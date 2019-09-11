Dha yurt bülteni - 2

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 3'ü ağır 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Muğla-Fethiye karayolu Gazi Bulvarı girişinde meydana geldi. Dalaman'dan Ortaca ilçe merkezi yönüne giden 48 S 5561 plakalı, lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 48 EG 985 plakalı damperli kamyon kavşakta çarpıştı. Sol yanından aldığı darbeyle minibüste ağır hasar oluştu. Servisteki 10 öğrenci ise kazada yaralandı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtilerken, ihlali hangi sürücünün yaptığı belirlenemedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Ercan KAYLI/ DALAMAN (Muğla),

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Ailesiyle parkta yaşayan bebeğin tedavisi için gerekli ayakkabısı alındı

Bursa'dan İzmir'e gelen Feridun İvdil (52) ve Gülçin İvdil (35) çifti, burada iş ve kalacak yer bulamadıkları için parkta yaşamaya başladı. Doğuştan ters olan sol ayağı ameliyat edilen 9 aylık oğulları Kerem'in de tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalındı. Zor günler yaşayan çiftten anne Gülçin İvdil, ayakkabıyı çalan kişiye seslenip, "Ne olur ayakkabıyı geri getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için buradan taşınmaya karar veren Feridun İvdil (35) ve Gülçin İvdil (52) çifti, iki ay önce bebekleri Kerem ile İzmir'e geldi. İzmir'de iş ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde parkta yaşamaya başladı. Çiftin 13 yaşındaki oğulları Alaeddin ise mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında kaldı. Sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem ise ameliyat geçirdi. Aile parkta yaşarken, Kerem'in ameliyatlı sol ayağı için kullanması gereken medikal ayakkabı tekinin de içinde bulunduğu çanta çalındı. Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı.

Parkta zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan, tuvalet ihtiyaçlarını yakındaki bir kıraathanede gideren İvdil çifti, hem kendilerinin hem de Kerem'in duş bile alamadığını söyleyerek, hem çocuklarının tedavisi hem de bir eve yerleştirilmeleri için yardım istedi. Büyük çocukları Aleaddin'in velayeti babaannesinde olduğu için kendilerinden alındığını belirten çift, diğer oğulları Kerem'in de ellerinden alınmasından korktuklarını dile getirdi.

Oğlu Kerem'in ayakkabısınında içinde bulunduğu çantasına çalan hırsıza seslenen anne Gülçin İvdil, "Hangi vicdan bir çocuğun ayakkabısını, sokakta kalmış bir ailenin çantasını çalmaya razı gelir. Oğlumun ayağı ters dönüyor. Ne olur ayakkabıyı getir. Hayat bizim için zaten zor. Sana kızmayacağız" dedi.

'SOĞUKTAN KORUYAMIYORUM'

Daha önce Bursa'da dikiş makinesi operatörü olarak çalışan anne Gülçin İvdil, "Hamileliğimin ilerleyen aylarında işten çıkmak zorunda kaldım. Şu anda da Kerem'e bakmak zorundayım. Sokakta günlerimiz çok zor geçiyor. Buradakiler bize yardım ediyor ve bizleri koruyor. Ailelerimizden fayda göremeyince dışarıda yatmaya mecbur kaldık. Bebeğimin ayakkabısı olmazsa sakat kalacak. Hangi vicdansız çantayı çaldıysa ayakkabıyı getirsin. Doktorlar ayakkabıyı kullanmazsa sakat kalacağını söylüyorlar. Geceleri artık çok ayaz olmaya başladı. Bizim sıcak bir yuvaya ihtiyacımız var. Kerem'i soğuktan koruyamıyorum, ateşleniyor" diye konuştu.

'ONLAR YESİNLER DİYE SADECE SU İÇİYORUM'

Kendisinin de beyninde tümör bulunduğunu belirten baba Feridun İvdil ise, "Ben de hastayım. Akciğerim de leke var. Aynı zamanda epilepsi hastasıyım. Daha önce Bursa'da İŞKUR üzerinden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalıştım ama program bitince çıkış yaptılar. Bizi ayırmak isteyen ailelerimiz var. Bursa'da kalsaydık durmayacaklardı ve ellerinden geleni yapacaklardı. Biz de İzmir'e gelmek zorunda kaldık. 9 aylık bebeğimizle sokakta kaldık. Burada bize yiyecek içecek veriyorlar. Ben yemeyip eşime çocuğuma yediriyorum. Ben bütün gün sadece su içiyorum. İzmir Valiliği bizim için çalışma başlatmış. Umarım bir eve yerleştiriliriz. Ne kadar burada kalacağımız belli değil" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Parkta yaşayan aileden görüntüler

-Feridun İvdil ile röp.

-Gülçin İvdil ile röp.

Haber: Hande NAYMAN- Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

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Muğla'nın beyaz mermeri 60 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan, 60 ülkeye ihracat yapılıyor. 'Beyaz altın' olarak adlandırılan mermer, yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlarken, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 230 milyon dolar katkı sağlıyor. Talep gören ürün, son olarak Suudi Arabistan Merkez Bankası binasının dışının kaplanmasında kullanılıyor.

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye'de, çok çeşitli ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Ülkede mermer üretiminde önemli bir yere sahip olan Muğla'dan; Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Hindistan başta olmak üzere 60 ülkeye ihracat gerçekleşiyor. Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, zengin mermer yataklarına sahip olduklarını belirterek, "1981 yılından bu yana bölgemizde çok kaliteli mermer ocakları faaliyetini sürdürüyor. 104 fabrika ve 72 mermer ocağı bulunuyor. 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki mermer ocaklarımız, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlıyor. İnsan gücü ve teknoloji sayesinde, tasarımlı çalışmalar ortaya çıkıyor" dedi.

