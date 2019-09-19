Dha yurt bülteni - 2

Bilecik'te klavuz tren devrildi: 2 ölü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yüksek Hızlı Trene (YHT) yol kontrolü yapan kılavuz trenin raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Trene klavuzluk eden tren Bilecik'in Bozüyük ilçesi Ahmetpınar köyü mevkiindeki tünelde raydan çıkıp tünel duvarlarına çarptı. Tren kazasında klavuz trenin 2 makinisti hayatını kaybetti. Hattaki tren seferleri durduruldu.

Görüntü Dökümü

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-Trenin kaza yaptığı tünel

-Çevredeki ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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İzmir'de terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Ailesiyle parkta yaşarken medikal ayakkabısı çalınan bebek, sıcak yuvasına kavuştu

Bursa'dan İzmir'e gelen ve kalacak yer bulamadıkları için yaklaşık iki ay boyunca parkta yaşayan Feridun ve Gülçin çiftinin 9 aylık bebekleri Kerem'in tedavi amaçlı giydiği medikal ayakkabısı çalınmıştı. Kerem'in ayağının sakat kalmaması ve daha fazla sokakta yaşamaması için ailenin yaptığı yardım çağrısı yanıtsız kalmadı. Kerem, sıcak yuvasına yerleştirildi, medikal ayakkabısının siparişi verildi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşayan ve aileleriyle anlaşamadıkları için İzmir'e yerleşmeye karar veren Feridun ve Gülçin İvdil çifti, 9 aylık bebekleri Kerem ile birlikte yaklaşık iki ay önce İzmir'e geldi ve kalacak yer bulamadıkları için Basmane semtinde bir parkta yaşamaya başladı. Burada aile, banyo ve yemek ihtiyacının yanı sıra tuvalet ihtiyacını karşılamakta bile zorlandı. Çiftin büyük oğulları Alaeddin (13) mahkeme kararıyla velayetini alan babaannesinin yanında yaşamaya devam ederken, 9 aylık Kerem ise ailesiyle birlikte zor günler geçirdi. Aile parkta yaşarken, Gülçin İvdil'in çantasıyla birlikte, sol ayağı ters olarak dünyaya gelen Kerem bebeğin ameliyatlı ayağı için kullandığı medikal ayakkabısı çalındı. Bu durum ailenin yaşamını daha da zorlaştırdı. Ayakkabıyı kullanmadığı sürece ayağı ters dönen bebek için anne Gülçin İvdil, yardım çağrısında bulunmuş ve hırsızdan ayakkabıyı geri istemişti. DHA'nın haberinin ardından yetkililer ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermek, Kerem'in tedavisini karşılamak ve sıcak bir yuva ortamı oluşturmak için devreye girdi. Aile, İzmir Valiliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Buca ilçesinin Çaldıran Mahallesi'nde bulunan bir daireye yerleştirildi. Öte yandan Kerem'in ayak ölçülerinin alındığı ve birkaç gün içinde yeni medikal ayakkabılarının teslim edileceği öğrenildi. Anne Gülçin İvdil, aylar sonra oğlu Kerem'in duş alabileceğini söyleyerek, "Tam iki aydır oğlumu yıkayamamıştım. Şimdi sımsıcak bir yuvamız var. Ailemle birlikte burada mutluyum. Birkaç gün içinde oğlumun ayakkabısı gelecek ve oğlum kurtulacak. Aynı zamanda yeni eşyalarımız da gelecek. Allah bize yardım eden herkesten razı olsun" dedi.

Baba Feridun İvdil ise, "Ben bu zamana kadar kendim için hiçbir şey istemedim. Hasta oğlumun ve eşimin parkta yaşamasına gönlüm razı değildi ama ben de engelli olduğum için çalışamıyor ve iş bulamıyordum. Allah bize yardım eden herkesten razı olsun. Artık çok mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ailenin yeni yuvasından genel ve detay görüntüler,

-Anne Gülçin İvdil ile röp

-Aileden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hande NAYMAN- Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Eylül güneşi ısıttı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki plajlar, eylül ayının neredeyse sonuna gelinmesine rağmen temmuz ayındaki kalabalıktan farksızdı. Kimi tatilciler, serinlemek için şezlonglarını denize çekti.

Marmaris'te hava 32, denriz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçülürken nemin yüzde 56 olması tatilcileri bunalttı. Plajlarda temmuz ayındaki gibi kalabalıklar oluştu. Serinlemek için şezlonglarını denize çeken bazı tatilciler dalgalarla oynarken kimileri şemsiye altında kitap okuyarak dinlendi. Jet ski, muz, deniz paraşütü ve hamburger gibi su sporları adrenalin tutkunlarını ağırladı. Memur emeklisi 65 yaşındaki Alev ve Serdar Kaçar çifti, "Marmaris'in 12 ayı çok güzel ve huzur verici. Marmaris'in keyfini çıkartıyoruz" dedi. Hamiyet Cansel Gürbüz ise, "5 yıldır Marmaris'te devlet memurluğu yapıyorum. Çok güzel bir şehir. Umarım burada kalır ve bu eşsiz güzelliğin tadını çıkartmaya devam ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 39 derece göstermesi, turistlerin cep telefonu ile çekmesi

-Sahil yolunda yürüyüş yapan turistler

-Marmaris'in 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlarından görüntü

-Güneşlenen, kitap okuyan, şezlonglarda dinlenen turistlerden görüntü

-Denizde voleybol oynayan turistler ve eğlenen çocuklar görüntü

-Su sporları yapan vatandaş ve turistlerden görüntü

-Tatilcilerle röp.

