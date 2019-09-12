Dha yurt bülteni - 2

Suriye sınırında helikopter hareketliliği

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bu alanda Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölge oluşturulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Akçakale'de iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kurularak güvenli bölgeye yönelik çalışma başlatıldı. 12 Ağustos'ta kurulan merkezin çalışmaları kapsamında bugüne kadar Fırat'ın doğusunda iki ülke tarafından 3 kez havadan, bir kez de karadan ortak devriye yapıldı. ABD'nin Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ile Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson'un dün beraberindeki askeri heyetle toplantıya katıldığı Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu Akçakale'de sabah saatlerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Suriye sınır hattındaki ilçenin semalarında uçuş yapan 2 helikopterden biri Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iniş yaptı.

Görüntü Dökümü

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-İlçe jandarma

-Jandarma bahçesine inen helikopter

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, Hadi KURT-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü,1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın, TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün Kulu- Konya karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özcan'in kullandığı 42 DPM 98 plakalı hafif ticari araç, Muzaffer Yılmaz yönetimindeki 06 SFB 35 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Özcan ve yanındaki Fatma Özcan yaralandı. TIR şoförü Yılmaz da kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildil. Yaralılar. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Özcan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

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Üniversite öğrencisinden köyünde İngilizce kursu

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Ömer Aykut, doğup büyüdüğü Kars'ın Akyaka İlçesine bağlı Duraklı Köyü'ndeki çocuklara İngilizce kurs düzenledi. Köydeki okul binasındaki kursa çocuklardan sonra yaşlılar da ilgi göstermeye başladı. İngilizce derslerinin sürdüğü okuldaki eğitimin devam etmesini isteyen Muhtar Şahin Demirkaya, köylerine İngilizce öğretmeni atanmasını istedi.

Yaz aylarını babaocağı Akyaka Duraklı Köyü'nde geçiren Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Ömer Aykut, muhtar Şahin Demirkaya ile görüşerek çocuklar için İngilizce kursu düzenlemek istediğini bildirdi. Muhtar Demirkaya'nın destek verdiği Aykut, köy okulunda ücretsiz İngilizce kurslarına başladı. Köydeki öğrencilerin eğitim gördüğü kursa büyükler de katılmak istediğini iletti. Muhtar Demirkaya ve Ömer Aykut, köyün büyüklerinin bu talebini kabul ederek kursa aldı. Çocukları ve torunlarıyla kursa gelen vatandaşlar, Ömer Aykut'un anlattıklarını büyük bir dikkatle dinleyerek dersi takip ediyor. Aykut, sabah çocuklara, öğle saatinde yaşlılara akşam ise köyün gençlerine İngilizce öğretiyor.

Üniversite öğrencisi Ömer Aykut'un projesine destek vermekten mutlu olduğunu belirten Duraklı Köyü Muhtarı Şahin Demirkaya, çocuklara bilgi vermek için tek tek kapıları dolaştıklarını söyledi. 20-25 çocuğun kursa geldiğini anlatan Demirkaya, "Çocuklardan sonra gençlerden kurs için talep geldi, daha sonra kadınlarımızın isteğini gördük. Büyük bir hevesle İngilizce öğrenmek istediklerini ilettiler. Onlar içinde bir saatlik program oluşturuldu. Köyümüzdeki kurs çok verimli geçiyor. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden talebimiz var. Ömer Aykut üniversite öğrencisi. Bu ay sonu itibariyle üniversitede akademik yıl başlayacak ve hocamız eğitimi için gidecek. Onun ayrılmasıyla köyümüzdeki İngilizce eğitimi de yarım kalacak. Köy okulumuza İngilizce öğretmeni atanmasını istiyoruz. Gelecek öğretmen sayesinde bu eğitim de yarım kalmamış olur" diye konuştu.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Kursa katılan kadınlardan Kızbez Yıldız, "Öğrenmenin yaş yok" diyerek, "Ben çok okuma meraklısı bir bayanım. Zamanında bize imkan verip okutmadılar. Köyümüze bir müfettiş gelmişti ve babama 'kızımızı da okutalım' demişti. O zamanlar bine 'başı açık, kolu açık gezer' diye okutmadılar. Ama şimdi ben kızların okumasını çok istiyorum. Kendi kızım yoktur ama benim okumak içimde kaldı. Kızların okumasını çok istiyorum" dedi.

MUHTAR DA ANNESİYLE BİRLİKTE İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Muhtar Şahin Demirkaya da İngilizce kursuna katılan iszimgeldi. Annesi Mavişeker Demirkaya (65) ile birlikte kursa gelen Muhtar Şahinkaya, kursun başarılı geçtiğini her geçen gün ilginin arttığını belirtti.

