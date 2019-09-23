Dha yurt bülteni- 2

Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı



Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 DLA 93 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Dere içindeki otomobilin görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas),

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Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü

Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçiler Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) yaşamını yitirdi. İşçilerin cansız bedenleri, 3 saatlik çalışmayla kurtarma ekiplerince yola çıkarıldı.

Olay, dün akşam, Arhavi'ye bağlı Arılı köyünde meydana geldi. Şirkete ait hidroelektrik santralinin (HES) enerji nakil hattını çeken işçilerin çalışması sırasında kayan kablo makarası, Recep Kılıç ve Orhan İnal'a çarptı. Bunun üzerine dengesini kaybeden 2 işçi, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Şantiye görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indiği yerde yaptığı kontrolde, işçilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kılıç ve Orhan İnal'ın cansız bedenleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yola çıkarıldıktan sonra otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri detayları

-Drone detaylar

-Vadi detayları

-Cesetlerin çıkarılması

-Ambulansa konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: ARTVİN-DHA

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Baba ve oğlu iş yerinde bıçaklandı

Konya'da, Mustafa Çimen (43) ile oğlu Bekir Çimen (24), iş yerlerine gelen 2 kişi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı baba- oğul, kendi araçları ile gittikleri hastanede tedaviya alındı, kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Esenler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çimen ile oğlu Bekir Çimen, iş yerlerine gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan baba- oğul, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Baba- oğlun saldırının ardından araçlarıyla gittikleri Konya Numune Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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Sporcuların performansları bu merkezde ölçülecek

Atatürk Üniversitesi'nin Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle kurduğu 'Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi', sporcuların ve kulüplerin ilgisini çekmeye başladı. Yaz sezonunda Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran'ın Traktör Sazi takımının performans ölçümünü yapan merkez, Altınordu ve Samsunspor'la da anlaştı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tesisin temelde eğitim amaçlı olacağını, performans laboratuvarı ile sporculara bilimsel anlamda destek olacak altyapıya sahip olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın işbirliği sonucu Erzurum'da 'Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruldu. Spor Bilimleri Fakültesi'ne bağlı olarak hizmet verecek merkezde 4 ayrı laboratuvar bulunuyor. Merkezde sporcuların kuvvet, dayanıklılık, beceri, reaksiyon ve vücut kompozisyonu analizleri; kinesiyoloji, atletik performans, egzersiz fizyolojisi ve nöro-psikoloji laboratuvarında yapılacak. Sporcuların performans ölçümlerinin yapıldığı merkez, lisans ve lisans üstü eğitimlerde kullanılarak, bu alana hizmet edecek yeterlilikte kalifiye insan gücü yetiştirilmesi hedefleniyor. Sporcuların performans ölçümlerinin yapıldığı merkezde, ayrıca fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, Türk hamamı, sauna, buhar banyosu ve tuz odası yer alıyor.

Dünyada spor alanında çok ileri seviyede ülkelerin kullandığı sporcu performans ölçüm merkezlerinin benzeri Antalya, İstanbul ve Ankara'da bulunuyor. Yıl sonuna kadar tüm ekipman alımları yapıldıktan sonra tanıtım ve pazarlama çalışmalarının tamamlanması ile Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ilk aşaması yerine getirilmiş olacak. Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ikinci aşaması olan rehabilitasyon hizmeti için çalışmalar en kısa zamanda tamamlanıp, önümüzdeki sezona bir sporcunun ihtiyacı olan tüm hizmetlerin sunulduğu donanımlı bir merkez haline gelecek.

2016 yılından itibaren Atatürk Üniversitesinin büyük bir değişim sürecine girdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Ülkemizin en çok örgün öğrenci potansiyeline sahip olan üniversitelerin başında gelen Atatürk Üniversitesi, bu ihtiyaca cevap verme adına var olan hizmet ağını da genişletiyor. İçerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezi ile üniversitenin modern bir spor kompleksine kavuştu. Sadece üniversitemize değil, bölgemize ve aynı zamanda ilerde geliştirilebilecek projeler ile sağlık alanına da hizmet verecek bir merkeze sahip olduk" dedi.

