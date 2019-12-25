DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Karadeniz'de 5 ilde 71 noktada yangınlar sürüyor

Karadeniz Bölgesi 'ndeki 5 ilde toplam 71 noktadaki orman yangınları sürüyor. Bazı bölgelerde yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda 6 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık ormanlık alan ve fındık bahçeleri zarar gördü. Valilikler bünyesinde kriz merkezleri oluşturulurken, yangınlara 22 ilden gelen ekiplerce müdahale ediliyor.

Giresun ve Samsun 'da pazartesi gecesi farklı noktalarda örtü ve orman yangını ihbarları geldi. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Dün gün boyu yapılan müdahalelerle yangınların çoğunluğu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yeni başlayanlarla birlikte bölgede 71 noktada yangınlar sürüyor. Trabzon 6 ilçede 8 nokta, Ordu'da 19 ilçede 56 nokta, Samsun'da 2 ilçede 2 nokta, Rize'de 2 ilçede 4 nokta ve Giresun'da 1 noktada örtü ve orman yangınlarına 22 ilden gelen itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerince müdahale ediyor. Bölgedeki yangınlarda 6 ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 200 hektarlık orman ve tarım arazisi zarar gördü.

TRABZON'DA 8 NOKTADA YANGIN

Trabzon'da dün 11 ilçede 37 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarında 6 ev yanarak kül oldu. 98 araç ve 450 personelle müdahale edilen yangınların büyük çoğunluğu söndürülürken, 6 ilçede 8 farklı noktada yangınlar sürüyor. Yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler, çaba harcıyor. Trabzon'daki yangınlar 100 hektardan fazla alanda etkili olurken 10 hektar fındık bahçesine zarar gördü.

SAMSUN'DA 2 NOKTADA SOĞUTMA YAPILIYOR

Samsun'da, 9 ilçede 13 farklı noktada örtü yangını çıktı. İtfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü arazözleri aracılığı ile müdahale edilen yangınlardan 11 nokta söndürülürken, Vezirköprü ve Ladik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alındı. İki ilçede yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Kentteki yangınlarda 4,5 hektar örtü alanı zarar gördü.

Samsun Valiliği 'nden yapılan açıklamada çıkan yangınların sebebinin araştırıldığı belirtilerek "Yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos, yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Milli servetimizin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olması ve yakmış oldukları ateşin sönünceye kadar başından ayrılmamaları önem arz etmektedir" denildi.

ORDU'DA 19 NOKTADA 56 YANGIN

Ordu'da ise 19 ilçede 56 farklı noktada çıkan örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları sürüyor. Ordu Valiliği bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, OSKİ ekipleri, ilçe belediyeleri, Orman İşletme Şeflikleri ve kolluk kuvvetleri ile yangınlara müdahale ediliyor. Orman ve bitki örtüsü yangınları kontrol altına alınarak, yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma yürütülüyor. Kentte 22 hektar alan yangınlarda zarar gördü. Ordu'da şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 17 ilçede 153 mahallenin elektrikleri kesildi, 295 trafo merkezinde ise arıza oluştu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde meydana gelen orman ve bitki örtüsü yangınlarının büyük çoğunluğu bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşlerin rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise, rüzgardan dolayı havai elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir. Meydana gelen örtü ve orman yangınları, olumsuz hava koşullarında vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır" denildi.

RİZE'DE 4 NOKTADA YANGIN

Rize'de ise dün aksam saatlerinden itibaren 4 noktada yangın çıktı. Ardeşen ilçesi Eski Armutluk Mahallesi'ne çıkan orman yangınına arazi ve yol durumu nedeniyle itfaiye ekiplerince müdahale edilemiyor. Ekipler yangını kazma ve küreklerle söndürmeye çalışıyor. Merkeze bağlı Karasu köyünde de çıkan orman yangınına yol olmaması nedeniyle araçlarla müdahale edilemiyor. Merkeze bağlı Taşpınar köyünde çıkan yangın ise kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yangın yer yer yeniden alevlenerek sürüyor. Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde ise çıkan yangına müdahale ediliyor.

GİRESUN'DA 1 NOKTADA YANGIN

Giresun'da 7 ilçede 15 örtü yangını çıktı. 114 personel, 41 araç ve vatandaşların desteği ile 14 yangın söndürülürken, 1 yangın ise sürüyor. Kentte çıkan yangınlarda 55 hektar alan zarar gördü.

