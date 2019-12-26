DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Van Gölü'nde kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü

Van Gölü'nde Bitlis 'in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede, kaçakları taşıyan tekne battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'dan aldıkları göçmen kaçakları kontrol noktalarına yakalanmamak için Van Gölü'nü kullanan insan tacirlerinin kullandığı tekne, sabaha doğru Bitlis'in Adilcevaz ilçesi kıyısına yakın bir bölgede battı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİTLİS VALİLİ: 7 KİŞİ ÖLDÜ

Bitlis Valiliği, Adilcevaz ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"26 Aralık 2019 Perşembe sabah saat 02.30- 03.00 sularında Adilcevaz ilçemize bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bir alanda Pakistan Bangladeş ve Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan teknenin kıyıya yaklaşırken alabora olması neticesinde; ilk belirlemelere göre olay yerinde 5 kişi ölü olarak bulunurken, kaldırıldıkları Adilcevaz hastanemizde ise 2 kişinin de vefat etmesi ile beraber toplamda 7 şahıs hayatını kaybetmiştir. Kurtulan 64 kişi, barınma ve bakım ihtiyaçları giderilmek, ayrıca resmi işlemleri yürütülmek üzere Adilcevaz ilçe merkezine ve Ahlat ve Tatvan 'daki hastanelerimize nakledilmişlerdir. Bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte emniyet dalgıç ekiplerince arama tarama ve kurtarma faaliyetleri yürütülmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER: Özcan ÇİRİŞ- Orhan AŞAN/BİTLİS,

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Antalya'da yağan dolu kar görüntüsü oluşturdu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yol kenarlarında biriken dolu kar görüntüsü oluşturunca bazı vatandaşlar sokağa çıkıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmur nedeniyle caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yağmurdan sonra ise dolu etkili oldu. Cadde ve sokak kenarlarında biriken dolu kar görüntüsü oluşturdu. Dolu yığınlarını görenler fotoğraf çekti. Bazıları ise yanlarında getirdikleri poşetlere doluyu doldurarak evlerine götürdü.

Görüntü Dökümü

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Yağmurdan görüntü

Su birikintisi

Trafikten görüntü

Yol kenarında biriken dolu

Çocukların karda oynaması

Araçların su birikintisinden geçmesi

Haber- Kamera: Semihet ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)

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Orman işçilerinin zorlu kış mesaisi

Erzurum'un Oltu ilçesinde orman işçileri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Güryaprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda belirlenen ağaçları keserek odun haline getiren işçiler, yaptıkları işin çok zor olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Oltu ilçesinde odun üretimi yapan orman işçileri, zor şartlar altında çalışıyor. Güryaprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uzmanlar tarafından tespit edilen ağaçları kesmek için yapılan ihaleyi kazanan müteahhit firmanın işçileri sabah erken mesaiye başlıyor. Zor ve tehlikeli bir iş yapan çalışanlar, motorlu testerelerle kestikleri ağacı daha sonra dallarından ayırıyor. Günboyu devam eden mesaileri sırasında sabah kahvaltısı ve öğle yemeğini de arazide yiyebilen işçiler, 15-20 metrelik odun haline getirdikleri ağaçları daha sonra iş makinelerine yükleyerek Elazığa'a gönderiyor.

Orman işçisi Hasan Narşap, iklim şartlarının geçen yıllara göre biraz daha iyi olması sebebiyle ormandaki mesailerinin devam ettiğini söyledi. İş sıkıntısı olduğu için bu tehlikeli ve zor işi yaptıklarını belirten Narşap, doğayla iç içe çalışmaktan da mutlu olduklarını ifade etti. İşçilerden Sadrettin Kaya, geçimlerini sağlamak için kış şartlarında bile olsa çalıştıklarını vurguladı. 17 yıldan beri orman işçiliği yaptığını kaydeden Turgay Yılmaz , "Bu sene şansımıza kar çok yağdı, havalar soğuk ama çalışmak zorundayız. Yaklaşık bir haftalık bir mesaimiz kaldı. Onu da tamamladıktan sonra bahara kadar iş için bekleyeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Orman görüntüsü

-Motor hızarının bilevilenmesi

-Ağaç kesme

-Balta ile budama

-Traktörle taşıma

-Ateş yakıp çaydanlığı üzerine asma

-İşçilerin çay içmeleri

-Odunların kamyona yüklenmesi

HABER: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

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Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates oldu. Sobayla ısınan kıraathane ve kahvelerde patates közleyen vatandaşlar, nostalji yaşadıklarını söyledi.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Erzurum'da gecelerin en büyük eğlencesi olan patates közlemesi, sobalı evlerin yerini kalorifler ve doğalgazlı binalar almasıyla unutuldu. Evlerde artık yapılmayan patates közlemesi kent merkezinde bulunan kıraathane ve kahvelerde yapılmaya başladı. Merkez Yakutiye İlçesi Yoncalık semtindeki Temlli Kıraathanesi, patates közlemesi yapılan yerlerden biri. Özel yapılan sobası saat 17.00'de yanmaya başlayan kıraathanede vatandaşlar yanlarında getirdikleri patatesleri fırına diziyor. 3 ayrı bölmesi bulunan sobaya konulan patateslerin pişip pişmedklerini kontrol etmek ise işletme sahibi Şener Temelli'ye ait. Kıraathanenin bir kültür merkezi gibi hizmet verdiğini belirten Şener Temelli, vatandaşların patates közlemesinden para almadıklarını söyledi.

Yanlarında getirdikleri patatesleri sobanın fırınına dizen vatandaşlar, pişene kadar kıraathanede ya kitap okuyor ya da oyun oynuyor. Uzun kış gecelerinde patates közlemesinin vazgeçilmez olduğunu belirten vatandaşlar, "Eskiden evlerde sobalarda patates közlemesi yapılıyordu. Ancak yükselen apartmanlar, kalorifer ve doğalgazla ısınma sebebiyle evlerde bu alışkanlık unutuldu. Biz de burada patates közleyerek nostalji yaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kıraathaneden genel ve detay görüntüler

-Kıraathanede oturanlar

-Sobadan pişen patateslerini alanlar

-Patates soyan bir kişi

-Sobayah patates atılması

-İşletme sahibi Şener Temelli ile röp

-Sobaya patates atanlarla röp

-Pişen patatesleri masalarında yiyenler

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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