İngilizce öğreten Ömer Aykut ise, köydeki çocukların eğitimine faydalı olmak için çocuklara İngilizce öğretmek istediğini söyledi. Kursların başarılı geçtiğini kaydeden Aykut, şunları söyledi:

"Amacım kişi nezdinde, öğrenci nezdinde kişisel başarı olarak öğrencilerin dil yeterliliğini keşfedip okul hayatlarında öğrenmelerine yardımcı olabilmektir. Çok şükür 35 günlük bir program sonucunda bunu başarabildiğimizi sanıyorum. Kursa geldiklerinde eksiklikleri olduğunu gördük. Bu eksiklikleri gidermek ve hiç değilse kendilerine dair hayatlarına dair bakış açılarında bir nebze de olsa değişiklikler sağlayabilmek istedik."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Öğrencilerin kursu

-İngilizce öğreten Ömer Aykut'un konuşması

-Muhabir Bedir Altunok'un anonsları

-Öğrencilerin konuşmaları

-Kadınların sınıfındaki kurs

-Anonslar

-Kadınların konuşmaları

-Muhtar Şahin Demirkaya'nın konuşması

-İngilizce öğreten Ömer Aykut'un konuşması

-Kurstan çıkmaları

-Atatürk büstü önünde fotoğraf çektirmeleri

-Kızbez Yıldız ninenin Atatürk şiiri okuması ve konuşması

-Kadınların kurstan çıkıp evlerine gitmeleri

(Süre: 8 dk 15 sn, Boyut: 897 MB)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Kargo şirketlerini hackleyen dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 gözaltı

Adana merkezli iki ilde kargo şirketlerinin sistemlerini hackleyip, elde ettikleri müşteri bilgileriyle resmi belgede sahtecilik yöntemi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, örneğine az rastlanan bir yöntemle dolandırıcılık yapan şebekenin üyelerine, sabahın ilk saatlerinde baskın düzenledi. Adana ve İzmir'de 6 adrese giren ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı.

KARGO ŞİRKETİNİN SİSTEMİNE GİRMİŞLER

Şebeke üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin, kargo şirketlerinin sistemini hackledikleri, paketi olan müşterinin kimlik bilgilerini çaldıkları tespit edildi. Müşterilere ait bilgilerle geçici kimlik belgesi çıkarttıkları saptanan şüphelilerin, kargo şubelerine giderek, kimlik sahiplerine ait çok sayıda cep telefonu, televizyon, dizüstü bilgisayarı ve ziynet eşyalarını aldıkları belirlendi.

SATIŞ İÇİN AÇTIKLARI İNTERSİTESİNDE DE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, kargodan aldıkları cep telefonu ve diğer elektronik eşyayı satmak için site kurdukları ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı çalışmada dolandırıcıların, site üzerinden alışveriş yapan müşterilerin paralarını aldıkları, ancak ürünleri teslim etmedikleri de saptandı. Ayrıca şüphelilerin kurdukları internet sitesinde Bitcoin isimli sanal para karşılığında üyelik yaptıkları, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri üyeleri de dolandırdıkları, elde ettikleri kimlik bilgilerini ise para karşılığı sattıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Baskın yapılan evin önündeki polisler

Binanın dış görüntüsü

Polislerin binaya girişi

Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilmesi

Süre: 02'15" Boyut: 253 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Osmaniye'de 48 yıllık düğün geleneği

Osmaniye'de yaklaşık yarım asırdır, hayatlarını sevdikleriyle birleştiren çiftler, 'Köprüden geçti gelin' türküsünde halaylar çekerek köprüden geçip düğünü bitiriyor.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesine, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan ve 1 Ekim 1971 yılında tamamlanarak hizmete açılan Cevdetiye Regülatörü üzerindeki köprü, çocuklarını evlendiren ailelerin, düğün merasimlerinin sonunda uğradığı mekan haline geldi. Kasabada ki tüm aileler, yaptıkları her bir düğün sonunda, araçlarla gelip, yaya olarak köprüden halaylar çekerek geçip düğünlerini tamamlıyorlar.

Hafta sonu düğün merasimi yapan Asiye - Nufer Kara çiftinin kızları Zeliha ile Fatma - Baki Gök çiftinin oğulları İsa Gök de 48 yıldır sürdürülen bu düğün geleneği devam ettirdi. Beldedeki Karataş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde ki evlerinin önünde oğulları için üç gün üç gece davul zurnalı düğün yapan Gök ailesi, daha sonra il merkezindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kız evine gitti. Gelin alma merasiminin ardından düğün konvoyu, Cevdetiye Regülatörü üzerine geldi. Araçtan inen gelin ve damat ile birlikte yakınları, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek yaklaşık 100 metre mesafedeki köprüden halaylar çekerek geçip düğün törenini tamamladılar.

