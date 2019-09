Dha yurt bülteni - 2

Eğlencede korkunç son; 7'nci kattan düşüp ölen arkadaşlarını bırakıp, kaçtılar

Karaman'da evinde 3'ü kız, 5 arkadaşıyla birlikte alkol alan Berat Özçınar (24), 7'nci kattan merdiven boşluğuna düştü. Özçınar'ın öldüğünü anlayan arkadaşları ise paniğe kapılıp kaçtı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Urgan Mahallesi 2269 Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katında oturan Berat Özçınar, 5 arkadaşıyla birlikte evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra daireden çıkan Özçınar, merdivenlerin demir korkuluğundan tutunurken dengesini kaybedip, boşluğa düştü. Beton zemine çakılan Özçınar, yaşamını yitirdi. Özçınar'ın yanına inen arkadaşları, öldüğünü anlayınca korkup kaçtı.

Gürültüyü duyup, dışarı çıkan bina sakinleri, Berat Özçınar'ı kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Özçınar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis yaptığı araştırmada, Berat Özçınar'ın birlikte alkol aldığı arkadaşlarından H.S.'yi evin yakınında beklerken yakaladı. Alkolün de etkisiyle korkup kaçtıklarını ifade eden H.S., "3 kız, 3 erkek arkadaş evde alkol alıp eğleniyorduk. Berat'a ayran falan içirdim. Daha sonra Berat dışarıya çıktı. Niçin çıktığını da bilmiyorum. Ben de arkasından gittim. Berat'ı merdivenin demir korkuluklarından tek eliyle tutunmuş halde gördüm. Sonra dengesini kaybedip düştü, elinden tuttum ama kurtaramadım. Berat'ın öldüğünü gören diğer arkadaşlar korkup kaçtı. O arkadaşların şu an tam kim olduklarını hatırlamıyorum" dedi.

H.S. ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Berat Özçınar'ın cansız bedeni de otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, gece evde bulunan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu şüphelisinin araçtan atlama anı güvenlik kamerasında

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçan iki şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonunda yakalandı. Kovalamaca sırasında bir şüphelinin elindeki uyuşturucu dolu poşetle araçtan atlayıp yaya kaçmaya çalışması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ö.D. ve C.S.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Şüpheliler Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ne geldiğinde polis ekiplerini fark etti. Cadde ve sokaklarda süren kovalamaca sırasında şüphelilerden C.S., elindeki uyuşturucu dolu poşetle seyir halindeki otomobilden atladı. Yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalkan C.S., elindeki poşetle kaçmaya başladı. Narkotik ekipleri otomobilden atlayan C.S. ile sürücü Ö.D.'yi gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelinin yanındaki poşette ve araçlarında yapılan aramada 981 uyuşturucu hap, 1 kilo 365 gram skunk, pompalı av tüfeği ve kurusıkı tabancayla, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

ATLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan narkotik ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden C.S.'nin seyir halindeki otomobilden atlaması, yerde yuvarlandıktan sonra elindeki poşetle kaçmaya çalışması ve polis ekiplerince yakalanması anbean görülüyor.

Trabzon kuymağına rakip 'kakışlı kuymak'

Gümüşhane'de, Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetlerinden 'Trabzon kuymağı'na rakip, mısır unu ve peynir kullanmadan, süzme yoğurt, un ve tereyağıyla yapılıp müdavimlerinin damak zevkine sunulan, 'kakışlı kuymak', ilgi görüyor. Kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden adını alan farklı lezzet, turistlerin yanı sıra müşterilerinden de tam not alıyor.

Gümüşhane'de yer alan Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi Özdenoğlu Konağı'nda, bir yandan aşçılık eğitimi alırken, bir yandan da kentin yöresel lezzetlerini konağın misafirleriyle buluşturuyor. Öğrenciler, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini gösteriyor. Peynir ve mısır unu kullanılmadan, un ve süzme yoğurtla yapılıp tereyağıyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinden kakışlı kuymak, Trabzon kuymağına da rakip olarak gösteriliyor. Farklı lezzet kakışlı kuymaktan tadanlar, bu lezzeti 'Trabzon kuymağı'na kıyasla, daha ekşi bulup, hafif olduğunu söylüyor. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymak adını ise tereyağını döktükten sonra kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden alıyor.

