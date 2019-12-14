DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Hastane tavanından düşen işçiyi gören doktor o anları anlattı

TRABZON'da, Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan bir işçi, internet hattı çektiği sırada tavandan koridora düştüğü anlar kameraya yansıdı. Olay anında hastasına bilgi verirken şaşkınlık yaşayan Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma, "Şok oldum" dedi.

Trabzon'da, 25 Kasım'da, Fatih Devlet Hastanesi'nde çalışan bir işçi, 5'inci kattaki Enfeksiyon Sersivi'nde internet hattı çektiği sırada tavandan koridora düştü. Düşen işçinin yerden kalkarak işine devam ettiği anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay anında hastasına bilgi veren Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yunus Ayma da şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

O anları anlatan Dr. Yunus Ayma hemşire masasında otururken aniden 'çat' diye bir ses duyduğunu belirterek "Çok tuhaf gelecek ama yukarıdan bir adam ayaklarının üzerine yere düştü. Şok oldum. Kendimi hemen toparladım, 'bir şeyin var mı?' diye sordum. 'Yok' dedi ve işine devam etti. Ben en üst katta olduğumun farkında bile değildim. Gece o saatte teknisyen orada ne arar bende anlamadım. Sonradan öğrendim ki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor. Orada ona sordum 'şikayetin var mı, ayaklarında bir ağrı acı var mı?' diyeö dedi.

'LANGIRT DİYE DÜŞTÜ'

Güvenlik kamerasında ki görüntülerde ses olmadığı için tepkisiz göründüğünü belirten Ayma, "Sonradan öğrendimki teknisyen orada bilgisayar kablosu çekiyormuş. Panellerin üzerine basınca tavandan aşağıya düşmüş. Langırt diye düştü tabi. Yanımdaki hasta yakını da çok şaşırdı. Şimdi ben orada ilk etapta şok oldum. Daha sonrada tepkisiz gibi görünüyorum ama güvenlik kamerası olduğu için sesi çekmiyor. Orada ona 'şikayetin var mı, ayaklarında bir ağrı acı var mı?' diye sordum. 'Yok' dedi. Tedavi istemeyen birine de zorla kontrol yapamazsın. Zaten adam düşünce ayaklarının üzerine sanki hazırlıklı gibi düştü. 'Ahanda olacağı buydu' der gibiydi. O da bekliyordu bu düşüşü sanki.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tavandan düşen adamın güvenlik kamera görüntüsü

-Hastane dışından görüntü

-Doktor Yunus Ayma ile röportaj

-Hastane içinde adamın düşdüğü yerden görüntüler

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN TRABZON-DHA

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Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

ERZURUM Sancak Atlı spor Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu. Kulüp Başkanı Saffet Fidan, " Erzurum'un, 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunu herkes bilsin ki ciridin ana yurdu Erzurum'dur" dedi.

Merkez Palandöken ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve gösterdiği büyük bir performansla Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sancak Atlıspor Kulübü cirit takımı Ankara'ya gidecek para bulamayınca kulüp başkanı Saffet Fidan bankadan 15 bin lira kredi çekti. 25 kişilik ekiple şampiyonaya katılmak üzere Ankara'ya giden Sancak Atlıspor Kulübü bir büyük başarıya daha imza atarak üçüncü oldu. Ciritin anayurdu Erzurm olmasına rağmen Uşaklı ciritcilere verilen değeri kıskandıklarını vurgulayan Saffet Fidan, "28 yıldır bu şampiyonluğu Erzurumlu ciritciler elde ediyordu. Ancak bu yıl sahipsizlik belimizi büktü. Bende 15 bin lira kredi çekip kulübü Ankara'ya götürdüm. 3 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen şampiyonada üçüncü olduk. Bir, iki ve dördüncülüğü Ankara'ya vekilleri, belediye başkanları ve halkı ile birlikte çıkarma yapan Uşak takımları kazandı. Erzurum'un şampiyonada güçlü isimler vardı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle onlarad birşey yapamadı. Sahipsizlik yüzünden 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırdık" diye konuştu.

