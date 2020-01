DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Terör örgütü El-Kaide'ye 'drone' gönderen şüpheli yakalandı

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide üyelerine kargoyla 'drone' gönderdiği belirlenen C.D. (34), polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki terör örgütü El-Kaide üyelerine 'drone' gönderen C.D.'yi yakalamak için harekete geçti. Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan adrese baskın yapan ekipler, C.D.'yi yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada drone, kamera ve drone'a ait yedek pernaveler ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan C.D.'nin bu zamana kadar Hatay'a kargoyla 4 drone gönderdiği saptandı. Hatay'a gelen kargoların, örgüt mensuplarınca Suriye'deki çatışma bölgelerine götürüldüğü ortaya çıktı.

Emniyette sorgusu tamamlanan C.D. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

C.D.'nin emniyetten çıkartılması

Adana Emniyet Müdürlüğü genel ve detayları

C.D.'nin evinde ele geçirilen malzemeler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK - Kamera: ADANA,/ADANA,

================================

HAYTAP'tan 'deve güreşi protokolü'ne uymayan belediye başkanına tepki

HAYVAN Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) İzmir üyeleri, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yerel seçimlerden önce geleneksel olarak yapılan deve güreşlerinin yapılmayacağına ilişkin sözünü tutmaması üzerine tepki gösterdi. HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar, Aksoy'a o dönem verdiği sözden dolayı plaket verdiklerini hatırlatarak "Menemen Belediyesi'nin afişlerini gördüğümüzde çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Bize verilen sözün tutulmadığını görünce çok üzüldük, belediyeye karşı güvenimiz sarsıldı" dedi.

HAYTAP İzmir üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile ilçede deve güreşi etkinliklerinin kaldırılacağı ile ilgili bir protokol imzaladı. HAYTAP üyeleri, 'Deve güreşleri ve hayvanlı sirklere izin vermeyeceğine' dair bir maddenin de yer aldığı protokolün imzalanması üzerine Aksoy'a bir plaket de takdim etti. Geçen hafta HAYTAP İzmir üyeleri, Serdar Aksoy'un çağrısı üzerine orta yol bulmak adına Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun İzmir temsilcileriyle toplantı yaptı. HAYTAP üyelerinin zeytin dalı uzattığı ve federasyona deve güzellik yarışması yapılmasını önerdikleri toplantıda federasyon temsilcilerinin "Güreş olmazsa develer sucuk yapılacak, onlara bakamayız" dedikleri iddia edildi.

'SÖZÜNÜ TUTMASINI İSTİYORUZ'

Bu görüşmeden birkaç gün sonra Menemen Belediyesi'nin astığı afişleri görüp şoka uğradıklarını anlatan HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar, "Biz HAYTAP olarak hayvanların her türlü dövüş ve güreş adı altında kullanılmasına, birbiriyle müsabaka yaptırılmasına karşıyız. Hayvan haklarını savunduğumuz için, insanların zoruyla hayvanların bu şekilde zorla dövüştürülemeyeceğini düşündüğümüz için karşıyız. Menemen Belediyesi'nden hayvanat bahçesinin kapatılması ve deve güreşi etkinliklerinin yapılmaması konusunda söz aldık, bir protokol imzaladık. Seçimden sonra hayvanat bahçesi kaldırıldı. Fakat deve güreşleri ile ilgili bir gelişme olmadı. Menemen Belediyesi'nin afişlerini gördük ve hayal kırıklığına uğradık. Biz tüm belediye başkanlarımızdan seçim öncesi bize verdikleri sözleri tutmalarını istiyoruz. Oy kaygısı taşımadan, vaat ettiklerini yapmalarını istiyoruz. Belki bize karşı bir oy kaygısıyla böyle bir protokolü imzaladı, fakat şimdi de deve güreşçilerine karşı bir oy kaygısıyla onlara, 'hayır' diyemiyor. Verdikleri sözlerin arkasında durarak, çağdaş İzmir'imize yakışır bir şekilde, çağdaş faaliyetler göstermelerini istiyoruz. Hiç haberimiz olmadan afişlerle iki gün sonra deve güreşi olacağını öğrendik. Afişleri gördükten sonra başkana ve belediyeye açtığımız telefonlara cevap verilmedi" diye konuştu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VE TURİZM BAKANLIĞI'NA DİLEKÇE VERİLDİ

Hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na konuya ilişkin dilekçe yazdıklarını söyleyen Acar, "Türk kültüründe deve güreşi diye bir şey yok. Deve güreşlerinin ata sporu, gelenek görenek ve adeti denmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'na dilekçe yazdık. Başkanlıktan bize, bir hayvanın dinimizce güreş tutturulması, dövüştürülmesi caiz olmadığına, hayvanların geçmişten gelen dini uygulamalarda hiçbir şekilde dövüştürülmediğine dair cevap geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, hayvanlara ilişkin dövüş ve güreş ibarelerinin kaldırılacağı ve bununla ilgili düzenlemeler yaptıklarına ilişkin cevap geldi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Menemen Belediyesi'nin astığı billboardlardan görüntüler (ek görüntü olarak)

Afiş fotoğrafı

Avukat Senem Demirel Acar ile röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU - Ahmet Turhan ALTAY, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ,

=============================

Van kedileri ücretli sahiplendiriliyor

VAN'da, önceki yıllarda, 'Her evde bir Van kedisi' kampanyasını başlatan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, geçen yıl 160 yavru Van kedisini sahiplendirdi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, kedileri ücretli sahiplendirdiklerini söyleyerek, "Kedileri sahiplenecek kişilerin kriterleri de çok önemli. Kedilere bakabilecek, gerçekten onları isteyip, onlarla 10-15 yıl geçirebilecek kişilerden seçiyoruz" dedi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi olan ve kentin önemli değerleri arasında yer alan Van kedileri için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce neslinin sürekliliğinin sağlanması ve korunması çalışmaları kapsamında 6 yıl önce 'Her evde bir Van kedisi' kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda 500 ile 1500 lira arasında ücretli olarak sahiplendirilen kedileri evlerinde beslemek isteyenler, merkeze başvuruyor. Van YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu kapsamda kediler için aile ortamı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

BEDAVA DEĞİL ÜCRETLİ

Geçen yıl, 160 yavru Van kedisini sahiplendirdiklerini belirten Prof. Dr. Kaya, "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2019'un bizim için verimli bir yıl olduğunu ve giderek hayvan sayısında artış meydana geldiğini ve hayvanlarda giderek orijinalliğe yakın formlar elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabi bizim araştırma merkezimizin ihtiyaç fazlası olarak kabul ettiğimiz yavrular da söz konusu. Biz bu yavruları da sahiplendiriyoruz. Amacımız bütün hayvanları burada tutmak değildir. Amacımız her aileye bir Van kedisini vermek. Bu çalışmalarımız sırasında en orijinal formları bizde bulunsun, ama Van kedisi her evde de bulunsun ki geleceğe daha güvenli bakabilme durumunda olalım. Fakat bizim sahiplendirmemiz ücretlidir. Biz istiyoruz ki her evde bir Van kedisi olsun. Tabi bu herkese bedava bir kedi vereceğiz anlamına gelmesin" dedi.

VAN KEDİSİ SAHİPLENMENİN KRİTERLERİ VAR

Van kedilerini sahiplendirirken belli kriterlere baktıklarını da anlatan Prof. Dr. Kaya, "Buna bakabilecek mi? Hayvan deneyimi var mı? Ne kadar ciddi olarak istiyor? gibi kriterlerimiz var. Çünkü sokağa atılan bir Van kedisi gördüğümüz zaman içimiz kan ağlıyor. Dolayısıyla sahiplendirme yaparken birçok konuda değerlendirme yapıyoruz. Bir eve bir hayvan alıp bakmak, yarım çocuk gibidir. Yani 2 çocuğunuz varsa, 2,5 çocuğunuz olacak. Bu masraf, şefkat ve bu işi bilmeyi gerektiren bir şeydir. Ailelerde sahiplendirme yaparken bunun geçici bir heves olup olmadığını belirlemeleri ve bizim de bu ailenin bu hayvana bakıp bakamayacağına kanaat getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Van Kedilerinden detaylar

