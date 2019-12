DHA YURT BÜLTENİ -2

Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Adana merkezli 3 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Biri doktor, 16 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu, 'ByLock' kullandığı öne sürülen ve haklarında ifade ile teşhis kararı bulunan 16 kişinin yakalanması için sabahın ilk saatlerinde Adana, Antalya ve Ankara'da şafak operasyonu düzenlendi. Biri doktor, 16 şüphelinin evinde arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Evi kundaklanan kadın, iki çocuğuyla yardım bekliyor

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Yaka'nın (33) evinde çıkan yangında hem eşyaları hem de evi kullanılamaz hale geldi. 2 çocuğuyla sokakta kalan Yaka, "İtfaiyenin tuttuğu raporda evin kundaklandığı yazıyor. Daha önce de 3 kez yangın olayı yaşanmıştı" dedi.

Yangın, 8 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2208 Sokak üzerindeki apartmanın zemin katında meydana geldi. Temizlik işçisi Şerife Yaka'nın evde olmadığı saatlerde yatak odasında başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Yaka'nın komşularının haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye ekibi, çıkış nedeniyle ilgili inceleme yaptı. Yaka'nın komşuları polise verdikleri ifadede, evin arka balkonundan bir kadının koşarak uzaklaşmasının ardından yangının başladığını söyledi.

KUNDAKLAMA OLDUĞU NETLİK KAZANDI

İnceleme sonucunda rapor tutan itfaiye ekipleri, yangının yatak üzerinde unutulan ya da düşürülen muhtelif bir ateş kaynağından kaynaklandığını raporladı. Yangının ardından evin ve eşyaların tamamen kullanılamaz halde olduğunu belirten Yaka, çocukları Hatice (12) ile Mevlüt Efe'yi (8) yanına alarak annesinin yanına yerleşti. Evdeki eşyaları da bahçeye çıkaran kadın, daha önce de 3 kez evinin önündeki ayakkabılar ve bebek arabasının yandığını, bunu birilerinin bilerek yaptığını düşündüğünü söyledi.

Eşinden ayrı yaşadığını kaydeden Yaka, "Daha önce de 3 kez yangın olayı yaşanmıştı. Evin önündeki ayakkabılar ve bebek arabası yanmıştı. Kimin yaptığını bilmiyorum. Maddi durumum kötü, ancak bu evi toparlayabilmiştim. Ev benim değil zaten. İtfaiye tuttuğu raporda kundaklama olduğunu söylüyor. Zor durumdayım" dedi.

Şerife Yaka, kış günü iki çocuğuyla ortada kaldığını ifade ederek, kendisine uzanacak yardım eli beklediğini sözlerine ekledi.

Tokat'ta 24 bin öğrenciye ücretsiz kurs

Tokat'ta lise ve ortaokul son sınıf 24 bin öğrenci, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan etüt merkezlerinde hazırlanıyor. Veliler, öğrencilere sunulan bu imkanı memnuniyetle karşılıyor.

Tokat Valiliği'nce başlatılan 'Eğitim Tokat' projesi kapsamında il genelinde LGS ve YGS'ye girecek öğrenciler için etüt merkezleri açıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınavlara katılacak öğrencilerin etüt merkezlerine alınması için seviye tespit sınavı yaptı. Sınavda başarılı olan bin 13 bin lise, 11 bin ortaokul olmak üzere 24 bin öğrenci il genelinde belirlenen 46 okuldaki etüt merkezlerinde eğitim almaya başladı. Valiliğin materyal desteği sağladığı etüt programları memnunlukla karşılandı.

Amaçlarının öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek olduğunu söyleyen Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Hedefimiz ilimizin akademik sınavlardaki başarı sıralamasını ilk 3 yılda ilk 20'ye, 5 yılda ilk 5'e yükseltmektir. İlimizdeki tüm okullarda kurs yapmıyoruz. Kurs merkezi okullar belirledik. Öğrencilerimizin özellikle ulaşımını rahatlatacak kurs merkezleri belirledik. Bu kurs merkezlerine bütün okullardan öğrenciler aldık. Öğrencilerimiz kendi okulları da değil, farklı okullarda kurs alıyorlar. Yine aynı şekilde öğrencimiz kendi öğretmeninden değil, farklı öğretmenlerden kurs alıyor. Yani farklı arkadaşlarla, farklı eğitim öğretim ortamında ve kendi öğretmenlerinin dışında farklı öğretmenlerden kurs alıyorlar. Bu da öğrencilerimizin motivasyonlarını ciddi manada artırdı" dedi.

