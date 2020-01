DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Niğde Ulukışla'da ev yangını: 4 ölü, 3 yaralı

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyündeki bir evde, mangaldan çıktığı belirtilen yangında 2'si çocuk, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Evde bulunanların, mangaldaki ateşin kapıyı tutuşturduğu için dışarı çıkmayı başaramadıkları belirtildi.

Hacıbekirli köyünde saat 00.30 sıralarında Subaşı ailesine ait evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pencereden atlayan Murat Subaşı (50), Necati Doğan (54) ve Nuray Doğan (51) yangından yaralı olarak kurtuldu. Yangın sırasında evin bir kısmı çöktü. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede, Mukaddes Subaşı (51), Fadime Doğan (26), Necati Doğan'ın (5) cesetlerine ulaşıldı. Yangın sırasında beşiğinde uyuduğu belirtilen Murat Muhammet Doğan'ın (2) cesedine de ulaşılmaya çalışılıyor.

Yaralılardan Murat Subaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Necati Doğan ve Nuray Doğan'a ise ambulansta ayakta müdahale edildi.

KAPI TUTUŞTUĞU İÇİN ÇIKAMAMIŞLAR

Yapılan ilk incelemede, yangının akşam yemeği için yakılan mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. Mangalda yanan ateşin kapıyı tutuşturduğu, bu nedenle de evdekilerin dışarı çıkamadığını aktardı.

'ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, gece yarısı üzücü bir hadise yaşandığını söyledi. Evde bulunan 7 kişiden 3'ünün camdan atlayarak canlarını kurtardığını belirten Kaymakam Şahin, AFAD ekiplerinin enkazda arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

VALİ ŞİMŞEK İNCELEME YAPTI

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, köye gelerek yangının çıktığı evde incelemelerde bulundu. Kaymakam Osman Şahin'den bilgi alan Vali Şimşek, ihbar üzerine ekiplerin olay yerine gelerek yangına hemen müdahale bulunduğunu söyledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangının söndürüldüğünü anlatan Şimşek, "Ancak ev ahşap, toprak ve kerpiç bir ev. Yangın sonucunda göçmeler oluştu. AFAD ekiplerimizin yaptığı çalışmada, göçük altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bunlardan 2'si yetişkin, biri çocuk. Bir çocuğumuzun daha enkaz altına olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayla ilgili adli tahkikat da devam ediyor" diye konuştu.

'YANGINI FARK ETTİĞİMİZDE BÜYÜMÜŞTÜ'

Ev sahibi Necati Doğan ise yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını anlattı. Camı kırınca alevlerin daha da arttığına dikkati çeken Doğan, "Ben içerideydim, dışarı çıktım. İçeride gelinim, torunlar, gelinimin annesi ve babası vardı. Ben pencereden atladığımda gelinin babası 'yanıyorum' diye suyun altına yattı. Ben yangını fark ettiğimde büyümüştü" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Ekipler ev içerisinde çalışırken görüntü

-Cenaze aracından görüntü

-Ekiplerin yangın yığınları arasında arama yapması

-Ev sahibi Necati Doğan'ın açıklaması

-Vali Yılmaz Şimşek'in başsağlığı dilemesi

-Gündüz görüntüsü

-Ev içerisinde arama yapılırken görüntü

-Evden görüntü

-Detay görüntüler

-Valinin açıklaması

Haber Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

============================

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 176 gözaltı kararı (2)

115 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir merkezli 49 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 108'i muvazzaf asker olmak üzere 176 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonunun belirlenen adreslerde devam ettiği bildirildi.

İZMİR,

============================

Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı 'Koramiral Kulakov' adlı denizaltısavar, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Geminin, Akdeniz'e doğru yol alacağı öğrenildi.

Marmara Denizi'nden saat 07.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın 626 borda numaralı savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Geminin güvertesinde bulunan can yelekli askerler dikkat çekti. Rus savaş gemisi 'Koramiral Kulakov', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisinin, Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e doğru yol alacağı ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü

HABER: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

============================

Tarsus'un fındık lahmacununa yoğun ilgi

MERSİN'in Tarsus ilçesinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve adını içerisine konulan malzeme miktarından alan 'fındık lahmacun', büyük ilgi görüyor. 20 yıldır lahmacun ustalığı yapan Salik Köprek, restoranında günde 700-800 adet fındık lahmacun sattığını söyledi.

Kültürel değerleriyle öne çıkan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarsus, lezzetseverlere Akdeniz, Girit, Arap, Türkmen mutfağıyla geniş bir yelpazede çeşitli yemekler sunuyor. İlçenin önde gelen lezzetlerinden biri olan ve adını içerisine konulan malzeme miktarından alan 'fındık lahmacun' ise büyük ilgi görüyor. Fındık lahmacun, içine kıyma, az miktarda soğan konularak, baharat ve domates olmadan hazırlanıp, odun ateşinde pişiriliyor. Genelde ana yemeklerden önce aperatif olarak sunulan fındık lahmacun, Tarsus'ta 15 adetlik porsiyonlar halinde servis ediliyor.

'GÜNDE 700-800 ADET SATILIYOR'

Yaklaşık 20 yıldır lahmacun yapan Salih Köprek, fındık lahmacunun Tarsus'un geleneksel bir yemeği olduğunu belirterek, günde ortalama 700-800 adet fındık lahmacun sattıklarını söyledi. Porsiyonunun 20 liradan satıldığını kaydeden Köprek, "Tarsus'un kendi halkının ilgisinden memnunuz. Restoranımıza yerel halkın yanı sıra ilçe dışından da müşterilerimiz geliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan özellikle bunu yemeye gelen insanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle haftasonu daha yoğun oluyoruz. İlgiden memnunuz" diye konuştu.

'İNSANLARA ETİN TADINI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Lahmacunun yöreye göre değişiklik gösterdiğini, fındık lahmacunun ise kendine has bir tarzı olduğunu dile getiren Köprek, "Örneğin Gaziantep'te, Hatay'da yapılan lahmacunlarla iç olarak farklılıklar gösteriyor. Fındık lahmacunun soğan oranı daha az. Evde hazırlanan lahmacunlarda domates kullanırken, bizde yok. Fındık lahmacunda pul biberden başka baharat kullanmıyoruz. Yani insanlara etin tadını vermeye çalışıyoruz" dedi.

'BİZİM RESMİ YİYECEĞİMİZ'

Fındık lahmacun yemek için restorana gelen Şeref Çetin ise fındık lahmacunun kendileri için resmi bir yiyecek olduğunu ifade ederek, "Fındık lahmacunu dışarıdan gelenler de soruyor. Biz de severek yiyoruz. Evde tüketiyoruz, dışarıda yiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Usta'nın fındık lahmacun ile görüntüsü

Fındık lahmacundan detaylar

Usta ile röp.

Fındık lahmacunun yapımı

Lahmacun yiyen vatandaş ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Can ÇELİK/TARSUS,(Mersin),

============================

Fabrikasının çatısına ikinci fabrikayı kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor

ÇANAKKALE'de 8 bin 500 metrekarelik alana kurulu unlu mamuller fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuran iş insanı Ali Polat, fabrikanın aylık 15 bin TL'lik elektriğini buradan karşılıyor. Ürettiği elektriği devlete de satarak, her ay 100 bin TL'lik kazanç elde eden Ali Polat, "Güneş hem içimizi, hem cebimizi ısıtıyor" dedi.

Üniversite eğitimi için Çanakkale'ye gelen Gaziantepli Ali Polat, 1993 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Çanakkale'ye yerleşip, sıfırdan ticarete atılan Polat, unlu mamuller ve kuruyemiş üzerine işletmeler açtı. Son olarak 2008 yılında organize sanayi bölgesinden 10 bin dönümlük arsa alıp, üzerine 8 bin 500 dönümlük unlu mamuller üretimi yapan fabrikayı kurdu. Yıllar önce bir gazetede okuduğu güneş enerjisiyle ilgili köşe yazısından etkilenerek konuyu araştırmaya başlayan Polat, 2013 yılında devlet desteğiyle fabrikanın çatısına 200 kilovatlık güneş enerji santrali kurdu. Karlı bir yatırım olduğunu görünce bu kez Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından desteklenen yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak, 2017 yılında çatıya 400 kilovatlık daha enerji üreten panel kurdu. Aynı yıl, çatısında boş kalan yerlerin yanı sıra 2 bin metrekarelik sundurma alanlarını da değerlendirerek, kendi imkanlarıyla 400 kilovatlık daha panel kurdu. Toplamda 3 bin panel ve 35 invertörle santralin gücü 1 megavata ulaştı. Çatıdaki santralden yıllık ortalama 1,5 milyon kilovat elektrik üreten Polat, bu enerjiden fabrikasının tükettiği elektriği karşılıyor. Kalan elektriğe ise kilovatı 13 Cent'ten devlete satıyor.

