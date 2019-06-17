DHA YURT BÜLTENİ-2

1)EKİP OTOSU KAZA YAPTI; 2 POLİS YARALANDI

ANTALYA'da göreve giderken bir otomobille çarpışıp yan yatan polis aracındaki iki polis yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinde meydana geldi. Gelen ihbara giden polis ekibinin bulunduğu 07 A 7476 plakalı araç, cadde üzerindeki ışıklı sistemde Mazlum Karaer'in kullandığı 07 MOK 08 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki iki polis memuru yaralandı. Polis memurları, kazayı duyup gelen çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Her iki polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kazadan yara almadan otomobil sürücü Karaer ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis aracı çekiciye yüklenmesi için çevredekilerin ve gelen polis görevlilerinin yardımıyla düzeltildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla götürülmesinden sonra yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan polis aracından detaylar

-Kazaya karışan otomobilden görüntüler

01.03"/ 119 MB

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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2)ÇANAKKALE'DE 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

ÇANAKKALE'de, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.47'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü, 3.8 olarak açıklandı. Yüzeyden 8.95 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Ayvacık'ta şiddetli hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan ilçe halkından bazıları evlerinden sokağa çıktı. Çanakkale merkezi ve ilçelerinde de hafif şekilde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Ayvacık ilçesi olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 4.1 olarak açıkladı.

Görüntü Dökümü

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Ayvacık ilçesinden detay ve genel görüntüler.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

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3)BURSA'DA "ÇEKİRGE" İSİMLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ: 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da bin polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere "Çekirge" ismi verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte en kapsamlı olan ve "Çekirge" ismi verilen operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 75 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda bin polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

UYUŞTURU TACİRİ BEBEK BEŞİĞİNE UYUŞTURUCU SAKLADI 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Düzenlenen şafak operasyonunda Z.T. isimli bir bayana ait evde bulunan bebek beşiğinde yapılan arama sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Z.T., DHA Muhabirinin neden uyuşturucu sattınız, pişman mısınız sorusuna," Sen çektiğin için uyuşturucu sattım, ben uyuşturucu satmadım ki pişman olayım" diyerek kendisini savundu.

Operasyonda uykuda hazırlıksız yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyona katılan özel harekat polisinden detaylar

-Kapıların koçbaşı ile kırılmasından görüntüler

-Evde yapılan aramalardan görüntüler

-Gözaltına alınan şüphelilerden görüntüler

-Narkotik köpeğinin arama yapmasından detaylar

-Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeden görüntü

Süre: 4.09 Boyut: 465 MB

Haber: Serkan AKKUŞ - Muammer İRTEM/BURSA,

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4)KOÇARLI'DA ÇAM AĞAÇLARININ SUYUNU BÖCEK EMİYOR

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde bir milyona yakın çam ağacının çoğunluğunu 'Basra böceği' denilen hastalık sardı. Ağacın özsuyunu emerek kurutan Basra böceği nedeniyle 14 kırsal mahalledeki yaklaşık 8 bin köylünün geçim kaynağı fıstık çamları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Köylüler Basra böceği ile mücadele için yetkililerden yardım istedi.

