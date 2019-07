DHA YURT BÜLTENİ - 2

Sel sularının ortasında kalan minibüsü iş makinesi kurtardı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Oltu-Narman karayolunu trafiğe kapatan sel sularının ortasında kalan minibüsü iş makineleriyle kurtarıldı.

Oltu ilçesinde dün saat 21.00 sıralalarında başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede sele dönüşen sağanak sebebiyle Oltu-Narman karayolunun 7'nci kilometresi ulaşıma kapandı. Trabzon'dan yüklediği eşyaları satmak için bölgeye gelen Hayri Polat idaresindeki minibüs suların ortasında kaldı. İçi dolu olduğu için bir süre sürüklenen minibüs daha sonra çamura saplanıp kaldı. Polat ve yanındaki eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen iş makinesi çamura saplanan minibüsü halatla çekerek kurtardı. Karayolları ekipleri su ve çamurla kaplanan yolu temizleyerek bir saat içerisinde yeniden ulaşıma açtı.

Sağnak yağmur sebebiyle ilçe merkezindeki Yasin Haşimoğlu Mahallesindeki zemin kattaki evleri su bastı. Vatandaşlar, "Her yağmur sonrası bu çileyi çekiyoruz kimsede bizim bu sorunumuza çözüm bulmuyor" dedi.

Evine yağmur suyu dolan Kadir Akyüz ise "Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulsun" diye konuştu.

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde, iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ten (37), bir daha haber alınamadı. Yapılan geniş çaplı aramalarda, Gök'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 6 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinde tarlada çalıştığı sırada, babası Bayram Gök ile tartışan zihinsel engelli Ümmet Gök, tarladan yürüyerek ayrıldı. Daha önce birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra döndüğü için ilk gün Gök ailesi durumu jandarmaya bildirmedi. Fakat 2 gün geçmesine rağmen Ümmet Gök evine dönmeyince ailesi, endişelenip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma, Ümmet Gök'e ait herhangi bir ize rastlamadı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Kemaliye ve Selendi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahalle çevresindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ümmet Gök'ün daha önceki kaybolmalarında bulunduğu yerler başta olmak üzere, mahalle sakinleri son görüldüğü yerlerde arama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile mahalle halkı, zihinsel engelli Ümmet Gök'ün bulunması için seferber oldu. Aramalarda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Havuç' isimli arama kurtarma köpeği de kullanıldı.

Öte yandan, babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ün, kendisine ait cep telefonunu da evde bıraktığı ve yanına hiçbir eşya almadığı öğrenildi.

Üniversiteli öğrenci elektrikli uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Rasim Aksoy, operatörlerinin yaşadığı iş kazalarının önüne geçmek için çift yönlü, otonom ve uzaktan kumandalı ağır iş makinesi projesi geliştirdi. İş makinesinin gerçek boyutunun 17'de biri ölçeğiyle maketini tasarlayan Aksoy, iş makinesini benzin ya da mazot ile değil elektrikle çalıştırarak doğa dostu hale getirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisi 3'ncü sınıf öğrencisi Rasim Aksoy, ağır iş makinesi operatörlerinin yaşadığı kazaların önüne geçmek ve operatörlerin kaza sırasında yaralanmaması için çift kepçeli uzaktan kumandalı iş makinesi projesi geliştirdi. 500 metreye kadar uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen iş makinesinin gerçek boyutunun 17'de biri ölçeğiyle maketini tasarlayan Aksoy, iş makinesini elektrikle çalıştırarak doğa dostu hale getirdi. Özellikle askeri amaçlı olarak düşünülen proje, uzaktan kumandası sayesinde hendekleri kapatıp mayınların etrafını kazarken operatörlerin canını tehlikeye atmadan işlemi gerçekleştirebiliyor. RF haberleşme sistemi ile internete gerek duyulmadan uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen iş makinesi, aynı zamanda sürekli yaptığı işleri hafızasına kaydederek otomatik olarak kendi yapabilir hale geliyor. Projesi ile Elektrik Mühendisleri Odası'nın düzenlediği yarışmaya katılarak 1'nci olan Rasim Aksoy, projesinin bir yatırımcı tarafından hayata geçirilmesini bekliyor.

"PROJEYİ İŞ KAZALARINDA OPERATÖRLERİ KORUMAK İÇİN YAPTIMö

Projeyi 6 ay gibi bir sürede tamamladığını belirten Rasim Aksoy, "Projenin amacı bütün iş makinelerini uzaktan kontrol edebilir ve mümkünse otonom hale getirmektir. Biz burada ekskavatör örneğini ele aldık. Operatör iş makinesine uzaktan komutlar veriyor. Step ve servi motorlar ve ya şuan da sistemde olan hidrolik sistemleri pozisyon bilgisi alabileceğimiz sensörlerle değiştirerek kaydettiğimiz veriler ile sürekli yapılan hareketleri otonom hale getirmek. Projeyi iş kazalarında operatörleri korumak amacıyla yaptım. Bütün iş makinelerine uygulanabilir bir sistem tasarladım ve bunu makete döktüm. Biz bu maketi 1'e 17 buçuk ölçeği ile tamamen gerçeği tasarlayarak yaptıkö dedi.