-Bakım yapılan kedilerden detaylar

-Kedilerden genel ve datay görüntüler

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile röportaj

-Kediler ve Kedi Villasından detaylar

Haber-Kamera : Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, -

==========================================

Muğla'da foto kapana karakulak takıldı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, nesli tükenme tehdidi altında olan karakulak yaban hayvanlarını izlemek için kullanılan foto kapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayvanlarını izlemek için doğaya yerleştirdiği foto kapanlar sayesinde yaban hayatını izlemeye devam ettiği bildirildi. Muğla Köyceğiz'de doğaya yerleştirilen foto kapana bu kez, Türkiye'de nesli tehdit altında olan karakulakın takıldığı kaydedilerek, "Foto kapana hem gece hem de gündüz görüntüsü takılan karakulak daha sonra ise envanter ve av koruma kontrol faaliyetleri esnasında DKMP görevlilerin objektifine poz verdi. Elde edilen görüntüler nesli tehdit altında olan bu türün ülkemizdeki varlığının görülmesi bakımından büyük önem taşıyor" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MUĞLA - DHA

==========================================

Bakan Varank, gece kayağı yaptı, herkesi Ergan'a davet etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi'nde, hava karardıktan sonra, ışıklandırılan pistte kayak yaptı. Hayatında ikinci kez kaydığını belirten Bakan Varank, "Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi Erzincan'da. Tüm Türkiye'yi Erzincan'a davet ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da düzenlenen toplantıda iş adamları ve sanayicilerle buluştuktan sonra Ergan Kayak Merkezi'ne geçti. Akşam yemeğinin ardından Bakan Varank, kayak kıyafetlerini giyerek beraberindekilerle önce kar motoruna bindi. Daha sonra piste çıkan Bakan Varank, gece kayağı yaptı.

İlk kez Sarıkamış'ta kayak yaptığını, Erzincan'da da ikinci kez kayak yapma fırsatı bulduğunu söyleyen Bakan Varank, "Burası can Erzincan'ımızın Ergan Dağı. Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi burada. 15 kilometrelik pistlere sahip. Aynı zaman da gece aydınlatmasına sahip. Gece şu an da saat 11.00'e yaklaşıyor. Bu saatte vatandaşlarımız kayak yapıyor. Bugün Erzincan'ımıza bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Vekillerimiz ve valimiz dediler ki; 'Sayın Bakanım eğer pistimizde bir kaymayı denerseniz biz şehrimizi kayak açısından da tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Siz bu kayağı yaparsanız gündem olabiliriz'" diye konuştu.

'ERZİNCAN İÇİN KENDİMİ FEDA ETTİM'

Tüm Türkiye'yi Erzincan'a davet eden Bakan Varank, "Hayatımda ikinci defa ayağıma kayak takıyorum. Erzincan için kendimi feda ettim. Yukarısı benim açımdan biraz dik olduğu için biraz aşağı taraflardan çok dik olmayan yerlerden kaymış oldum. Ben Erzincan'ımızın bu özelliğini bilmiyordum, bugün itibariyle bunu da öğrenmiş oldum. Havaalanına 12 dakika mesafede, Türkiye'nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi Erzincan'da. Ben bütün vatandaşlarımızı, tüm Türkiye'yi Erzincan'a davet ediyorum. Gelsinler, hem bu şehrin güzel kültüründen faydalansınlar, hem böyle bir merakları varsa turizm ile ilgili burayı kullanabilirler. Kayak için burayı kullanabilirler."

Bakan Varank, 'Nasıl heyecanlandınız mı? sorusuna ise "Dediğim gibi ilk defa Sarıkamış'ta 15 dakika ayağıma kayakları almıştım. İkinci defa bunu yapıyorum. Hocamız sağ olsun, burada bana yardımcı olmaya çalıştı. Biraz heyecanlandım. Çünkü yukarı taraf benim için oldukça dikti, ama aşağı tarafta kendi cesaretimi topladım. Erzincan için bu denemeyi yapmış olduk. Bütün bakanlarımıza tavsiye de bulunuyorum. Erzincan bizim göz bebeğimiz. Gelsinler bunu da denesinler. Bu adrenalini yaşasınlar" sözleriyle cevap verdi.

Geceyi Erzincan'da geçiren Bakan Varank, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane'ye gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakanın kayak merkezine gelişi

-Bakanın kar motoruna binisi ve kullanması

-Bakanın kayak yapması genel detay görüntü

-Bakanın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,