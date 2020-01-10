DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Aksaray'da, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. Kazada otomobil, hurdaya döndü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi. Tekstil fabrikasına işçi taşıyan Ali Sarıkaya yönetimindeki 68 S 0197 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Adem Doğanay'ın (23) kullandığı 68 AAK 958 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, hurdaya dönerken, savrulan minibüs ise şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Sarıkaya ve Doğanay ile minibüsteki 11 işçi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup, gelen otomobil sürücüsü Adem Doğanay'ın annesi ise olay yerinde oğlunu arayıp, sağlık görevlilerine nasıl olduğunu sordu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

-Yaralının ambulansa alınması

-Olay yerine gelen annenin, otomobil sürücüsünü araması

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Şahmeran'ı Kars Kalesi'nden uçurdu

Mardinli Zahit Mungan, 8 metrelik üç boyutlu "Şahmeran" görünümlü uçurtmayı Kars Kalesinden uçurdu.

Çocukluğundan başlayan uçurtma hobisini sürdüren 25 yaşındaki Zahit Mungan, yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya üzerinden temas kurduğu bir uçurtma kulübü vesilesiyle 3 boyutlu modern uçurtmaları dünyanın ve ülkemizin çeşitli noktalarında uçuruyor. 800 parçadan oluşan 3 boyutlu 'Şahmeran uçurtması' yapan Mungan, bu uçurtmasıyla Hindistan'dan Fas'a, Fransa'dan Ukrayna'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Mungan'ın bu sefer ki durağı ise Kars Kalesi oldu. Kalede önce güvercin ardından da farklı bir uçurtmaları göklere çıkaran Mungan, Şahmeran görünümlü uçurtmasını da havalandırdı.

Çocukluğundan itibaren uçurtma merakı olduğunu belirten Mungan, "Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Mardin'de 7'den 70'e herkes, 4 mevsim uçurtma uçuruyor. Uçurtma sadece bir ip ve parçadan oluşmuyor. Önce saatlerce hayal edip, çizime döküyorsun. Sonra bunu birleştirip ve sonrasında onu uçurabilmek inanılmaz bir mutluluk. Uçurtmanın heyecanı sadece ipini tutmak değildir. Havada dalgalanması ve onun için saatlerce emek veriyor olman heyecan verici bir şey. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım, 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 7 yılanbaşı var" diye konuştu.

Uzun zamandır Kars'a gelmek istediğini belirten Mungan, "Bu seneye kısmet oldu. Kars kalesinde Şahmeran uçurtmamı havalandırdım. Kars'ı gerçekten çok beğendim. Şahmeran uçurtma Mardin'de bir efsanedir. Ani Harabeleri'nde de Şahmeran efsanesi varmış bunu da yeni öğrendim. Dünyanın bir çok bölgesinde düzenlenen uçurtma festivallerine katılıyorum. Çünkü uçurtma uçurmayı seviyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvercin görünümlü uçurtma

-Dier uçurtma

-Kars Kalesi ve Kars'tan detaylar

-Şahmeran Uçurtmanın havalandırılması

-Zahit Mungan'ın konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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İki bacağı kesildi, böbreklerini kaybetti; pes etmedi nakille sağlık buldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve yürüyemeyen Ergün Solak'ın (25), hastalığa bağlı olarak iki bacağı kesildi ve böbrekleri iflas etti. Ayakta kalmak için mücadele eden Solak, 1 yıl önce başvuru yaptığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde böbrek nakliyle sağlığına kavuşarak, diyalize bağlı yaşamaktan kurtuldu.

Burhaniye'nin Karadere Mahallesi'nde oturan Ergün Solak, 25 yıl önce doğuştan belde su keseciği toplanması rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Bu hastalıkla Solak'ın bacaklarında yürüme ve idrar kesesinde kasma problemleri ortaya çıktı. Yıllarca yürümekte zorluk çeken ve ilaç tedavisiyle hayatını devam ettiren Solak'ın 20 yaşında sağ, 22 yaşında ise sol bacağı kesildi. 1 yıl önce de idrar kesesi düzgün çalışamadığı için iki böbreği iflas etti. Bacaklarının kesilmesi ve böbreklerinin iflas etmesine rağmen yaşam mücadelesinden pes etmeyen Ergün Solak, 1 yıl önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezine başvurup, kendisine sıra gelmesini beklemeye başladı. 3 kez sıra gelmesine rağmen uygun doku bulunamadığı için Solak nakil olamadı. Umudunu yitirmeyen Solak'a beklediği nakil haberi 25 Aralık'ta geldi. Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbreği, sıra bekleyen Ergün Solak'a nakledildi. Sağlığına kavuşan Solak, kana kana su içti.