SPOR KULÜPLERİNE HİZMET VEREBİLECEĞİZ

Atatürk Üniversitesi'nin yeni vizyon ve dönüşüm projesi kapsamında merkezin açıldığını belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ise, "Merkezde şu anda performans ölçüm ve değerlendirme yapılıyor. Bunun bir sonraki adımı rehabilitasyon. Önümüzdeki dönemlerde rehabilitasyon ile ilgili adımlar atılacak. Sporcuların başarılarının saliselerle ölçüldüğü günümüzde bu merkezde yapılan ölçümler çok önemli. Sporcuların performans değerleri bu tür merkezlerde yapılıyor. Sporcunun kuvveti, devamlılık, dayanıklılık, hangi bölgede ne eksiklikler var buradaki yapılacak ölçümlerle belirlenebiliyor. Biz burada performans ölçümünü yaptığımız sporcuların test sonuçlarını veriyoruz ona göre antrenman planlaması yapılıyor" diye konuştu.

Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk olarak Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı İran'ın Traktör Sazi takımının ölçümlerini yaptıklarını belirten Kishalı, önümüzdeki günlerde tüm federasyonlar ve spor kulüplerine hazırlayacakları katalogları göndererek onları buraya davet edeceklerini söyledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Sever de, merkezin sadece sporcular için değil spor yapmayanlar için de önemine dikkat çekti. Özellikle kardiyovasküler fiziksel uygunlukla ilgili yapılacak çalışmaların insanların dayanıklıkları ve kalpleriyle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Sever, laboratuvarda bulunan fanusun ise vucüttaki yağ oranını ölçtüğününü anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Spor merkezi binasından detay

-Spor yapan öğrencilerden detay

-Spor merkezi içinde bulunan performans aletlerinden detay

-Necip Fazıl Kishalı ile röp

-Ozan Sever ile röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Kariyerlerinden vazgeçip, eşlerinden ayrı kalmayı göze alan iki kız kardeş ceviz üreticisi oldu

Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olan Selin Varol (35) ile İzmir'de ziraat mühendisi olan Hale Tura (31), kariyerlerini ve eşlerini bırakarak plazalardan çıktı ve memleketleri Muğla'ya dönüp babalarıyla 50 dönümlük arazide ceviz üreticiliğine başladı. Üniversite mezunu olan kardeşler, döpiyeslerini ve stilettolarını çıkarıp şalvarlarını ve botlarını giyerek ceviz topluyor. Kardeşler, kurdukları e-ticaret sitesindeki siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcısı Rıdvan Çolak (69), görevli gittiği ABD, Brezilya, Şili ve Peru ülkelerinde gördüğü ceviz ağaçlarının etkisinde kaldı. 1996 yılında emekli olan Çolak, memleketi Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenikarakuyu Mahallesi'nde bulunan 50 dönümlük arazisine 1500 adet yerli ceviz fidanı dikti. İzmir'den gelerek fidanları sulayan Rıdvan Çolak, 6 yıl sonra ağaçlarından meyve almaya başladı. Çolak'ın cevizlerini satmakta zorluk yaşadığını öğrenen kızı Selin Varol, bunun üzerine harekete geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2006 yılından mezun olan Varol, Katar'da bir inşaat şirketinde finans uzmanı olarak çalışırken, babasının ürünlerinin satışında sıkıntı yaşaması üzerine e-ticaret sitesi kurdu. Sitenin kısa sürede yoğun talep görmesi üzerine evli ve 1 çocuk annesi Varol, finans uzmanlığı görevini bırakarak babasına destek olmak için Muğla'ya döndü. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Mühendisi Fakültesi mezunu Hale Tura da ablasının doğal ortamdaki yaşantısından etkilenerek, özel bir şirketin Ar-Ge birimindeki görevinden 3 ay önce istifa etti. Varol'un eşi Katar'da, Tura'nın eşi ise İzmir'de kalarak işlerini sürdürüyor. Kız kardeşler plazalarda giydikleri döpiyesleri çıkararak şalvarlarını giydi, stiletto ayakkabılarının yerini botlar, çizmeler aldı. Rıdvan Çolak, hemşire emeklisi eşi Filiz Çolak (56) ve kızları ile birlikte sabah erken saatlerde kalkarak ceviz hasadı yapıyor. Çiftçilikten büyük keyif alan kız kardeşlerin azmi dikkat çekiyor. Tarladan yılda 15-20 ton arasında alınan cevizin kilosu ise 25-30 lira arasında e-ticaret sitesinden ve bahçe içindeki işletmeden satışa sunuluyor.

'ÜLKEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN ÜRETİME AĞIRLIK VERMELİYİZ'

Başarılı olmanın sırrının birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade eden Selin Varol, "Katar'da finans uzmanı olarak çalışırken ailem o sırada ceviz hasadı yapıyordu. Ürünlerin satışında yaşanan sıkıntı sonrası ben de e-ticaret sitesi kurmaya karar verdim. Doğal ürün arayanlar ile bu platformda buluştuk. Satışların iyi gitmesi, doğal bir ortamda yaşamak ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için Muğla'ya döndüm. Eşim şu an Katar'da sözleşme uzmanı olarak çalışıyor. 2 ayda bir yanımıza gelerek bize yardımcı oluyor. Uzakta olsa da onun desteği bizim için çok önemli. Aileyi bir arada tutan, gelişmemize katkı sağlayan ve fikir veren annemiz bizim kahramanızdır. Başarımızın sırrı birlik ve beraberlikten geçiyor. Tarım ve üretmek çok değerli. Ülkemizin gelişmesi için üretime ağırlık vermeliyiz. Kendi çapımızda işin bir ucundan tutarak yöremizde yerli ceviz üretiyoruz" dedi.

'ABLAM GİBİ EŞİMİ ARKAMDA BIRAKTIM'

Hale Tura ise, "Mezun olur olmaz Türkiye'de özel sektörde ziraat mühendisi olarak işe başladım. Yerli ve yabancı tohum firmalarında ürün geliştirme departmanında görev aldım. Her zaman sağlıklı yaşam ve doğal tarıma ilgi duydum. 30 yaş bizim ailemiz için bir dönüm noktası. 30 yaşını geçtikten sonra plaza hayatını ve beyaz yakalı olmayı bir kenara bırakıp, baba ocağına döndüm. Burada yaşamaktan dolayı oldukça mutluyum. Ülkeme ve tarıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Ablam gibi eşimi arkamda bırakarak geldim. Eşim İzmir'de özel şirkette gıda mühendisliği yapıyor. 3 haftada 1 yanımıza geliyor diye konuştu.

'KIZLARIM SÜREKLİ BANA DESTEK OLUYOR'

Rıdvan Çolak, "Türkiye Denizcilik İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yardımcılığı görevinden emekli oldum. Emekliliğim ardından bir gemi firmasında başmühendis olarak çalıştım. Farklı ülkelerdeki ceviz ağaçlarını görünce etkisinde kaldım. Muğla'ya dönerek 50 dönümlük arazime bin 500 ceviz fidanı diktim. Tamamı yerli olan fidanlarımı çocuklarım gibi büyüttüm. Kızlarım sürekli bana destek oluyor. Onların çalışmasından memnunum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Traktör ile ceviz ağaçların silkelenmesi

-Yere düşen cevizlerin toplanması

-Selin Varol ile Hale Tura'nın sırıkla ceviz ağaçlarını silkelemesi

-Ailenin traktör üzerinde görüntüsü

-Ceviz bahçesinden görüntü

-Selin Varol ile Hale Tura'nın cevizleri kargolaması

-Hale Tura'nın traktör kullanması

-Selin Varol ile röp.

-Hale Tura ile röp.

-Rıdvan Çolak ile röp.

-DHA muhabiri Cavit Akgün'ün anonsu

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,