DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkisini gösteren poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe arasında bazı feribot seferleri iptal edildi. Bu nedenle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamadı. Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre; Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00'de, Kabatepe'den ise, saat 20.00'deki tarifeli seferler de yapılmayacak. Günün tek seferi ise, Gökçeada'dan saat 10.00, Kabatepe'den saat 15.00'de gerçekleşecek.

Bozcaada-Geyikli, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki seferlerde ise şu an için iptal bulunmuyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50- 75 kilometre hızla fırtına, yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan genel görüntü.

-Gestaş feribot iskelesinden genel, detay görüntü.

-Çanakkale Yat Limanı'ndan genel görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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2 bin 600 rakımda 2 metre kalınlığında karla mücadele

Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından Özel İdare ekipleri köy yollarını ulaşıma açmaya başladı. 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu 2 bin 600 rakımlı Üçevler grup köy yolunda 2 metreye yakın karı temizlemeye çalışan ekiplerinin çalışmalarını yoğun sis etkiledi.

Muş'ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle merkeze bağlı 56 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipinin etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri, merkezle bağlantısı kesilen köylerin yollarını açmak için çalışma başlattı. İş makineleri ve ekiplerin 24 saat esasına göre çalıştığı köy yollarının büyük bir bölümü temizlendi.

Ekipler, 9 köy ve 22 mezranın yolunun geçtiği 2 bin 600 metre rakımdaki Üçevler grup köy yolunda zor anlar yaşadı. 2 metreye ulaşan kar kalınlığının yanısıra yoğun sisin de etkili olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 30 kilometrelik yolu açmak için uzun süre çalıştı. Zorlu geçen iki günün ardındann yolu kapanan 56 köyün merkezle yeniden bağlantısını sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İş makinesi çalışmasından detay

-Yolda öncülük etmekten detay

-Karla mücadeleden detaylar

-Muhabirin anonsu

-Yol açma çalışmasından detaylar

-Muş il özel idaresi ekip şefi Osman Korkmaz röp.

-Kepçe operatörü Mesut Aslan röp

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Bingöl'de kayak sezonu başladı

Bingöl'deki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 20 milyon lira destekle 2016 yılında Bingöl merkeze bağlı Dikme köyündeki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan kış tesisi olarak biliniyor. 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otel, teleski ve telesiyej bölümlerinden oluşan Hesarek Kayak Merkezi, geçen yıl 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

BU YILKİ HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Rıza Akarca, Hesarek Kayak Merkezi'ni 2020 yılında 200 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Kayak merkezine bölgede yoğun ilginin gösterildiğini anlatan Akarca, "Bütün kayakseverlerimizi, Haserek Kayak Merkezi'ne kayak ve piknik yapmaya davet ediyoruz. Geçen yıl 150 bine yakın vatandaşımız kayak tesisimizi ziyaret etmiş etti. Bu yılki hedefimiz ise en az 200 bin ziyaretçi. Haserek'in Palandöken'den Bursa'dan Erciyes'ten eksik yanı yoktur. Önümüzdeki dönemlerde tesisimizi daha aktif hale getireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kayak merkezinden görüntü

Kayak yapanlar

Akarca'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Kedisinin ameliyatı için 1600 kilometre yol kat etti

Bursa'da 11 yaşındaki kedisi 'Kızım'ı karın şişmesi nedeniyle veteriner hekime götüren Aysel Karaoğlu (40), rahminde tümör olduğunu öğrendi. Karaoğlu, 800 kilometre yol kat edip gittiği Adana'da 'Kızım'ı ameliyat ettirip, tedavisini yaptırdıktan sonra aynı yolu geri döndü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan kamu çalışanı Aysel Karaoğlu, 11 yaşındaki İran cinsi kedisi 7Kızım'ın karnının şiştiğini görünce, veteriner hekime götürdü. Veteriner hekimin yaptığı muayenede, kedinin rahim bölgesinde 'çikolata tümörü' diye tabir edilen bir kitle olduğu tespit edildi. Veteriner hekim, kedinin ameliyat edilmesi gerektiğini, riskli olan bu ameliyatı kendisinin yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine Aysel Karaoğlu, kanser teşhisi konulan 7Kızım'ı başka veterinerlere de götürdü. Ancak bir sonuç alamadı.