60 ülkeye ihracat yapıldığını ifade eden Ercan, "Beyaz mermer özellikle dünyada İtalya Carrara'dan sonra en fazla Muğla'da üretiliyor. Mermerimiz ABD, Hindistan ve Çin başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediliyor. Suudi Arabistan Merkez Bankası binasının ikinci etap çalışmaları sürüyor. Binanın dışı tamamen Muğla mermeri ile kaplanıyor. Muğla mermeri ilimizde yılda 10 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor. 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Mermer fabrikasından görüntü

Fabrikadaki mermerlerden görüntü

Fabrikada işçilerin çalışmalarından görüntü

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Egeli akademisyen, yarı saydam malzemeleri, yapay zeka ile modelleyecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nden Araş. Gör. Dr. Murat Kurt'un, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) '1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na, insan cildi, mermer ve mum gibi yarı saydam malzemelerin, yapay zeka algoritmalarıyla modellenmesi ve gösterimine yönelik projesi ile başvuran EÜ Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü'nde görevli Araş. Gör. Dr. Murat Kurt, destek almaya hak kazandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araş. Gör. Dr. Kurt'u ziyaret edip projesiyle ilgili bilgi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Disney Research, Los Angeles (DRLA) Araştırma Laboratuvarı'ndan Prof. Dr. Kenny Mitchell'in daveti üzerine yaptığı ziyaret sırasında, desteklenmeye değer gören projesinin temellerini attığını kaydeden Dr. Kurt, dünyada daha önce böyle bir çalışmanın yapılmadığını dile getirdi.

'ÜRETİM OLMADAN GÖRÜNTÜLENEBİLECEK'

Projenin tamamlanmasıyla yarı saydam malzemelerin yapay zeka kullanılarak üretim öncesinde bilgisayar ortamında görüntülenebileceğini vurgulayan Rektör Budak, "Bu önemli bir çalışma. Yapay zeka ve simülasyon kullanılarak, bir ürünü meydana getirmeden önce nasıl bir ürünün ortaya çıkacağını görebileceksiniz. Gerek Bilgisayar Mühendisliği bölümümüzde gerekse de Uluslararası Bilgisayar Enstitümüzde ciddi bir atılım içindeyiz. Hocamızı tebrik ediyorum, dünyada ilk olacak bir çalışma içinde. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak maddi ve manevi hocamızın yanındayız" diye konuştu.

PATENT BAŞVURUSUNDA DA BUNULACAK

Projenin tamamlanmasının ardından uluslararası patent başvurusunda bulunulacağını da dile getiren Araş. Gör. Dr. Kurt, yarı saydam malzemelerin bilgisayar ortamında gerçekçi bir şekilde gösterimini sağlayacaklarını söyledi. Egeli akademisyen Kurt, "İnsan cildi, mermer ve mumu yarı saydam malzemelerin bilgisayar ortamında gerçekçi bir şekilde gösterimi ve simülasyonu, animasyon, otomotiv, bilgisayar oyunları gibi birçok alanda kullanılıyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde hem daha gerçekçi hem de daha hızlı bir şekilde gösterim ve simülasyonları gerçekleştiriliyor. Uluslararası ölçekte düşünerek hazırladım projeyi. Yarı saydam malzemelerin genetik algoritmalarla, yapay sinir ağlarıyla ve derin öğrenmelerle şu ana kadar modellenmediğini tespit ettik. Patent araştırması yaptık ve şu ana kadar ulusal veya uluslararası ölçekte patent alınmadığını gözlemledik. Projemizin bir kısmı da geliştirdiğimiz algoritmayı bir ürüne dönüştürerek bunun da patentlenmesi üzerine. Bu konuda uluslararası bir patent almayı düşünüyoruz. Aslında projenin üç aşaması var. Birinci aşamasında genetik algoritmayla modellenmesi, ikinci aşamasında verinin derin öğrenmeyle modellenmesi ve üçüncü aşamasında ise bunun bir ürüne dönüştürülerek patentlenmesi üzerine" dedi.

Görüntü Dökümü

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Araş. Gör. Dr. Murat Kurt ile röp

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile röp.

Çalışmalardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR,

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Ara Malikian İzmirlileri büyüledi

İzmir Enternasyonel Fuarı'ndaki etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü keman sanatçısı Ara Malikian konser verdi.

Çim konserleri kapsamında Kültürpark'ta sahne alan Ermeni asıllı Lübnan doğumlu ünlü sanatçı Ara Malikian, kemanda dünyanın en nitelikli isimleri arasında yer alıyor. Sahne performansı ve kendisine özgü tarzı ile dikkat çeken Malikian, 2017 yılında 200'ün üzerinde konser vererek dünyadaki hayranlarıyla bir araya geldi. Gelecek 2 yıl içerisindeki konser biletlerinin tükendiği belirtilen Malikian, İzmir'deki konserinde müzik tutkunlarını adeta büyüledi. Çim alanı dolduran binlerce kişi tarafından izlenen Malikian ve ekibi, 2 saatlik konser performansıyla alkışlandı.

Konserinde zaman zaman Türkçe konuşan Malikian, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Malikian daha önce Şanlıurfa'ya gittiğini ve orada keman çaldığını söyledi. Malikian konserin sonunda tüm hayranlarına teşekkür etti.

KONSER İÇİN KANADA'DAN İZMİR'E GELDİ

Ara Malikin'ın konserinden 11 bin kilometre uzaktan gelen bir hayranı vardı. Kanadalı Luset Dukanikef (65), Kanada, Paris ve diğer ülkelerdeki Malikian'ın konserleri için bilet bulamayınca, yaptığı araştırma sonucu halk konseri için İzmir Fuarı'na geldiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Ara Malikian konserinden görüntü

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ İZMİR,

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