(Toplam: 6 dakika 20 saniye-457 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Ekmeğini taştan çıkaran kadınların ünü, ülke sınırlarını aştı

Manisa'da, Yeniden Bir Yaşam Derneği tarafından hayata geçirilen 'Ekmeğim Taştan' projesi kapsamında, 20 kadın doğadan topladıkları doğal taşlardan uzman eğitici eşliğinde yaptıkları 'Efe Oğlan' ve Fadik Kız' taş bebekleri başta olmak üzere çeşitli hediyelik ve süs eşyalarını internetten satarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Üretilen taş bebekler Almanya ve Hollanda başta olmak üzere yabancı ülkelere de satılıyor.

Manisa'da kadınları meslek sahibi yapmak için faaliyet gösteren Yeniden Bir Yaşam Derneği, mahalle atölyeleri çalışması kapsamında, 4 yıl önce 'Ekmeğim Taştan' projesini hayata geçirdi. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi'nin desteklediği proje kapsamında taş bebek, masa ve çanta süsü gibi çeşitli hediyelik eşyalar yapımının öğretilmesi için kurs düzenlendi. Kursa 20 kadın katıldı. Kursiyerler, usta öğretici eşliğinde, doğadan, özellikle de deniz kenarından topladıkları doğal taşları boyayarak, rengarenk bebekler, üzerinde çeşitli çiçek ve üzüm figürleri bulunan masa, saksı ve çanta süsleri ile çeşitli hediyelik eşyalar üretiyor. Efe kıyafeti giydirilenler bebeklere 'Efe Oğlan', yöresel kıyafetler giydirilen kız bebeklere ise 'Fadik Kız' adı veriliyor. 'Efe Oğlan' ve 'Fadik Kız' bebeklerin fiyatı 150 ile 200 lira arasında değişirken bebekler yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kadınların ürettiği diğer hediyeliklerin fiyatları ise 5 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Doğal taşlara hayat vererek yaptıkları hediyelikleri internet üzerinden satan kadınlar, aile bütçelerine de büyük katkı sağlıyor.

'TAŞ BEBEKLERİN BAŞKA BİR EŞİ YOK'

Projeye başladıklarında bu kadar dikkat çekeceklerini tahmin etmediklerini belirten Yeniden Bir Yaşam Derneği Başkanı Funda Demirel, Manisa'nın köylerinden yöresel oyaları, boncukları toplayarak bebeklerin eşarplarında kullandıklarını anlattı. Demirel, şöyle dedi:

"İlk başladığımızda bu kadar dikkat çekebileceğimizi bilmiyorduk. Projeye başladığımızdan bu yana kendimizi çok geliştirdik. Manisa efeleri, Manisa kızlarının geleneksel kıyafetlerini, yaptığımız taş bebeklere giydiriyoruz. Bu bebeklerin en büyük özellikleri dünyada tek olmaları. Bu bebeklerin hepsinin kendisine ait numaraları var. Başka da bir eşi yok. Amacımız bir yandan Manisa kültürüne, turizmine katkı sağlamak, bir yandan da insanlara az da olsa bir gelir elde etmelerini sağlamak ve istihdam yaratmak. 4 yılda da bu hedefimize vardığımızı düşünüyorum. Taşları deniz kıyılarından topluyoruz. Şehzadeler Belediyesi bizlere ulaşım imkanı sağlıyor. Her kursiyer kendi taşını kendisi topluyor. Bebeklerimizin eşarplarında gerçek boncuk ve oyaları kullanıyoruz. Böylelikle kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarımızı da ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu boncukları Manisa'nın köylerinden eski kıyafetlerden birebir toplayarak kullanıyoruz. Böylelikle de proje içerisinde proje yapmış oluyoruz. Dernek adına herhangi bir satış yapmıyoruz ama kursiyerlerimiz kendi adına satış yapabiliyor" dedi.

'TAŞI ÇİZERKEN RESSAM, KIYAFETLERİNİ DİKERKEN TERZİ, SAÇINI YAPARKEN KUAFÖR OLUYORUZ'

Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Gülseren Uykun (58) "Doğadan topladığımız taşları atölyeye getirip, önce boyutlarına göre ayırıyoruz. Ardından çizim yapıyoruz. Yüzünü boyuyoruz, kaşını gözünü çiziyoruz. Bebeğinin yüz ifadesini nasıl yapacağımız konusunda aramızda yaptığımız fikir alışverişi bence en keyifli aşaması. Günün sonunda elde ettiğimiz ürünü görünce mutlu oluyoruz. Bunları da internet aracılığıyla satıp, evimizin geçimine katkı sağladığımızda ise tüm yorgunluğumuz da gidiyor" dedi.

Bir diğer kursiyer 2 çocuk annesi Gamze Sağder (49) de "Birisi bir gün bana taşlardan böyle şeyler yapıldığını söyleseydi güler geçerdim. Ama biz buraya gelerek bunları öğrendik. Bu projeye dahil olduk. Yaptıkça heyecanlandık. Ortaya çok güzel şeyler çıkardık. Taşı çizerken ressam, kıyafetlerini dikerken terzi, saçını yaparken kuaför oluyoruz. Bebekleri ortaya çıkardıktan sonra aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Yani biz ekmeğimizi şu an gerçekten taştan çıkartıyoruz. Ürünlerimi internete koydum. Hollanda ve Almanya'ya taş bebek satışı yaptım. Yurt dışından sipariş almaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Taşın üzerine çizim yapılmasından görüntü

-Yapılan taş ürünlerden görüntü

Bir Yaşam Derneği Başkanı Funda Demirel ile röp.

-Kursiyerlerden Gülseren Uykun ve Gamze Sağder röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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