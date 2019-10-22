DHA YURT BÜLTENİ -2

Erciş'te gözaltındaki HDP'li Çetin'in yerine Kaymakam görevlendirildi

Van Valiliği, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltı süreci devam eden Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında verilen yakalama kararı doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri, 15 Ekim'de Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin ve 13 Belediye Meclis üyesinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda Çetin ile birlikte 14 meclis üyesi gözaltına alındı. Çetin ve beraberindeki Belediye Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 10 belediye meclis üyesi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütüne üye olmak', 'PKK/KCK'ya elaman kazandırmak' suçlarından tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, Çetin ve beraberindeki 4 meclis üyesinin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları hala devam ediyor. Gözaltı süreci devam eden Belediye Başkanı Çetin'in yerine, İçişleri Bakanlığı kararınca Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu görevlendirilirken, polisin sabah saatlerinden itibaren belediye binasında yaptığı aramalar hala devam ediyor.

Konu ile ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılama süreci, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma süreci devam ederken adı geçen şahıs Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ' suçundan devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, gözaltı süreci devam etmektedir. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlemleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılması¸; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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Haber: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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27 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına 'mahrem imamlık' yaptıkları tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlar sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusundaü, örgütteki 60 isim daha tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 60 kişi hakkında, 'FETÖ/PDY terör örgtüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin örgüt içinde molla-genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan-gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.

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Emniyet binası dışından detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Adana merkezli iki ilde 'kalpazan' operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli iki ilde, sahte para basıp piyasaya sürdüğü öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 22 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şebekeyi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, Adana ve Antalya'da şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü götürüldü. Antalya'da yakalananların ise işlemleri tamamlandıktan sonra kente gönderileceği belirtildi.

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Adli tıp biriminin dış görüntüsü

Adli tıp biriminin tabelası

Polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilen şüpheliler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Cami ve cemevlerine yangın tüpü bağışı

Muş'un Varto ilçesinde ismi açıklanmayan bir hayırsever, mahalle ve köylerdeki cami ile cemevlerinde kullanılmak üzere yangın tüpü bağışladı. 99 yangın tüpünü muhtarlara teslim eden Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer, nasıl kullanılacağını da anlattı. Başkan Özer, "Hayırsever vatandaşımızın Allah hayrını kabul etsin. Allah bu tüpleri kullanmayı nasip etmesin" temennisinde bulundu.

Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) Başkanı Mehmet Soydan'ın girişimleri sonucunda ismi açıklanmayan bir iş insanı, Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği'ne cami, cemevleri ve taziyeevlerine verilmek üzere 99 yangın tüpü gönderdi. İlçe Merkezi ve köylerden gelen muhtarlar, yangın tüplerini teslim aldı. Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nusrettin Özer, yangın tüplerinin kullanımıyla ilgili muhtarlara bilgi verdi. Tüpleri muhtarlara teslim eden Başkan Özer, "Hayırsever bir iş insanımızın derneğimize bağışladığı bu tüpleri Varto ilçemizde ve köylerinde bulunan cami, cemevi ve taziyeevlerinde kullanılmak üzere muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Hayırsever vatandaşımızın Allah hayrını kabul etsin. Allah bu tüpleri kullanmayı nasip etmesin" diye konuştu.

Yangın tüplerini teslim alan muhtarlar hayırsever iş insanına teşekkür etti.

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-Dernekten görüntü

-Şehirden görüntü

-Muhtarların tüp almaları

-Varto'yu Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği Nusrettin Özer röp.

-Çaylar köyü Muhtarı Ali Akdağ röp.

Haber-kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş),

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1890 metrede renk şöleni

Erzurum'un Aziziye İlçesinde 1890 metre rakımdaki 11 kilometrekare göl alanına sahip Kuzgun Barajı ve çevresi sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Bir taraftan yaprak döken ağaçlar, bir tarafta yeşilliğini koruyan çamla kaplı arazideki renk cümbüşü fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Merkez Aziziye İlçesi'ndeki Sırlı Deresi üzerine yaptırılan ve 1996 yılında hizmete giren Kuzgun Barajı elektrik üretimiyle ekonomiye katkı sağlarken binlerce dönüm arazide de sulu tarım imkanı sağladı. Erzurum'da inşa edilen ilk barajlardan biri olan Kuzgun Barajı, ekonomiye katkısıyla beraber doğal gözellikleriyle de dikkat çekiyor. Çevresi çeşitli ağaçlarla kaplı olan 1890 metre rakımdaki baraj gölünde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış aylarında ayrı güzellikler yaşanıyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunun görmenin mümkün olduğu bölgede sonbaharda ise renga renk bir doğayla karşılaşmak mümkün. Sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplanan alan manzara fotoğrafçılarının akınına uğrıyor. Fotoğrafçılar, renk cümbüşünün en güzel anlarını objektiflerine yansıtırken, bazı vatandaşlar ise 11 kilometrekare alanı bulunan gölde balık avlamaya çalışıyor. Vatandaşlar, bölgedeki doğal güzelliklerin hayranlık verici olduğunu belirten dinlenmek ve balık avlamak iin Kuzgun Baraj gölünü tercih ettiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Kuzgun Barajı ve çevresindeki ağaçlar

-Renk cümbüşü yaşanan bölgeden görüntü

-Kuzgun Baraj gölü ve çevresinden detay görüntüler

-Fotoğrafçıların arazide gezinmeleri

-Fotoğraf çekiminden detaylar

-Baraj gölü ve balık tutanlar

-Balık tutan vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,