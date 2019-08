DHA YURT BÜLTENİ-2

BURSA'DA DEPO VE TEKSTİL ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI 19 MAYIS GÜNDEMİ

1)ALEVLERİN ORTASINDA KALAN GÜVERCİN YARALI KURTARILDI

BURSA'da bir depoda çıkan ve bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan bir güvercin ise yaralı kurtarıldı. Merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Kaymak Sokak'taki iki katlı depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki tekstil atölyesine sıçradı. Atölyede bulunan kumaşların ve kimyasal maddelerin tutuşmasıyla alevler tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre sakinlerinin korku dolu gözlerle izlediği yangına 50 itfaiye eri, 10 itfaiye aracıyla dört bir yandan müdahale etti. İtfaiye ekipleri çevredeki iş yerlerinin çatılarına da çıkarak alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasına engel olmak için yoğun çaba sarf etti.

GÜVERCİN YARALI KURTARILDI

Yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da fabrikada herhangi bir canlı olup olmadığını kontrol etti. Alevlerin arasında kalan güvercin, ekipler tarafından yaralı kurtarıldı. Güvercin, bir vatandaş tarafından tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-İtfaiye ekiplerinin merdivenle havadan müdahalesi

-Yaralı güvercin detay

-Vatandaş röportaj

-Vatandaşın güvercinle ilgilenmesi

-Çevredekilerin yangını izlemesi

-Genel, detay görüntü

Süre: 06.36DK Boyut: 738MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

=================================================

2)GAZİANTEP'TE TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

GAZİANTEP'te, tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürülürken, atölyede hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kılıç'a ait tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi işçiler yaptı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Olay yeri

İtfaiye araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 151 MB

=================================================

3)ADANA OTOGARI'NDA UNUTULAN ÇANTA, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA Merkez Otogarı'nda polis noktasının yaklaşık 15 metre uzağına bırakılan bond tipi çanta, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Uzman ekip tarafından fünye ile patlatılan çantanın boş çıkması herkesi rahatlattı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde bulunan Adana Merkez Otogarı'ndaki polis noktasının yakınında meydana geldi. Otogarda devriye görevinde bulunmak üzere noktadan çıkan polisler, kendilerine yaklaşık 15 metre uzaklıkta sahipsiz bond tipi çanta görünce, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Çantanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, yakındaki peronlarda otobüs giriş-çıkışını kapattı. Olay yerine sevk edilen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin fünye ile patlattığı çanta, boş çıktı. Bazı vatandaşlar, canını hiçe sayıp, uzaktan da olsa ekiplerin çalışmasını merakla izlerken, çantanın boş çıkması herkese rahat bir nefes aldırdı. Polislerin çanta üzerinde yaptığı incelemenin ardından peronlardaki seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü

------------------------

Olay yerinden görüntü

Polis noktasından görüntü

Şüpheli çantadan görüntü

Güvenlik şeridinden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Polis aracından görüntü

Özel kıyafetli uzman polisin çantanın yanına gidişi

Çantanın fünye ile patlatılma anından görüntü

Patlatılmış çantadan görüntü

Otogarın dış görüntüsü

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

===================================

4)KARS'IN TARİHİ MEKANLARINI LAZERLE AHŞABA İŞLEDİ

KARSLI Yavuz Güney, kentin tarihi mekanlarını ahşaba işledi. Tablo, biblo, anahtarlık, saat, defter ve albüm gibi birçok ürüne Kars'ın tarihi güzelliklerini lazerle resmeden Yavuz Güney, "Gelen misafirlerimiz ve yerli halkımız büyük rağbet gösteriyor. Misafirlerimiz bu hizmetimizden son derece memnunlar" dedi. Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'ndeki işyerinde yaklaşık 3 yıldan beri ahşap üzerine lazerle işlemecilik yapan Yavuz Güney, ahşap defter ve albüm, duvar saati, özel ahşap aynalar, yakma usulü yazı, çerçeve çeşitleri, tablo, özel fotoğraf albümü gibi eşyalar üretiyor. Tamamen ahşap ürünler yapan Güney, bu ürünlerin üzerine de Kars'ın tarini mekanlarını lazerle işliyor. Güney, "Yaptığım amşap ürünlerin üzerine Kars'ın tarihi güzelliklerini işlemeye çalışıyorum. Gelen misafirlerimiz ve yerli halkımız büyük rağbet gösteriyor. Misafirlerimiz bu hizmetimizden son derece memnunlar. Bu da bizi çok memnun ediyor. Müşterilerimizin özel istekleri üzerine de çalışmalar yapabiliyoruz. Hatıralarını ahşabın üzerine işleterek ölümsüzleştiriyorlar. Sosyal medya sayfalarımızdan da il dışına bile ürün gönderiyoruz" dedi. İşyerinde bulunan 'fütüvvet ağacı'yla ilgili de bilgi veren Yavuz Güney, Hasan Harakani Hazretlerinin belirlemiş olduğu yolu anlattığını İfade etti.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İşyerinden genel ve detaylar

-İşyerinde satılan ürünler

-İşyeri sahibi Yavuz Güney ile röp

-Lazerle yazının ahşaba işlenmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

(Süre: 6 dk 35 sn, Boyut: 717 MB)



=========================================================

5)SURİYELİ GENÇ, YOLDA BULDUĞU PARA DOLU CÜZDANI SAHİBİNE TESLİM ETTİ

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu genç, yolda bulduğu para dolu cüzdanı, sahibine teslim etti.

Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde yaya olarak yürürken içinde 2 bin 750 TL ve kredi kartları olan bir cüzdan bulan Suriye uyruklu Muhammed Musa(28), polis karakoluna gitti. Ekipler, cüzdan içinden çıkan kimlikten harekete ederek sahibine haber verdiler. Parayı bulan Suriye uyruklu genç, cüzdanı, sahibi Fatih Yılmaz'a teslim etti.

Olayı anlatan Suriyeli genç, kaldırımda yürürken bulduğu cüzdanı alıp polis ekiplerine teslim ettiğini söyledi.

Paranın sahibi Fatih Yılmaz, çalıştığı mobilya firmasına ait emanet paranın içinde olduğu cüzdanının bulunmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, parayı bulan gence teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Genel görüntü

-Açıklamalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

=========================================================

6)VALİ BİÇTİ, KÖYLÜLER ALKIŞLADI

ERZURUM Valisi Okay Memiş, Pasinler ilçesinin Altınbaşak köyünde tarla biçti. İlk kez bindiği biçerdöver ile buğday tarlasına giren Vali Memiş 40 dönümlük tarlanın yaklaşık 300 metresini biçti. Köylüler merakla izledikleri Vali Memiş'i iş bitiminden sonra alkışladılar. Pasinler Ovası'na hayran kaldığını belirten Memiş, "Çok bereketli topraklarımız var" dedi.

Beraberinde Pasinler Kaymakamlığına vekaleten bakan Köprüköy Kaymakamı Murat Öztürk, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli İl Tarım Müdürü Osman Akar ile birlikte ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Altınbaşak köyüne gelen Vali Okay Memiş, tarlada köylüler tarafından karşılandı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Memiş daha sonra biçimi yapılacak tarlaya gitti. Buradaki hazır bekleyen biçerdöver makinesine binen Vali Memiş 40 dönümlük tarlanın 300 metresini biçti. İş bitimi biçerdöver makinesinden inerken köylüler tarafından alkışlanan Vali Memiş tarla sahibi ve biçerdöver makinesinin sahibinden yevmiye istedi.

Pasinler Ovası'nın muazzam ve büyüleyici bir yere benzeten Vali Oktay Memiş, deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Pasinler Ovasını, Çukurova'ya benzetti. Bu yıl diğer bölgelere nazaran iklim şartları nedeniyle hasada geç başladıklarını vurgulayan Memiş, "Bizim buğdayımızın kalitesi ve aroması, toprağımızın mineral yapısından dolayı çok kaliteli. Çok talep gören bir buğdayımız var. Toplamda Türkiye'deki hububatın yüzde 2'si özellikle Pasinler ve DAPHAN Ovasın olmak üzere Erzurum'da üretiliyor. Sulamayla ilgili eksikliklerimiz var ve onları değerlendiriyoruz. Alvarlı ve Söylemez Barajının hayata geçmesiyle beraber bu ovanın tamamını sulayacağız. Yani adam diksek burada büyür. Öyle bir mineral ve toprak yapısı var" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 80 ton civarında Pasin Ovasındaki çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği sağladıklarını hatırlatan Memiş, "Çünkü biz çiftçimize inanıyoruz. Pasinler ve Erzurum çiftçisi çok çalışkan ve toprağına bağlı. Yapılan işin bir de hayvancılık boyutu var tabi. Yaklaşık 80 bin civarında büyükbaş, 45 bin civarı da küçükbaş hayvan varlığı var. Hedefimiz bir ya da iki yıl içerisinde en az 100 bin büyükbaş hayvan varlığı. Çünkü bu ova bunu rahatlıkla karşılayacak potansiyelde. Çiftçilerin yanındayız. Bize aktarılan kaynakları sayın cumhurbaşkanımızın ilimize sağladığı imkanları biz de sizin ayağınıza getireceğiz, para kazanmanızı ve istihdam sağlamanızı sağlayacağız. Biçerdöveri de kullandık, tabi ki teknolojik bir şey. Hayatımda ilk defa kullandım bu aleti. Yukarıdan o buğdayın kalitesi ve yoğunluğu çok güzeldi" dedi.

Vali Okay Memiş daha sonra Ayçiçek tarlası, salata ve domates serası ile bir çiftlikte büyükbaş hayvanlarını gezerek üretici ve besicilerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Valiyi tarlada karşılayan köylüler

-Valinin köylülerle tarlada yürümesi

-Valinin biçerdöver makinesini kullanarak tarla biçmesi

-Vali biçerdöver makinesinden inerken köylülerin alkışlaması

-Valinin biçerdöver makinesi ve tarla sahibinden yevmiye istemesi

-Valinin açıklaması

-Ayçiçek tarlasına bakması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

(Süre: 6.08 Dk/ 675 MB)