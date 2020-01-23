DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Marketçiyi bıçaklayıp, para ve sigara gasp eden firari, gizli bölmede yakalandı

KONYA'da girdiği marketteki iş yeri sahibini bıçaklayıp, para ve sigaraları alarak kaçan cezaevi firarisi Çağrı Öz (29), saklandığı evde televizyon dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. 3 farklı suçtan da hakkında yakalama kararı olduğu belirtilen Öz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Ocak Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Gazanfer Caddesi'nde meydana geldi. Markete gelen Çağrı öz, iş yeri sahibi Hüseyin Saim Ünlü'den, kendisine 5 bin lira para vermesini istedi. Olumsuz cevap alan Öz, Ünlü'yü, iş yerini yakmakla tehdit etti. Çağrı Öz, daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla Ünlü'yü sol dizinden bıçakla yaraladıktan sonra cebindeki 3 bin lira para ile raflardaki yaklaşık 2 bin lira değerindeki sigarayı alıp kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Saim Ünlü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Çağrı Öz'ün cezaevinden arkadaşı Mevlüt T.'nin Meram ilçesi Ziya Barlas Mahallesi'ndeki evinde olabileceği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen polis, Öz'ü televizyon dolabının arkasında, gizli bölmede saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Hakkında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve 2 yağma suçundan yakalama kararı bulunan Öz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA

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Pizzaya tüküren kurye için 18 yıla kadar hapis istemi

ESKİŞEHİR'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S. hakkında, tutuksuz yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savcı, 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Eskişehir'de motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S., 24 Aralık 2017'de, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın 5'inci duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. ile şikayetçi Hüseyin Alyüz katılmazken, mahkemede avukatları yer aldı. Mahkeme savcısı, verdiği mütalaasında pizza kuryesi Burak S. hakkında, 'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek'ten 2 yıldan 15 yıla kadar 'mala zarar vermek' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma için ek süre istemesinin ardından ertelendi.

4 BİN LİRA CEZA ALMIŞTI

Öte yandan Burak S., Tüketici Mahkemesi'nde 'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü' gerekçesiyle 4 bin liralık tazminat cezasına çarptırılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-ARŞİV görüntülerle

Haber: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Otomobili yakmaya çalışan zanlı kamerada

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, park halindeki otomobili yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevlerin sönmesiyle otomobil küle dönmekten kurtulurken, kundaklama girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kale Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ersin Ağırtaş'ın park halindeki 63 AAF 071 plakalı otomobili, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Şüpheli, otomobilin üzerine yanıcı madde döktü. Ardından da uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelip, tutuşturduğu kağıt parçasını otomobilin üzerine attı. Bir anda parlayan alevler, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Kundaklama girişimi yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin sahibi Ersin Ağırtaş, daha önce de iki otomobiline zarar verildiğini ifade ederek, "Otomobilimin camlarını kırmışlardı. Değiştirip başka bir otomobil aldım. Onu da kundakladılar. Büyük maddi hasar vardı, satıp bu yeni arabamı almıştım" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kundakçının otomobilin etrafında dolanması

Otomobile benzin dökmesi

Otomobilin ateşe verilmesi

Alev topuna dönen otomobil

Rüzgarın alevi kısa sürede söndürmesi

Kundakçının ikinci kez ateşe vermesi

Yanan kağıt parçasının uçması

Ersin Ağırtaş'ın konuşması

Kundaklanmaya çalışılan otomobil

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA

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Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

DÜZCE'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği devrilirken, 1.68 promil alkollü olan sürücü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Düzce Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkiinde meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki 81 BS 323 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, otomobilin sürücüsü İbrahim T. yaralandı. Otomobildeki bira kutuları dikkat çekerken, yaralanan sürücü sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim T.'nin 1.68 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan aracın görüntüsü

Kaza alanından görüntü

Devrilen direğin görüntüsü

Alkol şişelerinin görüntüsü detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Van'da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, saklama kaplarına gizlenmiş 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Metanfetaminin yaklaşık piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL olduğu belirtilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevini yaptıkları sırada, seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelendi. Durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yapan polis ekipleri, aracın kasasında bulunan 2 poşet içerisindeki saklama kaplarında 13 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirdi. Metanfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyonette yapılan aramalar

-Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramalar

-Metanfetaminin bulunması ve çıkarılması

-Detaylar

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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FETÖ operasyonunda yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 14'ü, adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında bulunan Zekeriya Y. ve eşi Nurgül Y.'nin, sözde üst düzey örgüt üyelerine yardım ettiği ileri sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan emekli Zekeriya Y. ile eşi Nurgül Y.'nin, 12 Nisan 2018'de örgüt evinde yakalanan, sözde üst düzey yönetici konumundaki 6 kişiye ev kiraladığı öne sürüldü. Baskın anında kullandıkları, şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü cep telefonunu oturdukları apartmanın inşaat temeline atan 6 şüpheliye, Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nin yardım ettiği de belirtildi.

Ayrıca şüpheliler arasında Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, yürütülen soruşturma kapsamında ihraç edilen, 3'üncü sınıf emniyet müdürü Mithat K. ve Adana Barosu'na kayıtlı avukat Ö.D.'nin de olduğu öğrenildi.

Zekeriya Y. ve eşi Nurgül Y. ile Mithat K.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise sorgusu sürüyor..

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Ordu'da teleferiğe yoğun ilgi

ORDU'da 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, 2019 yılında 796 bin yolcu taşınan teleferiğin yanı sıra Boztepe ve yaylaların, turistler tarafından büyük ilgi çektiğini söyledi.