Koçarlı ilçesinde köylülerin en önemli geçim kaynağı fıstık çamı. Mazon Bölgesi'nin kırsal 14 mahalledeki yaklaşık 8 bin köylü, fıstık çamı yetiştiriciliği yapıyor. Yaklaşık 1 milyon çam ağacının bulunduğu ilçede, çam fıstığından üretilen künarlar, yurt dışına ihraç ediliyor. Kalitesine göre kilogramı 300 TL'ye kadar satılıyor. Ancak Koçarlılı, fıstık üreticileri, ağaçları istila eden Basra böceği nedeniyle dertli. Ağaçların gövde ve dallarındaki özsuyu emerek kurumasına neden olan Basra böceği ile mücadelede güçlük çekilirken, ürün rekoltesi de her geçen gün yüzde 50 oranında düşüyor. 2015 yılında 1000 ton olan çam fıstığından üretilen künar rekoltesi bu yıl toplam 60 tona kadar düştü. Basra böceği nedeniyle gövdesi ve dalları beyaz pamuksu bir doku ile kaplanan ve kurumaya başlayan çam ağaçları köylülerin yüreğini sızlatıyor. Muğla Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olan çam ağaçlarında, bölgede çok sayıda çam balı üretimi yapan arıcının da bulunması nedeniyle Basra böceğine karşı kimyasal ilaç kullanımının yasak olduğu belirtildi.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Aynı zamanda fıstık çamı üretici olan Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Tosun, Basra böceğinin tüm çam ağaçlarına zarar verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bunu gerekli yerlere ilettik ama şu ana kadar bir çalışma yapılmadı. Bu böcekler yılda 2- 3 kez üreme yapıyor ve milyonlarcası ağaçları sarıyor. Çam ağaçlarının suyunu emiyor, gelişimini engelleyerek kurutuyor. Verim de yarı yarıya düştü. Tüm üreticiler bu durumdan çok mağdur. Çamların bakımlarını, budamasını ve dibinin gübrelemesini yapıyoruz. Biz bu böcekten bir türlü kurtulamadık. Herhangi bir ilaç uygulaması da yapamıyoruz çünkü pek ilaçtan etkilenen bir böcek de değil. Bu bölgede herkesin 500 ile 1000 arasında çam ağacı var. Üretici ağaçlardan 10 ton ürün alıyorsa bu zararlının olduğu yerlerde bu rakam, 5 tona düştü. Kozalağın içindeki künarın kalitesi de düşüyor. Çam fıstığı üretiminden umduğunu bulamayıp, kırsal mahallerimizden şehre göç de başladı. Bu nedenle bir an önce bu zararlıya karşı gereken önlemlerin alınmasını bekliyoruz."

'HERKES DURUMDAN ÇOK RAHATSIZ'

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ise çam ağaçlarına zarar veren Basra böceği ile mücadele için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Sarıoğlu, "Bu şekilde giderse ilerleyen yıllarda çam ağaçları bu bölgede tamamen yok olacak. Köylü de ya başka ürünlere yönelecek ya da şehre göçecek. Durumdan çok rahatsızız. Buradaki köylerin yüzde 99'u geçimini çam fıstığından sağlıyor. Daha önce mahallemizden yıllık 1 milyon lira gelir elde edilirken şimdi bu gelir 100 bin liraya kadar düştü. Çaresizce bekliyoruz" diye konuştu.

'KÜÇÜK BÜYÜK TÜM AĞAÇLARI SARIYOR'

Künar üreticisi Tunay Aslan da Basra böceğinin küçük veya büyük ağaç seçmediğini, ağacın gövdesini ve dallarını sardığını belirterek, "Beyaz pamuksu dokunun içinde sarı böcekler oluyor. Çamın kabuğunun içerisinde larva bırakıyorlar. Sürekli ürüyorlar. Zor durumdayız" dedi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk de ağaçların Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olması nedeniyle kendilerinin yapacağı fazla bir şey olmadığını vurgulayarak, "Benim kendi ağaçlarım da var. Onlar da da aynı hastalık var" dedi. Basra böceği için kimyasal ilaç kullanamadıklarını vurgulayan Tarım ve Orman Koçarlı Orman İşletme Şefi Mustafa Kurşunoğlu, şu ana kadar o zararlı ile biyolojik mücadele edecek başka bir böceğin olmadığını da kaydetti. Kurşunoğlu, o bölgede arıcılık yapanların çok olmasından dolayı Basra böceği de olduğuna da dikkati çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Çam ağaçlarını saran Basra böceğinin görüntüsü

-Gövdesi ve dalları beyaz pamukumsu dokuya bürünen ağaçların görüntüsü

-Kuruyan ağaçlardan görüntü

-Mersinbelen Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Tosun ile röp.

-Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ile röp.

-Künar üretecisi Tunay Aslan ile röp.

-Köylülerin kozalak kırma çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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5)İL ÖZEL İDARESİ MERA VE YAYLALARA YOL YAPIYOR

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, mera ve yaylalara yol yapımına başladı. Yaklaşık 820 bin hektar tarım arazisi ile 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan bulunan Muş'ta mera ve arazilere ulaşımı kolaylaştırmak isteyen il özel idaresi, yaz boyunca çalışmasını sürdürecek. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentin arazinini yüzde 44'ünün tarıma elverişli olduğunu belirterek, "Bizim öncelikli değerlerimiz, tarım ve hayvancılıktır. İl Özel İdaresi olarak, tarım ve hayvancılığın yaygınlaşması ve iyileşmesi için özellikle arazilerde tarım yolları, hayvancılık için ise yayla yollarının açılması bizim vazifelerimiz arasındadır" dedi.

Muş'ta kış sezonunun bitmesinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, tarım arazilerine ulaşımı sağlayan yollar ile yaylalarda çalışma başlattı. Kış mevsimi sebebiyle bozulan yolların bakım ve onarımı yapan özel idare ekipleri, tarım arazilerine ve yaylalara ulaşımı rahatlatmak için de çalışmalar yapıyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma Köyü'ne ait tarım ve yayla yollarını yapan iş makineleri gelen talebe göre çalışmalarını yönlendirecek. Muş'un tarım ve hayvancılık şehri olduğunu hatırlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, 820 bin hektar arazi olduğunu söyledi. Kent topraklarının yüzde 44'ü'nün tarım arazisi olduğunu ifade eden Yentür, 1 milyon 100 bine yakın küçükbaş, 300 binden fazla büyükbaş hayvana sahip olan Muş için bu iki sektörün önemli olduğunu belirtti.

İl Özel İdaresi'ndeki makine ve ekipmanlarla köy ve mezra yollarından artan zamanlarda, tarım arazileri ve yayla yollarını açtıklarını vurgulayan Yentür, "Vatandaşın ekonomik durumunu iyileştirebilmemiz için tarım arazisine, yaylaya rahat ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. Muş'un gelişimi tarım ve hayvancılıkla olacaksa eğer, bizim biran önce vatandaşa hizmeti sunmamız lazım. İl Özel İdaresi'nin de böyle bir görev ve sorumluluğu vardır" diye konuştu.

BESİCİLERİN YOLDA KALMA SIKINTISI ÇÖZÜLDÜ

Yukarısızma Köyü sakinlerinden Gıyas Kapşigay, yayla yollarının açılmasından mutlu olduklarını söyledi. Kapşigay, hayvanlarla yaylaya rahatlılıkla gidebileceklerini ve yolda kalma sıkıntılarının kalmadığını ifade etti. Reşit Meral ise "Köy yolumuz ile bütün yayla yolları ulaşıma açılmış durumda. Bozulan yolların tamamının onarım ve bakımı yapılıyor. Haliyle koyunlarımız yaylalara gidiyorlar. Bizlerde arabalarımızla rahatlıkla gidip geliyoruz. Çalışmalardan ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yukarısızma Köyü'nden genel detay

-Greyder makinesinden detay

-Greyder makinesinin çalışma alanından detay

-Yayla yolcusu küçükbaş hayvanlardan detay

-Greyder makinesinin yol bakım ve onarımından detay

-Yol bakım ve onarım çalışmasından genel detay

-Ğıyas Kapşigay Röp.

-Reşit Meral Röp.

-Bozuk yoldan detay

-Yol onarımından detay

-Greyder Operatörü Nuri Bozkurt Röp.

-İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

(Süre: 07.35 Boyut: 341 MB)

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6)HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI KADEHLERE KARİKATÜR ÇİZME İŞİNİ MESLEK EDİNDİ

Bursa'da Nurseda Arıtürk(29), insanların karikatürlerini kadehlere işleyerek hem sanatını ortaya koyuyor hem de hediyelik eşya olarak satışını yapıyor. Boş zamanlarında kadehlere çizdiği karikatürlerin çiftini sosyal medya hesabından 120 liraya satan Arıtürk, "Resim yapmak aslında çocukluğumdan beri hayatımın sürekli içerisinde olan bir şeydi. Sipariş verenler fotoğraflarını yolluyorlar, onlara bakarak karikatürlerini kadehlere işliyorum." dedi.

Bursa'da özel bir GSM şirketinin çağrı merkezinde çalışan Nurseda Arıtürk, boş zamanlarında karikatür çiziyor. Arıtürk çizdiği karikatürleri kadeh ve bardakların üzerine de işliyor. Çocukluktan bu yana resim çizmeye merakı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, büyük ilgi gören karikatürlü kadehleri Türkiye'nin dört bir yanına hediyelik eşya olarak satıyor. İlk başlarda hobi olarak başladığı işinde şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor.

"TÜRKİYE'DE BU SANATI TEK BEN YAPIYORUMö

Çocukluktan beri resim çizmeye meraklı olduğunu belirten Nurseda Arıtürk, mesleki olarak farklı sektörde olsa da daha sonra hobisini mesleği haline dönüştürdü. Arıtürk, "Resim yapmak aslında çocukluğumdan beri hayatımın sürekli içerisinde olan bir şeydi. Mesleki hayatımı bu şekilde ilerletmemiş olsam da hobi amaçlı kadehleri keşfedince bu artık işim haline geldi. Talep yoğunluğu motivasyonumuzu arttırdı. Halen Türkiye'de ilk olma ayrıcalığına sahibim.ö dedi.

Kadehlere karikatür çizmesinin sosyal medya üzerine İngiltere'de yaşayan bir kadının kadehlere karikatür yaptığını görerek başladığını ifade eden Nurseda Arıtürk, "Bende birkaç denemeden sonra yapabildiğimi fark ettim. Hatta çok daha iyi işler çıkardığımı fark ettim. Birkaç denemenin ardından tabak gibi evdeki dekor malzemeleri aracılığıyla başladım. Daha sonra kadehte denedim. Çünkü kadehler insan vücudunu çok iyi yansıtabildiğimiz bir şekli vardı. Kadehlerde ilerlemeye başladım. Arkadaş çevremin özel bir ilgisi olmaya başlayınca 'Niye biz bunu insanlara tanıtmak için sosyal medya üzerinde paylaşmaya başlamıyoruz.' demeye başladım. Sosyal medya hesabı açtım. Sayfaya yoğun bir istek gelmeye başladı. Daha sonra siparişler gelmeye başladı. Takipçiler fiyat sormaya başladı. En sonunda kendimi işin içinde buldum." diye konuştu.

"DÜĞÜN SEZONUNDA TALEPLER YOĞUN OLUYORö

2 yıldır kadehlere karikatür çizdiğini belirten Arıtürk, "Bu sürede güzel bir yol kat ettim. Şu an gerçekten yoğun bir talep var. Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda gelin damat kadehlerimiz, kayın valideler, anneleri de işin içine alıyoruz. Güzel konseptler çıkarıyoruz. Talepler oldukça yoğun. İşe ilk başladığımda ortalama 7-8 saatte bir kadeh çıkarıyordum. Daha sonra tekniği geliştirerek, boyanın kuruma süresi ile birlikte 3 saate düşürdüm bu süreyi. 3 saatte bir kadeh tamamlanmış oluyor.ö dedi.

Kadehlere karikatürlerinin yapılmasını isteyen müşterilerinin kendisine fotoğraf gönderdiklerini belirten Nurseda Arıtürk, "Genel anlamda fotoğraflar üzerinden elbiseleri, saç renkleri, göz renkleri, aksesuarlarını baz alarak bunları karikatür çalışması yapıyoruz. Daha sonra bunu kadehe aktarıyoruz. Günde 7-8 kadeh yapıyorum.ö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nurseda Arıtürk, kadehe karikatür çizerken

-Karikatür çizilmiş kadehlerden görüntüler

-Nurseda Arıtürk röportaj

-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Serkan AKKUŞ/ BURSA,

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7)MUŞ'TA TÜTÜN EKİM MEVSİMİ BAŞLADI

MUŞ'ta tütün ekimi dönemi başladı. Tütün fidelerini toprakla buluşturan köylüler, yaklaşık 45 gün sonra hasat yapacaklarını söyledi.

Muş'ta çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yeralan tütün fideleri ekiliyor. Yaklaşık 8 bin üreticinin bulunduğu kentte ilk tütün fideleri Harman Köyünde toprağa dikildi. Geçimlerini tütünden sağlayan yaklaşık 250 haneli köyde küçük büyük herkes tarlalarda mesai yapıyor. Nisan ayında üretmeye başladıkları yeşeren fideleri, ekime hazırladıkları tarlaya diktiklerini söyleyen Alaattin Çetin, 45 gün sonra da hasat yapmayı planladıklarını belirtti. Tütünün yöre çiftçisinin önemli gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Çetin, 10 dekar alandan 50 bin lira gelir sağladıklarını kaydetti.

Köydeki her bir evin nüfusunun 10 kişi olduğunu söyleyen tütün üreticisi Cüneyt Çetin de geçim kaynaklarının tütün olduğunu bildirdi. Evlerde gencinden yaşlısına kadar her kesin tütün ekimi, sulama, hasadı ve desteleme yaptığını vurgulayan Cüneyt Çetin, her ailenin nüfusuna göre ekim yaptığını belirtti. 7 kişilin bir aile olduklarını ifade eden Cüneyt Çetin, ekim yaptıkları 5 dekar alandan ortalama 600-700 kilo tütün elde etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Tütün tarlalarının hazırlanmasından detaylar

-Fidelerin sökülmesi

-Fidelerin tarlaya taşınmasından detaylar

-Fidelerin tarlaya dikilmesi

-Tütün tarlalarından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,