DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada

GAZİANTEP'te, otobüse binme bahanesi ile önünde sıra bekleyen kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde, cumartesi günü otobüse binmek için sıra bekler gibi yapan bir kişi, önündeki kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarak, kaçtı. Cep telefonunun olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, otobüsteki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüse binmek için sıra bekleyenler

Telefonu çalınan kadın

Telefonu çalan şüpheli

Şüphelinin adliyeye çıkarılması

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: GAZİANTEP

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Parkta tüfekle vurulan Ferdi, öldü

ÇORUM'da Ferdi Kara (19), parkta tartıştığı Celal D. (17) tarafından tüfekle vurularak, öldürüldü. Celal D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Atalay 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Parktaki kameriyede, arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara ile yanına gelen Celal D. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Celal D., elindeki tüfekle Kara'ya ateş açtı. Göğsü, sırtı ve bacaklarından vurulan Kara, kanlar içinde yere yığılırken, Celal D. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ferdi Kara'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suç aleti tüfek, parkın yakınında bulunurken, Celal D. ise saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Celal D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öldürülen genç yerde yatarken

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,

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İş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak günü bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından, hırsızlığın daha önce aynı suçtan kaydı bulunan 2 kişi tarafından yapıldığı belirlendi. Polisler, kimliğini saptadığı şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şahısların araçla iş yeri önüne gelişi

İki şüphelinin araçtan inmesi

Aracın trafikte ilerleyişi

Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: -GAZİANTEP

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Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

SİVAS'ta gece başlayan ve sabaha kadar süren kar yağışı etkili oldu. Kent beyaz örtü ile kaplanırken, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Gece kent genelinde başlayan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde güzel manzaralar ortaya çıktı. Karla birlikte tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Sabaha karşı kent meydanına inen kişiler fotoğraf çektirerek bu anların tadını çıkardı. Kar yağışının ulaşımı etkilemeye başlaması ile birlikte belediye ekipleri de erkan mesai yaptı. Şehir içinde ve kaldırımlarda kar temizliği yapıldı. Şehirler arası yollarda ise ulaşım zaman zaman aksadı. Kar yağışı ve yoldaki birikintiler nedeni ile araçlar yavaş ilerledi. Karayolları ekipleri de ulaşımda her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışma gerçekleştirdi.

483 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPANDI

İl genelinde sabaha kadar etkili olan ve halen aralıklarla devam eden kar yağışı köy ve mezra yollarında sıkıntıya neden oldu. İl genelinde 483 yerleşim yeri kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapalı yerleşim yerlerini yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntüler

-Tarihi meydanın görüntüsü

-Sokaktaki vatandaşların görüntüsü

-Kar temizleme çalışmaları

-Kent merkezi görüntüleri

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Tokat beyaza büründü

TOKAT'ta etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.

Tokat'ta gece yarısı başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettiriyor. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santime ulaştı. Sabah güne karla uyananlar şaşkınlık yaşadı. Ev ve iş yerlerinin önünde temizlik yapanlar, kar yağışından memnunluk duyduklarını ifade etti. Cumhuriyet meydanında ise bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla öz çekim yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Köpek ırkları Kuşadası'nda yarıştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması, ödül töreniyle sona erdi.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Kuşadası Belediyesi 'nin desteğiyle kentte, 1'inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması yapıldı. Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya, Türkiye 'nin yanı sıra Rusya Macaristan ve Yunanistan 'dan sahipleriyle birlikte toplam 422 köpek katıldı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda ringe çıkan köpekler, hakemler tarafından 2 gün boyunca Uluslararası Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuldu. ' Kangal ' ve 'Akbaş' gibi yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', ' Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışmanın ilk gününde BIS (Şovun en iyisi) Kategorisi'nde Australian Shepherd ırkı 'Aiden Ford ' isimli köpek birinci, Bichon Frise ırkı 'Luxury Love' isimli köpek ikinci, Wom Entferntland ırkı 'Macho' isimli köpek üçüncü oldu. Aynı kategoride ikinci gün yapılan yarışmada ise birincilik kürsüsüne yine 'Aiden Ford' isimli köpek çıktı. İkinciliği Alabay ırkı 'Josh Smyma', üçüncülüğü ise İngiliz Pointer cinsi 'Jhonson Di Astro Vente' isimli köpek elde etti. Dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupalarını Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Gürol Turhan verdi.

'AMACIMIZ KÖPEK IRKLARINI DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK'

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten KIF Başkanı Ümit Özkanal, "Öncelikle Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi'ne bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu tür yarışmaları düzenlemekteki amacımız köpek ırklarını daha iyi yerlere getirmek. Köpeklerin iyi dereceler alması bizi mutlu ediyor. Bu da gösteriyor ki son 10 yıl içerisinde köpek ırklarında bir ilerleme kaydetmişiz. İnsanlar daha çok bilinçlenmeye başlamış. Bu Türkiye adına da sevindirici durum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yarışmadan görüntü

Ödül töreninden görüntü

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol ile röp.

Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal ile röp.

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),