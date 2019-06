DHA YURT BÜLTENİ-2

YOLA SIZAN KİMYASAL MADDE NEDENİYLE BOLU DAĞI TRAFİĞE KAPANDI (EK)

1)D-100 KARAYOLU 4 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tankerden sızan kimyasal madde nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan D-100 karayolunda AFAD, Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Tankerde bulunan hidroklorik asit, başka bir tankere boşaltıldı. Ardından tanker olay yerinden kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin yolu yıkamasının ardından trafik 4 saat sonra, saat 06.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/BOLU

2)TATVAN'DA 10 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

BİTLİS'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nce bölgede PKK'lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan'a bağlı 10 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat: 05.00'dan itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

3)'DOMUZ AVINA GİDİYORUM' DİYEN ÇOBAN ÖLÜ BULUNDU

BURDUR'da "Domuz avına gidiyorum" diyerek evden çıkan çoban İlyas Akdağ (33), göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Burdur'un Gökçebağ köyünde çobanlık yapan İlyas Akdağ, sabaha karşı köye bağlı İdir Çukuru mevkisinde av tüfeğiyle göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlyas Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlyas Akdağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

İlyas Akdağ'ın dün akşam, yakınlarına "Domuz avına gidiyorum" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi. Akdağ'ın yanında otomatik av tüfeği de bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4)DOMUZLAR ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, çoğu yavru 25 domuzdan oluşan sürü, ilçe merkezini adeta doğal yaşam alanı olarak seçti. Çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslenen sürü, bölgeye uyum sağladı.

Kuşadası'nda 7'si yetişkin diğerleri yavru 25 domuzdan oluşan sürü, ilçe merkezindeki Ege Mahallesi'ni mesken edindi. Gündüz insanların bulunmadığı makilik bir alanda vakit geçiren sürü, gece karın doyurmak için yerleşime iniyor. Kuşadası Belediyesi ve doğa dostları, özellikle yavru domuzlara zarar verilmemesi için seferber oldu. Lüks sitelerin çevresindeki çöp konteynerleri ve meyve ağaçlarından beslenen sürüye zarar verilmemesi konusunda vatandaşlar uyarıldı. Şehir yaşamına alışan sürünün ayrıca kedi ve köpekler için konulan yem ve suları tüketip, ihtiyaçlarını giderdiği görüldü. Domuz sürüsünün şehre inmesini değerlendiren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, avcıların doğadaki yırtıcı hayvanları öldürerek doğanın dengesini bozduğunu, bu nedenle çoğalan domuzların şehre indiklerini söyledi. Sürücü, "Merkez av komisyonları, tilki çakal gibi yırtıcıların birden fazla vurulmasına olanak tanıyor. Bunun kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Doğa bir dengeden ibaret. Domuzları yiyebilecek hiçbir yırtıcı kalmadı. Yırtıcılar yok edildiğinde, bu popülasyon çoğalır ve insanlara rahatsızlık verir. Kuşadası Kaymakamlığı bünyesinde ilgili resmi kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin bir masa etrafında toplanarak soruna acil çözüm bulmaları gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinleri ise domuzlar gezinip, bahçelerde karınlarını doyururken balkonlardan izliyor. İnsanlara zarar vermeyen, saldırgan olmayan domuzları sokakta bir anda karşılarında gören bazı vatandaşların korktuğu zamanlar da oluyor. Mahalle sakinleri, her geçen gün sayıları artan sürünün ağaçlardaki meyveler bittikten sonra ne yapacaklarını, karınlarını nasıl doyuracaklarını düşündüklerini ifade etti.