İnternette araştırma yapan Aysel Karaoğlu, Adana'da Veteriner Hekim Mete Benin'in (46) başarılı benzer ameliyatlar yaptı bilgisine ulaştı. Otomobiliyle yaklaşık 800 kilometre yol kat edip Adana'ya giden Karaoğlu, kedisini veteriner hekim Mete Benin'e götürdü. 15 dakikalık bir operasyonla Kızım, sağlığına kavuştu.

KIZIM, 15 DAKİKADA KURTULDU

Adana'ya 14 saatte ulaştığını belirten Aysel Karaoğlu, "Mete Bey, ilk olarak geniş bir bilgilendirme yaptı. Kendisine çok korktuğumu söylemiştim, ama beni rahatlattı. 14 saatlik bir yol sonrası Adana'ya ulaştım ve Kızım 15 dakikalık bir operasyonla kurtuldu. Çok mutluyum. Kızım, hayata tutundu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bu tarz bir rahatsızlığa sahip bir hayvan dostunuz varsa, Adana'ya gelebilirsiniz. Biz çareyi Adana'da bulduk ve kızımız yeniden hayata döndü" diye konuştu.

RİSKİ EN AZA İNDİRDİK

Bursa'dan gelen Aysel Karaoğlu ve kedisinin misafirleri olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Mete Benin ise, zor bir ameliyat olduğunu kedinin rahminde yaklaşık bir portakal büyüklüğünde çikolata tümörü diye tabir edilen tümörün olduğunu belirtti. Ameliyatın risklerini en aza indirerek 15 dakikalık bir operasyonla Kızım'ı sağlığına kavuşturduklarını kaydeden Benin, şöyle konuştu: "Neyse ki sonucu çok güzel oldu. Hatta ameliyat sonrası toparlanması umduğumuzdan daha iyi oldu. Tümörü tertemiz bir şekilde aldık. Bundan sonra birkaç gün ilaç tedavisi alacak. Sonra da normal hayatına devam edecek. Bu rahatsızlık genelde yaşlı kedi ve köpeklerde oluyor. Tabi yaş faktörü de olunca ameliyatın tehlikesi de artmış oluyor. Vücutları narkozu kaldırmayabiliyor. Biz bu tür hastalıklar da kendimiz geliştirdik. Hayvanlar da insanlar gibi bu rahatsızlığa yakalanabiliyor. Onları stresten uzak ve doğru beslendikleri bir hayatın içinde tutmamız gerekir. Ayrıca rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerekir."

Kızım'ın tedavisinin ardından Aysel Karaoğlu, Bursa'ya geri döndü. Karaoğlu, tedavisi için toplam 1600 kilometre yol kat ettiği kedisinin sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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Aysel Karaoğlu röportajı

-Veteriner Mete Benin röportajı

-Kediden detsylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Çinli çifte Türk usulü düğün

Çinli Wenlong Han (35) ile sevgilisi Weiwei Xia (33), ziyarete geldikleri Sinop'ta gerçekleştirilen 'Türk usulü' düğünle ülkelerinde planladıkları düğün öncesi prova yaptı, ilişkilerini perçinledi. Çinli Han, damat tıraşı olup, damatlık giydi, Weiwei Xia ise gelinlik giyerek, kuaförde gelin saçı yaptırdı. Renkli görüntülere sahne olan düğünde, çift, davetlilerle çiftetelli oynadı.

Çinli Wenlong Han, geçen yıl Türkçe öğrenmek için, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop'a geldi. Sinop Halk Eğitim Merkezi'ne müracaat eden Han, Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni Ahmet Karaca ile tanıştı. Han, kentte kaldığı süre zarfında hem Türkçe öğrendi, hem de öğretmeni Ahmet Karaca ile gönül bağı kurdu. Öğretmen Karaca da, Çinli Han'a, 'Halit' ismini taktı.

