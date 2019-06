DHA YURT BÜLTENİ - 2

Şanlıurfa'da ailelerin meydan kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki aile üyeleri arasında çıkan kürek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimlerini sağlayan iki ailenin bireyleri arasında dün, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ailelerin kavga ettiğini gören mahalle sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iki grubu güçlükle ayırdı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavga anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

-------------

Kadın ve çocuklar birbirlerine taş,sopa ve küreklerle saldırması

Sokak ortasında birbirlerini darp eden davulcular

Kavgada yaralananlar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

=====================

Mavi bayraklar göndere çekiliyor

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nca (FEE) belirlenen 33 kritere uygunluğuyla 2019 yılında da 202 mavi bayraklı plajıyla dünyada ilk sırada yer alan Antalya, bu yıl uluslararası denetim ağına alındı. Denetlenen ve kriterleri uygun olan plajlara 2019 yılı mavi bayrak ödülleri teslim ediliyor.

Dünyada en yaygın kullanılan ve halk nezdinde en çok kabul gören eko-etiket Mavi Bayrak, merkezi Danimarka'da bulunan FEE tarafından, her yıl yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler gibi başlıklarda toplam 33 kriter üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda veriliyor. Türkiye'de ise bu değerlendirmeyi FEE ile işbirliği içerisinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) gerçekleştiriyor. 2019 yılında Türkiye, mavi bayraklı plaj sayısında üçüncü olurken, kent bazında ise Antalya dünyada yine birinci oldu.

İLK MAVİ BAYRAK TÖRENLE GÖNDERE ÇEKİLDİ

Mayıs ayında açıklanan mavi bayraklı plajlar FEE ve TÜRÇEV tarafından yapılan denetimlerin ardından mavi bayraklarını teslim almaya başladı. 2019 yılının ilk mavi bayrakları Kundu'da bulunan IC Green Palace Hotel ve Venezia Palace Hotel'de törenle göndere çekildi. Törenlere Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Celil Gökçe, IC Hotels Genel Koordinatörü Nihat Tümkaya, Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Muzaffer Eken, TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, otellerin personelleri ve turistler katıldı.

MAVİ BAYRAK ÖNEMLİ MARKA

Mavi bayrağın önemine vurgu yapan Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, "Bu bayrağı gördüğünde turist ve denizi kullanan kişiler orada güvenli, sağlıklı yüzebileceğini biliyor. Çünkü özellikle Avrupa'da geçerliliği olan güvenilir bir marka. Aksu'da 27 tane 5 yıldızlı işletme, 35 bin yatak kapasitemiz var. Mavi bayraklı işletme sayımız 26. Bu Aksu sınırlarındaki plajlarda gönül rahatlığıyla yüzebilirsiniz anlamına geliyor" dedi.

ULUSLARARASI DENETİM AĞINDA

Bu yıl mavi bayrak ödüllerinin mayıs ayının ilk haftasında açıklandığını belirten TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatörü Lokman Atasoy, çoğunluğu Avrupa'da 50 ülkenin uyguladığı mavi bayrak için ekim-kasım aylarında başvuruların alındığını ve aday değerlendirmeleri yapıldıktan sonra ulusal ve uluslararası jüriye gönderilerek, mayıs ayında da her yıl ödüllerin açıklandığını söyledi. Açıklama sonrası işin bitmediğini belirten Atasoy, "Bayraklar teslim edilmiyor. Denetim prosedürü başlıyor. Antalya'da 2-3 ekip denetimleri gerçekleştiriyor ve plajlar için 33 kriteri yerine getirenlere mavi bayrakları teslim ediyoruz. FEE tarafından Antalya bu yıl uluslararası denetim ağına alındı ve denetimler haberli veya habersiz şekilde gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

ANTALYA BİRİNCİ, TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ

Lokman Atasoy, bu yıl Türkiye genelinde 463 plaj, 22 marina ve 15 yatın mavi bayrak ödülü almaya hak kazandığını söyledi. Sonucun başarılı ve her yıl üzerine koyularak ilerlendiğini belirten Atasoy, "Bu yıl plaj sayısı 4 tane arttı. Nitelik de çok önemli. Dolayısıyla bunu bir başarı olarak ifade edebiliriz ama bir taraftan da Yunanistan ve İspanya gibi rakip ülkeler var. Antalya'da 202 mavi bayraklı plajımız var. Geçen yıl 200'dü. Bu tabi bize altyapı ve kriterler konusunda sorumluluk yüklüyor. Antalya kent olarak değerlendirmede dünyada birinci sırada" dedi.

