Dha yurt bülteni - 2

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

ENGELLİ VE YAŞLI GÖÇMENİ KUCAĞINDA TAŞIYARAK YARDIM ETTİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde 46 göçmeni yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakaladı. Operasyon kapsamında, geçişi organize ettiği ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası, bir polisin yaşlı ve engelli bir kadın göçmeni kucağında taşıması dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bir şebekenin düzensiz göçmenlerin kaçışını organize edeceği bilgisini aldı. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, düzensiz göçmenlerin bir otobüsle hareket edeceğini tespit etti. Göçmenlerin bulunduğu otobüsü belirleyen polisler, otobüsün geçeceği güzergahı kapattı. Saat 04.00 sıralarında operasyon düğmesine basan polis, öncü olduğu tespit edilen bir otomobili ve göçmenlerin bulunduğu otobüsü durdurdu. Otomobilde bulunan şüphelileri etkisiz hale getiren polis ekipleri, daha sonra otobüsteki yaptıkları aramada 46 göçmeni yakaladı. Öte yandan, göçmen kaçakçılığını organize ettiği ileri sürülen öncü otomobilde ve otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

ENGELLİ VE YAŞLI GÖÇMENİ KUCAĞINDA TAŞIYARAK YARDIM ETTİ

Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 46 göçmen, otobüsle emniyete götürüldü. İşlemler için emniyete getirilen göçmenler otobüsten indiği sırada, bir polisin yaşlı ve engelli olan bir kadın göçmeni kucağında taşıyarak yardım etti. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Göçmenlerin bulunduğu otobüsten detay

-Polisin yaşlı ve engelli göçmeni taşımasından detay

-Göçmenlerin otobüsten indirilmesinden detay

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Adana'da silahlı ve sopalı kavga: 2 yaralı

ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemal Paşa Mahallesi 4526 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Kezban A. ve oğlu Fırat A., iddiaya göre aralarında ticari nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Y.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Mehmet Y.'nin oturduğu apartmanın bahçesinde konuşmaya başlayan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Y., sopayla darp edildi. Yaralanan Mehmet Y., evdeki av tüfeğiyle kendisini darp eden Fırat A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların sol koltuk altına isabet ettiği Fırat A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayda yaralanan Mehmet Y. ve Fırat A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan Fırat A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntülü

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Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki polislerden görüntü

Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

Yerdeki boş av tüfeği kartuşundan görüntü

Olayda kullanılan sopadan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Suları çekilen Limni Gölü, güzelliğini koruyor

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde yer alan, krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki göl suları, mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 6 metre çekildi. Sarıçam ve ladin ağaçları arasında yer alan göl, sularının çekilmesine rağmen güzelliini koruyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Zigana Dağı eteklerinde yer alan, krater özelliğine sahip, özellikle son dönemde bölgenin alternatif turizm merkezlerinden biri olan Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki göl suları, mevsim şartlarına bağlı yaklaşık 6 metre çekildi. 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçları arasında yer alan göl, sularının çekilmesine rağmen sonbaharın gelişiyle yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, tatilciler ve doğa tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Özellikle bölgede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, göl çevresindeki muhteşem manzarada sıkça fotoğraf çektirip, selfie yapmayı da ihmal etmiyor. Suların çekilmesine rağmen doğal güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen gölün, etkili yağmur ve kar yağışlarının ardından yeniden eski haline gelmesi bekleniyor.

'SULAR ÇEKİLSE DE İLGİ GÖRÜYOR'

Limni Gölü Tabiat Parkı'nda tesis işleten Abdullah Eroğlu, gölün suyundaki çekilmenin sonbahar aylarında sürekli yaşandığını, bu durumun ilerleyen günlerde düzeleceğini söyledi. Göl sularının çekilmesine karşın parkın ilgi gördüğünü kaydeden Eroğlu, "Gölde suların çekilmesi yeni gelenler için değişik bir görüntü oluşturuyor. Yaklaşık 10 yıldır burada işletmecilik yapıyorum. Her yıl bu aylarda 5-6 metre civarında bir çekilme oluyor. Yağmur ve kar yağışlarının başlamasıyla birlikte gölün suyu tekrardan kendini tamamlıyor. Bu halde bile yine de ziyaretçiler göle ilgi gösteriyorö dedi.