5)PATENLİ KIZ ÇOCUĞUNUN AYAĞINA KORKULUK DEMİRİNİN VİDASINA SAPLANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı. Darıca'da dün akşam saatlerinde anne ve babasıyla Dudayev Parkı sahiline inen kız çocuğu, dönüşte merdivenden çıkmak istedi. Daha önce yerinden çıkan korkuluk demirlerine tutunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, dengesini kaybedip yere düştü. Ayağına korkuluk demirlerinin saplama vidası saplandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, acı içinde kıvranan kız çocuğunu ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

6)GÜNEY EGELİ TURİZMCİLER, KIBRIS'IN HAYALET ŞEHİR MARAŞ'A KALKINDIRMAYA TALİP

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın 1974'ten beri kapalı olan ve 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Maraş'ın turizme kazandırılması amacıyla Türk turizmcilere yaptığı çağrı karşılık buldu. Güney Egeli turizmciler hazır olduklarını, yapılacak anlaşmalar sonrası bölgede konaklama tesislerini hizmete sokabileceklerini ifade etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'a yönelik açılımın çok önemli olduğunu belirterek, Türk yatırımcılara "Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlamıştır. Maraş'ta önemli gelişmeler olacak. Türk yatırımcılar ona göre projeler geliştirmeli" çağrısı yaptı. KKTC Başbakanı Tatar'ın çağrısı, Güney Egeli turizmcilerden karşılık buldu. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Maraş bölgesinde atıl durumdaki otel ile işletmelere talip olduklarını belirtti. Bülbüloğlu, "Kıbrıs, en çok İngiliz turistleri ağırlar. Muğla'nın turistik şehirleri en çok İngiliz misafirlerle çalışır. İngiliz turistlerin klasik tatil anlayışı, yeme, içme ve eğlence anlayışlarını çok iyi bildiğimiz için Maraş bölgesinde işimiz zor olmayacaktır. Güney Ege otelcileri olarak, Maraş bölgesinin konaklama tesisi ve işletmelerine talibiz. Kıbrıs, bu hayalet bölgeyi çalıştıramayacaksa almaya hazırız. Turizm Bakanlığı ve turizmci meslektaşlarımızla istişare halindeyiz. KKTC Hükümeti'nin Maraş bölgesi kararına göre harekete geçmeye hazırlanıyoruz" dedi.

AKDENİZ'İN İNCİSİYDİ

Maraş, 'Akdeniz'in Las Vegas'ı' olarak biliniyordu. 1974'ten sonra Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı. KKTC Hükümeti, yaptığı envanter çalışmasında Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı görüşünde.

Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

7)YÜRÜYEN ROBOT MAKİNE İLE JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALDILAR

İZMİR'de yüksek teknoloji eğitimi alan 6'ncı sınıf öğrencileri, uzay çalışmalarında astronotlara yardımcı olacak yürüyen robot tasarladı. Robotik kulübü, makine insan iş birliğini temel alarak hazırladığı Robodog projesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robot Günleri'nde jüri özel ödülünün sahibi oldu.

İzmir'de özel bir okulda, sınavla belirlenen öğrencilerin katılımıyla kurulan robotik kulübü, tasarladığı robot projeleriyle ödüle layık görüldü. Daha önce Ayakel projeleriyle Avusturya'da dünya ikincisi seçilen 6 kişilik kulüp, 5 ay süren hazırlığın ardından dört ayaklı yürüyen robot hazırladı. Bilişim Teknoloji öğretmenleri Volkan Küçük, Burcu Özşekerci ve Volkan Olur ile çalışan 6'ncı sınıf öğrencileri Ege Barış, Berkay Geceoğlu ve Onur Orkun Dildi'nin hazırladığı Robodog projesi, ODTÜ Robot Günleri'nde jüri özel ödülü aldı.

Gelecekte robotların yürüyen araba şeklinde olacağını söyleyen bilişim teknoloji öğretmeni Volkan Küçük, tüm dünyanın sanayi 4.0'a ayak uydurmaya çalıştığını belirtti. Öğrencileri geleceğin düzenine hazırlamayı planladıklarını kaydeden Küçük, "Dünyada üretilen popüler teknolojileri öğrencilerimize ürettiriyoruz. Bunlardan biri de dört ayaklı yürüyen robotlar ailesine ait olan Robodog projesi. Amacımız uzay çalışmalarında astronotlara ya da savaş alanlarında askerlere yardımcı olmak. Engebeli arazilerde tekerlekli araçlar devrilme riski yaşıyor. Fakat dört ayaklı arabalar engebeli arazileri yürüyerek geçip düz arazide tekerlekli olarak yola devam ediyor. Sanayi 4.0'da insan makine iş birliği ön plandadır. Bunu en güzel yapan robotlardan biri de Robodog. Keşif aracıyla birlikte yola çıkan astronotumuz makine ile iş birliği yaparak kendi güvenliğini sağlamış olacak. Bu sayede uzay çalışmalarında bir adım daha ileri gideceğiz" dedi.

HER DİLDE KOMUT ALABİLİR

Robodog'un dil ve komut sınırı olmadığını anlatan Küçük, robot Çin'e satıldığında aynı gün içinde Çince komutları algılayabileceğini dile getirdi. Yüksek teknoloji kullanılarak hazırlanan robotun öğrencilerin kariyerine de önemli bir katkı sağladığını söyleyen Volkan Küçük şöyle konuştu:

"Bu robot yüksek teknolojiye giriyor. Şuan öğrencilerimiz hangi ülkeye gitse öğrendikleri yüksek teknoloji sayesinde o ülkede öğrenci olabilir ve çalışabilir. Öğrencilerimiz bu sayede bir dünya vatandaşı olacak. Robota her dilde kalk, otur, ileriye git gibi çok sayıda komut verebiliyoruz. Önümüzdeki süreçte robotun üzerine farklı nodüller ekleyeceğiz. Radyosyon ölçme cihazı, altmışlar basıncı, soğuk sıcaklık sensörleri ekleyerek geliştirebiliriz. Robotumuz astronot uzayda bir kaza geçirdiğinde onu uzay mekiğine taşıyacak. Robot uzaya gittiğinde astronottan önce keşif yapıp gideceği yerdeki radyosyon miktarı ya da atmosfer basıncını ölçüp daha güvenli bir astroloji alanı oluşturacak."

GELECEĞİN MAKİNE MÜHENDİSLERİ

12 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Ege Barış, robotu hazırlarken yazılım ve basım konularında zorlandıklarını söyleyerek her parçayı hazırlamanın yaklaşık 9 saat sürdüğünü dile getirti. Berkay Geceoğlu (12) ve Onur Orkun Dildi (12) de Ankara'da aldıkları gururun kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirterek "Çok mutlu olduk ve yaptığımızdan gurur duyduk. Herkes bizi tebrik ediyor. Bu alanda kendimizi geliştirip makine mühendisi olmak istiyoruz" diye konuştu.

8)YAVRU SIĞIRCIKLAR UÇUNCAYA KADAR ARACINI ÇALIŞTIRMAYACAK

Kars Organize Sanayi Bölgesinde bir hazır beton firmasına ait beton mikserinin motor kısmında yuva yapan sığırcık, 5 sığırcık yavruladı. Aracının içerisinde yumurtalarından yeni çıkmış sığırcık yavrularını gören Zafer Salduz, beton mikserini çalıştırmaktan vazgeçti. Salduz, yavrular uçana kadar aracın park halinde bekleyeceğini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Öner Sal Beton İşletmesi'nde yaklaşık bir aydan beri park halindeki beton mikserinin motor kısmına giren sığırcık yuva yaptı. Yumurtalardan 5 yavrusu çıkan sığırcık kuşu ailesi, aracın içine yerleşti. Beton işini yapmak üzere aracını çalıştırmaya gelen sürücü Zafer Salduz, aracın motor bölümünden gelen kuş seslerini duyunca kaputu açtı. İçeride yumurtalarından yeni çıkmış yavruları gören Salduz, aracını çalıştırmaktan vazgeçti. Sığırcık ve yavruları, sanayi esnafının ilgi odağı haline geldi. Sürücü Zafer Salduz, "İşe başlamak için aracımın başına geldiğimde sığırcık yavrularını fark ettim. Yavrulara kıyamadım. Motoru çalıştırsaydım hepsi ölürdü. Annesinin çırpınışları ve mücadeleleri içimi burktu. Bunun üzerine aracın yerini bile değiştirmemeye karar verdim. Eğer yerini değiştirsem anne yuvayı bir daha bulamazdı. Hatta yuvayı başka bir yere taşımayı düşündük ama yine de yapamadım. Onlar uçuncaya kadar aracı çalıştırmayacağım" dedi.

Tamirci Hüseyin Akbulut da yavru sığırcıkların büyüyüp yuvadan uçarak ayrılıncaya kadar sahip çıkacaklarını belirterek, 5 yavru kuşa 'Beş kardeşler' adını verdiklerini söyledi. Anne kuşun sürekli yuvaya yiyecek taşıdığını belirten Öner Sal Beton İşletmesi'nin sahibi Reşit Salduz, kuşlar uçup yuvayı terk edinceye kadar da aracı çalıştırmayacaklarını ifade etti.

9)ÇOMAKDAĞLI KADINLAR 5 ASIRDIR İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİP, İPEK DOKUYOR

Muğla'nın Milas ilçesinin Çomakdağ Mahallesi'ndeki kadınlar, 5 asırdır bin bir emekle ipek böceklerinden elde ettikleri ipliklerle rengarenk kumaşlar üretiyor. Kadınlar rengarenk ipekli giysileri, başlarına taktıkları çiçek ve altın takıları ile asırlık geleneklerini geleceğe taşıyor.

Ege'de geleneklerini bugüne kadar koruyan yörük köylerinden biri olan Çomakdağ, Bafa Gölü ile Milas arasında Beşparmak dağlarının yamacında kurulu. Taş evleri, kıvrımlı yolları, otantik düğünleri, entarili kadınları, ipek böcekleri ile zamanda yolculuk yapmış hissi veren bir mahalle olan Çomakdağ'da kadınlar başlarına 'Tura' adını verdikleri başlık takıyor, başlığa da sümbül, fesleğen, reyhan gibi dağ bitkilerini iliştiriyor. Yöre kadınları, kültürel kıyafetlerini el emeği göz nuru harcayarak hazırlıyor. Bunun için 200 hanelik kırsal mahallenin 50 hanedesinde ipek böceği yetiştiriliyor. Kadınlar, ipek böceklerinden elde ettiği ipliklerden kumaş dokuyarak 5 asırdır yöresel kıyafetlerini dikiyor. İpekli dokumalar yörede başörtüsü, iç gömlek, yorgan yüzü ve çarşaf olarak kullanımının dışında kese, kadın ve erkek gömleği, masa örtüsü, peçete ve şal olarak genç kızların çeyizlerini süslüyor. Evin odasının bir bölümünü üretim merkezi haline dönüştüren Çomakdağlı kadınlar, ilk olarak böcek tohumlarından kurtçuklar çıkarıyor. Kadınlar, bunları ince dut yapraklarıyla besleyip geliştiriyor. Böcek, verilen dut yaprağının cinsine göre ufak ya da iri koza yapmaya başlıyor. Beslendikçe büyüyen ipekböceği, ergin hale geldikten sonra kozasını örüyor. Kadınlar, tamamlanan kozaları içindeki kurtçukları öldürmek için sıcak suya atıyor ya da kızgın buhara tutuyor. Daha sonra kozalar, yumuşatma kazanlarında kaynatılarak çözülmeye hazır hale getirilir. İpek telleri mancınık denen aletlerle sarılan kozalar, özel aletlerle, ipliğe dönüştürülüyor. Çomakdağlı kadınlar, her yıl kendilerine o yıl yetecek kadar ürün üretiyor.