MAVİ BAYRAKLI ÜLKELER VE İLLER SIRALAMASI

2019 yılında Kuzey Yarımküre ülkelerinde toplam 3 bin 800 mavi bayraklı plaj bulunuyor. İspanya 566 plajla birinci, Yunanistan 515 plajla ikinci, Türkiye 463 plajla üçüncü sırada. Diğer ülkeler Fransa 395, İtalya 385, Portekiz 352, Danimarka 197, Hırvatistan 96, İrlanda 80, İngiltere 71 ve diğerleri 680.

Dünyada il sıralamasına 202 mavi bayrakla Antalya birinci. Diğer iller Valencia 135, Provence 108, Occitanie 107, Galica 107.

Bu yıl 202 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'de de birinci olan Antalya'yı 102 mavi bayrakla Muğla takip ediyor. Diğer iller İzmir 49, Aydın 30, Balıkesir 22, Çanakkale 13, Samsun 12, Mersin 8, Tekirdağ 7, Kocaeli 6, Sakarya ve Düzce 3, Ordu 2, Yalova, Kırklareli, Van ve İstanbul'da birer tane bulunuyor.

Görüntü Dökümü

------------

Sahilden detay görüntüler

Turstlerden detay görüntüler

Mavi bayrak çekilirken görüntü

Aksu kaymakamı Aydın Ergün nün konuşması

Lokman Atasoy röportaj

515 MB/// 04.44"

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

======================

Otomobil apatman bahçesine uçtu, sıkışan 2 kişi güçlükle kurtarıldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, apartman bahçesine düştü. Ters dönen aracın altında kalan 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Ünsal'ın kullandığı 16 BGR 84 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Yolun alt bölümünde kalan apartmanın bahçe duvarına çarpan araç, taklalar atarak bahçeye düştü. Otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışırken, sürücü Volkan Ünsal kendi imkanlarıyla çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta bulunan İlhan Özargın ve Celal Acar'ı 30 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden kurtardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bursa ve Çekirge devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmaları

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Olay yerinden detaylar

-Genel ve detay

Süre: 4.26dk Boyut: 496MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

====================

Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar

Muş'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yukarısızma köyünde cep telefonları çekmiyor. Geçtiğimiz yıllarda kurulmasına başlanan baz istasyonunun halen aktif hale getirilmemesi sebebiyle aldıkları cep telefonlarını kullanamayan köylüler, yüksek tepeler ile demir direkler üzerine çıkarak görüşme yapabiliyor.

Türkiye'de 4,5G kullanılırken, merkeze bağlı Yukarısızma Köyü'nde halen cep telefonu şebekeleri çekmiyor. Geçtiğimiz yıllarda köyde baz istasyonu kurma çalışmaları yapılarak, daha sonrasında istasyonun aktif hale getirilmemesinden ötürü şebeke problemi yaşayan köy halkı, çözüm bekliyor. Yaklaşık 40 hane, 200 nüfuslu köydeki yüksek tepeler ile demir direkler üzerine çıkan köylüler, köy içerisinden uzakta ve şebeke probleminin yaşanmadığı noktalarda, telefon üzerinden görüşme sağlamaya çalışıyor.

2017 yılında köyde tespit çalışması yapıldığını aktaran Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay, "2018 yılında baz istasyonu kuruldu. O günden bu yana herhangi bir fayda görmedik. Baz istasyonunun elektriğini de çektiler ama aktif hale getirmediler. Telefon şebekeleri köy içerisinden uzaktaki bazı noktalarda çekiyor. Evlerin içerisinde ise telefonları hiç kullanamıyoruz. Görüşme yaptığım firma, ödenek alamadıklarından işi yapmayacaklarını söyledi" diye konuştu

Şebeke problemi giderilmezse köy halkı olarak telefon kullanımını bırakacaklarını söyleyen Yavuz Kapşigay da, "Yetkililerden destek bekliyoruz. Hangi çağda yaşıyoruz?" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Köydeki elektrik ve baz istasyonu direğinden detay

-Köylülerin direk üzerinde şebeke aramasından detay

-Köylülerin direkten inişinden detay

-Telefonla görüşme yapabilmeyi deneyen köylülerden detay

-Köy sakinlerinden detay

-Yukarısızma Köyü Muhtarı Tahir Kapşigay Röp.

-Yavuz Kapşigay Röp.

-Köylülerin telefon bırakmasından detay

-Toprak üzerindeki telefonlardan detay

-Köylü ve baz istasyonu direğinden detay

(Süre: 03.41 Boyut: 166 MB)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

===================