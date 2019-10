Dha yurt bülteni - 2

Köpek balığına tekmeli dayağa ceza

Balıkesir'in Erdek İlçesi açıklarında balıkçıların ağına takılan, daha sonra denize bırakılan köpek balığına tekme ve yumrukla saldıran balıkçıya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari yaptırım uygulandı.

Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, Turan Mahallesi açıklarında avlanmak için Marmara Denizi'ne Nurban Reis teknesiyle açılan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda ve 700 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığı takıldı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, balıkçıların ağlardan kurtardıkları köpek balığını yeniden Marmara Denizi'ne bırakırken bir kişinin denizden çektikleri köpek balığına tekme ve yumruklarla birkaç kez vurduğu görüldü.

Aralarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın (TUDAV) da yer aldığı çeşitli kişi ve kurumlar, 'hayvana şiddet' uygulandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu. TUDAV'a gönderilen yazıda, şikayetlerin iletildiği Tarım ve Orman Bakanlığı Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek köpek balığına şiddet uygulayan kişiyi tespit ederek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca 'İdari yaptırım' uygulandığı belirtildi.

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

TUDAV tarafından yapılan açıklamada, 10 Eylül 2019 tarihinde avlanan, denize salınmadan önce tekme ve yumruklarla dövülen köpek balığının nesli tehlike altındaki 'Sapan köpek balığı' olduğu belirtildi. Vakıf açıklamasında bu cezanın ilk olduğu vurgulanırken şöyle denildi:

"Ülkemizde bir balık türü için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (a) bendinin (bildiğimiz kadarıyla ilk defa) uygulanması sevindiricidir. Ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte, çoğu zaman caydırıcılıktan uzak olan az miktardaki para cezalarının bu tür fiilleri engelleme açısından yeterli olmadığı açıktır. Cezaların en kısa sürede artırılmasını ve balıkçıların bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz."

Söz konusu yasanın ilgili maddesinde, "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır" deniliyor.

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ- Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

Erzurum'da eller semaya açılıp askerlerimiz için dualar edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okunup, eller semaya açılarak dualar edildi.

TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek için Erzurum'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Lalapaşa Camisi'nde Müftü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duaya 'amin' diyen cemaat, Mehmetciğe başarı diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü beladan, musibetten ve afetten ordumuzun kurtulması için dualara icabet ettiğini söyleyen Müftü Hasan Hüsnü Sula, "Seher vakitlerinde sabah namazları öncesinde ecdattan miras kalan Fetih Suresi okuma geleneğini devam ettirdik. Sabah namazı sonrasında eller semaya açılıp, yüce Mevla'ya yalvardık. Ordumuzun her türlü sıkıntıdan, beladan ve musibetten muhafaza edilmesi, muzaffer olabilmesi için eller Allah'a açıldı. Bugün Erzurum'da da her camide olduğu gibi müftülüğümüzün de iştirak etmiş olduğu Erzurum'un tarihi camilerinden olan Lalapaşa camisinde tüm cemaatimizin elleri Mevla'ya açıldı. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek gönülden dua ettik" diye konuştu.

Geceden beri dua okuduğunu söyleyen Necip Bezmiş, "Ben geceden dua ediyorum. Ne yapalım başka. Allah PKK'yı destekleyeni kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin. Ordumuzu muzaffer eylesin. Yüreğimiz yanıyor, konuşamıyorum. Allah içimizdeki hainlere insaf versin. Islahı mümkün ise ıslah eylesin, mümkün değilse de kahreylesin" dedi.

-Sabah Ezanının okunması

-Sabah namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlardan detay

Selimiye Camii'nde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde sabah namazı öncesi 'Fetih Suresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nın Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Edirne'deki camilerde sabah namazında 'Fetih Suresi' okundu. Ardından harekata katılan askerler için dua edildi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii'nde de 'Fetih Suresi' okunup, askerler için dua yapıldı.