'MAKİNE'YE BAĞLI YAŞAMA ELVEDA'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, "Bu hastalıkta omurilik dediğimiz vücudun sinir sisteminin ortal kısmında bir kesecik meydana geliyor. Bu keseciğe bağlı olarak da genelde bacaklarda yürüme problemi ve idrar kesesinde kasma problemleri ortaya çıkar. Maalesef bu hastalıkla ilgili tedavi görmesine rağmen bacaklarda yeterli bir düzelme sağlanamadı. İdrar kesesi de normal insanlar gibi çalışmadığından zaman içinde hem böbrek, hem bacaklarını kaybetti. 20-22 yaşlarında bacaklarını kesmek zorunda kaldılar. Çünkü artık hem yürümesine engel olduğu gibi, kangrene dönüşüp vücudu zehirleme durumu ortaya çıkmıştı. Bunun akabinde de bu hastalığın devamında böbreklerde de bir sene önce bozulma oldu. Diyalize girmeye başladı. 1 sene önce merkezimize müracaat etti. 3 kere çağırıldı. Ancak uygun doku bulunamadığı için böbrek nakil edilemedi. 4'ncü kez çağırıldığında böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Şu an gayet iyi durumda. Hayata 2'nci kez tekrar merhaba dedi. Diyalizden kurtuldu. Makineye bağlı yaşama 'elveda' dedi. Yeni bir hayata başladı. 2020 Ergün Solak iyi bir yıl oldu" dedi.

'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'

Böbrekleri iflas ettiği için haftada iki kez diyalize gittiğini belirten Ergün Solak, "Su içemiyordum, gezemiyordum. Diyalize girdiğim için bir yere bağlı kalıyorsun. 4 saat yatıyorsun. Bu sırada tansiyonun düşüyor. Biraz miden bulanıyor. Nakil için başvurdum. Nakil sırası gelince hocam sağolsun davet etti, ameliyatı gerçekleştirdi. Sağlığıma kavuştum. Bütün herkes rahat etmem için ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-ÇOMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinden görüntü.

-Böbrek nakli ameliyatından arşiv görüntü.

-Böbrek nakli olan Ergün Solak'tan ve kana kana su içmesinden görüntü.

-Prof. Dr. Cabir Alan'ın nakil sonrası Ergün Solak'ı kontrol etmesinden görüntü.

-Prof. DR. Cabir Alan ile röp.

-Ergün Solak ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Sokak köpeklerinden kaçarken düşüp yaralandı

Kars'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan iki gencin zor onları işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gençlerden biri koşarak işyerine kendini atarken diğeri ise ayağının kayması sonucu yere düşerek kafasını kaldırıma çarpması sonucu yaralandı.

Çalıştıkları işyerinden çıkan gençler dün akşam saat 22.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde geçerken köpeklerin saldırısına uğradı. Bu saldırı işyerinin güvenlik kameralıran yansıdı. Köpeklerden kurtulmak için koşmaya başlayan gençler, sığınmak için kendilerine en yakın olan bir işyerine girmek istedi. Gençlerden biri bunu başarırken peşinden gelen arkadaşının ayağı kayması sonucu sırt üstü yere düştü ve kafasını kaldırıma çarptı. Kafasından yaralanan genç, canın yanmasına rağmen tek hamlede yerden kalkarak arkadaşının girdiği işyerine kendini attı.

TURİSTLERİ DE KORKUTTULAR

Öte yandan Kars Kalesi karşısındaki, bisiklet yolu civarında da gruplar halinde gezen sokak köpekleri, turistlere de korku salıyor. Bir turist grubu, sokak köpekleri ile karşılaşınca oldukları yerde kalmak zorunda kaldı. Turistler, köpeklerin uzaklaşmasıyla rahat nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köpeklerin gençlere saldırması

-Gençlerin işyerine sığınma çabası

-Birinin düşmesi

-Köpeklerin uzaklaşması

-Kars kalesi civarındaki köpeklerin turistlerin arasında boğuşma çabası

-Turistlerin beklemesi

-Akşam saatlerinde aynı bölgede köpeklerin boğuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,