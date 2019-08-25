Dha yurt bülteni-2

1)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

Konya'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aziz G. (30) idaresindeki 42 FMR 60 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ayşegül Göksel'e (20) çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya ve ileriye savruldu. Kazada ağır yaralanan Göksel'in yardımına çevredekiler koştu. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ayşenur Göksel'in dalgın bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı, hızla akan trafikte başka araçlarında kendisine vurmamak için yavaşladığı görülüyor.

Ayşegül Göksel, olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Aziz G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Trafik raporlarında genç kızın yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu nedenle de kusurlu olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

Genç kızın yolun karşısına geçmeye çalışması

Genç kıza otomobilin çarpması

Genç kızın ambulansa alınması

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

======================================================

2)ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN GENÇ CANINDAN OLDU

BURSA'da, 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, 02.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Burak Filiz'e (22), İzmir istikametinden Bursa yönüne giden 16 RAP 95 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Burak Filiz, bariyerlere çarparak refüje düştü. Filiz'e çarpan ve ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Filiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Burak Filiz'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 50 metre geride üst geçidin olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------------

-Gencin cansız bedeninden ve çantasından detay

-Üst geçit detay

-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması detay

-Gencin ayakkabısından detay

-Olay yeri detay

-Genel, detay görüntü

Süre: 2.40 Boyut: 300MB

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN- Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

=====================================================

3)MEÇHUL ASKER ANITI MADDE BAĞIMLILARININ MEKANI OLDU

KARS'ta şehitler anısına yaptırılan 'Meçhul Asker Anıtı' ile Şehit ve Gazi Aileileri Dernekleri binası sahipsiz kaldı. Madde bağımlıların mesken tuttuğu alanı çevreleyen bahçe duvarları yıkık, bankları ot bağlamış durumda. 1855 yılındaki Kars Zaferi'nin 100'üncü yılı sebebiyle tüm şehitler anasına Meçhul Asker Anıtı inşa edildi. 1955 yılında döremin Valisi Muhlis Babaoğlu tarafından temeli atılan anıt, 1967 yılında Belediye Başkanı Arif Taşçı tarafından 10 metre yükseklikte gri renkli kesme taştan yapıldı. Tüm şehitler anısına yapılan anıtın hemen yanına Şehit ve Gazi Aileileri Dernekleri binası inşa edildi. Bir süre aktif olarak hizmet veren anıt ve dernek binası daha sonra sahipsiz kaldı. Tabelası sökülen anıtın duvarları birbirinden çirkin yazılarla dolduruldu. Kullanılmayan dernek binasının hali de içler acısı. Duvarları yazılarlar kirletilen binanın içerisi de harabeyi andırıyor. Bahçe duvarlarında korkulukları olmayan bölgede bankları ot bağladı. Vatandaşlar, madde bağımlıların mekanı haline gelen anıt ve dernek binasına bir an evvel sahip çıkılmasını istedi.

Görünt Dökümü

---------------------------

-Binadan dış görüntü

-Bahçe ve duvarlarına yazılan yazılar

-Meçhul asker anıtı ve duvarlarındaki yazıları

-Tabelası

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

(Süre 3 dk 44 sn, Boyut: 537 MB)

=====================================================

4)BABASINI ÖRNEK ALDI, HURDA PARÇALARINDAN KAPLUMBAĞA HEYKELİ YAPTI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı babası Mervan Altınorak'ı örnek alan lise son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak(19), kullandığı hurda malzemesi ile 50 kilogram ağırlığında kaplumbağa heykeli yaptı.

Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu lisesi son sınıf öğrencisi Dilara Altınorak, uzun zamandır mozaik ve heykel sanatı ile uğraşan babası Mervan Altınorak'ın(50), çalışmalarını yakından takip etti, bazen de yardımcı oldu. Zaman içerisinde babası gibi sanatçı olmak isteyen Altınorak, hurda malzemeleri kullanarak önce iki tane kelebek ve küçük bir su kaplumbağası yaptı. Daha sonra da mesleğe duyduğu sevgi ile bu defa da hurdalardan kara kaplumbağası yaptı. Kaplumbağayı yapmak için aralarında dişli, zincir, vida, araba bujisi, fren balatası olmak üzere yaklaşık 800 parça hurda kullandığını söyleyen Dilara Altınorak, "Babamı örnek aldım. Yaptığı çalışmaları yakından takip ettim. Babam gibi bir sanatçı olmak için kolları sıvadım ve 20 günlük bir çalışma ile kara kaplumbağası yaptım. Şimdi sırada kartal heykeli var ve daha sonra da hurda malzemeleri ile daha farklı eserler yapacağımö dedi.

HEDEFİ YURT DIŞINDA GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ALMAK

Lise eğitimini tamamladıktan sonra hedefinin yurt dışında güzel sanatlar eğitimi almak ve Türkiye' de hurda sanatının yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu söyleyen Altınorak, geleceğin heykel sanatçısı olmayı hedeflediğini belirtti. Kızının çalışmasından memnun olduğunu söyleyen babası Mervan Altınorak, "Dilara sürekli beni izledi ve kısa sürede hurda parçaları ile heykel yapmayı öğrendi. Kaplumbağa heykeli yaparak bir başarıya imza attı, gelecek vaad ediyorö dedi.

Görüntü Dökümü.

--------------------------------

-Heykel çalışmasından detay görüntüler

-Kaynak yaparken-

-Temizlik yaparken

-Hurda parçalarını keserken

-Çekiçle döverken

-Keserken

-Kaynak çalışması

-Kullanılan hurdalar yakın plan

-Çalışması tamamlanan kaplumbağa

-Kaplumbağadan detaylar

-Kaplumbağayı ölçerken

-Dilara'nın konuşması

-Babasının konuşması

SÜRE: 3'33', BOYUT: 397 MB

Haber, Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),-

