Dha yurt bülteni - 2

Giresun'da fındık fabrikası, yangında hasar gördü

Giresun'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece yarısı Giresun Organize Sanayi bölgesinde bir fındık fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen ve içinde yüklü miktarda fındık olan fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yanan fabrikadan görüntü

-İtfaiye soğutma çalışmasından görüntü

-Dumandan etkilenen 1 kişinin ambulansa bindirilirken görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ GİRESUN,

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Bin polisle narkotik operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bin polisin katılımıyla, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen kişiler ile aranan bazı şüphelilere yönelik şafak operasyonu başlatıldı. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede eş zamanlı operasyon için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen kişilere ve aranan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, bin polis görev aldı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Havadan drone ile takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyonda eğitimli narkotik madde arama köpekleri Rona ve Galya da kullanıldı.

GİTARIN İÇİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Arama yapılan evlerden birinin banyosunda ve gitarın içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan baskınlarda ev ve iş yerlerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinden detaylar

-Operasyondan detaylar

-Evlerde yapılan aramalardan detaylar

-Narkotik köpeklerinin aramalarından detaylar

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kazım BULUT/ GEMLİK(Bursa),

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Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir parkta temizlik işçileri, poşet içerisinde yanmış halde kedi ölüsü buldu. Kedinin mangalda yakıldığı ve üzerinde ızgara teli izleri bulunduğu belirtilirken hayvansever Arzu Şerefoğlu, "Kedi resmen kömür olmuş, normal bir insan bunu yapamaz" dedi.

Olay, İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kedileri beslemek için parka gelen hayvansever Arzu Şerefoğlu, temizlik işçilerinin poşet içerisinde yanmış bir kedi ölüsü bulduğunu gördü. İşçilerin yanına giden Şerefoğlu, gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Kedinin, mangal üzerinde yakıldığı tahmin edilirken, vücudunda ızgara teli izleri olduğu görüldü. Hayvansever Arzu Şerefoğlu, gözyaşlarıyla olayı anlattı. Şerefoğlu, "Dün kedileri beslemek için parka geldiğimde, temizlik işçilerinin bulduğu yanmış kedi ölüsünü gördün. Kedi resmen kömür olmuş. İçim parçalandı, bu insanlık dışı bir olay. Hayvan orada can çekişirken, kim bilir nasıl çığlıklar attı. İnsanın yüreği titrer. Normal bir insan bunu yapamazö dedi. Öte yandan polis ekipleri, kediyi yakarak telef eden şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Parktan görüntüler

-Çöpten ve kediden görüntüler

-Arzu Şerefoğlu'nun kedileri beslemesi

-Röportaj

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Ortaokul öğrencileri şehit için mevlit okudu, harekata katılan askerlere dua etti

Erzurum Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu Kütüphane Kulübü öğrencileri, 2008 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın mevlidini Şehit ve Gaziler Derneği'nde okuyup, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de dua etti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube'sine ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir', 'Sefer bizim, zafer Allah'ındır', 'Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz' pankartları ile gelen yaklaşık 50 öğrenci, gaziler tarafından karşılandı. Öğrenciler şehit Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın 11'inci yıl dönümü nedeniyle okulda okudukları hatmin mevlidini ise dernekte okudu. Öğrenciler, Barış Pınar'ı harekatına katılan askerler için de ellerini açıp dua ettiler. Dernek üyeleri, çocuklara tatlı ikramında bulundu ve onlarla sohbet etti.

Mevlide katılan şehit Cahit Yıldırım'ın eşi Cezminur Yıldırım, duygulu anlar yaşadı. Eşinin Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ndeki Aktütün Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit düştüğünü söyleyen 3 çocuk annesi Yıldırım, "Benim ve çocuklarımın kahramanı olan Cahit Yıldırım, Erzurum'un 251'inci şehidi. Ölümünün 11'inci yıl dönümü nedeniyle evde hatim okuttum. Çocuklarımız da mevlidini derneğimizde okudu. Şehitlerimizin unutulmaması çok güzel bir duygu. Vatan hainleri bunu bilsin ki ben ve çocuklarım da bu ülke için şehit olmaya hazırız" diye konuştu.