'DEVLETİMİZİN İMKANLARINI SEFERBER ETTİK'

Disiplinin kurslarda birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Küçükali, "Disiplin olmazsa başarı olmaz diyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte kurs başlamadan önce bir protokol imzaladık. Özelikle bu disipline dikkatlerini çekmek için. Biz verimli olduğuna inanıyoruz. Bu uygulamayı ilk kez yazın uyguladık. Hem öğrencilerimizden hem velilerimizden hem de öğretmenlerimizden güzel dönüşler oldu. Bunun üzerine de eğitim öğretim yılı içerisinde devam ediyoruz. Bu projeleri gerçekleştirirken Sayın Valimiz Ozan Balcı her türlü desteği maddi ve manevi olarak veriyor. Yine ayn şekilde Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer her türlü desteği veriyor. Kısacası devletimizin her türlü imkanlarını öğrencilerimiz için seferber ettik. Şu anda etüt merkezlerimizde 24 bin öğrenci devam ediyor. Farklı illerde yaşan Tokatlı olan öğrencilerin de kurslara katılmak için kayıtlarını Tokat'a aldırdığını biliyoruz" diye konuştu.

'ÖZEL KURSLARA İHTİYACIM KALMADI'

Etüt merkezlerinden memnun olduğunu söyleyen lise son sınıf öğrencisi Fatma Onur, "Bu kurslar sayesinde özel kurslara ihtiyacım kalmadı. Kendimi sınavlara daha hazır hissediyorum. Kurslara devamlı katılıyorum. Ailem ise benim kurslara gitmemden dolayı mutlu oluyorlar" dedi. Öğrencilerden Derya Tosun ise "Buradaki kursları çok beğeniyoruz. En iyi öğretmenlerden ders alıyoruz. Ücretsiz olarak bize kaynaklar veriliyor. Devletimizin bize değer verdiğini hissettiriyor. Kurslara severek geliyorum ve faydalı olduğunu düşüyorum" diye konuştu.

Projeden memnun oldukları kaydeden öğrenci velisi Mahmut Kartal, "Proje kapsamında verilen eğitimlerden haberdar oldum. Kızımı bu kursa göndermeyi uygun gördüm. Kızım da bu kurslardan son derece memnun. Diğer bir boyutu ise kaynakların devlet tarafından verilmesi bizi son derece memnun etti. Kursu düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların çatlak ellerine merhem oldular

Paintball Avrupa Hakemi ve milli halk dansları sporcusu Dora Kübra Yıldız, Ankara'da 'Bir Paket Mutluluk' sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile Muş'ta Kardeşler Köyü okuluna yardım eli uzattı. Ankara'dan paket paket yardımlarla gelen Yıldız, soğuktan elleri çatlayan miniklerin ellerine ve yüzlerine önce merhem sürdü, sonra hediyelerini verdi.

Gazi Üniversitesi Spor Akademisi ve Mamak Belediyesi Halk Oyunları konservatuarı mezunu olan ve Paintball branşında Türkiye'nin aktif ilk kadın Avrupa hakemi ünvanı olan Dura Kübra Yıldız, hemen her yıl Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Anadolu'nun en ücra köylerine giderek köyde yaşayan çocuklara hediyeler verip onlarla kucaklaşıyor. Yıldız'ın bu yıl ki durağı Muş oldu. Muş Alparslan Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Topluluğu'nun da destek verdiği Yıldız, Ankara'dan getirdiği hediye paketleriyle Kardeşler Köyü İlkokulu'na gitti.

Dora Kübra Yıldız, sürpriz yaptığı miniklerin önce soğuktan çatlayan ellerine merhem oldu. Getirdikleri hediye paketlerinin içinden çıkardıkları kremi önce çocukların ellerindeki çatlaklara süren Yıldız, "Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çocuklarımıza hediye getirdiğimiz zaman krem de veriyoruz. Çünkü soğuktan çocuklarımızın elleri çok çatlamış ve yara olmuş. O yüzden çocuklarımızı tek tek önce kremliyoruz, hediyeler veriyoruz. Sonrasında da her gün kullanmaları için onlara kremler de hediye ediyoruz" dedi.