'GÜNEŞ HEM İÇİMİZİ, HEM CEBİMİZİ ISITIYOR'

İş insanı ve girişimci Ali Polat, yaklaşık 1 milyon dolara çatıya kurduğu GES'in avantajlarının saymakla bitmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

?"Yıllar önce unlu mamul fabrikasını kurdum. İşlerim gayet iyi, ancak girişimci bir kişiliğim olduğu için fabrikanın giderlerini nasıl kısabilirim diye düşündüm. Aklıma rüzgar enerjisi santrali kurmak geldi. Ama araştırdım, maliyetlerinin yüksek olduğunu, teknik olarak da kurmanın zor olduğunu görünce vazgeçtim. Güneş enerjisi santraline yöneldim. Elektrik mühendisi Erkan Güçyetmez'den destek alarak, işe koyuldum. Bu konuda hem devletimizim, hem de Avrupa Birliği'nin desteklerini gördüm. İlk iki yatırımımı bu desteklerle yaptım. Karlı bir iş olduğunu görünce, çatının kalan kısmına ve sundurmalarına kendi imkanlarımla yatırıma devam ettim. Şu anda 8 bin 500 metrekarelik çatıda, 3 bin panel, 35 invertör ile yılda 1,5 milyon kilovat enerji üretiyorum. GES'in masrafı da az oluyor. Sadece ayda, yılda bir temizliğini yaparak, invertörlere bakıyoruz. Buradan elde ettiğim enerjiyi unlu mamul fabrikamda da kullanıyorum. Aylık ortalama 15 bin TL elektrik giderim var. Bu parayı önceden cebinden ödüyordum. Şimdi çatıdaki fabrika, aşağıdaki fabrikanın elektrik parasını da ödüyor. 15 bin TL cebime kalıyor. Ayrıca kalan elektriği kilovatı 13 Cent'ten devlete satıyorum. Devlet ile 10 yıllık bir sözleşmemiz var. 10 yıl boyunca çatıda güneşten ürettiğim elektriği devlet 13 Cent'ten almaya devam edecek. Böylece ayda yaklaşık 100 bin TL kazanç elde ediyorum. Bu tür yatırımları, elektrik tüketimi fazla olan sanayi kuruluşlarına tavsiye ediyorum. Üstelik yenilenebilir temiz bir enerji. Güneş hem içimizi, hem cebimizi ısıtıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Çanakkale Organize Sanayi Sitesindeki Unlu mamüller fazlasının çatısındaki güneş enerjisi santralinden drone genel ve detay görüntü.

-Çanakkale Organize Sanayi Sitesindeki Unlu mamüller fazlasının çatısındaki güneş enerjisi santralinden yerden genel ve detay görüntü.

-Ali Polat ile röp.

-Burak Gezen anons

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

============================

Van'da kardan kapanan yollar açılıyor

VAN ve çevresinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolları kapanan 359 yerleşim birimine ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Yolların açılması için 30 ekiple yapılan çalışmalarda 216 mahalle ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van ve ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 359 yerleşim birimi yoluna ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi, 30 ekiple karla mücadele çalışması başlattı. Yürütülen yoğun çalışma sonucunda kapanan mahalle ve mezra yolarından 216'sı yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı kalan diğer 143 yerleşim birimi yolunun açılması için ise ekiplerin karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor. Bu arada kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarında araçları kara saplanan sürücülerin imdadına belediye ekipleri yetişti. Yolların açılmasıyla çıkartılan araçlar, geldikleri güzergaha gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Kapanan yerleşim yerleri yolların açılması

-Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışması

-Genel ve detaylar

-Vatandaşlarla röportaj

-Çalaşmalardan detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

============================

Alzheimer hastalarına konser morali

MERSİN'de ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlılara konser verdi. Huzurevi sakinleri, keyif dolu anlar yaşadı.