'AMACIMIZ ASKERİ UYGULAMALARDAKİ HENDEKLERİ KAPATMAK, MAYINLARI TOPLAMAK'

Proje hakkında bilgiler veren bölüm öğretim üyesi Doktor Ayetül Gelen, "Bu proje ile amacımız özellikle askeri uygulamalarda tehlikeli görevler olan açılan hendekleri uzaktan kumanda ile kapatmak, mayınların etrafını operatör olmadan kazmak ve bunu güvenli bir alana taşımak gibi işleri uzaktan kumandalı iş makinemiz ile yapabiliyoruz. Ayrıca maden ocakları gibi tehlikeli çalışma alanı olan yerlerde operatörün aracın içinde olmamasını sağlayarak oluşabilecek kazalardan yara almasını engellemiş oluyoruz. İş makinesinin sürekli yaptığı aynı eylemleri kaydederek makine uzaktan kumanda ile kontrol edilmese dahi o işi yapabiliyor. Günümüzde çevre kirliliği oldukça büyük bir sorun teşkil ettiği için biz elektrikli bir iş makinesi yapmak istedikö dedi.

Marmara'nın tütünü İnegöl'den

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Osmanlı döneminden bu yana üretimi yapılan tütün hasadı başladı. Marmara bölgesinin tütün yetiştiren 3 kırsal mahallesinden olan İnegöl'ün Çavuşköy mahallesi sakinleri tütün üretiminden geçimini sağlarken, ekim oranı yüzde 50 oranında düştü.

Bu yıl Çavuşköy'de 22 hane 200 dekarlık alanda tütün ekerken, her dönümden ortalama 100 kilo mahsul alınıyor. Gencinden yaşlısına kadar bütün ev halkı, sabah namazında tarlaya gidip hava ısınına kadar tütün kırıyor. Yağışların az olması nedeniyle verimin düştüğünü belirten üreticiler, fiyatlarında düşük olmasından endişe ediyor. Geçen yıla oranla üretim yapan çiftçilerin sayısının her geçen yıl azaldığını söyleyen üreticiler, tütün üretiminin daha da düşmemesi için fiyatların yükseltilmesini istiyor.

'BU SENE BEKLEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL'

Senelerdir tütün eken Emine Güldan, "Tütün hasadına başladık. Bu sene beklediğimiz gibi değil. Her sene tohum değiştiriyorlar. Verim düşüyor. Bizim tütünümüzün kökünde zümbül denen bir hastalık var. Tam verim alacağımız zaman elimizden alıyor. Bizde mağdur oluyoruz. Her şey pahalı. Kadınlarımız çok yoruluyor. Her şey onlarda bitiyor. Erkekler başka işler yapıyor. Tütün hasadını kadınlar yapıyorö dedi.

'TÜTÜN ERİYOR'

Her sene üretici sayısının düştüğünü belirten Perihan Çakır, "Biz tütün yapıyoruz ama hiç verim alamıyoruz. Çok ucuz gidiyor. Sözleşmelerde geçen fiyatlardan satamıyoruz. Tütünlerimiz verimsiz, kilo yapmıyor. Başka yaptığımız şeyler para etmiyor, mağdur durumdayız, mecburen dikiyoruz. Dikmesek para kazanamıyoruz. Köyün geçim kaynağı çoğunlukla tütünle karşılanıyor. Buğday, ayçiçeği de yapıyoruz ama onlarda topraklarımız çok verimli olmadığı için olmuyor. Çok eski zamandan beri köyümüzde tütün ekiliyor ama verimli değil, emeğimizin karşılığını alacak kadar para kazanamıyoruz. Mart ayında çimi ekiliyor. 2 ay çim yetişiyor. Sonra dikiyoruz. 1 buçuk ay kırımlarını yapıyoruz. Sonra kışın baskısını yapıyoruz ve sonra yerleştiriyoruz. Onları 13 ay boyunca işliyoruz. Toprağımız verimli olsa ve her tarafta suyumuz olsa biber, domates de yaparız. Her türlü mahsulü yaparız ama para kazanamıyoruz. Gübre ve mazot pahalı. Fiyatlar düşük olursa zaten seneye bunu da bırakacağız. Belki seneye 10 kişiye kadar düşecekö diye konuştu.

ÜRETİM YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Halil Çakır ise, "Yaklaşık 1 haftadır tütün hasadımız başladı. Ekim geçen seneye göre yüzde 50 daha düşük. Verdikleri fiyatlar bizi kesinlikle tatmin etmiyor. Her şeye gelen zammın yanında tütüne koyulan zam alakasız. Onun için de belki seneye köyümüzde tütün hasadı bitecek. Yani tütün ekimi bitecek. Biz biraz yüksek fiyat istiyoruz. Sadece tütüne değil, her şeye gerekiyor. Köylünün sahibi yok. Biraz daha fiyatları yükseltirseler, belki önümüzdeki seneler dönüm biraz daha yükselebilir. Şu şartlardan hiç memnun değiliz. Kendimizi bildik bileli tütün ekimi yapıyoruz. Bu sene 150-200 dönüm civarı ekildi. Geçen sene bunun 2 katıydı. Fiyatlar tatmin etmediği için düşüş var. Önümüzdeki sene dediğim gibi belki daha da aşağı düşecek. Ekimlerde verim olmadığı için dönümünden 100 kilo ya alırız ya almayız. Eski ürünlerimizde verim mükemmeldi. Şimdi verim düştü" ifadelerini kullandı.