'Bir Paket Mutluluk' ailesi olarak Muş'un Kardeşler Köyü'ne geldiklerini ifade eden Yıldız, "Buradaki köyümüze ulaşabilmek için muhtarımızla iletişim kurduk. Buradaki öğrencilerimize bir sürpriz yapmak istedik. Köyde okuyan çocuklarımıza sürpriz yapmayı çok seviyoruz. Buraya geldiğimizde ilk önce sınıfımızı süsledik ve çocuklarımızın heyecanına ortak olmak istedik. Sınıfa girdiklerindeki o heyecan inanılmazdı. Biz onlardan daha çok mutlu olduk, daha çok sevindik. Hedefimiz daha çok çocuğu mutlu etmek, daha çok çocuğu sevindirmek. Onlarla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda daha çok köy çocuklarına gidip, daha çok köy çocuklarını sevindirebiliriz" diye konuştu.

Atık barkodlardan top yaptı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli memur Orhan Çatana, atık barkodları birbirine yapıştırarak 20 kilo ağırlığında top yaptı. Çatana, topun üzerini harita ile kaplayıp dünya küresi yaparak bir okula hediye etmeyi planlıyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli memur Orhan Çatana, 1,5 yıl önce televizyonda gördüğü ancak daha küçük boyutlarda olan ve barkodlarla yapılan bir top gördü. Çatana, acil serviste atılan barkodları görünce kendisi daha büyük bir top yapmaya karar verdi ve 2018 yılının Şubat ayından itibaren atıl durumda olan barkodları üst üste yapıştırmaya başladı. Aradan geçen 1,5 yıl içerisinde 131 bin 900 adet barkodu üst üste yapıştıran Çatana, 20 kilo ağırlığında kendisinin 'barkod' top adını verdiği bir küre elde etti.

Acil servise gelen hastaların da dikkatini çeken 'barkod top' büyük ilgi görmeye başladı. Hastane personeli her geçen gün büyüyen topu görünce servislerde atıl durumda olan barkodları toplayarak mesai bitiminde Orhan Çatana'ya getirmeye başladı.

Orhan Çatana barkod top yapımını bir televizyonda izlediğini açıklayarak, "Ben daha önce bunu televizyonda gördüm. Bende bunu yapabilirim dedim. İptal olan barkodlardan böyle bir barkod top yapmaya karar verdim. Yapmaya devam ediyorum. 2018 Şubat ayında yapmaya başladım. Şu ana kadar 131 bin 900 barkod kullanmışım. 20 kilo ağırlığa ulaşmış durumda. Yeni küçük küreler de yapmaya başladım. 2 tanesini ben yapmaya devam ediyorum. 3 tanesini de arkadaşlara verdim. Böyle düzenli yapıştırdığım için büyük rağbet var. Benim gibi yapamıyorlar ama ben yanlış yapılanları düzeltmeye çalışıyorum. Düzenli yapıştırmak gerekiyor. Ben işaretliyorum, çiziyorum ve sırasıyla dolaşıyorum. Acile gelen hastalara resim dahi çektiriyorlar. Çok beğeniyorlar" dedi.

"HASTALARIN ATTIĞI BARKODLARI KULLANIYORUZ"

Atatürk Devlet Hastanesi Acil İdari Şefi Barış Çarıkçı ise barkodların hastaneye başvuran vatandaşlardan geri kalan atıl barkodlar olduğunu belirterek, "Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Türkiye genelinde de bunun bir farkındalık olacağını düşünüyoruz. 1,5 senede 20 kilograma ulaştı. Bu topu atlas halinde küreye dönüştürüp bir okulumuza hediye edeceğiz. Türkiye'de 1000'e yakın hastane var. Her hastanede bu barkodlar bir şekilde çöpe atılıyor. Diğer hastanelerin de örnek almasını istiyoruz" diye konuştu.

"OKULA HEDİYE EDİLECEK"

Belli bir büyüklüğe ulaşan ve 150 bininci barkodun yapıştırılmasıyla tamamlanacak olan küre, üzerine atlas giydirmesi yapıldıktan sonra dünya haritası olarak bir okula hediye edilecek.

