DHA YURT BÜLTENİ-2

1)YERLEŞİM ALANININ YAKININDA YANGIN ÇIKTI

İZMİR'in Konak ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın olan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin çalışmaları sonucu, yangın yaklaşık bir saat içerisinde tamamen söndürüldü.

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Çınartepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ve 2 itfaiye aracı yangına müdahalede bulundu. Yerleşim alanının yakınında çıkan yangın paniğe neden olurken, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın çevredeki evlere sıçramadan tamamen söndürüldü. Öte yandan, 2 gün önce aynı bölgede yangın çıkmış ve güçlükle kontrol altına alınmıştı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR

2)OTEL ODASINDA ŞÜPHELİ ÖLÜM

İZMİR'in Konak ilçesinde, 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder (48) odasında ölü bulundu. Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün saat 02.00 sıralarında Basmane semti 1366 sokakta hizmet veren bir otelin çalışanı, otelde kalan Bayram Önder'den bir süredir haber alamadıklarını, kaldığı odanın kapısını defalarca çalmalarına rağmen Önder'in kapıyı açmadığını ve odasından kötü kokular geldiği yönünde polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine söz konusu otele gelen ekipler, yedek anahtar yardımıyla otel odasına girdiklerinde Önder'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 20 gündür otelde kaldığı öğrenilen Bayram Önder'in şüpheli ölümü nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri, Önder'in odasında geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Önder'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bayram Önder'in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

İZMİR

3)MANİSA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN FIRLAYAN KİŞİ ÖLDÜ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI



MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilden fırlayan Metin Çalışkan (39) hayatını kaybetti, sürücü Seda Dönmez (42) ağır yaralandı.

Kaza, 21.30 sıralarında Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Manisa istikametine giden Seda Dönmez yönetimindeki 45 ET 457 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 20 metre savrulan otomobildeki Metin Çalışkan araçtan fırladı. Sürücü Dönmez ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile otomobilde sıkışan Dönmez'i araçtan çıkardı. Ambulansa alınan yaralılardan Metin Çalışkan, Celal Bayar Üniversitesi Hafza Sultan Hastanesi'ne, Dönmez ise Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çalışkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Dönmez'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Mimarsinan Bulvarı tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

MANİSA

4)BALIK TUTMAK İÇİN GİTTİĞİ GÖLETTE BOĞULDU

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, balık tutmaya gittikleri gölete giren Rafet Turgut (38), boğuldu. Turgut'un cesedi ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonucu bulundu. Turgut'un babası Memiş Turgut ise arama çalışmalarını göl kenarındaki bir taşa oturarak izledi.

Gerede ilçesinde oturan 8 kişi, Yeniçağa'nın Dereköy mevkinde bulunan gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre saat 20.00 sıralarında alkol almaya başlayan 8 kişiden Rafet Turgut ve bir arkadaşı gölete girdi. Bir süre sonra Turgut'un göletten çıkmadığını fark eden arkadaşları, göl kenarında telefon çekmediği için Dereköy merkezine giderek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göletin kıyıya yakın bölgelerinde arama yapan ekipler, Turgut'u bulamayınca durum, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı balık adamlar botla gölde tarama yaptı. Bu sırada Turgut'un babası Memiş Turgut, arama çalışmalarını büyük üzüntü içinde göl kenarındaki bir taşa oturarak izledi. Turgut'un arkadaşları da gölete girdiği noktayı tarif ederek ekiplere yardımcı oldu. Turgut'un cansız bedeni saat 01.00 sıralarında gölete girdiği noktadan yaklaşık 3 metre uzaklıkta bulundu. Dalgıçlar tarafından göletten çıkarılan Turgut'un cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YENİÇAĞA(Bolu)

5)KONYA'DA KOMŞULARIN SİLAHLI KAVGASI: 1'İ ÇOCUK, 3 YARALI

KONYA'nın Çumra ilçesinde aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 3 kişi silahla yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde meydana geldi. Yüksel Ö. (59), iddiaya göre aralarında husumet bulunan komşusu Hüseyin S. ile dün belirlenemeyen nedenle kavga etti. Diğer komşuların araya girmesiyle kavga sona erdi. İki komşu bugün yeniden kavga etti. Kavga sırasında Yüksel Ö.'nün birlikte yaşadığı öne sürülen Şükran Y.(49), Hüseyin S.'nin yüzüne biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen Hüseyin S., evinden pompalı tüfeği alıp geri döndü. Hüseyin S.'nin rastgele ateş açması sonucu Yüksel Ö., Şükran Y. ve Şükran Y.'nin torunu Mahmut Efe I. (2), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hüseyin S. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

KONYA

6)ANTALYA'DA JENNİFER LOPEZ RÜZGARI

DÜNYACA ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, "Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi. ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamındaki konseri için saat 21.50'de sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lopez'i izlemek için hayranları saatler öncesinde otele geldi. Otel girişinde bilet kontrolü yapılan izleyenler daha sonra konser alanına geçti. Birçok kişi, konser alanı girişinde hazırlanan özel köşede Jennifer Lopez'in posterinin önünde fotoğraf çektirdi. Konserinde hareketli şarkılara yer veren Lopez'e dansçılar da eşlik etti. Konserinde iki kez kostüm değiştiren Lopez, seslendirdiği şarkılarla alandakileri coşturdu. İzleyenler, konser boyunca sanatçının tüm şarkılarına eşlik edip dans etti. Pek çok izleyen konser sırasında selfie çekti, sosyal medya hesaplarından da canlı yayın yaptı.

'TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM'

Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.

KIM KARDASHIAN GELMEDİ

Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

AYAKTA DİNLEYENLER 7 BİN TL ÖDEDİ

Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL öderken, konser için ayrılan 28 locanın fiyatları ise 50 bin Euro'ya kadar çıktı.

Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev aldı. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez'in isteği üzerine Antalya konserinde 800 ışık kullanıldı.

ARAÇTA PAYLAŞTI

Jennifer Lopez, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından dün sabaha karşı özel uçakla Antalya'ya geldi. 90 kişilik özel ekibiyle 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e gitti. Çocuklarıyla birlikte Antalya'ya gelen Lopez, kendisini havalimanından alan özel araçta çekilen bir kareyi Instagram'dan paylaştı. Lopez'in oğlu dizinde uyurken, kızının ise aracın camında etrafını izlediği görülüyor. 5 yatak odası ile özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villada konaklayan Lopez'in konser saatine kadar villasında dışarı çıkmadığı belirtildi. Jennifer Lopez, yarın Antalya'dan ayrılacak.

ANTALYA

7)SİVAS'TA SERDAR ORTAÇ, HAYRANLARIYLA BULUŞTU



SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali' sona erdi. Festivalin son gününde Serdar Ortaç hayranlarıyla buluştu. Kongre Müzesi Bahçesinde düzenlenen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Ortaç söylediği şarkılarla ve sahne performansıyla Sivaslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konser sonunda askerliğini Sivas'ta yapan Serdar Ortaç'a Sivas Valisi Salih Ayhan Ortaç'ın askerlik fotoğrafını ve Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Pulu'nu hediye etti.

SİVAS