Kars'ta 'Anadolu Peynirleri Buluşması'

Anadolu peynirleri Kars'ta tanıtıldı. 32 ile ait 47 çeşit peynirin yanısıra 25 firmanın ürettiği kaşar peyniri davetlilerin beğenisine sunuldu.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun girişimleri sonucu başlayan Kars kaşarı ve gravyerini tanıtım etkinliği Susuz ilçesinde yapıldı. 'Anadolu Peynirleri Buluşması 2019' festivaline ev sahipliği yapan Susuz, ziyaretçi akınına uğradı. Kars'ta 25 firmanın ürettiği kaşar peyniri aralarında İsviçre, Rusya, İtalya ve Gürcistan ile yurdun çeşitli illerinden davet edilen misafirlerin beğenisine sunuldu. Hangi peynirin hangi üreticiye ait olduğunu bilmeyen katılımcılar, kaşarları tattıktan sonra tadını, kokusunu, görünüşünü, tuz oranını ve beğenisini puanlayarak formlara doldurdu. Böylece kaşar üreticileri ürettikleri kaşardaki artı ve eksik yanlarını öğrenme imkanı buldu.

32 İLDEN 47 ÇEŞİT PEYNİR, SUSUZ'DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Susuz Belediyesinin ev sahipliğinde, Cilavuz Köy Enstitüsü Yerleşkesi'nde geçekleştirilen Anadolu Peynirleri Buluşmasına Gürcistan, Kars ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun farklı 32 ilinden gelen peynir üreticisi, 47 çeşit peynirlerini sergiledi.

Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve davetlilerin de katıldığı festivalde Susuz'a özgü yöresel yemekler ikram edildi. İmece usulü yapılan kahvaltının ardından Boğatepe köyü ve Susuz mutfağı da davetlilere tanıtıldı.

Vali Öksüz ve beraberindekiler peynir stantlarını gezerek sergilenen peynirleri tadarak bilgi aldı. Katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekti. Süt ve peynir üreticilerinin yanı sıra bilim insanları, aşçılar ve şefler, kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Anadolu'nun çeşitli peynirlerini tatma imkanı buldu. Katılımcılar sergilenen peynirlerin ayırt edici özellikleri hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

KATILIMCILAR DÜNYADAKİ PEYNİRCİLİĞİ ANLATTI

Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mitat Şahin, İsviçre Emmantaller Peynirciler Birliği Ustası ve Eski Başkanı Andreas Bigler, İsviçre'deki geleneksel peynirlerin uluslararası satışa hazırlanma sürecini anlattı. Ardında da Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı, Çalışma Grup Sorumlusu Halil Apaydın, 'Gıda Hijyeni, Geleneksel Ürünler ve İstisnai Uygulamalar' konusunda bilgi verdi.

HER YÖRENİN PEYNİRİ TADILDI VE TANITILDI

Etkinlik kapsamında Kars'a gelen misafirler için Ani ve Çıldır ile Boğatepe köyü mandıra gezileri düzenlendi. Ardında da katılımcılara Boğatepe Köyü Kültür Evinde Boğatepe Kahvaltısı, öğlende Susuz ve Boğatepe köyüne özgü yemek ikram edildi.

ANADOLU PEYNİRLERİNİ TATTILAR

Öte yandan peynir festivaline katılan katılımcılar, etkinlik alanında, Bastırık, Karapınar küflü peyniri, Ermenek tulum peyniri, Konya Kargı tulum peyniri, Çorum Ezine beyaz peyniri, İzmir tulum peyniri, Erzincan tulum peyniri, Muş kaşarı, İsli Çerkes peyniri, Adapazarı Divle obruk peyniri. Kars kaşar peyniri, Kars gravyeri, Hakkari Lavaş peyniri, Erzincan eski kaşar peyniri, taze kaşar peynir, Kars ve Ardahan yerel-geleneksel peynirleri, Coğrafi İşaretli Kars Kaşar Peyniri, Ardahan Gorcola Peyniri. Ardahan Tel Peyniri/ Türkmen Saçak Peyniri, Çeçil Peyniri, Lor Peyniri, Şor, Çoma şoru – çökelek, Boğatepe Gravyeri (Slow Food Presidium) Kars Gravyeri, Taze Kaşar Peyniri, Göbek Peyniri, Malakan Peyniri, Eski Kaşar Peyniri, Nisan Kaşarı Peyniri, Motal Peyniri, Tuluk Peyniri, Bidon Tulum Peyniri, Kars Çakmak Peyniri, Kelle Peyniri, Çanak Peyniri ve Karın Yağlı peyniri gibi peynirleri tatma ve tanıma fırsatı buldu.

