devam ettiriyor. İlkokulda ailesinden aldığı harçlıkları biriktirerek antikacılardan plak satın alan Eray Vardar, yaşıtları gibi dijital ortamda popüler müzikleri dinlemek yerine evinde bulunan pikaplarla plaklarını dinliyor. Hemen hemen her gün plaklarını özenle temizleyen Vardar, bine yakın plağını satmayı düşünmüyor.

"ARABA TEKLİF ETTİLER KABUL ETMEDİM

Kendilerine ait iş yerinde elektronik teknisyeni olarak çalışan Eray Vardar, plaklarına karşılık araba tekliğini de reddetmiş. Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Mine Koşan ve Ajda Pekkan gibi efsanelerin nadir bulunan orijinal plaklarına gözü gibi bakan Eray Vardar, "İlk okul zamanlarımda anneannemin evinde plaklar vardı. O plakları gördükçe ilgimi çekiyordu. Aralarında Mine Koşan'ın bir plağını buldum. Onu dinledikten sonra plaklara merakım başladı. Sonra harçlıklarımla plak toplamaya başladım. Şu an binden fazla plağım var. Çok yüksek meblağlar yapıyor. Bana 50 bin lira gibi bir fiyat teklif ettiler, araba teklif ettiler. Ben kabul etmedim. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Her gün özenle temizliyorum, dinliyorum. Satmayı da düşünmüyorum. Günümüz gençliği şu an mp3'ten internetten şarkılar dinliyor. Ben plaktan dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü plaktan daha canlı, daha analog bir ses geliyor. Konser hissi veriyor. Bu yüzden plaktan dinlemeyi tercih ediyorum.ö dedi.

"MİNE KOŞAN'LA AİLE DOSTU OLDUKö

Plaklar sayesinde Mine Koşan'la tanıştığını belirten Eray Vardar, "10 yaşındayken Mine Koşan'ın 45'lik bir plağını bulmuştum. Daha sonra plaklarını toplamaya başladım. Daha sonra 14 yaşında kendisine ulaştım. Mine Koşanla tanıştım. Bende bütün plaklarını görünce çok şaşırdı. Daha sonra evimize misafir oldu. Daha sonra aile dostu olduk.ö diye konuştu.

Plaklarını ömür boyu saklayacağını ifade eden Vardar, "Benim için bir hazineden daha değerli. Zaten gözüm gibi bakıyorum onlara. Kimseye de vermeyeceğim. Artık benden sonra bir miras olarak çocuklarıma kalacak.ö şeklinde konuştu.

6)TİCARİ ARAÇTA, ÇUVALLAR İÇİNDE 48,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

VAN'da yol kontrolü sırasında polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta, çuvallar içinde 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi Çakınlı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Ekipler, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 2 çuvalda 48 kilo 565 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

