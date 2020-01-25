DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

11 SAAT SONRA İKİ MUCİZE KURTULUŞ

Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 20 ölü (9)

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ merkez ve Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde 2 kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gece sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığında Maden ilçesine bağlı Hazar Gölü kıyısında bulunan Gezin Mahallesi'nde yıkılan Mavi göl isimli 4 katlı binanın enkazında, önce ilk dakikalarda Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Aynı enkazda saat 00.20 sıralarında Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını hassas cihazlarla sürdüren ekipler, dinlemenin ardından bir kişinin daha sesini duydu. Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci katta molaz yığını haline dönüşen enkazda kuyu açarak yaptıkları titiz çalışmanın ardından, Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10'da çıkarılan yaralı olarak çıkarılan depremzede, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Enkazda halen Meriç Dişli'nin eşi 6 aylık hamile olan Pınar ve oğlu Miraç Dişli'nin bulunduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı saatlerde, bir sevindirici haber de Elazığ merkezden geldi. Burada da 4 katlı binanın enkazında ekipler, yine depremden 11 saat sonra bir yaralıya ulaştı. Enkazdan çıkantılan yaralı ilk müdahalesi yapılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin saatler sonra enkazdan çıkarılması moralleri de yükseltti.

AFAD: 20 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan sabah saat 07.30 sıralarında yapılan açıklamada depremde 20 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Elazığ'da 16 ve Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 1015 olarak ifade edildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:

İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN

ELAZIĞ 16 637

MALATYA 4 226

DİYARBAKIR - 34

ADIYAMAN - 25

BATMAN - 6

KAHRAMANMARAŞ - 37

ŞANLIURFA - 50

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Elazığ'daki depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde de etkisini gösterdi. Yıkılan ve hasar gören binalar, gün ağarınca ortaya çıktı. AFAD ekipleri tarafından ilçeye getirilen çadırlar, kurulmaya devam ediyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ilçesinde gün ağarınca hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri tarafından getirilen çadırlar ise kurulmaya devam ediyor. Sabaha kadar artçı depremlerle karşılaşan Doğanyol ilçesinde yaşayan vatandaşlar evlerine girmeyerek sokak başlarına yaktıkları ateşlerle ısındılar. Gün ağarınca net bir şekilde görünen hasarlı binalarına giren vatandaşlar evlerinden ihtiyaç duyduğu malzemelerini alarak tekrar sokaklara çıktı.

Hasar gören evlerinden ayrılan depremzedeler, akşam saatlerinde depremin sonrasında evlerinin çatladığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ, Taha AYHAN, Kadir GÜNEŞ/MALATYA, -

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Deprem sırasında kalp krizinden öldü

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman 'ın Gerger ilçesinde, sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren Mehmet Çetin (42), yaşamını yitirdi.

Gerger ilçesinde oturan Mehmet Çetin (42), deprem sırasında paniğe kapılıp, fenalaştı. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

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5 katlı apartmanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı

ELAZIĞ'da meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde, yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından, 3 kişi AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Erzurum AFAD koordinesinde 990 çadır ve 712 yatak ile birlikte arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Erzurum AFAD 11 araç, 46 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2 araç 8 personel, Sağlık Müdürlüğü 2'si ambulans 5 araç, 20 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan 2 araç 3 personel, saat 01.00 sıralarında Elazığ'a ulaştı. Ekipler burada, Mustafapaşa Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Kalay Apartmanı'ndaki enkazda arama yapmakla görevlendirildi.

Erzurum AFAD koordinatörlüğündeki arama kurtarma ekipleri, enkaz altından biri kadın, 3 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan çalışmalarda, enkaz altında bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız çalışan ekipler, apartmanda yaptıkları dinleme sonucunda 3 kişinin daha sağ olabileceği ihtimali üzerine aramalarını yoğunlaştırdı.

ELAZIĞ -

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İstanbul'da cenazeler karıştı, doğru cenaze Ordu'ya ulaştırıldı

İSTANBUL'da aynı gün hayatını kaybeden ve mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesinden ailelerine teslim edilen Ordulu Ali Çalışkan ile Edirneli Mehmet Nurad'ın cenazeleri karıştı. Defnedilmek üzere Ordu'ya getirilen cenazenin kendilerine ait olmadığını tespit eden aile şoka uğradı. Yaşanan karışıklık giderilerek, Çalışkan'ın cenazesi, dün gece Ordu'daki ailesine teslim edildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede hayatını kaybeden Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Çalışkan'ın (81) cenazesi, dün memleketi Ordu'ya gönderildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'ne getirilen Çalışkan'ın cenazesi, kontrol amacıyla aileye gösterildi. Kefenin aralanmasıyla cenazeyi kontrol eden aile, yetkililerin kendilerine gösterdikleri kişiyi görünce adeta şok oldu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi, yetkililerin irtibat kurması üzerine gerçek kısa sürede ortaya çıktı. İstanbul'da aynı hastanede tedavi gören Edirne Keşan nüfusuna kayıtlı Mehmet Nurad isimli kişinin cenazesinin, Ali Çalışkan'ın cenazesinin yerine Ordu'ya gönderildiği belirlendi. Ordu'ya gönderilen yanlış cenazenin tabutunun üzerinde ise 'Ali Çalışkan' yazdığı öğrenildi. Durumun fark edilmesi üzerine Ordu'daki cenaze, ekipler tarafından geri gönderildi.

Yaşanan karışıklığın ardından Çalışkan'ın cenazesi ise bu gece saatlerinde İstanbul'dan memleketi Ordu'ya getirilip, Altınordu Cenaze Hizmetleri Birimi'ne teslim edildi. Çalışkan'ın cenazesi, bugün Perşembe ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

'CENAZELER BAŞKA BİR ARACA TRANSFER EDİLİRKEN YAŞANIYOR'

Ali Çalışkan'ın torunu Kerem Özbekli, cenazelerin İstanbul'da başka bir araca aktarılırken karıştığını söyledi. Ordu'ya geldiklerinde ikinci bir şoku yaşadıklarını belirten Özbekli, "Vefat eden kişi benim annemin babası oluyor. Cenazeler karışmış. Zaten bir şoktaydık, ikinci bir şoka girdik. Nasıl bir tarif olur, ne denir bilemiyorum. Cenazeler İstanbul'da karışıyor. Farklı bir araçtan başka bir araca aktarma yaparken olay yaşanıyor. Yaklaşık 25 kişi geliyoruz ve halen buradayız 2 gündür. Cenazenin bizim olmadığını burada teşhiste öğrendikö dedi.

'DEFİNDEN SONRA HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Özbekli, cenazenin defnedilmesinin ardından hukuki yollara başvuracaklarını da kaydederek, "Cenazelerin karıştığı diğer ailelerle bir görüşme sağlamadık. Fakat onlar da mağdurmuş. İstanbul'dan arayan arkadaşlarımız bunları söylediler. Cenazemizi defin ettikten sonra hukuki bir mücadele başlatmayı düşünüyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Cenazeyi taşıyan ambulansın geliş görüntüsü

-Cenazenin ambulanstan indirilme görüntüsü

-Cenazenin morga taşınma görüntüsü

Cenaze Hizmetleri Birimi'nden detay görüntü

-Kerem Özbekli röportajı

Süre: 2.25 DK. Boyut: 217 MB.

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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