'MANZARAYA HAYRAN KALDIM'

Türkiye'de yaşayan Afganistan Uyruklu Seyit Hüsrev de, turla gelip ziyaret ettiği parka hayran kaldığını belirterek, "Normalde havanın soğuk olduğunu söylüyorlardı. Beklediğimden daha güzel bir yer. Burada betonlaşma yok. Yüksekte olduğu için havası da çok güzel. Manzaraya hayran kaldımö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile gölden detay çekimler

-Suyu çekilen gölün metre ile ölçülmesinden görüntüler

-Gölden genel detaylar

-Röportajlar

BOYUT: 552 MB

Haber - Kamera: Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE,

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20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 'Kültürel Miras ve Korumacılık' temasıyla bu yıl 20'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Aslanlar mevkiinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile start aldı. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Karabük Valisi Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ tarafından festival meşalesi yakıldı. Vali Gürel, Safranbolu'yu bu tür etkinliklerle tanıtacaklarını belirterek, "Türkiye'de belki de çok nadir festivallerden bir tanesine şahitlik ediyoruz. 20'nci yıla ulaşmak çok kolay değil. Altın Safran Belgesel Film Festivali çok değerli ve neredeyse Antalya'daki festivallerle yarışacak duruma gelmiş. Safranbolu dünyanın sayılı kentlerinden bir tanesi. İlimizin ve ülkemizin gözbebeği. Böyle bir kentin Osmanlı'dan günümüze korunarak taşınması ve geleceğe bu şekilde, torunlarımıza, çocuklarımıza bırakıyor olmamız bizler içinde gurur kaynağı. Safranbolu'yu inşallah bu tür etkinliklerle dünyaya tanıtmış, hem de geleceğe taşımış olacağız." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 20'nci yılına ulaştık. İlk gününden bu yana koşullar ne olursa olsun ara verilmeden devam eden literatüre girmiş bu kıymetli festivalin 20'nci yılını sizlerle kavuşturma şansını bulmakta bizim için büyük bir onurdur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yönetmenliğini Nuh Bağcı'nın yaptığı 'Emanetim Safranbolu' belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Açılış programı Necati ve Saykolar konseri ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yürüyüş -Festival ateşinin yakılması

-Fuat Gürel'in konuşması

-Elif Köse'nin konuşması

-Belgesel film gösterimi

-Konser

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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Zeynep Bastik'in, Bursa konseri kapalı gişe



GENÇ sanatçı Zeynep Bastik, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine ilgi yoğun oldu. Sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Son dönemde yakaladığı çıkışla birlikte ismini duyuran Zeynep Bastik, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluştu. Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla kendine has bir hayran kitlesi oluşan genç sanatçının konseri, 3 bin 500 kişi kapasiteli mekanda kapalı gişe gerçekleşti. Sahnedeki enerjisinin yanı sıra dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla da Bursalıların sevgisini kazanan Zeynep Bastik, kendi şarkılarının yanı sıra 'Gül Beyaz Gül', 'Felaket', 'Gözyaşlarım Anlatır' gibi şarkıları kendi tarzıyla seslendirerek beğeni topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan genç sanatçının şarkılarıyla kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da doyasıya eğlenen Bursalılar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Zeynep Bastik, bugün bir kez daha Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak.

Görüntü Dökümü

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-Konserden detaylar

-Seyircilerden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

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Van'da terör operasyonunda yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ile Gürpınar ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Yüksek Mahallesi ile Gürpınar ilçesine bağlı Topsakal Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran- Şehit Güvenlik Korucusu Cemil Çoban' ile 'Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Muzaffer Kazgan' operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, tespit edilen sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, sığınak yerinde uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

VAN,