'PEYNİR VE MISIR UNU KULLANILMIYOR'

Özdenoğlu Konağı Usta Öğreticisi Aytunç Tonyalı, kakışlı kuymağın ilgi gördüğünü belirterek farklı damak tadı olan yemek çeşidinin un, süzme yoğurt ve sıcak su ile tencere karıştırılıp yapıldığını söyledi. Tonyalı, "Tencereyi ocağın üzerine alıp katılaşıncaya kadar pişiriliyor. Ardından başka bir tencerede yakma kıvamına getirilerek eritilen has tereyağı pişen kuymağın üzerinde gezdirilerek müşterilere ikram ediliyoruz. Daha çok kahvaltılarda tüketilen Kakışlı Kuymak'ın ismi ise tereyağını döktükten sonra kaşıkla üstüne yapılan kakma hareketinden geliyor. Kakışlı kuymağı, bilindik kuymaktan ayıran en önemli özellik ise yapımında peynir ve mısır unundan hariç, normal un ve süzme yoğurt kullanılması. Damaklarda farklı bir tat bırakan ve diğer kuymağa göre daha hafif ve yemesi de bir o kadar kolay olan bu lezzet, gelen müşterilerden tam not alıyorö dedi.

'HAFİF VE DAHA YUMUŞAK'

Kakışlı kuymağı ilk defa tadan İsmail Can Koca, diğer kuymağın tadını bildiği ve Kakışlı kuymağın daha hafif olduğunu söyleyerek, "Kakışlı kuymak, daha hafif ve yumuşak. Diğeri gibi yedikçe boğmuyor insanı. Buraya özgü bir tat belli. Diğer kuymakta peynir var ama bunda yok. Onun için biraz daha yumuşak oluyor. Tat olarak da diğerine göre biraz ekşi ama bu da kendine has özelliğinden kaynaklı bir durummuş. Benim baya hoşuma gitti. Herkese öneriyorum. Gümüşhane'ye gelen herkes kesinlikle denemeliö diye konuştu.

Pozantı'da arıcıların yüzü gülüyor

ADANA'nın Pozantı ilçesine bağlı Karakışlakçı Mahallesi'nde sezonun ilk bal sağımı yapıldı.

Yaklaşık 45 ailenin arıcılıkla uğraştığı mahallede, 13 bin kovandan 100 tona yakın bal bekleniyor. 2 bin rakımlı bölgede keven ve kekik karışımı zengin bitki ve çiçek ürünü olan balın kilosu 35 TL'ye kadar alıcı buluyor. Mahalle Muhtarı Harun Yetkin, "Mahallemizde arıcılık 1970'li yıllarda 3-5 hane tarafından yapılmaya başlamış, ilerleyen yıllarda bu sayı artarak devam etmiş ve şu anda irili ufaklı yaklaşık 45 haneye ulaşmıştır. Mahallemizde yaklaşık 13 bin kovan arılı koloni var ve bu kolonilerden sezonda 100 ila 120 ton arası bal üretimi yapmaktayız. Arıcılarımızda üretim konusunda sıkıntı yok fakat satış konusun da sıkıntılı. Merdiven altı üretimi yapan, bal ile alakası olmayan sözde ballar arıcılarımızı çok zor durumda bırakıyor. Yetkililerden bu konuda yardım beklemekteyizö dedi.

TEMEL HEDEFİMİZ ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK

Karakışlakçı Mahallesi olarak çalışıp üretip kendi ayakları üzerinde durmak istediklerini belirten Yetkin, "Devletimize yük olmak istemiyoruz. Çok çalışarak kendi ayaklarımız üzerinde durmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bir tek balımızla değil, çileğimiz ve kirazımızla da ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu güzellikleri üst üste koyduğumuzda ortaya şu sonuç çıkıyor, çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak, üretmek, üretmek ve daha çok üretmek. Çalışıp üreten, devlete yük olmayan, hizmet akışı yönünden çalışıp üretip ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan köylerin bir adım önde olması lazım diye düşünüyorumö dedi.

