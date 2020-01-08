DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Çifte cinayeti polis 8 saatte çözdü

KÜTAHYA'da tek başına kaldığı evde Süleyman Özdemir (53) yakılarak, Emine Aslan (50) ise göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Kütahya polisi, Özdemir'in yaptığı son telefon görüşmelerinden yola çıkarak katil zanlısının olay gecesi birlikte alkol aldıkları arkadaşları Salih Aydın (48) ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu (38) olduğunu belirledi. Samsun'da yakalanarak Kütahya'ya getirilen katil zanlısı Salih Aydın cinayetleri itiraf ederek, "Alkollüyken kavga ettik, bana saldırınca öldürdüm" dedi.

Kütahya'daki evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları, polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in oturduğu, Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'taki eve giren polis ekipleri, Emine Aslan olduğu belirlenen kadının göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Süleyman Özdemir ise belden yukarısı yanmış olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Özdemir ve Aslan'ın yılbaşı gecesi öldürüldüğü tespit edildi.

POLİS CİNAYETİ 8 SAATTE ÇÖZDÜ

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında Kütahya Emniyet Müdürlüğü cinayetler için Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi'nden özel bir ekip kurdu. Yakılarak öldürülen Süleyman Özdemir'in cep telefonu görüşmeleri incelemeye alan polis ekipleri yaklaşık 8 saatte katil zanlısı olarak arkadaşı Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu'ya ulaştı. İki şüphelinin de işe gitmediği ve şehri terk ettiği bilgisi üzerine soruşturma genişletildi. Katil zanlısı çiftin Samsun'un bir köyünde saklandığı belirlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda Salih Aydın ve imam nikahlı eşi Fatma Tabu yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'YA GETİRİLDİLER

Samsun'da yakalanan katil zanlıları Salih Aydın ve Fatma Tabu, işlemlerinin ardından bu sabah Kütahya'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorguya alınan şüphelilerden Salih Aydın cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf etti. Yılbaşı gecesi evde birlikte alkol aldıkları Süleyman Özdemir'in tartışma sırasında üzerine bıçakla saldırdığını öne süren Salih Aydın'ın "Alkol aldıktan sonra tartışma çıktı. Süleyman üzerime bıçakla bana saldırınca kadını öldürüp, onu da yaktım" dediği öğrenildi.

SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Evinde Süleyman Özdemir'i yakarak ile Emine Aslan'ı ise bıçakla öldürdüğü tespit edilen katil zanlısı Salih Aydın'ın 2002 yılında anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 4 yıl önce tahliye olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların kente getirilmesi

-Emniyete götürülmesi

-Ölen Özdemir ve Aslan'ın fotoğrafları

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

GAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzükleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık ile ilgili mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklandı.

Yılbaşı günü Boyacı Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kadın altın alacağını söyleyerek vitrindeki altınlara bakmak istedi. Kuyumcunun çıkardığı altın bileziği koluna takan ve yüzükleri de eline alan kadın çantasından çıkardığı biber gazını iş yeri sahibine sıkarak kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının eşkalini çevredeki güvenlik kameralarında da takip eden ekipler şüphelinin olay sonrası sokakta üzerini değiştirdiğini ve çaldığı altınları başka bir kuyumcuya sattığını belirledi.

Ekipler, ismi açıklanmayan kadını Beykent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kadının koluna bilezik takması

Kadının eline yüzükleri alması

Kadının çantasından çıkardığı biber gazını kuyumcuya sıkarak kaçması

Kadının üzerini değişmesi

Kadının altınları başka bir kuyumcuya satması

Kadının adliyeye sevk edilmesi

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera: GAZİANTEP

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Elektrik arızası jandarmaya ait drone ile tespit edildi, 9 saatte onarıldı

HAKKARİ'nin Doğanlı köyü bölgesinde meydana gelen elektrik arızası, jandarmaya ait drone ile tespit edildi. Çukurca'dan getirilen, rafting takımının botuyla Zap Deresi geçilip, bölgeye ulaşılarak, 9 saatlik çalışmayla arıza giderildi.

Hakkari merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı köyü bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iletim hatları hasar görünce bölgedeki birçok köyün elektriği kesildi. Bunun üzerine Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari arıza ekipleri, hemen harekete geçti. Bölgenin sarp kayalık yapısı, soğuk hava ve kar yağışı, çalışmaları zorlaştırıp, tespit yapılamayınca Üzümcü Jandarma Karakolu aranarak, yardım istendi. Bunun üzerine arızanın meydana geldiği bölgenin tespiti için bölgeye jandarmaya ait drone gönderildi.

Jandarma, drone ile havadan tarama yaparak, kısa sürede arızanın meydana geldiği bölgeyi tespit etti. Arızanın, Zap Deresi'nin karşı kıyılarında belirlenmesi üzerine de Çukurca Rafting Takımı'ndan bot istendi. Ekiplerin getirilen botla Zap Deresi'ni geçmesinden sonra da bölgeye ulaşılıp, yoğun çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu arıza giderildi.

Zorlu çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ çalışanı Şahin Tunç, bölgedeki köylere enerjinin sağlandığı ana hat şebekesinde oluşan arızaya gidermek için çalışma yaptıklarını söyledi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle jandarmadan destek alarak, zorlu çalışma yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin coğrafi yapısının en zorlu olduğu Hakkari'de tüketicilere kesintisiz enerjiyi sağlamak için zorlu bir çalışma yaptık. Botlarla Zap Suyu'nu geçtik. Yaklaşık 300 metre tırmanış yaparak da arızayı giderdik. Askerler de bize drone ile destek verdi. Bizlerde bu drone ile hat taraması gerçekleştirdik. Arıza bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bizlere destek olan Zap Rafting Takımı'na ve bölgede görevli askerlere teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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VEDAŞ ekiplerinin soğuklardan korunmak için ateş yakması

Botlarla zap suyunu aşmaları

300 metrelik dağa tırmanış

Tırmanışlardan detaylar

Telsiz konuşmaları

VEDAŞ pesoneli Şahin Tunç ile röportaj

Askeri karakolun drone ile sorunları aramaları

HABER: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ

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Yüksekova'da yoğun sis etkili oluyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düştü.

Yüksekova ve çevresinde, geçen haftaki kar yağışı yerine 6 gündür soğuk hava ve sis etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede, özellikle sabah ve öğlen saatlerinde sis etkili oluyor. Kent merkezinde bu sabah görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çarşı merkezinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Araçlardan detaylar

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Mandalar, gölün dibindeki yosunlarla besleniyor

VAN'ın Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceyi bulduğu ilçede mandaların sıra dışı beslenmesi de dikkat çekiyor. İlçedeki Kaz Gölü'ne başlarında kimse olmadan gelen mandalar, gölün dibindeki yosunlardan beslenip, tekrar barınaklarına geri dönüyor.

Bölgede, kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'deki en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki Çaldıran ilçesinde soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede soğuk hava nedeniyle yıl içinde tarım faaliyetleri de kısıtlı yapılıyor.

Çaldıran'da mandaların sıra dışı beslenmesi de ilgi çekiyor. Kış aylarında sabah saatlerinde ilçede bulunan Kaz Gölü'ne başlarında kimse olmadan gelen mandalar, göle girip göl dibindeki yosunlar ile besleniyor. Mandalar, ardından yine barınaklarına dönüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mandaların Kaz Gölü'ne gelişi

-Mandaların Kaz Gölü'nden beslenmesi

-Mandaların beslenmesinden detaylar

-Drone ile Manda ve Kaz Gölü'nden detaylar

-Muhabir Anonsu

-Mandalardan detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

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