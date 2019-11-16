DHA YURT BÜLTENİ-2

HDP'li 3 belediyeye görevlendirme

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan Mardin'in HDP'li Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın, Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez ile Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü görevinden alındı. 3 başkanın yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.

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Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Hatay'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Hatay'da, 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya- Yayladağı yolu Harbiye mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 31 ZH 026 plakalı traktör, 31 DM 250 plakalı otomobil, 31 S 0057 plakalı yolcusu bulunmayan öğrenci servis minibüsü ve 31 EB 628 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

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Halil İbrahim KARAÇAY- Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Eşinin döverek öldürdüğü Suriyeli kadın, 2 aylık hamileymiş

Konya'da dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i (19) önce hortumla döven, ardından da başına sopayla vurup öldüren Mahmud El Hüseyin (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Halidiye El Hamit'in yapılan otopsisinde yaklaşık 2 aylık hamile olduğu saptandı. Mahmud El Hüseyin, ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü belirtildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Evde, Mahmud El Hüseyin ile ikinci eşi Halidiye El Hamit arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin, çocuklarının gözü önünde eşini önce hortum, ardından sonra sopayla dövdü. Halidiye El Hamit, başına aldığı sopa darbesiyle hareketsiz kaldı. Mahmud El Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşündü. Aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, Hüseyin, polisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye El Hamit'in öldüğü saptandı.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, saatlerce işkenceye maruz kaldığı tespit edilen genç kadının kafatasında çatlak olduğu ve beyin kanaması geçirdiği saptandı, 2 aylıkta hamile olduğu tespit edildi.

'BENİ ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Polisteki sorgusunda eşinin kendisini aldattığını ileri süren Mahmud El Hüseyin, "Eşim beni aldatıyordu. Eve erkek alıyordu. Akşamları evin kapısını kilitliyordum. Sabah kalktığımda ise kapıyı hep açık buluyordum. Gece kavga ettik. Önce hortumla dövdüm, sonra da başına sopayla vurdum. Yere düşünce baygınlık geçirdi sandım. Bir süre başında bekledim. Hareket etmeyince polisi aradım. Onlar gelince öldüğünü öğrendim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmud El Hüseyin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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Şüphelinin emniyetten çıkartılması

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kayseri'de ilk kez sıcak hava balonu havalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bölgenin turizme kazandırılması amacıyla ilk kez sıcak hava balonları havalandı.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesinde Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ilk kez sıcak hava balonu turu düzenlendi. Peribacaları ve bez bebekleri ile ünlü olan Soğanlı Mahallesinde sıcak hava balonuna Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ve daire müdürleri bindi. Bölgede yaşayan Sebahat Arız'da (59) ilk kez sıcak hava balonuna binmenin heyecanını yaşadı. Arız, Vali Günaydın ile birlikte sıcak hava balonu ile havalandı. Vali Şehmus Günaydın, "Hayırlı olsun. Ülkemiz için önemli bir girişim. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler Kayserimizin sahip olduğu turizm potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bununla ilgili kurumlarımız çalışıyor. Bugün Erciyes Dağındaki kayak turizmi olsun, Kapuzbaşı şelaleleri olsun, Kaniş Karum olsun bunlar önemli değerler. Bunlar inşallah istediğimiz noktaya geldikten sonra hem istihdam hem de gelir anlamında bölgeye önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, Kayseri'ye sıcak hava balonu turizmini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kayseri'nin sanayinin, ticaretin, sağlığın ve turizmin merkezi olma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Bu bakımdan önemli bir çalışmaya imza atılmış oluyor. Balon turizmi başlatılıyor. Kapadokya'nın merkezi olarak bilinen geçmişte başkentliğini yapmış Kayserimiz Nevşehir ile bütünleşik olarak adeta insanlara hizmet etmeyi, bu güzel bölgemizin güzel görüntülerini görmelerini sağlayacak önemli bir çalışmaydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 3 adet sıcak hava balonu havalanarak, yaklaşık 45 dakika bölgeyi gezdi.

Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşması

-Vali Şehmus Günaydın'ın konuşması

-Genel detay

KAYSERİ -DHA