Eğitimin ardından Çin'e dönen Han, öğretmeni Karaca'nın eşi Nezaket Karaca'nın rahatsızlandığını duyunca, sevgilisi Weiwei Xia ile sürpriz yapmak için 5 bin 844 kilometre yol kat edip, Sinop'a geldi. Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Çinli sevgililer, ülkelerinde planladıkları düğün öncesi Türk geleneklerine göre düğün yapmak istedi. Çinli Han damat tıraşı olup, damatlık giydi, Weiwei Xia ise gelinlik giyerek, kuaförde gelin saçı yaptırdı. Wenlong Han ile Weiwei Xia, ilişkilerini, gerçekleştirilen 'Türk usulü' düğünle perçinledi. Çinli çift, yöre geleneklerine göre düzenlenen organizasyonla, ülkelerinde planladıkları düğün öncesi de prova yapmış oldu. Çift, renkli görüntülere sahne olan düğünde, davetlilerle çiftetelli oynayıp, gönüllerince eğlendi.

'SİNOP'U ÇOK SEVİYORUM'

Sinop'u ve öğretmenini çok sevdiğini belirten Wenlong Han, bir yıl sonra öğretmeni Ahmet Karaca'nın eşi Nezaket Karaca'nın hasta olduğunu duyunca çok üzüldüğünü ifade etti. Han, "Weiwei xia ile Sinop'a gelmeye karar verdik. Sinop'u çok seviyorum, burası cennet gibi. Buranın insanları da çok iyi, huzurlu bir kent. Ahmet Karaca, artık benim babam gibi oldu. O tam bir Osmanlı Türküö dedi.

Çinli gelin Weiwei xia ise Sinop'ta olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

'BÜYÜK BİR VEFA ÖRNEĞİ'

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, öğretmenevi misafirhanesinde gerçekleştirilen düğüne gelerek sürpriz yaptı. Çinli çiftle çiftetelli oynayan Başkan Ayhan, "Binlerce kilometre öteden Türkiye'ye gelerek, büyük bir vefa örneği gösterdiler. Dünyanın geleceğine ait ümitlerimizi canlı tutacak bir örnektir. Bizim için aslolan bu iki pırıl pırıl genç insanın binlerce kilometre öteden gelip, bize adeta ders verir gibi vefa örneği sergilemesidirö diye konuştu.

'BURADA BİR ANNESİ VE BABASI VAR'

Türkçe Öğretmeni Ahmet Karaca da, Wenlong Han ile aralarında gönül bağı olduğunu söyleyerek, "Okuma yazma kursu için halk eğitim merkezine müracaat ettiler. Yabancı oldukları için onlara kardeş gibi davrandık, zamanla güzel bir dostluk gelişti. Biz ona Halit demeye başladık, kurs bittikten sonra da ilişkimizi kesmedik. Bu yaz eşim bir rahatsızlık geçirdi, Halit bunu duyunca, moral vermek için bizi ziyaret etti. Böyle mutlu bir olaya da tanık olduk, çok sevindik, eşime de bir moral oldu. Halit, eşime 'anne' diye seslenir. Her zaman burada bir annesi, babası varö şeklinde konuştu.

'WENLONG HAN, 3'ÜNCÜ OĞLUM'

Ahmet Karaca'nın eşi Nezaket Karaca ise iki tane oğlunun olduğunu, Wenlong Han'ın ise üçüncü oğlu olduğunu dile getirerek, bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Wenlong Han ve Weiwei xia'dan düğüne hazırlanırken detaylar

Kuaförde gelin başı yaptıran Weiwei xia'dan detaylar

-Misafirlerle tokalaşan Çinli çiftten detaylar

-Sinop Halk Eğitim Merkezi Türkçe Öğretmeni Ahmet Karaca'ın röportajı

-Ahmet Karaca'nın eşi Nezaket Karaca ile röportaj

-Çinli Wenlong Han ile röportaj

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ile röportaj

-Konuklarla çiftetelli oynayan Çinli çiften detaylar

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP,