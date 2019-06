DHA YURT BÜLTENİ - 2

Selin sürüklediği odunlar deniz yüzeyini kapladı

Trabzon'un Araklı ilçesini vuran, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi, ağaçların gövdeleri, dalları ve çöplerle kaplandı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacaklarını toplamaya başladı.

Trabzon'da aralıklarla sağanak etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürüklüyor. Yomra ilçesinde taşan dere ağaç ve yataklarına atılan çöpleri Karadeniz'e taşıdı. Karadeniz'in yüzeyi ağaç ve çöplerle kaplandı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacakları için toplamaya başladı. Yoldan bisikletleri ile geçen yabancı turistlerde odun toplayanları izledi.

Balçıkla kaplı sahile giren Hasan Taşkara da kütükleri kıyıya taşıdı. 2 kamyon ağaç parçası toplayan Hasan Taşkara, "Sel, her şeyi sahile sürükledi. Ben de yakacak topluyorum. İkinci kamyonu da dolduruyorum. Allah rızkı vermiş. Tehlikeli olmuyor. Yüzmesini biliyorsan sıkıntı yok. Ama yüzme bilmiyorsan zaten girmene gerek yok" dedi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı kararı



ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan 58 kişiye yönelik, polis operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, baskın sırasında evinin çatısından atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli, havaya ateş açılarak yakalandı.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 58 kişinin adresini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda, belirlenen 60 eve baskın yapıldı. Direnişin yaşanılabileceği bazı evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sırasında hakkında yakalama kararının bulunduğu şüpheli, özel harekat polislerinin evin önüne geldiği sırada çatıdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis havaya ateş açınca kaçmayı bırakan şüpheli, gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli, polisleri görünce korktuğunu ve hakkında 20 yıl hapis kararı bulunduğu için kaçtığını söyledi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, farklı cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yıkılmaya yüz tutmuş tarihi okul, talan edildi

İzmir'in farklı kültürlere ve medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi dokusuyla ilgi çeken semti Basmane'de, 19'uncu yüzyılda yapılan Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi, hurdacılar tarafından talan edildi. Hırsızlar, okulun bahçe kapısı ve merdiven demirine varana kadar, değerli buldukları her şeyi aldı. Semtte yaşayan vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

İçinde barındırdığı tarihi gar, kiliseler, sinagoglar ile zengin bir kültürel mirasa ve tarihi dokuya sahip olan Basmane, bu önemli özelliğini her geçen gün biraz daha yitiriyor. 19. yüzyılda yapılan Sakarya Mahallesi'ndeki Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi de, son yıllarda bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya ve yok olmaya yüz tutan tarihi yapılar arasına girdi. Hurdacılar tarafından kapı ve pencereleri sökülen, merdiven demirlerine varana kadar talan edilen bina, iddiaya göre madde bağımlıları tarafından da kullanılıyor. Araştırmacı yazar Orhan Beşikçi, binanın uzun yıllar Rum Okulu olarak kullanıldığını, Rumların İzmir'den göç etmesinin ardından mülkiyeti Hazine'de olan binanın, bir süre de Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet verdiğini belirtti. Beşikçi, "Burada daha önce bir bekçi vardı. Bekçinin binadan uzaklaşması ile birlikte, burası sahipsiz kaldı. Şuanda kapısı, penceresi hatta çatısındaki çinkolarına varıncaya kadar söküldü. Bina döşemeleri ahşap. Her an başına daha tehlikeli işler gelebilir. O nedenle binanın biran önce koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

'ACİLEN KORUMA ALTINA ALINMALI'

Bölgenin, çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunun altını da çizen Beşikçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bir sinagog var. O da bakımsız ve terk edilmiş durumda. Bu bölgede asmalı mescit olarak bildiğimiz bir mescidimiz var. Burada bir zamanlar Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar dostluk içerisinde kardeşçe yaşamış. Bütün bu izleri burada görmek mümkün. Rum Okulu eğer kurtarılırsa, kente bir kültür varlığı kazandırılmış olunacak. Ayrıca yine bu bina kent kültürüne uzun yıllar hizmet edebilir. Bu bakımdan acilen koruma altına alınması gerekiyor."

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Mahalle sakinlerinden Engin Sırıtmaçoğlu da tarihi binanın yağmalandığını belirterek, endişeli olduklarını söyledi. Sırıtmaçoğlu, "Burada bir aile vardı. Yaklaşık 6 ay bir sene önce okuldan çıkarıldılar. Onlar buradan çıkarıldıktan sonra hırsızlar girdi, tarihi eser dediğimiz yer kapılarından tutun, pencerelerine kadar soyuldu. Her yere şikayet ettik. Emniyete şikayet ettik. Burada uyuşturucu içilmeye başlandı, ayrıca uyuşturucu da saklanıyor. Korkuyoruz. Mahallede ufak çocuklar var. Uyuşturucu bağımlıları her gün buraya giriyor. Tarihi eser dediğimiz yeri mahvettiler, günah. Üzülüyoruz" dedi.

Bahçesi çöplüğe dönen ve elektrik kabloları bile çalınan binanın alt tarafında da İsmet Paşa İlkokulu bulunuyor.

Tek yumurta ikizleri futbol oynarken forma numaralarından ayırt ediliyor

AYDIN'ın Söke ilçesinde belediyede görevli ikiz kardeşler birbirlerine benzerlikleri ile görenleri şaşkına çeviriyor. Aynı zamanda futbol antrenörü olan Halk Eğitim Merkezi'nde görevli ikizlerin, eğitim verdiği küçük sporcular onları ya forma numaraları ya da ayrı renkteki düdükleriyle tanıyabiliyor. Doğduklarından bu yana birbirlerinden hiç ayrılmayan ikizler Ahmet ve İsmail Arat (38), ilçede herkesin ilgi odağı oluyor.

Tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen Ahmet ve İsmail Arat 38 yıldan beri her yerde birlikte geziyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, futbol sahaları, iş hayatı ve son olarak aldıkları antrenörlük belgesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde birlikte eğitmenlik yapıyorlar. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Arat ile aynı Belediye'de Bilgi İşlem Birimi'nde görevli ikizi İsmait Arat'ın birbirlerine olan benzerliği nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşalar da geride hoş bir anı kalıyor. İkizlerden evli olan İsmail Arat'ın 7 yaşındaki oğlu Bartu Arat bile zaman zaman amcası Ahmet Arat'ı babasıyla karıştırıyor. Kursa gelen sporcular ise ikiz antrenörleri ya şortlarındaki numaradan ya da düdüklerindeki renklerden ayırt edebiliyor.

NÖBETÇİ ÖĞRETMENDEN İKİZİ YÜZÜNDEN TOKAT YEDİ

İkizi İsmail yüzünden nöbetçi öğretmenden lisede tokat yediğine değinen Ahmet Arat, "Biz iki kardeş olarak doğduğumuzdan beri hiç ayrılmadan birlikte olduk. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve iş hayatının dışında Sökespor'da da birlikte 16 yıl futbol oynadık. Geçen 2018 yılında da yine birlikte antrenörlük belgesi aldık. Şu anda da Halk Eğitim Merkezi üzerinden 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında 9- 10 yaş grubuyla ilgili kursumuzu açtık. Lisede ikizimle eğitim görürken, İsmail'i okul kantinde masanın üzerinde otururken nöbetçi öğretmen gelip, masaya oturmaması yönünde uyarmış. Tesadüfen ben de kısa bir süre sonra aynı yere giderek oturdum. Öğretmen bu defa benim yanıma gelip, 'Sana burada oturulmayacak demedim mi' diyerek, tokat attı. Öğretmene ikizim olduğunu anlatamadan, tokadı yemiş oldum" dedi.

'YEĞENİM BİLE KARIŞTIRIYOR'

İkiziyle çok karıştırıldığına dikkati çeken Ahmet Arat, "Her gün iletişim halindeyiz. İşte birlikteyiz ama izin günlerimizde de mutlaka telefonla görüşürüz. İkiz olmak çok farklı bir duygu. İsmail evlendi, 7 yaşında çocuğu var. Buna rağmen her gün birlikteyiz. İsmail'in oğlu yani yeğenimin de bazen karıştırarak bana şaşkınlıkla 'baba' dediği oluyor" dedi.

'MAÇTA İKİZİ AHMET DİYE SARI KART GÖRDÜ'

İsmail Arat, tek yumurta ikizlerinin yaşadığı enterasan durumların başlarına geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkizim Ahmet ile aynı takımda oynuyorduk. Bir maç esnasında ben sağ kanatta Ahmet ise sol kanatta oynuyordu. Hakem Ahmet sol kanatta oynarken, 2 kez faul yaptığı için ona uyarıda bulundu. İkinci yarıda sol kanada ben geçtim. Hakem bu kez beni durdurarak, 'İki defadır seni uyarıyorum' diyerek sarı kart gösterdi. Hakeme, hocam ben daha ilk defa uyarılıyorum, diğeri benim ikizim desem de sarı kart gördüm. Hakem de bana gülerek şaşkınlıkla 'sarı kart alacağın olsun' dedi. Bu tür olaylarla her yerde karşılaşıyoruz. Belediyede Ahmet, Kültür Müdürlüğü'nde görev yaptığı için çevresi daha kalabalık. Bazen beni görüp Ahmet zannederek 'Etkinliğimiz var malzemeler nerede kaldı' diyenler oluyor. Bunları belediyede çok yaşıyoruz."

Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 yıl önce üretimine başlanan 'Torbalı Zeytin Kolonyası' ülke sınırlarını aştı. Üzerindeki Metropolis amblemi ile Torbalı'nın simgesi haline gelen ürün, ülke genelindeki dağıtımın yanısıra 70'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

1990'lı yıllardan önce tarımı ile öne çıkan ve son yıllarda Türkiye'nin en önemli sanayi ilçelerinden biri haline gelen Torbalı'da tarım ile sanayiyi harmanlandı. Torbalı Ovası'nda yetişen zeytinler, ilçedeki fabrikada işlenerek Torbalı Zeytin Kolonyası adı ile piyasaya sunuldu. Üzerinde Metropolis amblemi ve Torbalı Ticaret Odası'nın (TTO) logosu ile satılan kolonya, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda yoğun sipariş alan ürünlerden biri haline geldi.

AYDA 20 BİN TON LİTRE ÜRETİYOR

Torbalı'da 1986 yılından bu yana kozmetik alanında faaliyet gösteren sanayici Rahmi Yakışıklı, TTO'nun desteğiyle zeytin kolonyası üretimine geçtiklerini belirterek "Yurt içi pazarın yüzde 90'ına hitap ediyoruz. Yurt dışında ise yaklaşık 70 ülkeye gönderim yapıyoruz. Talepler çok yoğun. Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerden sipariş alıyoruz. Fabrikamızda Afganistan için hazırladığımız ürünleri haftasonu yükleyip teslimatını yapacağız" dedi. Zeytinden şampuan, duş jeli, sıvı sabun, vücut losyonu gibi kozmetik ürünler de hazırladıklarını kaydeden Yakışıklı, önümüzdeki dönemde zeytinyağlı güneş kremi ve bebe grubu ürünler sunmayı hedeflediklerini belirtti. Torbalı'da hammaddeyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Yakışıklı, zeytin kolonyasının hazırlanışıyla ilgili şunları söyledi:

"Zeytin yapraklarını topluyor, makinede öğütüyor ve beklemeye alıyoruz. Esansla karıştırarak bu kolonyayı elde ediyoruz. Kolonyamıza yumuşaklığını veren zeytinin yapraklarının suyudur. Bu sayede hem kalıcılık hem de yumuşaklık sağlanıyor. İlçemizde zeytin üretimiyle ilgili bir sorun yok. Bazı yıllar Yazıbaşı'nda bol ürün varken Torbalı'da az oluyor. Harmanlama yapıyor zeytinyağı fabrikalarıyla anlaşıyoruz. Hiçbir sene yoka düşmedik. Ayda en az 20 bin ton litre kolonya üretiyor, ambalajlayıp satıyoruz."

'ZEYTİN KOLONYASI TORBALI'NIN SEMBOLÜ OLDU'

TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, 2014 yılında göreve geldiklerinde ilçeyi simgeleyen bir ürün arayışına girdiklerini belirterek "Her yörenin kendine özgü bitkisel ya da sanayi ürünleri ortaya konularak kentin tanıtımına katkı sağlanıyordu. Torbalı'nın simgesi ne olsun, diye düşünürken geleneksel tarım ürünlerini öne çıkarmayı amaçladık. Torbalı'nın zeytinlerini ilçemizdeki bir fabrikada işleyerek Torbalı Zeytin Kolonyası'nı ortaya koyduk" dedi.

Tarıma dayalı ürünlerin endüstride işlenmesine büyük önem verdiklerini anlatan Olgun, "Biz tarımdan vazgeçemeyiz. Ama aynı zamanda istihdam ve katma değerin artması için endüstriyel üretime ihtiyacımız var. Torbalı Zeytin Kolonyası ilçenin sembolü haline gelerek burada yaşayan vatandaşlara katkı sağladı. Bazı zeytinler sofralık yada yağlık olabilir. Bizim zeytinimiz ise kolonyaya uygun. Kadınlar bu kolonyaya çok ilgi gösteriyor. Sadece hoş kokusu değil aynı zamanda yumuşatıcı özelliğiyle de tercih ediliyor. Ziyaretçilerimize bu ürünü hediye ediyoruz" diye konuştu.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adıyaman'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki su kuyusuna düşen köpeği fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru köpeği ip yardımı ile kurtardı. Dışarıya çıkarılan köpek, itfaiye erleri tarafından serbest bırakıldı.