Mevlid sonrası çocuklara elleriyle tatlı ikram eden Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül, öğrencilerin kendilerini duygulandırdığını söyledi. Terörle mücadelede girdikleri silahlı çatışmada gazi oldukları gibi şehit olmaya da hazır olduklarını ifade eden Başkan Akgül, "Afrin operasyonunda olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik Şubesi'ne gidip müracaat edeceğiz. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Bugün öğrencilerimizin buraya gelip şehidimize mevlid okuması çok anlamlıydı. Allah hepsinden razı olsun. Onların bizlere sahip çıktığını görmek güzel bir duygu" dedi.

Öğrenciler mevlit ve duadan sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrenciler, geldikleri gibi sloganlar eşliğinde dernekten ayrılarak okullarına gitti.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin derneği girişi

-Engelli bir gazinin çocukların fotoğraftını çekmesi

-Dua ve şiir okunması

-Okul müdürü Müdahir Bayrak'ın konuşması

-Şehit eşinin konuşması

-Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül'ün konuşması

-Başkanın çocuklara tatlı ikram etmesi

-Bir öğrencinin konuşması

-Çocukların dernekten sloganlar atarak gitmesi-

Haber-Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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Ciritçilerden Mehmetçiğe selam

Ankara'da yapılacak şampiyona için hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren cirit takımları, Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam gönderdi. Antrenman öncesi sahanın ortasında toplanan ciritçiler, selam verdikleri Mehmetçiğe başarı diledi, dua etti.

Erzurum'daki Şah Dadaş ve Sancak Atlıspor Kulüpleri, Ankara'da yapılacak cirit şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında hafta sonu antrenman yapan ciritçiler, 9 Ekim 2019 günü sınırda terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçiğe de destek veriyor. Harekatı başarıyla sürdüren Mehmetçiğe antrenman öncesi selam gönderen ciritçiler, zafer için dua ediyor. Ankara'da yapılacak şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen Şah Dadaş Atlıspor Kulübü Başkanı Erdem Kara, "Antrenmana başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimizi selamlıyoruz, onlara Erzurum'dan dualarımızı gönderiyoruz. Erzurum'dan tüm Türkiye ve dünyaya askerimizin yayında olduğumuzu bildiriyoruz. Biz askerlerimizle biriz, beraberiz. Bize ihtiyaç olduğu zaman sadece Şah Dadaş Kulübü değil, tüm kulüplerimizle canımızı seve seve vermeye hazırız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Atlı ciritçilerin sahada yerlerini alması

-Atlarını saha içinde dolaştıran ciritçiler

-Başkan Erdem Kara ile röp

-Ciritçilerin selam durması

-Selam veren ciritçilerden detay

-Şah Dadaş ve Sancak kulüplerinin antrenman müsabakası

-Müsabakadan genel ve detaylar

-Ciritçilerin mehmetçiğe destek açıklamaları

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Pancar söküm makinesi üreticiyi güldürdü

Kars'ta 2014 yılında kapatılarak işçileri başka yerlere gönderilen şeker fabrikası, Ziraat Odası'nın Almanya'dan 500 bin Euoro'ya ithal ettiği pancar söküm makinesi sayesinde yeniden üretime başladı. 2014 yılında 2 bin tona kadar düşen pancar üretimi, söküm makinesinin hizmete girdiği 2015 yılında 35 bin tona yükseldi. Çitfçinin üretime dönmesiyle 2016 yılında ikinci söküm makinesi ithal edilen Kars'ta üretim 80 bin tona çıkarken, kapatılan şeker fabrikasının bacaları yeniden tütmeye başladı.