-Selimiye Cami

-Camiden detay

-Cemaaten detay

-Hocanın sureyi okuması

-Dua edenler

-Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

Camilerde Mehmetçiğin zaferi için dua edildi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Antalya'da tarihi Yivliminare Camii'nde Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyinde, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, Antalya'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi. Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki tarihi Yivliminare Camii'nde Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, kurum müdürleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu. Namazın kılınmasından sonra İl Müftüsü Osman Artan, Mehmetçiğin zaferi için dua ettirdi.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Terör koridorunu yok etmek, güney sınırlarımızı güvenlik altına alabilmek için, ordumuz milletimizin duasıyla bir Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Akşam camilerde sela, sabah namazında da Fetih Suresi okundu, ordumuza milletimizin duası iletildi. Antalya'nın en önemli mekanlarından Yivliminare Camii'nde de Fetih Suresi okundu, dualar edildi. İnşallah ordumuz bu harekattan muzaffer bir şekilde döner. Kazasız belasız bir şekilde döner diye dua ettik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Milletimizin birliğini, beraberliğini nasip eylesin" dedi.

Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri daha sonra cami avlusunda vatandaşlara buğday çorbası ikram etti.

Camiden görüntü

Camiye gelenlerin görüntüsü

Gençlerin camiye gelişi

Protokolün camile gelişi

Duaların okunması

Namazın kılınması

İl müftüsünün dua okuması

Duaya iştirak edenlerin görüntüsü

RÖP : Münir Karaloğlu ( Antalya Valisi )

Vali Münir Karaloğlu çorba dağıtırken görüntüsü

647 MB -- 05.51// HD

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Konya'da camilerde Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' için Konya'daki camilerde Fetih suresi okunup, dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda TSK'nın Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' için tüm yurtta camilerde Fetih Suresi okundu. Konya'da da camilerde de sabah namazında Fetih suresi okunup, cemaat eşliğinde, dua edildi.

Camiden detay

Fetih Suresinin okunup dua edilmesi

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA-DHA

Bariyerle saplanan otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip otomobil ile bariyerlere saplanan sürücü öldü.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Balat mahallesinde meydana geldi. Mudanya'dan Bursa istikametine gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SFG 62 plakalı otomobil, Balat Mahallesi Sanayi Caddesindeki köprülü kavşakta bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sebebiyle yolda önlem alan polis ekipleri, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi kimlik tespiti yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

-Kaza yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Bariyerlere saplanan otomobilden görüntüler

-Detaylar

Süre: 1.08 Boyut: 76 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

Yüksekova'da Barış Pınarı Harekatı için fetih süresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah namazı öncesi tüm camilerde 'Fetih süresi' okunup, dualar edildi.

TSK'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik dün saat 16.00'da başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı devam ederken, harekatın zaferle sonuçlanması için tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'daki Merkez İhsaniye ve tüm camilerde de sabah namazı öncesi 'Fetih süresi' okundu. Operasyona katılan askerler için dualar okundu.

-Camii İmamı Fetih süresinin okunması

-Barış Pınarı Harekatı için okunan dualar

-Cemaatin dua edilmesi

Haber-Kamera: Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA, -

Kışın kesilecek kazlar arpa ve buğdayla besleniyor

Kars'ın, 'beyaz altını' olarak bilinen kazlar, kışın kesilmeden önce sahipleri tarafından adeta el bebek gül bebek büyütülüyor. Kar yağana kadar arpası, buğdayı ve suyu eksek edilmeyen kazlara gözü gibi bakan üreticiler, hastalandıklarında ise yakından ilgileniyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiciler, kazlarını kış öncesi meralarda otlatıp derelerde yüzdürerek kışa en iyi şekilde hazırlıyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları meralarda beslenip kışa doğru yaklaşık bir ay süreyle arpa ve buğday takviye ediliyor. Kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip kurutulduktan sonra kışın satışa sunuluyor. Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen kaz etinin aslında bin bir zahmetle hazırlandığını ifade eden Akyaka İlçesi'nin Duraklı Köyü'nde Yavuz Aygan, "Beslediğim kazların bir kısmını il dışındaki akrabalarıma gönderdim. Bazılarını sattım, kalanları da kışın kesip, bir hafta tuza koyacağız. Ondan sonra bir hafta asarak kurutacağız. Kaz bizim geçim kaynağımız. Bugün bir kaz 200 TL. 10 tane kaz beslesem 2 bin TL. Bu da benim kış boyu mutfak masrafıma katkı demek. Öğrencilerimizin de masraflarını karşılıyoruz. Kıçık ve büyükbaş hayvanımız da var, ama kazın yeri bizim için bir başka" diye konuştu.

-Yavuz Aygan'ın kazlara yem götürmesi

-Kazları yemlemesi

-Kazların su içmesi

-Aygan'ın konuşması

-Detaylar

(Süre: 5 dk 6 sn, Boyut: 546 MB)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,