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştırmak için kurulan teleferik, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlik kenti ziyaret edenlerin, yoğun ilgisini görüyor. Özellikle yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı teleferik kışın da hizmetini sürdürüyor. 28 kabinden oluşan teleferikle ziyaretçiler, sahilden Boztepe'ye 2 bin 350 metrelik mesafeyi, 8 dakikada kat ediyor. Her gün Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferikle 2019 yılında, 796 bin yolcu taşındı. Yamaç paraşütü sporunun yapıldığı Boztepe'de, Macera Parkı ile yöresel organik ürünlerin satıldığı satış büfeleri de bulunuyor.

'ORDUMUZ ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLDU'

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Boztepe'nin daha da cazibeli hale gelmesi için doğal güzelliği ve dokuyu bozmadan çalışmalar yapıldığını söyledi. Boztepe için hazırladıkları yeni projelerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, teleferiğinde turizme büyük katkı sağladığına da dikkat çekti. Her yıl 700 bine yakın yolcu taşıyan teleferiğin 2019 yılında 800 bine yakın yolcu taşıdığını da aktaran Güler, "Boztepe seyir terası yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Orada birde organik ürünlerin satıldığı satış yerleri oluşturduk. Hem doğa güzellikleri hem de organik besin açısından Ordumuz önemli bir merkez oldu. Turizm artık nitelik değiştirdi. Turistler sadece gezmek için gelmiyor, damak zevki içinde geliyorlarö dedi.

'TELEFERİKTE MANZARA GÜZEL'

İstanbul'dan Ordu'ya gezmeye gelip, teleferikle Boztepe'ye çıkan Nihal Kır Korkut, her Ordu'ya geldiğinde mutlaka teleferiğe binerek kenti seyrettiğini söyleyerek, "Aslen Orduluyum İstanbul'da yaşıyorum. Her gelişimde mutlaka teleferikle Boztepe'ye çıkarım. Çünkü Ordu'yu teleferikten kuşbakışı seyrederim. Manzara güzel, doğallığı, yeşilliği, mavisi mükemmel. Herkesin bu güzelliği görmesi için Ordu'ya gelmesini bekliyorumö diye konuştu.

'GAYET MEMNUNUZ'

Teleferik yapılmadan önce Boztepe'ye aracıyla çıktığını, şimdi ise artık teleferikle kolaylıkla ulaşım olduğunu anlatan Betül Çimen Dinçer "Boztepe'ye gitmek için teleferik artık çok basit ulaşım sağlıyor. Sürekli çıkıp iniyoruz, gayet memnunuz" derken, kent sakini Serpil Güvenç ise misafirlerini teleferikle Boztepe'ye götürdüğünü ve kenti gezdirdiğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Teleferikten görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile röportaj

-Teleferiğe binen vatandaşlarla görüntü

-Ordu ve teleferikten görüntü (drone)

-Teleferik ve Ordu detay görüntüsü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Sakine'nin 'evlat' mücadelesi TBMM'de

ADANA'da yaşayan Sakine Tillioğlu'nun 'evlat' mücadelesi, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından verilen soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) getirildi.

2011 yılında Türk asıllı Alman vatandaşı Mehmet Tillioğlu ile evlenen ancak ilgisizlik, bakımsızlık ve şiddet iddiasıyla Almanya'da doğan kızı Almina Zara Tillioğlu henüz iki yaşındayken 2016 yılında Türkiye'ye gelen Sakine Tillioğlu, kızının elinden alınma korkusuyla yaşıyor. Adanalı annenin dramını Meclis'e taşıyan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Önergede şu sorular yer aldı:

"Kızı Almina Zara Tililoğlu'ndan ayrılmak istemeyen anne Sakine Tillioğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili bilginiz mevcut mudur? Mektuplar Erdoğan ailesine ulaştırılmış mıdır? Türkiye'de Sakine Tillioğlu ile aynı kaderi paylaşan başka anneler var mıdır?

Sakine Tillioğlu davasında olduğu gibi dava süreci devam eden veya davası sona eren, ancak Türkiye'de kalmak istemesine rağmen Almanya'ya dönen başka çocuklar var mıdır? Varsa 2010-2020 yılları arasındaki çocuk sayısı kaçtır?

Davaları devam eden çocukların mutlu oldukları Türkiye yerine başka ülkelere gönderilmemesi adına Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Adalet Bakanlığı nezdinde yeni bir çalışma yapılması düşünülmekte midir'ö

KIZIMIZ ANNESİNİN YANINDA MUTLU

CHP'li Şevkin, ayrıcı önergede mahkeme kararıyla evlerine gelen pedagogların raporlarına göre küçük kız çocuğu Amina Zara'nın annesinin yanında mutlu olduğuna dair tespitler bulunduğuna dikkat çekti. Anne Tillioğlu'nun kızının 2 yaşına kadar Almanya'da, son 4 yıldır da Türkiye'de, Adana'da yaşadığını, burada okula gittiğini, çevresinin de Adana'da olduğunu ifade ettiğini, çocuğunun Alman makamlarına teslim edildiği takdirde işsiz babanın çocuğa gerektiği şekilde bakamayacağını ve ilgi gösteremeyeceğini vurguladığını anımsatan Şevkin, anne Tillioğlu'nun, ayrıca çocuğun Almanya'ya döndüğü takdirde ilaç kullanan, hiçbir işte çalışmayan babanın ilgisizliği nedeniyle yetiştirme yurduna gönderileceğini ve ardından herhangi bir aileye evlatlık olarak verileceği endişesini taşıdığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Anne ile kızın birbirine sarılması ve öpmesi

Anne ile röp.

Kızı ile röp.

Anne ile kızdan detay görüntüler

Kızın annesi, anneannesi, dedesi ile görüntüleri

Kızın fotoğrafı

Kızın annesi, anneannesi, dedesi ile çekilmiş fotoğrafları

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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