Kars'ta 1993 yılında kurulan şeker fabrikası gerek kotalar, gerekse maliyetlerin artması sebebiyle 2014 yılında kapanma noktasına geldi. 2014 yılında 2 bin ton pancar üretilen Kars'ta, 180 bin ton pancar işleme kapasiteli fabrika kapatıldı. İşçileri farklı kentlerdeki fabrikalara gönderilen Şeker Fabrikası'nı kurtarmak için Ziraat Odası Başkanlığı harekete geçti. Özellikle pancar sökümünün maliyetinin yüksek olması sebebiyle 22 köyde 497 çiftçinin üretimden vazgeçtiği Kars'ta Ziraat Odası Başkanlığı, Almanya'dan 500 bin Euro karşılığında pancar söküm makinesi ithal etme kararı aldı. Çiftçilerin üretimi artıracaklarına dair kararın ardından Kars Ziraat Odası Başkanlığı, Almanya'dan pancar söküm makinesini ithal etti. Arazilerdeki pancarı, ödemenin yüzde 50'si peşin, yüzde 50'si devletin ödeme yapmasından sonra alınmak üzere 200 TL'ye söken makineyle üreticilerin işi kolaylaştı. 2016 yılında üretimin 80 bin tona çıktığı Kars'ta Ziraat Odası, Almanya'dan 2'nci makineyi de ithal etti.

Söküm makinesi Akyaka ilçesinin Esenyayla Köyü'nde 65 yaşındaki Oktay Demir'in 20 dönümlük pancar tarlasında çalıştı. Tarladaki pancarları 2 saatte söken makinenin sunduğu kolaylıkları gören Oktay Demir, elindeki dirgenle bekleyerek söküm makinesini izledi. Söküm makinesinin büyük kolaylık olduğunu belirten Demir, makineden önce çocukları, eşi ve işçileriyle yaklaşık 1 ay boyunca pancar söktüklerini hatırlattı.

15 BİN TON ŞEKER ÜRETİLECEK

Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, ithal ettikleri 2 pancar söküm makinesinin üreticinin işini kolaylaştırdığını ve fabrikayı da kapanmaktan kurtardığını belirtti. Başkan Ertaş, "Makineler ithal edilmeden önce bir dönüm pancarın sökümünde 4 işçi çalışıyor, bir işçinin maliyeti üreticiye yaklaşık 750 TL'ye mal oluyordu. Kazancın yarısından çoğunu söküme veren üretici ekimi durdurdu, 2014 yılında pancar üretimi 2 bin tona kadar düştü. Bunun üzerine 1993 yılında kurulan fabrika kapatıldı, işçiler diğer kentlerdeki fabrikalarda görevlendirildi. İlimizdeki fabrikanın kapatılmaması için Almanya'dan 500 bin Euro karşılığında söküm makinesi ithal etmeye karar verdik. Çiftçilerle görüşerek üretimin artması halinde ithalatı yapacağımızı bildirdik. 2014 yılında 2 bin tona düşen pancar üretimi 2015'de 35 bin tona çıkınca biz de söküm makinesini ithal ettik. 180 bin pancar işleme fabrikasının daha rantabl çalışması için üretimin artırılması gerekiyordu. Biz de yine çiftçilerle görüşerek üretimin artırılmasını istedik. 22 köyde 497 üretici, 2016 yılında 14 bin dönüm arazide üretimi 80 bin tona çıkarınca biz de 2'nci makineyi ithal ettik. Bu sene Kars genelinde 70-80 bin ton civarında bir pancar üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl ki kampanya döneminden 15 bin tona yakın şeker üretimi hedefleniyor" diye konuştu.

Yaklaşık son 3 yıldır 13-14 bin ton arasında üretim yapılan fabrikanın yüzde 60 kapasiteyle çalıştığını belirten Ertaş, "Çiftçilerimiz artık ekim yapıp para kazanıyor. Fabrikamızda çalışan işçiler, işten çıkarılmaktan kurtarıldı. Biz burada elimizden ne geliyorsa çiftçilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üreticilerimizden ücretin yarısını peşin tahsil ediyoruz. Kalan yarısına da çiftçilerimizle temlik yapıp şeker pancarı paralarını aldıklarında tahsil ediyoruz. İşçilerimiz zor durumda kalmasın diye bu kolaylıkları da sağlıyoruz. Makinenin parçaları Almanya'dan geldiği için çok pahalı, biz de bunları yetiştirmekte zorlanıyoruz ama her şey çiftçilerimizin rahatlığı için. Kırılan parçaların onarılması da büyük maliyetler getiriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pancar sökümü

-Oktay Demir'in pancarların yatıp keyif çatması

-Oktay Demir'in konuşması

-Muhabir Bedir Altunok'un anonsu

-Pancar söküm makinesinin tarlada çalışması genel ve detayları

-Adem Ertaş ile röp.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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