'KÖPRÜDEN GEÇMEDEN GELİN İNMEZ'

Damadın babası Baki Gök (59), 5 çocuğunun olduğunu ve en küçük oğlunu da evlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Köprüden geçti gelin geleneği, beldemize yapılan bu köprünün yapılması ile başlamış ve halen devam ettirilmektedir. Yuvan kuran çiftlerimize güzel bir anı olarak kalmaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gelinin baba evinden alınması

-Gelin arabasının köprü üstünden geçişi

-Gelin damadın araçtan inişleri

-Davul zurna eşliğinde halay çeken kalabalık

-Gelin ve damadın halaylar eşliğinde köprü üstünden geçişleri

-Halay çekenlerden detay

-Köprüden genel görüntü

-Köprü üstünde oynayan gelin damat

BOYUT: 96.2 MB SÜRE: 03'02"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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4 asırlık tarihi değirmen yeniden hayat buldu

Antalya'nın Finike İlçesi Gökbük Mahallesinde 17. Yüzyıldan kalma 386 yıllık tarihi taş değirmen, imece usulü onarılarak 30-40 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete geçirildi. Gökbük Muhtarı İskender Altınok, "Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Mahallemize ait bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz" dedi.

Finike'ye bağlı Gökbük Mahallesi'nde yaklaşık 4 asırlık geçmişi olan tarihi taş değirmen, mahalle muhtarı İskender Altınok önderliğinde, mahalle sakinlerinin katkılarıyla yeniden faaliyete geçirildi. Gökbük'te kendilerinden önce yaşam süren Rumlar tarafından yapıldığı tahmin edilen ve son yıllarda kullanılmayan taş değirmenin aslına uygun bakımı yapılarak hizmete açılması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

'YENİDEN BUĞDAY VE ARPA ÖĞÜTÜYORUZ'

Gökbük Muhtarı İskender Altınok, mahallelerinde bulunan 1633 yılından kalma tarihi taş değirmene yeniden hayat vererek, değer kattıklarını söyledi. Altınok, bu fikri önce mahalle meclisinde istişare ettiklerini ve mahalle sakinlerinin de desteğini alarak değirmeni onardıklarını söyledi. Mahallelerindeki tarihi değirmene yeniden hayat vermekten mutlu olduklarını aktaran Altınok, "Bizden önce burada yaşamış Rumların yaptığı tarihi bir yapı. Son 30- 40 yıldan bu yana aktif değildi. Mahallelimizle imece usulü ve Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi'nin desteğiyle yeniden aktifleştirdik. Yeniden buğday ve arpa öğütüyoruz. Mahallemize ait bir fırın açma düşüncemiz var. Burada öğüttüğümüz buğday ve arpa unlarını kullanarak insanlarımıza doğal yapılmış ekmek sunmak istiyoruz" dedi.

'MERKEPLERLE UN YAPTIRMAYA GELİRLERDİ'

Mahallede oturan Hasan Korkmazlar (70), değirmenin kendilerine atalarından intikal ettiğini ve 1960'lı yıllara kadar aktif olarak çalıştığını belirterek, "Kaş'tan, Demre'den, Kumluca ve civar köylerimizden develerle, merkeplerle un yaptırmaya gelirlerdi. Şimdi insanlar böyle değirmenleri değil, fabrikasyon unları alıp, kullanmayı tercih ediyor. Değirmen aktif olarak kullanıldığı o dönemlerde köyün ticari hayatı da daha aktifti. Nüfusumuz daha kalabalıktı. Okulda bile 140'a yakın öğrencimiz vardı" diye konuştu.

'İYİ BİR ÇALIŞMA OLDU'

Mahalle sakinlerinden Günay Akçay da şöyle dedi:

"Mahallemizdeki değirmenin yaklaşık 400 yıllık bir geçmişi var. Çocukluk yıllarından itibaren gördüğümüz kadarıyla 80'li yıllara kadar faal olan bir çalışma dönemi vardı. Çevredeki uzak mahallelerden un yapmak için mahallemize misafir gelirdi. 80'li yıllardan sonra un fabrikalarının artması böyle yerlere ilgiyi azalttı. Ondan sonra tabii aktif olarak çalışmadı. Yeni mahalle heyetimiz burayı aktif hale getirmek için mücadele verdi. Bu çabalarından dolayı arkadaşlarımızı kutluyoruz. İyi bir çalışma oldu."

Gökbük Mahallesi'ndeki tarihi değirmen faaliyete geçirildikten sonra öğütülen un gözleme yapılarak konuklara ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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Değirmenden uzak yakın detaylar

Muhtar İskender Altınok röportaj

Hasan Korkmazlar ve Günay Akçay ile röportaj

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),