GELENEKSEL GİYSİLİ BEBEKLER DİKİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce pilot köy seçilen Çomakdağ'da 'Geleneksel Giysili Bebek Projesi' ile kadınlar, geleneklerini bez bebeklere taşıdı. Bebekler yurt içi ve dışında çok sayıda fuarlarda tanıtıldı. Köye gelen yerli ve yabancı turistler, bez bebeklere ilgi göstererek satın alıyor. Böylece bez bebekler, köyde yaşayan kadınların en önemli gelir kaynağını teşkil ediyor. Bez bebeklerin yanında geleneksel yöntemlerle üretilen birçok el işi ürünü de satarak ev ekonomisine katkıda bulunan kadınlar, kazandıkları parayla evin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını gideriyor. Mahalle sakinlerinden 2 çocuk annesi Emine Balcı (50), "Yıllardır ipekböceği yetiştiriyorum. Atalarımızdan bize bırakılan mirasa sahip çıkıyoruz. Gençlerimizin bu geleneği yaşatmalarını çok istiyorum" dedi. Çomakdağ Kültür, Turizm ve Araştırma Derneği Başkanı Hasan Yıldırım ise, örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, "Bunlardan şimdiye kadar taviz vermedik. Kadınlar ve kız çocuklarımız atalarının geleneklerini yaşatmak için günlük yaşamlarında ipekten yapılmış kıyafetler giyer, altın takılarla dolaşır. Bu yüzden Çomakdağlı kadınlar, rengarenk kıyafetleri ve başlarına taktıkları çiçeklerle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor" diye konuştu.

10)ATLI JANDARMA BİRLİKLERİ KEMER'DE GÖREVE BAŞLADI

ANTALYA'nın Kemer ilçesi sahillerinde ve ören yerlerinde devriye gezerek güvenliği sağlayacak atlı jandarma timi göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden Kemer'e gelen atlı jandarma timi göreve başladı. 'Prens', 'Tayga' ve 'Fora' adlı 3 at, astsubay ve jandarma uzman çavuştan oluşan iki binici ve at bakıcısı bir erle yaz mevsiminde günün belli saatlerinde ilçedeki sahillerde ve ören yerlerinde devriye geziyor. Beldibi Mahallesi'ndeki plajlarda atlı jandarma timini gören tatilciler ve turistler, atların yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

'ATLARIN BURADA OLMASI ÇOK GÜZEL'

Ailesiyle plaja gelen öğrenci Aylin Çelik (15), "Bence atların burada olması çok güzel bir uygulama olmuş. Turistlerin de dikkatini çekiyor. Güvenlik açısından herhangi bir şey olduğunda müdahale edebilirler" dedi. Çisem Su Köklüağaç (9), "Bence çok güzel bir uygulama. Güvenlik olarak da güzel. Ben bütün hayvanları sevdiğim için bence güzel" diye konuştu.

RUSLAR ATLI JANDARMAYA HAYRAN KALDI

Tatil için eşiyle Moskova'dan gelen Olga Kurapova (44), "Otelde konaklıyoruz ve her şey çok güzel. Hatta geri dönmeyi bile istemiyoruz. Atlıları ve jandarmayı sahilde görmek güzel oldu. Burada bölgeyi kontrol etmeleri bizim için çok güzel. Kendimizi güvende hissediyoruz. Buraya gelenler için güvende olmak çok önemli. Yakışıklı insanlar ve güzel atlar. Moskova'da da aynı şekilde atlı birlikler var. Ben tüm tanıdıklarıma Türkiye'ye gelmelerini söyleyeceğim çünkü plajların güvende olduğunu söyleyeceğim. Jandarmanın sürekli yakınlarında olması güven verici. Herkese bu uygulama için çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için mutluyum" dedi.

'ATLAR İNSANLARA RAHATLIK VERİYOR'

Aleksey Kurapov (57) da şöyle dedi: "Benim için çok memnuniyet verici, atlar ve jandarmanın burada olması. Plajda atları görmek daha da güzel. Bizim orada da şehir merkezinde böyle atlı birlikler var. Atlar insanlara rahatlık veriyor. Burada güvende olduğumuz için mutluyuz. Gerçekten de çok güzel."