Gönüllü olarak konserler veren Ahmet Baran ve İyilik Korosu, Yenişehir İlçesindeki Alzheimer Derneği Yaşlı Yaşam Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti. 40 kişilik koro ekibinin şarkıları ile merkezde coşkulu anlar yaşandı. Merkezde kalan yaşlıların ailelerinin de eşlik ettiği konserde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Konserin ardından açıklama yapan Baran, şunları söyledi:

"Müzik inanılmaz bir iletişim, etkileşim ve bugün burada bunun örneğini yaşadık. Büyüklerimizle çok kıymetli anlar geçirdik, yani ne kadar paylaşabilirsek müziği; güzellikleri o kadar artacağını düşünüyoruz. İyilik Korosu olarak birçok noktaya iyilik götürmeye çalışıyoruz ve tamamen gönüllü görmüş olduğunuz sanatçılarımızla birçok noktaya temas etmek istiyoruz. Önce şehrimizde, büyük ölçekte ülkemizde belki sonra dünyada müziği güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz iyilik akademisi oluşturduk Mersin'de ve orada gönüllü iyilik faaliyetleriyle birlikte müzik çalışmalarını tüm şehre yaymaya çalışıyoruz. Daha önce yaşlı bakım yurtlarında, engelli çocuklar için etkinliklerde, alkol bağımlıları için etkinliklerde ve özellikle de bu işe ulaşamayan köy okullarında faaliyetler yapıp, hem enstrümanlarımızı tanıtıp hem onlardan yetenekli kardeşlerimizi belki müziğin içerisine almaya çalışıp, hem de onlara bazı ufak tefek müzik materyallerini sağlayıp bir arada olmak için bu tütün çabamız, gayretimiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Konserin hazırlık aşaması

-Ahmet Baran ve koronun performansı

-Ahmet Baran'ın açıklaması

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

============================

Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi. Yaklaşık 6 ay karla kaplı bölgede kuşların yem fabrikasına sığınmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Muş'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün kar ile beyaza bürünmesi nedeniyle doğada yem bulmakta zorluk çeken kuşlar, Hasköy ilçesi karayolu üzerindeki yem fabrikasına sığındı. Yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuşun bu görüntüleri görenleri şaşırttı. Kış mevsiminin yaklaşık 6 ayı, kuşların mesken tuttuğu fabrika sahipleri ile çalışanları da, içerisindeki oldukları durumdan son derece memnun olduklarını belirtti.

'6 AY BOYUNCA MİSAFİRİMİZ OLUYORLAR'

Kuşları doyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikanın İşletme Müdürü Suat Bulu, "Burası kış memleketi. 6 ay boyunca karların altında olduğumuzdan dolayı her taraf bembeyaz. Bu nedenle kuşlar, 6 ay boyunca misafirimiz oluyor. Buraya geliyorlar, her türlü yem, buğday vesaire ihtiyaçlarını biz veriyoruz. Onları bizlerde besliyoruz. Sonuçta onlarda birer can. Ne olursa olsun, hangi hayvan olursa olsun bizim bunlara yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

Soğuk havadan çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten fabrika çalışanı Serkan Dalkaya ise "5-6 ay boyunca kar yerden kalkmıyor. Bu nedenle bütün hayvanlar aç kalıyor veya soğuktan ölüyorlar. Bizlerde bunlara bir katkıda bulunalım dedik. Gerek fabrikamızın yapmış olduğu üretim gerekse buğday ve yemleri biz serpiyoruz alanlara. Kuşlar gelsin, aç kalmasın, yesinler. Bu hem insani, hem vicdani bir görevdir. Bu görevi hepimiz üstlenmeliyiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yem fabrikası çatısındaki kuşlardan yakın ve geniş detaylar

-Yem fabrikası içerisinden detaylar

-Kuşlardan detaylar

-Fabrika işletme müdürü Suat Bulu Röp

-Fabrika çalışanı Serkan Dalkaya Röp

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,