Atasporu ciritin anavatanı Erzurumdur" diyerek yeni bir tartışmayı başlatan Başkan Fidan, "Bu spor Erzurum'da asırlardır oyananır. Şu anda 20 kulüp bulunmakta. 28 yıldır da Türkiye şampiyonu bu şehirden çıkıyordu. Atasporu ciriti yaşatmak için özellikle köylerimizde büyük bir gayret veriliyor. Bu spor babadan oğluna devredilir. Her erkek çocuk kçük yaşta at binmesini öğrenir ve bıyıkları terlemeye başladığında takımdaki yerini alır. Öyleki artık genç kızlarımız bile bu spora sahip çıkmaya başladı. Ancak devlet büyüklerimizin destek vermemesi elimizi kolumu bağlıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Atların hazırlanarak ahırlardan çıkarılması

-Atların cirit yapılacak alana götürülmesi

-Cirit gösterisinden detay

-Saffet Fidan ile röp

-Lokman Toptaş ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURM,

SÜRE: 07.00 BOYUT: 783 MB

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Lösemi hastası çocuklar için örüyorlar

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, 3 arkadaş, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, lösemi hastası çocuklara moral verip, destek olmak amacıyla atkı, bere ve oyuncak örüyor.

Efeler'de yaşayan Zuhal Özer öncülüğünde bir araya gelen Gönül Ok ve Zuhal Uzuner, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'ndeki lösemi hastası çocuklara moral vermek için 'İyilik örüyoruz' adı altında bir süre önce proje başlattı. Küçük yaştan beri el işi yapan Özer, iki arkadaşı ile birlikte başlattıkları bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemili çocuklar için rengarenk atkı, bere ve çeşitli oyuncaklar örmeye başladı. İmece usulüyle hayata geçirdikleri, sorumlusu olduğu proje hakkında bilgi veren Özer, "Tesadüfen İzmir'de bir arkadaş grubumun sosyal sorumluluk projesine katılmıştım. Orada çok büyük keyif ve heyecan duydum. Bu proje için Aydın'da 2 yıl canla başla uğraştım. Bu fikri açtığım arkadaşım Zuhal Uzuner çok sıcak baktı. Geçtiğimiz yaz Gönül Ok ile tanışınca 3 arkadaş olduk ve projeyi hayata geçirdik. İzmir'deki arkadaşlarımız da bize destek oluyor. Çünkü ilk başlarda nereden başlayacağımızı bilemedik. Tamamen ihtiyaca yönelik ürünler ortaya çıkaralım istedik" dedi.

Şu an için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki 5 yaşa kadar olan hasta çocuklar için projeye başladıklarına dikkati çeken Özer, "Ancak, huzurevindeki yaşlılarımız için ve ihtiyaç olduğu belirtilen diğer yerler için de aynı projeyi yapabiliriz. Buna açığız. Şu an 3 arkadaş olarak başladık, ama büyük bir aile olacağımıza inanıyorum. İsteyen herkes yününü alıp, gelerek bizimle örebilir. Öremeyecek durumda olup da 'Çorba da bizim de tuzumuz olsun' diyenler, yün alıp, vererek bizlere destek olabilir" diye konuştu.

Projelerini kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerinin de altını çizen Özer, "Herkesten destek istiyoruz ama bunda da tek bir şartımız var. Herhangi bir kurum, dernek gibi yerlerin reklamını yapmasına asla izin vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü tamamen iyilik, ihtiyaç ve yardım üzerine çalışmak istiyoruz. Bu projenin tek amacının bu olarak yürümesini istiyoruz. Ördüğümüz ürünleri satıp, gelir elde etme gibi bir düşüncemiz de yok. Çünkü işin içine para girince yanlış anlaşılmalar da başlıyor. O nedenle sadece ihtiyaca yönelik ürünler yapıp, hasta lösemi hastası çocuklara hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını yaptıkları atkı, bere ve oyuncakları 25 Aralık'ta hastaneye teslim etmeyi planladıklarını aktaran Özer, "Destek olmak isteyenlere ihtiyacımız var' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

AYDIN, -

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YBO öğrencilerine temizlik çantası hediye ettiler

MUŞ'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda (YBO) kalan 400 öğrenciye tarak, tırnak makası, fırça, havlu, krem ve sabun bulunan temizlik çantası verildi.

Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) YBO'da kalan 400ö ğrenciye temizlik malzemesi dağıttı. Tasarımını Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'nın yaptığı çantalar öğrencilere teslim edildi. Üzerinde Varto Kaymakamlığı yazılı içerisinde tarak, tırnak makası, diş macunu fırça, havlu, krem ve sabun ve bardağı bulunan çantaları dağıtan Kaymakam Ertuğrul Avcı, öğrencilere temizliğin önemini anlattı. Kaymakam Avcı, "2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini tespit ettik. Daha önceden de SYDV, tarafından tespiti yapılan yardıma muhtaç kişilerin dosyaları doğrultusunda üç büyük firmanın vakfımız sosyal marketine yaptıkları yardımlar sayesinde maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımıza giyim yardımında bulunmuştur. Kendi imkanları ile giyim alamayan öğrencilerimizi sosyal marketimizden giydirdik. YBO'da öğrencilerimize hijyen ve kişisel bakımla ilgili ürünler dağıttık. Yurtta kalıyorlar. Bir takım eksiklikleri olabilir diye Varto kaymakamlığı olarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile beraber güzel bir proje yaptık öğrencilerimizde çok mutlu, inşallah küçük yaşlarda kişisel bakım ve hijyenle ilgili güzel alışkanlıklar edineceğine inanıyorum. Şimdiden hepsine güle güle kullanmalarını diliyorum" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, "Yaklaşık 400 öğrencimiz pansiyonda kalıyor. Hijyen ve temizlik onlar için önemli bir durum, öğrencilerimizi görüyorsunuz hepsi mutlu, yüzleri gülüyor. Kaymakam beye bu projesinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, ortaokul öğrencileriyle yemek yedikten sonra okuldun ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okuldan görüntü

-Kaymakam gelişi görüntü

-Kaymakamın inceleme yapması

-Malzeme dağıtımı

-Öğrencilerle yemek yemesi

-Öğrenci Ayşe Meşe röp

-Kaymakam Ertuğrul Avcı röp.

-Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne rop.

Haber-kamera: Fatih ÇELİK/ VARTO (Muş),

ÇEKİM NOTU: Format HD, görüntüsü 'Varto sydv hijyen malzeme' kodu ile MUŞ dosyasına geçildi

Süre: 9 dk 5 sn, Boyut 790 MB)

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Suriyeli aileye öğrencilerden anlamlı ziyaret

MUŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında Suriye uyruklu bir aileyi ziyaret ederek, yakacak ve çeşitli gıda malzemesi yardımında bulunarak, evin bakım ve onarımını yaptı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okuldan temin ettikleri malzemelerle merkeze bağlı Çöğürlü Köyü'nde yaşayan Suriye uyruklu Abdurrahman ailesini ziyaret etti. Kış mevsimi dolayısıyla özellikle yakacak sıkıntısı çeken dört çocuklu aileyi ziyaret eden meslek liseliler, mobilya bölümünden topladıkları ahşap atıklarını yakacak olarak teslim etti. Yanlarında getirdikleri malzemelerle evin onarımını da yapan öğrenciler, Suriyeli aileyi mutlu etti.

'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında, 'meslek lisesi öğrencileri ailelere dokunuyor' sloganıyla, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ferhat Yentür, "Asıl amacımız, tabi ki ailelere, yardıma muhtaç kişilere yardımdır. Bunun yanında öğrencilerimize yardım bilincini aşılamaktır. Destek olarak da yakacaktır, bunun yanında giyim yardımlarıdır, gıda yardımlarıdır, psikolojik desteklerdir. Rehber öğretmenlerimiz geliyor ailelerin yanına. Buradayız bunun için, inşallah bir yardımımız olursa ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Metal Teknolojisi alan öğretmeni Buket Uluca ise, ev ziyareti öncesi ailenin ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade ederek "Her türlü bakım, onarım, tamirat gibi bütün ihtiyaçları tespit edildikten sonra öğrenci, öğretmen ve idarecilerle ailemizi ziyarete geliyoruz" dedi.

Kendi okullarında eğitim-öğretim gören arkadaşlarının ziyaret ettikleri evinin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını aktaran Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencisi Taner Tandoğan şunları söyledi:

"Biz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyiz. Buraya arkadaşımız için geldik. Burada, arkadaşımıza yardım eli uzatıyoruz. Kendi adımıza da mutluyuz, arkadaşımızın adına da mutluyuz. Evlere gelince, kendi evimiz gibi görüyoruz. Boya, badana ne iş olursa olsun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yardım ediyoruz. Biz mutluyuz, herkeste mutlu olsun."

Öğrenci ile öğretmenlerin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten ötürü duyduğu sevinci dile getiren dört çocuk annesi Leyla Abdurrahman, teşekkürlerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kışlık yakacağın eve taşınıp, araçtan boşatılmasından detaylar

-Öğrencilerin gıda malzemesi yardımının taşınmasından detay

-İhtiyaç sahibi aile ve öğrenci ile öğretmenlerden detay

-Öğrencilerin evde bakım ve onarım çalışmasından detaylar

-Müdür Yardımcısı Ferhat Yentür Röp.

-Öğretmen Buket Uluca Röp.

-Öğrenci Taner Tandoğan Röp.

-4 çocuk annesi Leyla Abdurrahman Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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