Yağlıdere Kaymakamlığı'nca yangınlara neden olan bahçelerde yapılan temizlik çalışmaları sırasında çalı, odun, anız yakılmasının neden olması üzerine yasaklama kararı alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Anız yangınları sonucu orman, çayır ve meraların tahrip olduğu görülmektedir. Bu itibarla çalı, odun, anız yaktıkları tespit edilenlere ilgili kanunlar çerçevesinde idari işlem uygulanacaktır. Çalı, odun, anız yakıldığını gören vatandaşlarımızın; çevrenin ve tarım arazilerinin korunması açısından durumu ivedilikle en yakın ilgili birimlere bildirmesi önem arz etmektedir" denildi.

GÜMÜŞHANE VE ARTVİN'DEKİ YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Gümüşhane 'nin Üçtaş köyü kırsalında sabaha karşı başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Artvin 'in Borçka ilçesinde ise çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

SABOTAJ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Karadeniz'de bir gecede çıkan yangınlar, sabotaj iddiasını gündeme getirdi. Güvenlik güçleri, yangınlarla ilgili sabotaj iddiasının araştırıldığını belirtti. Yangınlara bahçe temizliği sırasında yakılan anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle yayılması ve Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımların etkili olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Bölgede hissedilebilir hava sıcaklığının 24 derece olduğu belirlendi.

HABER: Muhammet KAÇAR/ TRABZON

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İdlib'te son 1 haftada 200 sivil öldürüldü

Suriye 'de Esad karşıtı siviller ve muhalif askerlerin son kalesi konumundaki İdlib kentinin güneydoğusuna son 1 haftada yapılan hava bombardımanları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığı öğrenilirken, ağır yaralananlar Vilayet Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

İdlib kırsalına askeri müdahalelerini sürdüren Rusya destekli Esad rejimi, kentin güneydoğusundaki Maaret El Numan ve Serakip ilçelerinde her geçen gün yeni topraklar kazanıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre son 1 haftada saldırılar nedeniyle 200 sivil hayatını kaybederken, 120 bin Suriyeli ise Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Kentteki hastanelerde tedavi gören hastaların büyük bölümü de bombardımanlarda yaralanan sivillerden oluşuyor.

GELENLERİN ÇOĞU AĞIR YARALI

İdlib Vilayet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Muhammed Ebraş, kentteki en donanımlı hastanede hastaları tedavi etmelerine rağmen bazen imkanların yetersiz kaldığına dikkat çekerek, "Bombardımanlarda ağır yaralananlar ambulanslarla buraya getiriliyor. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alıyoruz. Buranın steril olması için de çaba harcıyoruz. Buraya gelenlerin çoğu ağır yaralı halde geliyor. Müdahaleler sonucu iyileştirdiklerimiz de oluyor, hayatını kaybedenler de oluyor ama onları hayatta tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Toplamda aynı anda 300 hastaya bakabiliyoruz" dedi.

REJİM TOPRAK KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Esad rejiminin son 1 haftada muhaliflerin elinden aldığı bazı köy, kasaba ve beldeler şunlar:

"Cercanez, Sırman, Sukeya, Ebu Mekki, Tehtaaya, Muaysurune, Hülübbe Tuh, Krestene, Krati, Ebu Şerci, Mudeyrise,, Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara , Ebu Habbe."

Görüntü Dökümü

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Hastanede tedavi gören yaralılar

Muhabir nuri pir röp

Hastane doktoru ile röp

Genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Adana sele teslim oldu

Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.

Adana'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti. Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi. Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı. Sele teslim olan Levent Mahallesi 'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.

Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Merkez ilçeler Çukurova Yüreğir ve Sarıçam 'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu. Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Adana Valiliği , kamu kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü (1)

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Minibüste mahsur kalan vatandaşların kurtarılması

Vatandaşların konuşması

Görüntü Dökümü (2)

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Suda mahsur kalan minibüs

Su altında kalan çocuk parkı

Su altında kalan cadde ve sokaklar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ- Çağlar ÖZTÜRK- Nuri PİR- Can ÇELİK- Anıl ATAR- Gülşah ÖZGEN- Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 23 yaralı (2)

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Kayseri- Pınarbaşı Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Van 'dan Kayseri'ye giden Best Van firmasına ait 65 AV 245 plakalı, Said Kara (59) yönetimindeki yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 23 yolcu, çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Hatay'da trafo patladı

Hatay'da sağanak sırasında elektrik trafosu patladı. Mahalleyi elektriksiz bırakan trafo patlaması, görüntülere de yansıdı.

Merkez Antakya ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında Kuzeytepe Mahallesi restoranlar bölgesindeki bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından mahallede elektrik kesildi. Patlama sırasında çıkan alevler geceyi aydınlatırken, olay anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparken, bölge geceyi karanlıkta geçirdi.

Görüntü Dökümü

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Trafonun patlaması

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

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